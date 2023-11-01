IP-authenticatieproxy
IPv4-proxy's zonder credentials: whitelist tot 5 IP-adressen, HTTP/HTTPS/SOCKS5-ondersteuning, /21-subnettolerantie voor dynamische adressen, wijzigingen worden binnen 5 minuten doorgevoerd.
Samenstellen met IP-toelatingslijst.
Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.
Huidige abonnementen laden…
Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.
Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.
Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Datacenterpakket.
|Hier aanbevolenDatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokken
|ExclusiefPersoonlijk, vanaf één IP
|ISPStatische, bij ISP geregistreerde adressen
|RoterendGefactureerd in API-tegoeden
|Ideaal voor
|Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.
|Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.
|Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.
|Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
|Gebruikers per adres
|Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.
|1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.
|Maximaal 5
|Gedeelde pool
|Platformvertrouwen
|StandaardDatacenter-ASN
|Hoog — exclusief
|Hoog — geregistreerd bij ISP
|Verschilt per pool
|Prijs vanaf
|$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand
|$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.
|$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimale bestelling
|100 IP’s
|1 IP
|100 IP’s
|2,5 miljoen tegoeden
|Behoud van adres
|Statisch tijdens de looptijd
|Statisch tijdens de looptijd
|Statisch tijdens de looptijd
|Wijzigt per aanvraag
|Bandbreedte
|Onbeperkt
|Onbeperkt
|Onbeperkt
|TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
|UDP / spraakoproepen
|Optionele uitbreiding
|Optionele uitbreiding
|Optionele uitbreiding
|Niet beschikbaar
|Protocollen
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authenticatie
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
|API-sleutel
|Abonnementen bekijken
|Dedicated abonnementen bekijken
|ISP-abonnementen bekijken
|Abonnementen bekijken
Datacenterpakket
Verkocht in gedeelde blokken
Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.
Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.
StandaardDatacenter-ASN
$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand
100 IP’s
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
Exclusief
Persoonlijk, vanaf één IP
Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.
1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.
Hoog — exclusief
$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.
1 IP
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
ISP
Statische, bij ISP geregistreerde adressen
Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.
Maximaal 5
Hoog — geregistreerd bij ISP
$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand
100 IP’s
Statisch tijdens de looptijd
Onbeperkt
Optionele uitbreiding
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.
Roterend
Gefactureerd in API-tegoeden
Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gedeelde pool
Verschilt per pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 miljoen tegoeden
Wijzigt per aanvraag
TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
Niet beschikbaar
HTTP, SOCKS5
API-sleutel
Proxy’s voor 48 uur
Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.
Populairste proxylocaties
De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.
Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.
FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.
Zeg vervolgens gewoon
- Koop 5,000 IP-authenticated datacenterproxy’s in de World Mix
- Voeg toe aan de IP-toelatingslijst 203.0.113.7 voor mijn no-credential proxyservice
- Voeg toe a second public IP to mijn proxy subscription whitelist
- Exporteer mijn IP-authorized proxylijst als JSON
- Toon de status of mijn IP-authenticated proxyservices
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.
Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt
Uw geld uitgeven
Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen
wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.
Meer betalen dan de offerte
Elke aankoop bevat
expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.
Onbedoeld opzeggen
De twee onomkeerbare tools werken niet zonder
confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.
U dubbel belasten
Financiële aanroepen gebruiken een
idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.
Handmatige installatie
Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.
Systemen
Browsers
Apps
Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.
FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.
Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.
500 Mbps
per proxy in standaardtests op externe servers
99.97%
van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen
96
gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies
0
bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement
Dedicated AMD EPYC
Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.
Eigen subnetten
IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.
80 Gbps-uplink
Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.
Tier III / IV
Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.
De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.
Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.
Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.
Ondersteuning
FineProxy is een gevestigde proxy provider die al sinds 2011 bestaat. Ze bieden een verscheidenheid aan proxy oplossingen, waaronder IPv4, mobiele, en residentiële proxies. Gebruikers hebben FineProxy geprezen voor zijn snelle en stabiele verbindingen. Het klantenserviceteam staat bekend om zijn snelle en professionele.
Top proxy service! Verschillende proxy types, waaronder roterende, betaalbare prijzen, geo-targeting optie. Makkelijk te betalen met crypto, PayPal of kaarten. U vraagt een gratis proefversie via ondersteuning
Verkeer wordt nooit gemeten
Ze biedt hoge snelheid, veilige proxies met onbeperkte bandbreedte, betaalbare prijzen, en een gebruiksvriendelijke ervaring voor alle gebruikers. Het is een echt leuke service, Ik beveel fineproxy.org 100%.
Terwijl andere aanbieders rekenen per GB of zelfs per verzoek, deze jongens blijven trouw aan hun missie en bieden redelijk geprijsde datacenter proxies met onbeperkte bandbreedte. Kijkde over het hele internet voor een dienst als deze en heel blij dat ik ze vond.
Klantervaring
Een van de beste proxy services die ik heb gebruikt plus 30 dagen accounts, elke 7 dagen een herhaling van de lijst sterk aanbevolen.
Wat is IP-authenticatie?In plaats
In plaats van bij elk proxyverzoek een gebruikersnaam en wachtwoord mee te sturen, registreert u uw publieke IP-adres in uw FineProxy-account. Elke verbinding vanaf dat adres wordt automatisch geautoriseerd — geen inloggegevens nodig. De proxy identificeert u aan de hand van uw IP, niet via een login.
Welke proxytypen ondersteunen IP-authenticatie bij FineProxy?IP-authenticatie is beschikbaar
IP-authenticatie is beschikbaar op onze datacenter- en ISP-proxyplannen. Beide typen werken op dezelfde manier — u whitelistt uw publieke IP in het dashboard en verbindingen vanaf dat adres worden zonder credentials geautoriseerd. Residentiële proxy's worden niet aangeboden met IP-gebaseerde authenticatie.
Wat als mijn ISP mij een dynamisch IP-adres geeft dat regelmatig verandert?Puur IP-authenticatie
Puur IP-authenticatie (zonder inloggegevens) vereist een statisch adres. Maar FineProxy ondersteunt ook login/wachtwoord-authenticatie. IP-registratie is nog steeds verplicht — zo werkt ons platform — maar met inloggegevens ingeschakeld blijft uw verbinding actief zolang uw adres binnen een /21-subnet van het geregistreerde IP beweegt. Als het buiten dat bereik verschuift, werk dan het geregistreerde adres bij in uw dashboard. De wijziging wordt binnen maximaal 5 minuten doorgevoerd.
Kan ik verbinden vanaf meerdere machines of IP-adressen?Ja. In uw
Ja. In uw FineProxy-dashboard kunt u meerdere openbare IP-adressen aan hetzelfde proxyabonnement toevoegen. Standaard is één IP geregistreerd, maar u kunt tot 5 adressen aan de whitelist toevoegen door contact op te nemen met onze technische ondersteuning. Verzoeken van elk van die geregistreerde adressen gaan zonder inloggegevens door.
Welke tools werken met IP-geauthenticeerde proxy's?Elke tool die
Elke tool die verkeer via een HTTP-, HTTPS- of SOCKS5-proxy kan routeren, werkt met IP-authenticatie — inclusief curl, wget, Python requests, Scrapy, Selenium, Puppeteer, Playwright en proxy-instellingen op systeemniveau in Linux, macOS of Windows. Omdat er geen Proxy-Authorization-header nodig is, is IP-authenticatie bijzonder handig voor tools en omgevingen die geen ingebouwd veld voor proxy-inloggegevens hebben, zoals bepaalde browserprofielen, embedded devices of CI/CD-runners waarbij u de proxy uitsluitend via een omgevingsvariabele instelt.
Hoe snel wordt een nieuwe IP-registratie van kracht?Maximaal 5 minuten
Maximaal 5 minuten. Zodra de update is doorgevoerd, worden nieuwe verbindingen vanaf het geregistreerde adres automatisch geautoriseerd. Over het algemeen hoeft u uw software niet te herstarten — opnieuw verbinden is voldoende.
Mijn proxy werkt niet meer. Hoe controleer ik of het een IP-probleem is?Open een willekeurige
Open een willekeurige „what is my IP“-site vanaf dezelfde machine die u voor de proxy gebruikt. Vergelijk het adres dat u ziet met het adres dat in uw FineProxy-dashboard is geregistreerd. Als ze niet overeenkomen — dan is uw externe IP gewijzigd. Werk het geregistreerde adres bij of schakel over naar login/wachtwoord-modus. Controleer ook of uw verkeer via een VPN of mobiele hotspot loopt die een ander extern IP gebruikt dan u verwacht.
Is IP-authenticatie veiliger dan login/wachtwoord?Op
Op één specifiek punt — ja. Er zijn geen inloggegevens die kunnen uitlekken. Geen wachtwoorden in configuratiebestanden, geen secrets in de opdrachtgeschiedenis, geen Proxy-Authorization-headers die over het netwerk vliegen. Het nadeel is dat iedereen op uw netwerk die hetzelfde publieke IP deelt in theorie toegang tot de proxy zou kunnen krijgen. Voor de meeste opstellingen — een dedicated server, een kantoor met een vast IP — is dat geen probleem.
Hoeveel IP-adressen kan ik aan de whitelist toevoegen?U kunt tot
U kunt tot 5 IP-adressen per abonnement registreren. Wilt u meer dan het standaard enkele adres toevoegen, neem dan contact op met FineProxy technische ondersteuning — zij zullen uw whitelist bijwerken en de wijzigingen worden binnen maximaal 5 minuten van kracht.