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IP-authenticatieproxy

IPv4-proxy's zonder credentials: whitelist tot 5 IP-adressen, HTTP/HTTPS/SOCKS5-ondersteuning, /21-subnettolerantie voor dynamische adressen, wijzigingen worden binnen 5 minuten doorgevoerd.

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Samenstellen met IP-toelatingslijst.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Datacenterpakket.

Hier aanbevolenDatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop 5,000 IP-authenticated datacenterproxy’s in de World Mix
  • Voeg toe aan de IP-toelatingslijst 203.0.113.7 voor mijn no-credential proxyservice
  • Voeg toe a second public IP to mijn proxy subscription whitelist
  • Exporteer mijn IP-authorized proxylijst als JSON
  • Toon de status of mijn IP-authenticated proxyservices
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Ondersteuning

FineProxy is een gevestigde proxy provider die al sinds 2011 bestaat. Ze bieden een verscheidenheid aan proxy oplossingen, waaronder IPv4, mobiele, en residentiële proxies. Gebruikers hebben FineProxy geprezen voor zijn snelle en stabiele verbindingen. Het klantenserviceteam staat bekend om zijn snelle en professionele.

mahbuburSaasHub, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Top proxy service! Verschillende proxy types, waaronder roterende, betaalbare prijzen, geo-targeting optie. Makkelijk te betalen met crypto, PayPal of kaarten. U vraagt een gratis proefversie via ondersteuning

Vladimir AkimkinDieg, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Verkeer wordt nooit gemeten

Ze biedt hoge snelheid, veilige proxies met onbeperkte bandbreedte, betaalbare prijzen, en een gebruiksvriendelijke ervaring voor alle gebruikers. Het is een echt leuke service, Ik beveel fineproxy.org 100%.

DJIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Terwijl andere aanbieders rekenen per GB of zelfs per verzoek, deze jongens blijven trouw aan hun missie en bieden redelijk geprijsde datacenter proxies met onbeperkte bandbreedte. Kijkde over het hele internet voor een dienst als deze en heel blij dat ik ze vond.

bhwowsersNorton Safe Web, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Klantervaring

Een van de beste proxy services die ik heb gebruikt plus 30 dagen accounts, elke 7 dagen een herhaling van de lijst sterk aanbevolen.

ChrisTrustpilot, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Wat is IP-authenticatie?In plaats

In plaats van bij elk proxyverzoek een gebruikersnaam en wachtwoord mee te sturen, registreert u uw publieke IP-adres in uw FineProxy-account. Elke verbinding vanaf dat adres wordt automatisch geautoriseerd — geen inloggegevens nodig. De proxy identificeert u aan de hand van uw IP, niet via een login.

Welke proxytypen ondersteunen IP-authenticatie bij FineProxy?IP-authenticatie is beschikbaar

IP-authenticatie is beschikbaar op onze datacenter- en ISP-proxyplannen. Beide typen werken op dezelfde manier — u whitelistt uw publieke IP in het dashboard en verbindingen vanaf dat adres worden zonder credentials geautoriseerd. Residentiële proxy's worden niet aangeboden met IP-gebaseerde authenticatie.

Wat als mijn ISP mij een dynamisch IP-adres geeft dat regelmatig verandert?Puur IP-authenticatie

Puur IP-authenticatie (zonder inloggegevens) vereist een statisch adres. Maar FineProxy ondersteunt ook login/wachtwoord-authenticatie. IP-registratie is nog steeds verplicht — zo werkt ons platform — maar met inloggegevens ingeschakeld blijft uw verbinding actief zolang uw adres binnen een /21-subnet van het geregistreerde IP beweegt. Als het buiten dat bereik verschuift, werk dan het geregistreerde adres bij in uw dashboard. De wijziging wordt binnen maximaal 5 minuten doorgevoerd.

Kan ik verbinden vanaf meerdere machines of IP-adressen?Ja. In uw

Ja. In uw FineProxy-dashboard kunt u meerdere openbare IP-adressen aan hetzelfde proxyabonnement toevoegen. Standaard is één IP geregistreerd, maar u kunt tot 5 adressen aan de whitelist toevoegen door contact op te nemen met onze technische ondersteuning. Verzoeken van elk van die geregistreerde adressen gaan zonder inloggegevens door.

Welke tools werken met IP-geauthenticeerde proxy's?Elke tool die

Elke tool die verkeer via een HTTP-, HTTPS- of SOCKS5-proxy kan routeren, werkt met IP-authenticatie — inclusief curl, wget, Python requests, Scrapy, Selenium, Puppeteer, Playwright en proxy-instellingen op systeemniveau in Linux, macOS of Windows. Omdat er geen Proxy-Authorization-header nodig is, is IP-authenticatie bijzonder handig voor tools en omgevingen die geen ingebouwd veld voor proxy-inloggegevens hebben, zoals bepaalde browserprofielen, embedded devices of CI/CD-runners waarbij u de proxy uitsluitend via een omgevingsvariabele instelt.

Hoe snel wordt een nieuwe IP-registratie van kracht?Maximaal 5 minuten

Maximaal 5 minuten. Zodra de update is doorgevoerd, worden nieuwe verbindingen vanaf het geregistreerde adres automatisch geautoriseerd. Over het algemeen hoeft u uw software niet te herstarten — opnieuw verbinden is voldoende.

Mijn proxy werkt niet meer. Hoe controleer ik of het een IP-probleem is?Open een willekeurige

Open een willekeurige „what is my IP“-site vanaf dezelfde machine die u voor de proxy gebruikt. Vergelijk het adres dat u ziet met het adres dat in uw FineProxy-dashboard is geregistreerd. Als ze niet overeenkomen — dan is uw externe IP gewijzigd. Werk het geregistreerde adres bij of schakel over naar login/wachtwoord-modus. Controleer ook of uw verkeer via een VPN of mobiele hotspot loopt die een ander extern IP gebruikt dan u verwacht.

Is IP-authenticatie veiliger dan login/wachtwoord?Op

Op één specifiek punt — ja. Er zijn geen inloggegevens die kunnen uitlekken. Geen wachtwoorden in configuratiebestanden, geen secrets in de opdrachtgeschiedenis, geen Proxy-Authorization-headers die over het netwerk vliegen. Het nadeel is dat iedereen op uw netwerk die hetzelfde publieke IP deelt in theorie toegang tot de proxy zou kunnen krijgen. Voor de meeste opstellingen — een dedicated server, een kantoor met een vast IP — is dat geen probleem.

Hoeveel IP-adressen kan ik aan de whitelist toevoegen?U kunt tot

U kunt tot 5 IP-adressen per abonnement registreren. Wilt u meer dan het standaard enkele adres toevoegen, neem dan contact op met FineProxy technische ondersteuning — zij zullen uw whitelist bijwerken en de wijzigingen worden binnen maximaal 5 minuten van kracht.