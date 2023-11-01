Open een willekeurige „what is my IP“-site vanaf dezelfde machine die u voor de proxy gebruikt. Vergelijk het adres dat u ziet met het adres dat in uw FineProxy-dashboard is geregistreerd. Als ze niet overeenkomen — dan is uw externe IP gewijzigd. Werk het geregistreerde adres bij of schakel over naar login/wachtwoord-modus. Controleer ook of uw verkeer via een VPN of mobiele hotspot loopt die een ander extern IP gebruikt dan u verwacht.