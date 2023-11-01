Premium Proxy

Her proxy sağlayıcısı, kendi hizmetine premium der. Ya da elite. Ya da yüksek kalite. Bu terimlerden herhangi birini aratın; hepsi aynı şeyleri söyleyen düzinelerce hizmet bulursunuz: "yüksek hız, tam anonimlik, ,9 uptime." Bu ifadeler çoktan anlamını yitirdi.

Ne var ki proxy hizmetleri arasındaki farklar gerçek ve somut olarak ölçülebilir. Bu farkların landing sayfasındaki etiketle hiçbir ilgisi yoktur.

İşin özünü belirleyen teknik terim

"Elite", bu listedeki gerçek bir teknik tanıma sahip tek kelimedir. proxy sunucularının üç anonimlik seviyesi vardır ve bu sınıflandırma on yıllardır standart olarak kabul görmektedir.

Şeffaf proxy, gerçek IP adresinizi X-Forwarded-For başlığı aracılığıyla hedef siteye iletir. Site, kim olduğunuzu ve proxy kullandığınızı bilir. Kurumsal ağlarda önbellekleme için kullanışlıdır; bunun dışında işe yaramaz.

Anonim proxy, IP adresinizi gizler ancak istekte Via başlığını bırakır. Site adresinizi bilemez, fakat bağlantının bir proxy üzerinden geldiğini anlayabilir. Bazı platformlar bunu şüpheli bir işaret olarak değerlendirir.

Bir elite anonim proxy her iki başlığı da sıyırır. Hedef site, proxy'nin IP'sinden gelen sıradan bir bağlantı görür. Bir proxy'nin varlığına dair hiçbir iz yoktur. Çoğu kişinin gerçekten ihtiyaç duyduğu budur ve herhangi bir düzgün ücretli proxy'nin varsayılan olarak bunu yapması gerekir. Bir sağlayıcı "elite" seviyesi için ekstra ücret alıyorsa — bu kötü bir işarettir. Varsayılan ürünlerinin anonim veya daha düşük seviyede olduğu anlamına gelir.

İyi proxy’leri kötülerinden gerçekten ayıran nedir

Pazarlama söylemini bir kenara bırakın. Bir proxy'nin düzgün çalışıp çalışmayacağını ya da engellenip engellenmeyeceğini belirleyen üç temel faktör vardır: IP itibarı, münhasırlık ve sağlayıcının altyapısı.

IP itibarı en büyük faktördür. Web siteleri ve anti-bot sistemleri yalnızca bir IP'nin veri merkezine mi kayıtlı olduğunu kontrol etmez. Aynı zamanda o spesifik adresin geçmişini ve bulunduğu tüm subnet'in durumunu inceler. IP'nizin geldiği /24 bloğu spam, scraping veya kötüye kullanım nedeniyle işaretlenmişse — yepyeni proxy'niz kötü bir sicille hayata başlar. Daha tek bir istek bile göndermemişsinizdir ve Cloudflare zaten şüpheli bakmaktadır.

İşte bu yüzden ucuz paylaşımlı proxy'ler başarısız olur. Sağlayıcı aynı IP havuzunu yüzlerce müşteriye satar. İçlerinden biri agresif scraping yapar, IP'leri yakar ve o subnet'teki herkes bunun bedelini öder. Bir satıcıdan premium proxy listesi satın aldığınızda, çoğu zaman zaten üç farklı hizmetten geçmiş adreslere sahip olursunuz.

Çözüm münhasırlıktır. Bir IP size atanmış ve kiralama süreniz boyunca başka hiç kimse kullanamıyorsa — itibarı yalnızca sizin davranışınıza bağlıdır. Geçmişi siz kontrol edersiniz. Özel premium proxy kurulumunun pratikte gerçekten sunduğu şey budur: süslü bir etiket değil, adrese tek başınıza erişim.

Ve bir de sağlayıcının altyapısı var. IP'lerine sahip olan ve kendi donanımını yöneten bir şirket, yanmış adresleri devre dışı bırakabilir, subnet'leri genişletebilir ve ASN itibarını aktif olarak koruyabilir. Bir bayi bunu yapamaz — başka birinden kiralayan birinden kiralama yapıyordur.

Gerçekte ne satın aldığınızı nasıl anlarsınız

Birkaç soru, pazarlama söylemini hızla aşmanızı sağlar.

Sağlayıcı IP adreslerinin sahibi mi? Eğer öyleyse IP itibarını kontrol edebilir. Yeniden satış yapıyorsa — IP'lerin nereden geldiğini ve başka kimlerin kullandığını sorun.

Alt ağ çeşitliliği nasıl? Tüm IP'lerin aynı /24 bloğunda bulunduğu bir havuz kırılgandır. Tek bir engelleme, tüm bloğa yayılabilir. IP'leri çok sayıda alt ağa dağıtmış bir sağlayıcı size dayanıklılık kazandırır.

IP, kiralama süresince yalnızca size mi tahsis ediliyor? «Dedicated» ve «private» ifadeleri, adresinizi kimsenin kullanmadığını ima etmelidir. Ancak her sağlayıcı bunu gerçekten garanti etmez — bazıları, paylaşımlı havuzlarını liste halka açıkça yayınlanmıyor diye «private» olarak adlandırır.

Hangi protokoller destekleniyor? HTTP, temel web trafiğini kapsar. Geçerli SSL sertifikalarına sahip HTTPS, siz ile proxy arasında şifreli bağlantı sağlar — yalnızca proxy ile hedef arasında değil. SOCKS5, HTTP dışı trafiği yönetir ve UDP destekler.

Bu kriterleri FineProxy'ye uygularsanız

Yukarıdaki kontrol listesi teorik değil — altyapımızı tam olarak böyle inşa ettik, dolayısıyla listeyi gözden geçirdiğinizde alacağınız hizmet de buna birebir karşılık gelir. 100.000'in üzerinde IPv4 adresini birden fazla alt ağa, ASN'ye ve 20'den fazla ülkeye yayılmış şekilde bünyemizde bulunduruyoruz — aracı yok, bayilik yok. Bir IP'yi kiraladığınız süre boyunca o IP yalnızca size aittir; kiralama döneminizde başka hiçbir müşteri aynı adresi alamaz.

Her IP; HTTP, HTTPS (adres başına özel SSL sertifikasıyla) ve SOCKS5 destekler. Bant genişliği sınırsızdır ve hızlar IP başına 500 Mbps'ye ulaşır — çoğu veri merkezi proxy sağlayıcısının uyguladığı 100 Mbps sınırının çok üzerindedir.

Elite proxy sunucu IP\'lerini tekil veya toplu olarak satın almak istiyorsanız — kontrol paneli üzerinden miktar ve konum seçimi yapabilirsiniz. Tespit edilemez bir proxy kurulumuna ihtiyacınız olduğunda; temiz özel IP\'ler, doğru yapılandırılmış başlıklar ve IP başına SSL kombinasyonu, bir datacenter proxy\'nin sağlayabileceği en yüksek görünmezlik düzeyini sunar.

Konut IP\'si gibi görünen adreslere ihtiyaç duyduğunuz görevler için ISP proxy\'ler tam da bu katmanı sağlar — aynı sınırsız trafik, aynı özel erişim; ancak IP adresi gerçek bir internet sağlayıcısına kayıtlıdır.

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