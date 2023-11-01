Yeni! |Tek API çağrısı, temiz veri. Kazıyıcı gerekmez.10,000 ücretsiz token alın →

Premium Proxy

HTTP/HTTPS/SOCKS5 desteğiyle varsayılan olarak üst düzey anonimlik sunan özel IPv4 proxy'leri: 20'den fazla ülkede temiz alt ağlar, IP başına 500 Mbps, sınırsız trafik.

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

Elit proxy planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Özel.

Paket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıBurada önerilirÖzelKişisel, tek bir IP'denISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • Almanya'da bir özel premium proxy satın alın
  • Yüksek kaliteli proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
  • Özel proxy hizmetim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
  • Münhasır proxy hizmetlerimin durumunu görüntüleyin
  • Sonraki ücretsiz değişim hazır olduğunda özel bir IP'yi değiştirin
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Yük altında hız

FineProxy’yi bir süredir kullanıyorum ve hizmetleri inanılmaz derecede güvenilir. Bağlantı hızları sürekli yüksek, çalışma süresi ise neredeyse kusursuz. Kararlı proxy’lere ihtiyaç duyan herkese şiddetle tavsiye ederim!

RehanNorton Safe Web, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Yüksek hızlar, mükemmel çalışma süresi ve güvenli bağlantılar sunan güvenilir bir proxy hizmeti. Kolay kurulumu, harika müşteri desteği ve tutarlı performansı sayesinde profesyonel kullanım için ideal.

vafej39555SaasHub, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Trafik asla ölçülmez

Çok uygun fiyatlı Avrupa proxy’leri. Bence özgür ve güvenli internete bağlı kalan tek proxy sağlayıcısı bu. Diğerleri GB, hatta istek başına ücret alırken bu ekip hâlâ sınırsız bant genişliği planları sunuyor.

NemanjaDieg, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Kaliteli hizmet! Trafik sınırı olmayan dönen proxy’ler de dâhil olmak üzere farklı proxy türleri, uygun fiyatlar ve coğrafi hedefleme seçeneği sunuyorlar. Çeşitli ödeme yöntemleri var: kripto, PayPal veya kartlar

Vladimir AkimkinFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Minimum siparişler

Mükemmel proxy’ler saat gibi çalışıyor. Bir yıldır kullanıyorum, sürekli kullanıyorum ve 1.000 tane satın alıyorum.

IvanTrustpilot, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Avito için test amacıyla birkaç proxy satın aldım, biri bozuktu ama 5 dakika içinde çalışan bir tanesiyle değiştirildi. Genel olarak mükemmel hizmet ve hızlı çalışma. Beğendim. Artık buradan alacağım.

Denis KarpovichFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
"Elite proxy" gerçekte ne anlama gelir?En yüksek anonimlik

Bu bir pazarlama sınıfı değil, belirli bir anonimlik düzeyidir. Elit proxy, isteklerinizden X-Forwarded-For ve Via başlıklarını kaldırır; böylece hedef site proxy kullandığınızı hiçbir şekilde anlayamaz. Saygın her ücretli proxy'nin varsayılan olarak bu düzeyde çalışması gerekir. Eğer bir sağlayıcı bunun için ekstra ücret talep ediyorsa, standart ürünleri muhtemelen başlık sızdırıyordur.

Proxy'min gerçekten elit seviyede olduğunu nasıl kontrol edebilirim?Başlıkları kontrol edin

proxy üzerinden httpbin.org/headers veya whoer.net gibi bir başlık kontrol sitesine istek gönderin. yanıtta Via, X-forwarded-For ve proxy-Connection başlıkları görünmüyorsa — elite seviyesindedir. bunlardan herhangi biri görünüyorsa proxy kendini ifşa ediyordur.

Farklı sağlayıcıların "premium" proxy'leri neden bu kadar farklı performans gösteriyor?Altyapı farklı

Etiketin teknik bir karşılığı yoktur. Asıl fark altyapıdadır. Kendi IP'lerine sahip, çeşitli alt ağlara yayılmış ve aktif itibar yönetimi yapan bir sağlayıcı temiz adresler sunar. IP'leri toplu olarak başka birinden satın alan bir bayiyse, o adreslerin önceki kullanıcılardan edindiği itibarı — hasarlar dahil — olduğu gibi aktarır.

«Premium» hizmet kullanmama rağmen sürekli engelleniyorum. Neden?Paylaşımlı IP'ler

Büyük olasılıkla paylaşımlı IP'ler kullanıyorsunuz. Sağlayıcı bunları özel olarak adlandırsa bile, diğer müşterilerin aynı adresleri alıp alamadığını kontrol edin. Paylaşımlı havuzlar, paylaşımlı itibar demektir. Tek bir agresif kullanıcı subnet'i yakar ve o subnet üzerindeki herkes işaretlenir. Kiralama süreniz boyunca IP'nizin gerçekten size özel olduğu bir sağlayıcıya geçin — FineProxy'nin özel proxy'leri gibi.

«Premium», «elite» ve «HQ» proxy'leri arasındaki fark nedir?Tek teknik terim

«Elite» ifadesinin teknik bir anlamı vardır (en yüksek anonimlik düzeyi — başlık sızıntısı yok). «Premium» ve «HQ» ise standart bir tanımı olmayan pazarlama terimleridir. Bazı sağlayıcılar bunları en iyi paketleri için kullanırken, bazıları her şeye bu etiketi yapıştırır. Spesifikasyonlara bakarak karar verin: IP sahipliği, münhasırlık, alt ağ çeşitliliği, desteklenen protokoller ve hız.

ISP proxy'lere ihtiyacım var mı, yoksa veri merkezi proxy'leri yeterli mi?Hedefe bağlı

Hedefe bağlıdır. Veri merkezi IP'leri çoğu scraping, API erişimi ve bağlantı türünü agresif biçimde parmak izlemeyen platformlar için gayet işe yarar. Güçlü anti-bot sistemlerine sahip siteler — büyük e-ticaret pazaryerleri, büyük sosyal medya platformları, sneaker ve bilet perakendecileri, streaming hizmetleri — veri merkezi IP'lerine daha şüpheli yaklaşabilir. ISP proxy'leri normal ev kullanıcıları gibi görünür — aynı performans, ancak organik trafikten ayırt edilmesi daha zordur. Bu da hedefin bağlantı kaynağını aktif olarak profillediği durumlarda ISP proxy'lerini daha doğru tercih haline getirir.

Rehber

«Premium proxy» gerçekte ne anlama geliyor (ve hangisi sadece bir etiket)?

4 dk okumaFineProxy ağ ekibi

Her proxy sağlayıcısı, kendi hizmetine premium der. Ya da elite. Ya da yüksek kalite. Bu terimlerden herhangi birini aratın; hepsi aynı şeyleri söyleyen düzinelerce hizmet bulursunuz: "yüksek hız, tam anonimlik, ,9 uptime." Bu ifadeler çoktan anlamını yitirdi.

Ne var ki proxy hizmetleri arasındaki farklar gerçek ve somut olarak ölçülebilir. Bu farkların landing sayfasındaki etiketle hiçbir ilgisi yoktur.

İşin özünü belirleyen teknik terim

"Elite", bu listedeki gerçek bir teknik tanıma sahip tek kelimedir. proxy sunucularının üç anonimlik seviyesi vardır ve bu sınıflandırma on yıllardır standart olarak kabul görmektedir.

Şeffaf proxy, gerçek IP adresinizi X-Forwarded-For başlığı aracılığıyla hedef siteye iletir. Site, kim olduğunuzu ve proxy kullandığınızı bilir. Kurumsal ağlarda önbellekleme için kullanışlıdır; bunun dışında işe yaramaz.

Anonim proxy, IP adresinizi gizler ancak istekte Via başlığını bırakır. Site adresinizi bilemez, fakat bağlantının bir proxy üzerinden geldiğini anlayabilir. Bazı platformlar bunu şüpheli bir işaret olarak değerlendirir.

Bir elite anonim proxy her iki başlığı da sıyırır. Hedef site, proxy'nin IP'sinden gelen sıradan bir bağlantı görür. Bir proxy'nin varlığına dair hiçbir iz yoktur. Çoğu kişinin gerçekten ihtiyaç duyduğu budur ve herhangi bir düzgün ücretli proxy'nin varsayılan olarak bunu yapması gerekir. Bir sağlayıcı "elite" seviyesi için ekstra ücret alıyorsa — bu kötü bir işarettir. Varsayılan ürünlerinin anonim veya daha düşük seviyede olduğu anlamına gelir.

İyi proxy’leri kötülerinden gerçekten ayıran nedir

Pazarlama söylemini bir kenara bırakın. Bir proxy'nin düzgün çalışıp çalışmayacağını ya da engellenip engellenmeyeceğini belirleyen üç temel faktör vardır: IP itibarı, münhasırlık ve sağlayıcının altyapısı.

IP itibarı en büyük faktördür. Web siteleri ve anti-bot sistemleri yalnızca bir IP'nin veri merkezine mi kayıtlı olduğunu kontrol etmez. Aynı zamanda o spesifik adresin geçmişini ve bulunduğu tüm subnet'in durumunu inceler. IP'nizin geldiği /24 bloğu spam, scraping veya kötüye kullanım nedeniyle işaretlenmişse — yepyeni proxy'niz kötü bir sicille hayata başlar. Daha tek bir istek bile göndermemişsinizdir ve Cloudflare zaten şüpheli bakmaktadır.

İşte bu yüzden ucuz paylaşımlı proxy'ler başarısız olur. Sağlayıcı aynı IP havuzunu yüzlerce müşteriye satar. İçlerinden biri agresif scraping yapar, IP'leri yakar ve o subnet'teki herkes bunun bedelini öder. Bir satıcıdan premium proxy listesi satın aldığınızda, çoğu zaman zaten üç farklı hizmetten geçmiş adreslere sahip olursunuz.

Çözüm münhasırlıktır. Bir IP size atanmış ve kiralama süreniz boyunca başka hiç kimse kullanamıyorsa — itibarı yalnızca sizin davranışınıza bağlıdır. Geçmişi siz kontrol edersiniz. Özel premium proxy kurulumunun pratikte gerçekten sunduğu şey budur: süslü bir etiket değil, adrese tek başınıza erişim.

Ve bir de sağlayıcının altyapısı var. IP'lerine sahip olan ve kendi donanımını yöneten bir şirket, yanmış adresleri devre dışı bırakabilir, subnet'leri genişletebilir ve ASN itibarını aktif olarak koruyabilir. Bir bayi bunu yapamaz — başka birinden kiralayan birinden kiralama yapıyordur.

Gerçekte ne satın aldığınızı nasıl anlarsınız

Birkaç soru, pazarlama söylemini hızla aşmanızı sağlar.

Sağlayıcı IP adreslerinin sahibi mi? Eğer öyleyse IP itibarını kontrol edebilir. Yeniden satış yapıyorsa — IP'lerin nereden geldiğini ve başka kimlerin kullandığını sorun.

Alt ağ çeşitliliği nasıl? Tüm IP'lerin aynı /24 bloğunda bulunduğu bir havuz kırılgandır. Tek bir engelleme, tüm bloğa yayılabilir. IP'leri çok sayıda alt ağa dağıtmış bir sağlayıcı size dayanıklılık kazandırır.

IP, kiralama süresince yalnızca size mi tahsis ediliyor? «Dedicated» ve «private» ifadeleri, adresinizi kimsenin kullanmadığını ima etmelidir. Ancak her sağlayıcı bunu gerçekten garanti etmez — bazıları, paylaşımlı havuzlarını liste halka açıkça yayınlanmıyor diye «private» olarak adlandırır.

Hangi protokoller destekleniyor? HTTP, temel web trafiğini kapsar. Geçerli SSL sertifikalarına sahip HTTPS, siz ile proxy arasında şifreli bağlantı sağlar — yalnızca proxy ile hedef arasında değil. SOCKS5, HTTP dışı trafiği yönetir ve UDP destekler.

Bu kriterleri FineProxy'ye uygularsanız

Yukarıdaki kontrol listesi teorik değil — altyapımızı tam olarak böyle inşa ettik, dolayısıyla listeyi gözden geçirdiğinizde alacağınız hizmet de buna birebir karşılık gelir. 100.000'in üzerinde IPv4 adresini birden fazla alt ağa, ASN'ye ve 20'den fazla ülkeye yayılmış şekilde bünyemizde bulunduruyoruz — aracı yok, bayilik yok. Bir IP'yi kiraladığınız süre boyunca o IP yalnızca size aittir; kiralama döneminizde başka hiçbir müşteri aynı adresi alamaz.

Her IP; HTTP, HTTPS (adres başına özel SSL sertifikasıyla) ve SOCKS5 destekler. Bant genişliği sınırsızdır ve hızlar IP başına 500 Mbps'ye ulaşır — çoğu veri merkezi proxy sağlayıcısının uyguladığı 100 Mbps sınırının çok üzerindedir.

Elite proxy sunucu IP\'lerini tekil veya toplu olarak satın almak istiyorsanız — kontrol paneli üzerinden miktar ve konum seçimi yapabilirsiniz. Tespit edilemez bir proxy kurulumuna ihtiyacınız olduğunda; temiz özel IP\'ler, doğru yapılandırılmış başlıklar ve IP başına SSL kombinasyonu, bir datacenter proxy\'nin sağlayabileceği en yüksek görünmezlik düzeyini sunar.

Konut IP\'si gibi görünen adreslere ihtiyaç duyduğunuz görevler için ISP proxy\'ler tam da bu katmanı sağlar — aynı sınırsız trafik, aynı özel erişim; ancak IP adresi gerçek bir internet sağlayıcısına kayıtlıdır.

Gerçek sınav

Yüksek kaliteli (HQ) bir proxy kendini satış sayfasında değil, bir haftalık kullanımdan sonra kanıtlar. Temiz IP'ler, başka birinin scraping işleminden kaynaklanan sürpriz engellemeler yok, tutarlı hız ve gerçekten sattığı ürüne sahip olan bir sağlayıcı. Geri kalanı süs.