Nhà cung cấp proxy nào cũng gọi sản phẩm của mình là premium. Hoặc elite. Hoặc HQ. Tìm kiếm bất kỳ thuật ngữ nào trong số này, bạn sẽ thấy hàng chục dịch vụ nghe y hệt nhau: “tốc độ cao, ẩn danh hoàn toàn, uptime 99.9%.” Những từ này đã mất hết ý nghĩa từ lâu rồi.

Nhưng sự khác biệt giữa các dịch vụ proxy là có thật và đo lường được. Chỉ là chúng chẳng liên quan gì đến nhãn mác trên trang landing page.

Thuật ngữ kỹ thuật duy nhất thực sự quan trọng

“Elite” là từ duy nhất trong danh sách này có định nghĩa kỹ thuật thực sự. Proxy server có ba cấp độ ẩn danh, và đây là cách phân loại chuẩn đã tồn tại hàng chục năm nay.

Transparent proxy gửi IP thật của bạn đến trang đích qua header X-Forwarded-For. Trang web biết bạn là ai và biết bạn đang dùng proxy. Loại này chỉ hữu ích cho việc caching trong mạng doanh nghiệp, còn lại thì vô dụng.

Proxy ẩn danh giấu IP của bạn nhưng vẫn để lại header Via trong yêu cầu. Website không biết địa chỉ của bạn, nhưng có thể nhận ra kết nối đi qua proxy. Một số nền tảng coi đây là dấu hiệu đáng ngờ.

Proxy anonymous cấp elite loại bỏ cả hai header. Website đích chỉ thấy kết nối bình thường từ IP của proxy. Không có dấu hiệu nào cho thấy proxy tồn tại. Đây chính là thứ mà hầu hết mọi người thực sự cần, và bất kỳ proxy trả phí nào tử tế cũng nên cung cấp điều này theo mặc định. Nếu nhà cung cấp tính thêm phí cho cấp «elite» — đó là dấu hiệu xấu. Nó nghĩa là sản phẩm mặc định của họ là anonymous hoặc tệ hơn.

Điểm thực sự tạo nên sự khác biệt giữa proxy tốt và proxy kém

Bỏ qua marketing đi. Ba yếu tố quyết định proxy hoạt động tốt hay khiến bạn bị ban: danh tiếng IP, tính độc quyền và hạ tầng của nhà cung cấp.

Danh tiếng IP là yếu tố quan trọng nhất. Các website và hệ thống chống bot không chỉ kiểm tra xem IP có thuộc datacenter hay không. Chúng kiểm tra lịch sử của địa chỉ cụ thể đó và toàn bộ subnet chứa nó. Nếu block /24 mà IP của bạn nằm trong đó đã bị gắn cờ vì spam, scraping hoặc lạm dụng — proxy mới toanh của bạn khởi đầu với một hồ sơ xấu. Bạn chưa gửi một request nào mà Cloudflare đã nghi ngờ rồi.

Đây là lý do proxy chia sẻ giá rẻ thất bại. Nhà cung cấp bán cùng một pool cho hàng trăm khách hàng. Ai đó chạy scraping hung hãn, đốt cháy các IP, và tất cả mọi người trên subnet đó đều phải gánh hậu quả. Khi bạn mua một danh sách proxy premium từ đại lý, bạn thường nhận được các địa chỉ đã đi qua ba dịch vụ khác rồi.

Tính độc quyền chính là giải pháp. Khi một IP được gán riêng cho bạn và không ai khác có thể sử dụng trong suốt thời gian thuê — danh tiếng của nó chỉ phụ thuộc vào hành vi của chính bạn. Bạn kiểm soát lịch sử. Đó chính là điều mà một thiết lập proxy premium riêng thực sự mang lại trên thực tế: không phải một nhãn hiệu hào nhoáng hơn, mà là quyền truy cập độc quyền vào địa chỉ đó.

Và còn hạ tầng của nhà cung cấp nữa. Một công ty sở hữu IP và tự quản lý phần cứng có thể loại bỏ các địa chỉ đã bị cháy, mở rộng subnet và chủ động duy trì danh tiếng ASN. Đại lý (reseller) thì không thể — họ đi thuê từ người đang thuê của người khác.

Làm sao biết bạn thực sự đang mua gì

Một vài câu hỏi giúp bạn nhìn xuyên qua lớp marketing ngay lập tức.

Nhà cung cấp có sở hữu các địa chỉ IP không? Nếu có, họ kiểm soát được danh tiếng. Nếu họ bán lại — hãy hỏi IP đến từ đâu và ai khác đang sử dụng chúng.

Mức độ đa dạng subnet ra sao? Một pool mà tất cả IP nằm trong cùng một /24 rất mong manh. Một lệnh ban có thể lan sang toàn bộ block. Nhà cung cấp có IP phân bố trên nhiều subnet mang lại cho bạn khả năng chống chịu tốt hơn.

IP có độc quyền cho bạn trong suốt thời gian thuê không? “Dedicated” và “private” phải có nghĩa là không ai khác sử dụng địa chỉ của bạn. Không phải nhà cung cấp nào cũng giữ đúng cam kết — một số gọi pool dùng chung là “private” chỉ vì danh sách không được công khai.

Những giao thức nào được hỗ trợ? HTTP xử lý lưu lượng web cơ bản. HTTPS với chứng chỉ SSL đúng chuẩn bổ sung mã hóa kết nối giữa bạn và proxy — không chỉ giữa proxy và trang đích. SOCKS5 xử lý lưu lượng ngoài HTTP và hỗ trợ UDP.

Nếu bạn áp dụng những tiêu chí trên cho FineProxy

Danh sách kiểm tra ở trên không phải lý thuyết suông — đó chính xác là cách chúng tôi xây dựng hạ tầng, và đây là những gì bạn nhận được. Chúng tôi sở hữu hơn 100.000 địa chỉ IPv4 phân bổ trên nhiều subnet, ASN và hơn 20 quốc gia — không bán lại, không qua trung gian. Trong suốt thời gian bạn thuê một IP, nó thuộc về riêng bạn; không khách hàng nào khác có thể nhận cùng địa chỉ đó trong thời gian thuê của bạn.

Mỗi IP đều hỗ trợ HTTP, HTTPS (với chứng chỉ SSL riêng cho từng địa chỉ) và SOCKS5. Băng thông không giới hạn và tốc độ đạt 500 Mbps mỗi IP — cao hơn nhiều so với mức giới hạn 100 Mbps mà hầu hết nhà cung cấp proxy datacenter áp dụng.

Nếu bạn muốn mua IP proxy server elite theo đơn lẻ hoặc số lượng lớn — bảng điều khiển cho phép bạn chọn số lượng và vị trí. Khi bạn cần thiết lập proxy không thể bị phát hiện, sự kết hợp giữa IP exclusive sạch, header chuẩn và SSL riêng từng IP sẽ giúp bạn đạt mức gần như vô hình — tối đa mà một datacenter proxy có thể làm được.

Cho các tác vụ cần địa chỉ IP trông giống residential, proxy ISP bổ sung thêm lớp đó — cùng lưu lượng không giới hạn, cùng quyền truy cập độc quyền, nhưng IP được đăng ký dưới tên một nhà cung cấp internet thực.

Bài kiểm tra thực sự