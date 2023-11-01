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Proxy Premium

Proxy IPv4 độc quyền với mức độ ẩn danh elite mặc định: HTTP/HTTPS/SOCKS5, subnet sạch tại hơn 20 quốc gia, tốc độ lên đến 500 Mbps mỗi IP, lưu lượng không giới hạn.

Thiết lập gói →Proxy trong 48 giờ
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Thiết lập gói proxy elite.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Riêng.

Gói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungKhuyên dùng ở đâyRiêngCá nhân, từ một IPISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy trong 48 giờ

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua một proxy cao cấp riêng tại Đức
  • Xuất danh sách proxy chất lượng cao dạng JSON
  • Thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép của dịch vụ proxy riêng
  • Xem trạng thái các dịch vụ proxy độc quyền
  • Thay một IP riêng khi lần đổi miễn phí tiếp theo sẵn sàng
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Tốc độ khi tải cao

tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!

Nguyễn Thành NamNền tảng nội bộ FineProxyNguồn

Tôi đã sử dụng Fineproxy được một thời gian và dịch vụ của họ cực kỳ đáng tin cậy. Tốc độ kết nối luôn nhanh và thời gian hoạt động gần như hoàn hảo. Tôi đặc biệt giới thiệu nó cho bất kỳ ai cần proxy ổn định!

RehanNorton Safe Web, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Lưu lượng không tính dung lượng

Trong khi các nhà cung cấp khác tính phí theo GB hoặc thậm chí theo yêu cầu, những nhà cung cấp này vẫn trung thành với sứ mệnh giữ cho Internet miễn phí và an toàn. Tùy chọn Trung tâm dữ liệu của họ rẻ và có băng thông không giới hạn.

Nemanja DuricSaasHub, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Proxy châu Âu rất phải chăng. Tôi nghĩ đó là nhà cung cấp proxy duy nhất đảm bảo Internet miễn phí và an toàn. Trong khi những người khác tính phí theo GB hoặc thậm chí theo yêu cầu, những người này vẫn cung cấp gói băng thông không giới hạn.

NemanjaDieg, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Mức đặt hàng tối thiểu

Proxy tuyệt vời, hoạt động chính xác như đồng hồ. Tôi đã dùng chúng được một năm, sử dụng liên tục và mua 1.000 proxy.

IvanTrustpilot, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Mình mua vài proxy để test, Avito thì bị 1 cái nhưng được 5 phút đã có thợ thay thế. Nói chung, dịch vụ xuất sắc và công việc vận hành. Tôi thích nó. Tôi sẽ mang nó đến đây ngay bây giờ.

Denis KarpovichNền tảng nội bộ FineProxyDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
"Elite proxy" thực sự có nghĩa là gì?Ẩn danh cao

Đây là một cấp độ ẩn danh cụ thể, không phải thuật ngữ tiếp thị. Elite proxy loại bỏ các header X-Forwarded-For và Via khỏi request của bạn, khiến trang web đích không thể phát hiện bạn đang sử dụng proxy. Bất kỳ proxy trả phí uy tín nào cũng nên hoạt động ở cấp độ này theo mặc định. Nếu nhà cung cấp tính thêm phí cho tính năng này — sản phẩm tiêu chuẩn của họ nhiều khả năng đang rò rỉ header.

Làm sao để kiểm tra proxy của tôi có thực sự là elite hay không?Kiểm tra header

GỬịnh một yêu cầu qua proxy đến trang kiểm tra header như httpbin.org/headers hoặc whoer.net. NẾu kết quả không hiển thị Via, X-FORwarded-For hay PRoxy-Connection — đó là elite. NẾu bất kỳba header nào trong số đó xuất hiện, proxy đang tự tiết lội mình.

Tại sao proxy "premium" từ các nhà cung cấp khác nhau lại hoạt động khác nhau đến vậy?Khác hạ tầng

Nhãn dán không có ý nghĩa kỹ thuật nào. Sự khác biệt nằm ở hạ tầng. Nhà cung cấp sở hữu IP riêng, đa dạng subnet và quản lý danh tiếng chủ động sẽ cung cấp địa chỉ sạch. Nhà phân phối lại mua IP số lượng lớn từ bên khác sẽ cung cấp bất kỳ danh tiếng nào mà các địa chỉ đó đã mang — bao gồm cả thiệt hại từ người dùng trước đó.

Tôi liên tục bị ban dù đang dùng dịch vụ "premium". Tại sao?IP dùng chung

Rất có thể bạn đang dùng IP dùng chung. Dù nhà cung cấp gọi chúng là private, hãy kiểm tra xem khách hàng khác có thể nhận cùng địa chỉ hay không. Pool chung đồng nghĩa với danh tiếng chung. Chỉ một người dùng chạy tải hung hãn là đủ để cháy cả subnet, và tất cả ai trên đó đều bị gắn cờ. Hãy chuyển sang nhà cung cấp mà IP thực sự dành riêng cho bạn trong suốt thời gian thuê — như proxy chuyên dụng của FineProxy.

Sự khác biệt giữa proxy "premium," "elite," và "HQ" là gì?Một thuật ngữ

“Elite” có ý nghĩa kỹ thuật rõ ràng (cấp độ ẩn danh cao nhất — không rò rỉ header). “Premium” và “HQ” là thuật ngữ tiếp thị, không có định nghĩa chuẩn. Một số nhà cung cấp dùng chúng cho gói cao cấp nhất, số khác dán nhãn lên tất cả mọi thứ. Hãy đánh giá theo thông số: quyền sở hữu IP, tính độc quyền, đa dạng subnet, giao thức hỗ trợ và tốc độ.

Tôi cần ISP proxy hay datacenter proxy là đủ?Tùy trang đích

Tùy thuộc vào mục tiêu. IP datacenter phù hợp với hầu hết các tác vụ scraping, truy cập API và các nền tảng không phân tích chặt loại kết nối. Các trang web có hệ thống chống bot mạnh — sàn thương mại điện tử lớn, mạng xã hội lớn, các trang bán giày và vé, dịch vụ streaming — có thể đối xử với IP datacenter một cách nghi ngờ hơn. Proxy ISP trông giống như người dùng gia đình thông thường — cùng hiệu suất, nhưng khó phân biệt với lưu lượng tự nhiên hơn, khiến chúng trở thành lựa chọn tốt hơn khi mục tiêu chủ động phân tích nguồn gốc kết nối.

Hướng dẫn

"Premium Proxy" Thực Sự Có Nghĩa Gì (và Đâu Chỉ Là Nhãn Mác)

7 phút đọcNhóm mạng FineProxy

Nhà cung cấp proxy nào cũng gọi sản phẩm của mình là premium. Hoặc elite. Hoặc HQ. Tìm kiếm bất kỳ thuật ngữ nào trong số này, bạn sẽ thấy hàng chục dịch vụ nghe y hệt nhau: “tốc độ cao, ẩn danh hoàn toàn, uptime 99.9%.” Những từ này đã mất hết ý nghĩa từ lâu rồi.

Nhưng sự khác biệt giữa các dịch vụ proxy là có thật và đo lường được. Chỉ là chúng chẳng liên quan gì đến nhãn mác trên trang landing page.

Thuật ngữ kỹ thuật duy nhất thực sự quan trọng

“Elite” là từ duy nhất trong danh sách này có định nghĩa kỹ thuật thực sự. Proxy server có ba cấp độ ẩn danh, và đây là cách phân loại chuẩn đã tồn tại hàng chục năm nay.

Transparent proxy gửi IP thật của bạn đến trang đích qua header X-Forwarded-For. Trang web biết bạn là ai và biết bạn đang dùng proxy. Loại này chỉ hữu ích cho việc caching trong mạng doanh nghiệp, còn lại thì vô dụng.

Proxy ẩn danh giấu IP của bạn nhưng vẫn để lại header Via trong yêu cầu. Website không biết địa chỉ của bạn, nhưng có thể nhận ra kết nối đi qua proxy. Một số nền tảng coi đây là dấu hiệu đáng ngờ.

Proxy anonymous cấp elite loại bỏ cả hai header. Website đích chỉ thấy kết nối bình thường từ IP của proxy. Không có dấu hiệu nào cho thấy proxy tồn tại. Đây chính là thứ mà hầu hết mọi người thực sự cần, và bất kỳ proxy trả phí nào tử tế cũng nên cung cấp điều này theo mặc định. Nếu nhà cung cấp tính thêm phí cho cấp «elite» — đó là dấu hiệu xấu. Nó nghĩa là sản phẩm mặc định của họ là anonymous hoặc tệ hơn.

Điểm thực sự tạo nên sự khác biệt giữa proxy tốt và proxy kém

Bỏ qua marketing đi. Ba yếu tố quyết định proxy hoạt động tốt hay khiến bạn bị ban: danh tiếng IP, tính độc quyền và hạ tầng của nhà cung cấp.

Danh tiếng IP là yếu tố quan trọng nhất. Các website và hệ thống chống bot không chỉ kiểm tra xem IP có thuộc datacenter hay không. Chúng kiểm tra lịch sử của địa chỉ cụ thể đó và toàn bộ subnet chứa nó. Nếu block /24 mà IP của bạn nằm trong đó đã bị gắn cờ vì spam, scraping hoặc lạm dụng — proxy mới toanh của bạn khởi đầu với một hồ sơ xấu. Bạn chưa gửi một request nào mà Cloudflare đã nghi ngờ rồi.

Đây là lý do proxy chia sẻ giá rẻ thất bại. Nhà cung cấp bán cùng một pool cho hàng trăm khách hàng. Ai đó chạy scraping hung hãn, đốt cháy các IP, và tất cả mọi người trên subnet đó đều phải gánh hậu quả. Khi bạn mua một danh sách proxy premium từ đại lý, bạn thường nhận được các địa chỉ đã đi qua ba dịch vụ khác rồi.

Tính độc quyền chính là giải pháp. Khi một IP được gán riêng cho bạn và không ai khác có thể sử dụng trong suốt thời gian thuê — danh tiếng của nó chỉ phụ thuộc vào hành vi của chính bạn. Bạn kiểm soát lịch sử. Đó chính là điều mà một thiết lập proxy premium riêng thực sự mang lại trên thực tế: không phải một nhãn hiệu hào nhoáng hơn, mà là quyền truy cập độc quyền vào địa chỉ đó.

Và còn hạ tầng của nhà cung cấp nữa. Một công ty sở hữu IP và tự quản lý phần cứng có thể loại bỏ các địa chỉ đã bị cháy, mở rộng subnet và chủ động duy trì danh tiếng ASN. Đại lý (reseller) thì không thể — họ đi thuê từ người đang thuê của người khác.

Làm sao biết bạn thực sự đang mua gì

Một vài câu hỏi giúp bạn nhìn xuyên qua lớp marketing ngay lập tức.

Nhà cung cấp có sở hữu các địa chỉ IP không? Nếu có, họ kiểm soát được danh tiếng. Nếu họ bán lại — hãy hỏi IP đến từ đâu và ai khác đang sử dụng chúng.

Mức độ đa dạng subnet ra sao? Một pool mà tất cả IP nằm trong cùng một /24 rất mong manh. Một lệnh ban có thể lan sang toàn bộ block. Nhà cung cấp có IP phân bố trên nhiều subnet mang lại cho bạn khả năng chống chịu tốt hơn.

IP có độc quyền cho bạn trong suốt thời gian thuê không? “Dedicated” và “private” phải có nghĩa là không ai khác sử dụng địa chỉ của bạn. Không phải nhà cung cấp nào cũng giữ đúng cam kết — một số gọi pool dùng chung là “private” chỉ vì danh sách không được công khai.

Những giao thức nào được hỗ trợ? HTTP xử lý lưu lượng web cơ bản. HTTPS với chứng chỉ SSL đúng chuẩn bổ sung mã hóa kết nối giữa bạn và proxy — không chỉ giữa proxy và trang đích. SOCKS5 xử lý lưu lượng ngoài HTTP và hỗ trợ UDP.

Nếu bạn áp dụng những tiêu chí trên cho FineProxy

Danh sách kiểm tra ở trên không phải lý thuyết suông — đó chính xác là cách chúng tôi xây dựng hạ tầng, và đây là những gì bạn nhận được. Chúng tôi sở hữu hơn 100.000 địa chỉ IPv4 phân bổ trên nhiều subnet, ASN và hơn 20 quốc gia — không bán lại, không qua trung gian. Trong suốt thời gian bạn thuê một IP, nó thuộc về riêng bạn; không khách hàng nào khác có thể nhận cùng địa chỉ đó trong thời gian thuê của bạn.

Mỗi IP đều hỗ trợ HTTP, HTTPS (với chứng chỉ SSL riêng cho từng địa chỉ) và SOCKS5. Băng thông không giới hạn và tốc độ đạt 500 Mbps mỗi IP — cao hơn nhiều so với mức giới hạn 100 Mbps mà hầu hết nhà cung cấp proxy datacenter áp dụng.

Nếu bạn muốn mua IP proxy server elite theo đơn lẻ hoặc số lượng lớn — bảng điều khiển cho phép bạn chọn số lượng và vị trí. Khi bạn cần thiết lập proxy không thể bị phát hiện, sự kết hợp giữa IP exclusive sạch, header chuẩn và SSL riêng từng IP sẽ giúp bạn đạt mức gần như vô hình — tối đa mà một datacenter proxy có thể làm được.

Cho các tác vụ cần địa chỉ IP trông giống residential, proxy ISP bổ sung thêm lớp đó — cùng lưu lượng không giới hạn, cùng quyền truy cập độc quyền, nhưng IP được đăng ký dưới tên một nhà cung cấp internet thực.

Bài kiểm tra thực sự

Một proxy chất lượng cao (HQ) chứng minh giá trị sau một tuần sử dụng, không phải trên trang bán hàng. IP sạch, không bị ban bất ngờ vì ai đó scraping, tốc độ ổn định, và nhà cung cấp thực sự sở hữu những gì họ bán. Mọi thứ còn lại chỉ là trang trí.