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بروكسي مميز

بروكسيات IPv4 حصرية بمستوى إخفاء هوية نخبوي افتراضيًا: HTTP/HTTPS/SOCKS5، شبكات فرعية نظيفة في أكثر من 20 دولة، سرعة 500 ميغابت/ثانية لكل IP، وحركة مرور غير محدودة.

اضبط خطتك ←وكلاء لمدة 48 ساعة
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

أنشئ باقة بروكسي نخبوي.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: مخصص.

باقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةموصى به هنامخصصشخصي، من عنوان IP واحدISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ بروكسي مميزاً مخصصاً واحداً في ألمانيا
  • صدّر قائمة البروكسي عالية الجودة لديّ بصيغة JSON
  • أضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها لخدمة البروكسي المخصص لديّ
  • اعرض حالة خدمات البروكسي الحصرية لديّ
  • استبدل عنوان IP مخصصاً عند توفر الاستبدال المجاني التالي
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

السرعة تحت الحمل

أنا أستخدم Fineproxy منذ فترة، وخدمتهم موثوقة بشكل لا يصدق. سرعات الاتصال سريعة باستمرار، ووقت التشغيل مثالي عمليًا. أوصي به بشدة لأي شخص يحتاج إلى وكلاء مستقرين!

RehanNorton Safe Web, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

خدمة وكيل موثوقة بسرعات عالية ووقت تشغيل ممتاز واتصالات آمنة. الإعداد السهل ودعم العملاء الرائع والأداء المتسق يجعله مثاليًا للاستخدام الاحترافي.

vafej39555SaasHub, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

حركة المرور بلا حد

وكلاء أوروبيون بأسعار معقولة جدًا. أعتقد أنه مزود الوكيل الوحيد الذي ظل وفياً للإنترنت المجاني والآمن. بينما يتقاضى الآخرون رسومًا مقابل GB أو حتى لكل طلب، لا يزال هؤلاء الأشخاص يقدمون خطط نطاق ترددي غير محدودة.

NemanjaDieg, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

خدمة عالية الجودة! لديهم أنواع مختلفة من الوكيل بما في ذلك الأنواع الدورية بدون حدود لحركة المرور وأسعار معقولة وخيار الاستهداف الجغرافي. طرق دفع متنوعة: تشفير، PayPal أو بطاقات

Vladimir Akimkinالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

الحد الأدنى للطلبات

عناوين بروكسي ممتازة تعمل بدقة الساعة. أستخدمها منذ عام، وأعتمد عليها طوال الوقت، وأشتري 1,000 عنوان في كل مرة.

IvanTrustpilot, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

لقد اشتريت عددًا قليلاً من الوكلاء لاختبارها، بالنسبة لـ Avito، تعرض أحدهم للضرب، ولكن لمدة 5 دقيقة تم استبداله بعامل. بشكل عام، خدمة ممتازة والعمل التنفيذي. أحبها. سآخذه هنا الآن.

Denis Karpovichالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
ما المقصود فعليًا بـ "بروكسي نخبوي (elite)"؟أعلى إخفاء هوية

هذا مستوى محدد من إخفاء الهوية وليس تصنيفًا تسويقيًا. البروكسي من فئة Elite يحذف ترويسات X-Forwarded-For وVia من طلباتك، بحيث لا يستطيع الموقع المستهدف اكتشاف أنك تستخدم بروكسي من الأساس. أي بروكسي مدفوع من مزوّد موثوق يجب أن يعمل بهذا المستوى افتراضيًا. إذا كان مزوّد ما يفرض رسومًا إضافية مقابل ذلك — فمن المرجح أن منتجه الأساسي يسرّب الترويسات.

كيف أتحقق من أن البروكسي الخاص بي هو فعلاً من فئة النخبة؟افحص الترويسات

أرسل طلبًا عبر البروكسي إلى موقع فحص الترويسات مثل httpbin.org/headers أو whoer.net. إذا لم يُظهر الردّ أي ترويسات Via أو X-Forwarded-For أو Proxy-Connection — فهو بروكسي نخبوي (elite). وإذا ظهرت أي منها، فالبروكسي يكشف عن نفسه.

لماذا يختلف أداء البروكسيات "المميزة" اختلافًا كبيرًا من مزوّد لآخر؟اختلاف البنية

التسمية بحد ذاتها لا تعني شيئاً من الناحية التقنية. الفارق الحقيقي هو البنية التحتية. مزوّد يمتلك عناوين IP خاصة به، مع شبكات فرعية متنوعة وإدارة فعّالة للسمعة، يقدّم عناوين نظيفة. أما الموزّع الذي يشتري عناوين IP بالجملة من طرف آخر فيقدّم أياً كانت السمعة التي تحملها تلك العناوين — بما فيها الضرر الناتج عن مستخدمين سابقين.

أتعرّض للحظر باستمرار رغم استخدام خدمة "بريميوم". لماذا؟عناوين مشتركة

على الأرجح أنك تستخدم عناوين IP مشتركة. حتى لو وصفها المزوّد بأنها خاصة، تحقّق مما إذا كان عملاء آخرون يحصلون على نفس العناوين. المجمعات المشتركة تعني سمعة مشتركة. مستخدم واحد عدواني يحرق الشبكة الفرعية، فيتأثر كل من عليها. انتقل إلى مزوّد يمنحك عنوان IP حصريًا فعليًا طوال فترة اشتراكك — مثل البروكسيات المخصصة من FineProxy.

ما الفرق بين بروكسيات "Premium" و"Elite" و"HQ"؟مصطلح تقني واحد

مصطلح “Elite” له معنى تقني محدد (أعلى مستوى من إخفاء الهوية — بدون تسريب ترويسات). أما “Premium” و“HQ” فهي مصطلحات تسويقية ليس لها تعريف موحد. بعض المزوّدين يستخدمونها لأفضل فئاتهم، وآخرون يلصقونها على كل شيء. احكم بناءً على المواصفات: ملكية عناوين IP، والحصرية، وتنوع الشبكات الفرعية، والبروتوكولات المدعومة، والسرعة.

هل أحتاج بروكسيات ISP، أم أن بروكسيات مركز البيانات كافية؟حسب الهدف

يعتمد على الهدف. عناوين IP الخاصة بمراكز البيانات تعمل لمعظم عمليات تجريف البيانات، والوصول عبر API، والمنصات التي لا تُجري بصمة اتصال صارمة. أما المواقع ذات أنظمة مكافحة البوتات القوية — أسواق التجارة الإلكترونية الكبرى، ومنصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، ومتاجر الأحذية الرياضية والتذاكر، وخدمات البث — فقد تتعامل مع عناوين IP لمراكز البيانات بريبة أكبر. بروكسيات ISP تبدو كمستخدمين منزليين عاديين — نفس الأداء، لكن يصعب تمييزها عن الزيارات العضوية، مما يجعلها الخيار الأفضل عندما يقوم الهدف بتحليل مصدر الاتصال بشكل نشط.

الدليل

ما المقصود فعلاً بـ "بروكسي مميّز" (وما هو مجرد تسمية تسويقية)

5 دقيقة قراءةفريق شبكة FineProxy

كل مزوّد بروكسي يصف منتجه بأنه متميز. أو نخبوي. أو عالي الجودة. ابحث عن أيٍّ من هذه المصطلحات وستجد عشرات الخدمات التي تبدو متطابقة تمامًا: “سرعة عالية، إخفاء هوية كامل، وقت تشغيل 99.9%.” هذه الكلمات فقدت معناها منذ زمن طويل.

لكن الفروقات بين خدمات البروكسي حقيقية وقابلة للقياس. إنها فقط لا علاقة لها بالتسمية الموجودة على صفحة الهبوط.

المصطلح التقني الوحيد الذي يهم

“Elite” هو المصطلح الوحيد في هذه القائمة الذي يمتلك تعريفًا تقنيًا فعليًا. تمتلك خوادم البروكسي ثلاثة مستويات من إخفاء الهوية، وهذا تصنيف معياري منذ عقود.

يمرّر البروكسي الشفاف عنوان IP الحقيقي الخاص بك إلى الموقع المستهدف عبر ترويسة X-Forwarded-For. يعرف الموقع هويتك ويعلم أنك تستخدم بروكسي. مفيد للتخزين المؤقت في شبكات الشركات، وعديم الفائدة لأي شيء آخر.

يُخفي البروكسي المجهول عنوان IP الخاص بك لكنه يترك ترويسة Via في الطلب. لا يعرف الموقع عنوانك، لكن يمكنه اكتشاف أن الاتصال يمر عبر بروكسي. بعض المنصات تعتبر ذلك علامة تحذيرية.

يقوم بروكسي النخبة مجهول الهوية بإزالة كلتا الترويستين. يرى الموقع المستهدف اتصالًا عاديًا من عنوان IP الخاص بالبروكسي، دون أي مؤشر على وجود بروكسي. هذا ما يحتاجه معظم المستخدمين فعليًا، وهو ما يجب أن يقدّمه أي بروكسي مدفوع محترم بشكل افتراضي. إذا كان المزوّد يتقاضى رسومًا إضافية مقابل مستوى "النخبة" — فهذه علامة سيئة. تعني أن منتجه الأساسي مجهول أو أسوأ.

ما الذي يفصل فعلًا البروكسيات الجيدة عن السيئة

انسَ التسويق. ثلاثة عوامل فقط تحدد ما إذا كان البروكسي يعمل بكفاءة أو يؤدي إلى حظرك: سمعة عنوان IP، والحصرية، والبنية التحتية للمزوّد.

سمعة عنوان IP هي العامل الأهم. المواقع وأنظمة مكافحة البوتات لا تكتفي بالتحقق مما إذا كان عنوان IP تابعًا لمركز بيانات، بل تفحص سجل هذا العنوان بعينه والشبكة الفرعية الكاملة التي ينتمي إليها. إذا كانت كتلة /24 التي يقع فيها عنوان IP الخاص بك مُعلَّمة بسبب الرسائل المزعجة أو تجريف البيانات أو سوء الاستخدام — فإن البروكسي الجديد يبدأ حياته بسجل سيئ. لم تُرسل حتى طلبًا واحدًا، وCloudflare بالفعل يشك فيك.

هذا هو سبب فشل البروكسيات المشتركة الرخيصة. المزوّد يبيع نفس المجموعة لمئات العملاء. أحدهم يشغّل استخراج بيانات عنيفًا، فيحرق عناوين IP، ويدفع الجميع في تلك الشبكة الفرعية الثمن. عندما تشتري قائمة بروكسيات متميزة من موزّع، فغالبًا ما تحصل على عناوين مرّت بالفعل عبر ثلاث خدمات أخرى.

الحصرية هي الحل. عندما يكون عنوان IP مخصصًا لك وحدك ولا يمكن لأي شخص آخر استخدامه خلال فترة إيجارك — فإن سمعته تعتمد فقط على سلوكك أنت. أنت تتحكم في السجل. هذا ما يقدّمه إعداد بروكسي خاص ممتاز فعليًا على أرض الواقع: ليس مجرد تسمية أفخم، بل وصول حصري للعنوان.

ثم تأتي البنية التحتية للمزوّد. الشركة التي تمتلك عناوين IP الخاصة بها وتدير أجهزتها بنفسها يمكنها سحب العناوين المحروقة، وتوسيع الشبكات الفرعية، والحفاظ على سمعة ASN بشكل فعّال. أما الموزِّع فلا يستطيع ذلك — فهو يستأجر من شخص يستأجر بدوره من شخص آخر.

كيف تعرف ما الذي تشتريه فعلًا

بضعة أسئلة كافية لكشف الحقيقة خلف التسويق.

هل يمتلك المزوّد عناوين IP؟ إن كان يمتلكها، فهو يتحكم بسمعتها. وإن كان يعيد بيعها — اسأل من أين تأتي تلك العناوين ومَن غيرك يستخدمها.

ما مدى تنوّع الشبكات الفرعية؟ إذا كانت جميع عناوين IP في نفس النطاق /24، فالمجموعة هشّة. حظر واحد قد يمتد ليطال الكتلة بأكملها. المزوّد الذي يوزّع عناوين IP على شبكات فرعية متعددة يمنحك مرونة أكبر.

هل يكون عنوان IP حصريًا لك خلال فترة الإيجار؟ المصطلحان “مخصص” و“خاص” يعنيان أن لا أحد غيرك يستخدم هذا العنوان. ليس كل المزودين يلتزمون بذلك — بعضهم يطلق وصف “خاص” على مجمّعات مشتركة لمجرد أن القائمة غير منشورة للعامة.

ما البروتوكولات المدعومة؟ HTTP يغطي حركة الويب الأساسية. HTTPS مع شهادات SSL صحيحة يضيف اتصالاً مشفّراً بينك وبين البروكسي — وليس فقط بين البروكسي والموقع المستهدف. SOCKS5 يتعامل مع حركة البيانات غير HTTP ويدعم UDP.

إذا طبّقت هذه المعايير على FineProxy

القائمة أعلاه ليست نظرية — إنها بالضبط الطريقة التي بنينا بها بنيتنا التحتية، وإليك ما تحصل عليه عند تطبيقها. نمتلك أكثر من 100,000 عنوان IPv4 موزعة على شبكات فرعية متعددة وأرقام ASN مختلفة في أكثر من 20 دولة — بدون إعادة بيع وبدون وسطاء. طوال فترة استئجارك لعنوان IP، يكون حصريًا لك؛ ولا يمكن لأي عميل آخر الحصول على نفس العنوان خلال فترة إيجارك.

كل عنوان IP يدعم HTTP وHTTPS (مع شهادة SSL مخصصة لكل عنوان) وSOCKS5. عرض النطاق الترددي غير محدود، والسرعات تصل إلى 500 ميغابت/ثانية لكل IP — وهو ما يتجاوز بكثير حد 100 ميغابت/ثانية الذي يفرضه معظم مزوّدي بروكسي مراكز البيانات.

إذا كنت ترغب في شراء عناوين IP لبروكسي نخبة بشكل فردي أو بالجملة — تتيح لك لوحة التحكم اختيار الكمية والموقع. عندما تحتاج إلى إعداد بروكسي غير قابل للاكتشاف، فإن الجمع بين عناوين IP حصرية ونظيفة وترويسات صحيحة وشهادات SSL لكل عنوان IP يجعلك أقرب ما يمكن إلى الاختفاء التام كما يستطيع بروكسي مركز البيانات أن يقدّمه.

للمهام التي تحتاج فيها إلى عناوين تبدو سكنية، بروكسيات ISP تضيف هذه الطبقة — نفس حركة البيانات غير المحدودة، نفس الوصول الحصري، لكن عنوان IP مسجّل لدى مزوّد إنترنت حقيقي.

الاختبار الحقيقي

البروكسي عالي الجودة (HQ) يثبت كفاءته بعد أسبوع من الاستخدام، وليس على صفحة المبيعات. عناوين IP نظيفة، بدون حظر مفاجئ ناتج عن عمليات استخراج بيانات لمستخدم آخر، سرعة مستقرة، ومزوّد يمتلك فعليًا ما يبيعه. كل ما عدا ذلك مجرد ديكور.