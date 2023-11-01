NEW! |一次 API 调用即可获得干净数据，无需自行抓取。免费领取 10,000 个令牌 →

高级代理

独享 IPv4 代理，默认高匿级别：支持 HTTP/HTTPS/SOCKS5，覆盖 20+ 国家的纯净子网，每个 IP 500 Mbps 带宽，无限流量。

配置套餐 →48 小时代理
不限流量不按 GB 收费
AMD EPYC新一代服务器硬件
最高 80 Gbps每台服务器上行带宽
REST + MCP通过 API 配置和管理

配置您的 精英代理套餐。

根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。

国家/地区IP 数量
UDP 支持
关闭

在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。

需要一个套餐包含多个国家、额外的白名单 IP 或连接数？在控制面板中配置

四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。

FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 独享.

数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用本页推荐独享个人使用，1 个 IP 起ISPISP 注册的静态地址轮换按 API 额度计费
最适合大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
每个地址的用户数最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。最多 5 人共享池
平台信任度标准数据中心 ASN高 — 专属高 — ISP 注册因代理池而异
起价$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12$12 / 100 IPs按需精确购买。$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低订单100 个 IP1 IP100 个 IP250 万额度
地址使用期限服务期内保持静态服务期内保持静态服务期内保持静态每次请求更换
带宽不限流量不限流量不限流量额度按请求计费，而非按 GB 计费。
UDP / 语音通话可选附加功能可选附加功能可选附加功能不可用
协议HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
认证IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。IP 白名单可添加用户名和密码。API 密钥
查看套餐查看独享套餐查看 ISP 套餐查看套餐
本页推荐

独享

个人使用，1 个 IP 起

最适合

长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。

每个地址的用户数

1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。

平台信任度

高 — 专属

起价

$12 / 100 IPs按需精确购买。

最低订单

1 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看独享套餐

数据中心套餐

按 IP 段销售，共享使用

最适合

大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。

每个地址的用户数

最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。

平台信任度

标准数据中心 ASN

起价

$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看套餐

ISP

ISP 注册的静态地址

最适合

会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。

每个地址的用户数

最多 5 人

平台信任度

高 — ISP 注册

起价

$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30

最低订单

100 个 IP

地址使用期限

服务期内保持静态

带宽

不限流量

UDP / 语音通话

可选附加功能

协议

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

认证

IP 白名单可添加用户名和密码。

查看 ISP 套餐

轮换

按 API 额度计费

最适合

数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。

每个地址的用户数

共享池

平台信任度

因代理池而异

起价

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低订单

250 万额度

地址使用期限

每次请求更换

带宽

额度按请求计费，而非按 GB 计费。

UDP / 语音通话

不可用

协议

HTTP, SOCKS5

认证

API 密钥

查看套餐

48 小时代理

根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。

48 小时代理

热门代理位置

FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。

查看所有位置

只需连接一次。
然后直接提问即可。

FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。

然后只需说

  • 购买一个 dedicated premium proxy 位于 德国
  • 导出我的 高质量 代理列表 （JSON 格式）
  • 将 203.0.113.7 加入我的独享代理服务白名单
  • 显示 状态： 我的 专属 代理服务
  • 下次可免费更换时，更换一个独享 IP
了解更多 创建 API 密钥
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。

无论如何要求，智能代理都不会执行的操作

花费您的资金

六个工具会影响余额，均需要 wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。

支付超过报价的金额

每次购买都包含报价中的 expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。

随意取消

两个不可逆工具在没有 confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。

重复扣款

涉及付款的调用使用 idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。

MCP：49 个工具 · 9 个权限范围JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 无状态REST API：49 项操作 · OpenAPI 3.1

手动设置

选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。

所有集成

系统

浏览器

应用

为速度而构建。
流量永不限量。

在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。

测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。

500 Mbps

每个代理（标准远程服务器测试）

99.97%

连接在 1,973,500 次请求中成功建立

96

单个 IP 上的并发线程，无性能下降

0

带宽上限 — 所有套餐均不限流量

独享 AMD EPYC

使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。

自有子网

IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。

80 Gbps 上行链路

每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。

Tier III / IV

各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。

测试说明

实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。

本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。

从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

负载下速度

我已经用FineProxy有一段时间了，他们的服务非常可靠。连接速度稳定，正常运行时间几乎完美。我强烈推荐给需要稳定代理的人！

RehanNorton Safe Web, 今年译自英语来源

可靠的代理服务，速度快，运行时间优异，连接安全。安装简便，客户支持出色，性能稳定，非常适合专业使用。

vafej39555SaasHub, 去年译自英语来源

流量永不限量

非常实惠的欧洲代理店。我觉得它是唯一一个忠实保证免费且安全的互联网代理提供商。虽然有些公司按GB甚至按请求收费，但这些公司仍然提供无限带宽套餐。

NemanjaDieg, 今年译自英语来源

优质服务！它们有不同的代理类型，包括无流量限制的轮换代理、价格实惠以及地理定位功能。各种支付方式：加密货币、PayPal或信用卡

Vladimir AkimkinFineProxy 内部平台译自英语来源

最低订单

非常出色的代理，运行得像钟表一样稳定。我已经使用了一年，一直都在用，每次购买1,000个。

IvanTrustpilot, 2 年多前译自英语来源

我买了几个测试用的代理，Avito的一个被击败了，但有5分钟内被一个工人替换。总体来说，服务和运营工作都很出色。我喜欢。我现在就在这里接。

Denis KarpovichFineProxy 内部平台译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价
"高匿代理"到底是什么意思？最高匿名级别

它是一个具体的匿名级别，而不是营销等级。高匿代理会移除请求中的 X-Forwarded-For 和 Via 头信息，让目标网站完全无法判断您是否在使用代理。任何正规的付费代理默认都应该达到这个级别。如果某家服务商对此额外收费——说明他们的标准产品很可能在泄露请求头信息。

如何验证我的代理是否真正属于精英级别？检查请求头

通过代理向 httpbin.org/headers 或 whoer.net 等请求头检测网站发送一个请求。如果响应中没有 Via、没有 X-Forwarded-For、也没有 Proxy-Connection 头信息——说明它是高匿级别的。如果出现了其中任何一个，代理就在暴露自身。

为什么不同供应商的"高级"代理性能差异如此之大？基础设施不同

这个标签本身没有任何技术含义，真正的差异在于基础设施。拥有自持 IP、多样化子网并主动管理 IP 信誉的服务商，提供的是干净的地址。而从他人手中批量转购 IP 的经销商，交付的只是这些地址已有的信誉——包括前用户造成的损害。

我用的是「优质」服务，但还是不断被封禁，为什么？共享 IP

很可能您使用的是共享 IP。即使服务商称其为私人代理，也要确认其他客户是否会分配到相同的地址。共享 IP 池意味着共享信誉——一个激进用户烧毁了子网，池中所有人都会被标记。请切换到一家在租用期间真正提供独享 IP 的服务商，例如 FineProxy 的独享代理。

"premium"、"elite"和"HQ"代理之间有什么区别？一个技术术语

“Elite”有明确的技术含义（最高匿名级别——不泄露任何请求头信息）。“Premium”和“HQ”则是营销术语，没有统一的行业标准。有些供应商用它来标识最高等级产品，有些则随意使用。请以硬指标来判断：IP 归属、独占性、子网多样性、支持的协议以及速度。

我需要 ISP 代理，还是数据中心代理就足够了？取决于目标网站

取决于目标网站。数据中心 IP 适用于大多数数据抓取、API 访问以及不会深度检测连接类型的平台。而拥有强反爬系统的网站——大型电商平台、主流社交媒体、球鞋及票务零售商、流媒体服务——可能会对数据中心 IP 抱有更高的警惕。ISP 代理看起来就像普通家庭用户——性能相同，但更难与真实用户流量区分开来，因此当目标网站会主动分析连接来源时，ISP 代理是更优的选择。

指南

「优质代理」到底意味着什么（哪些只是营销噱头）

1 分钟阅读FineProxy 网络团队

每家代理服务商都说自己的产品是优质的、精英级的、高质量的。随便搜索这些词，您都能找到几十家听起来一模一样的服务：「高速、完全匿名、99.9% 正常运行时间。」这些词早就失去了实际意义。

但不同代理服务之间的差异是真实且可量化的，只不过这些差异与落地页上的标签毫无关系。

唯一真正重要的技术术语

「精英级」是这个列表中唯一具有明确技术定义的词。代理服务器有三个匿名级别，这一分类标准已经沿用了数十年。

透明代理会在 X-Forwarded-For 头信息中传递您的真实 IP 给目标网站。网站不仅知道您是谁，还知道您在使用代理。在企业网络中用于缓存尚可，但对其他用途毫无价值。

匿名代理会隐藏您的 IP，但会在请求中保留 Via 头信息。网站虽然不知道您的地址，但能判断出连接来自代理。某些平台会将此视为风险信号。

高匿代理会去除以上两种头信息。目标网站只看到一个来自代理 IP 的正常连接，没有任何使用代理的痕迹。这才是大多数人真正需要的，也是任何正规付费代理默认就应该提供的。如果某家服务商对「高匿」级别额外收费——这是一个不好的信号，说明他们的默认产品只是匿名级别甚至更差。

优质代理与劣质代理的真正区别

忘掉那些营销话术。决定一个代理好不好用、会不会被封的关键只有三点：IP 信誉、独享性和服务商的基础设施。

IP 信誉是最关键的因素。网站和反机器人系统不仅仅检查一个 IP 是否属于数据中心，还会检查该特定地址的历史记录以及它所在整个子网的历史。如果您的 IP 所属的 /24 地址段曾因垃圾邮件、数据抓取或滥用行为被标记——您全新的代理从一开始就带着不良记录。您甚至还没发出一个请求，Cloudflare 就已经对您产生了怀疑。

这就是廉价共享代理失败的原因。服务商把同一个 IP 池卖给数百个客户。某个用户进行了激进的数据抓取，烧毁了这些 IP，整个子网上的所有用户都要为此买单。当您从转售商那里购买所谓的优质代理列表时，拿到的往往是已经在其他三个服务上被用过的地址。

独享是解决之道。当一个 IP 在租用期间仅分配给您、没有其他人可以使用时——它的信誉完全取决于您自己的行为。您可以掌控它的历史记录。这就是私人优质代理方案在实际中真正提供的价值：不是一个更花哨的标签，而是对该地址的独占访问权。

还有服务商的基础设施。一家自有 IP 并自主管理硬件的公司，可以及时淘汰被污染的地址、扩展子网，并主动维护 ASN 信誉。而转售商做不到这些——他们是从别人那里租用资源，而那个「别人」可能又是从另一家租来的。

如何判断您真正买到的是什么

几个关键问题就能快速看穿营销话术。

服务商是否自持 IP 地址？如果是，他们就能掌控 IP 信誉。如果是转售的，请追问 IP 的来源以及还有谁在使用这些地址。

子网多样性如何？如果所有 IP 都集中在同一个 /24 子网段内，抗风险能力极弱。一次封禁可能波及整个地址块。拥有分布在多个子网中的 IP 的服务商，才能为您提供真正的稳定性。

在租用期间，这个 IP 是您独享的吗？「独享」和「私人」应当意味着没有其他人使用您的地址。但并非所有服务商都能做到——有些只是因为 IP 列表不公开，就把共享 IP 池称为「私人」。

支持哪些协议？HTTP 处理基础网页流量。HTTPS 配合规范的 SSL 证书，在您与代理之间建立加密连接——而不仅仅是代理与目标站点之间。SOCKS5 可处理非 HTTP 流量并支持 UDP。

将这些标准应用于 FineProxy

以上清单并非纸上谈兵——这正是我们构建基础设施的方式，以下就是您实际获得的服务。我们自持超过 100,000 个 IPv4 地址，分布在多个子网、ASN 和 20+ 个国家——无转售，无中间商。在您的租用期内，每个 IP 完全归您独享；其他客户不会在同一时间获得相同的地址。

每个 IP 均支持 HTTP、HTTPS（每个地址配备独立 SSL 证书）和 SOCKS5。带宽无限制，每个 IP 速度可达 500 Mbps——远超大多数数据中心代理服务商设定的 100 Mbps 上限。

如果您想单独或批量购买高匿代理服务器 IP——控制面板支持您自行选择数量和地区。当您需要不可检测的代理方案时，干净的独享 IP、正确的请求头配置以及逐 IP 的 SSL 三者结合，可以让数据中心代理做到最大程度的隐匿。

对于需要看起来像住宅 IP 的任务，ISP 代理可以增加这一层优势——同样的无限流量、同样的独享访问，但 IP 注册在真实的互联网服务提供商名下。

真正的检验标准

高质量（HQ）代理的价值需要经过一周的实际使用来验证，而不是靠销售页面上的文字。干净的 IP、不会因为别人的抓取行为而突然被封、稳定的速度，以及一家真正自有资源的服务商。其他一切都是包装。