Każdy dostawca proxy nazywa swój produkt premium. Albo elite. Albo HQ. Wyszukaj którykolwiek z tych terminów, a znajdziesz dziesiątki usług, które brzmią identycznie: “wysoka prędkość, pełna anonimowość, 99,9% uptime.” Te słowa dawno przestały cokolwiek znaczyć.

Ale różnice między usługami proxy są realne i mierzalne. Tyle że nie mają nic wspólnego z etykietą na stronie sprzedażowej.

Jeden termin techniczny, który naprawdę ma znaczenie

„Elite to jedyne słowo na tej liście, które ma faktyczną definicję techniczną. Serwery proxy mają trzy poziomy anonimowości i jest to standardowa klasyfikacja stosowana od dekad.

Transparentne proxy przekazuje Twoje prawdziwe IP do strony docelowej w nagłówku X-Forwarded-For. Strona wie, kim jesteś i że korzystasz z proxy. Przydatne do cachowania w sieciach firmowych, bezużyteczne do wszystkiego innego.

Anonimowe proxy ukrywa Twoje IP, ale pozostawia nagłówek Via w zapytaniu. Strona nie zna Twojego adresu, ale może wykryć, że połączenie przechodzi przez proxy. Niektóre platformy traktują to jako sygnał ostrzegawczy.

Proxy elite usuwa oba nagłówki. Strona docelowa widzi zwykłe połączenie z adresu IP proxy. Żadnych oznak, że proxy istnieje. Tego potrzebuje większość użytkowników — i właśnie to powinno zapewniać każde porządne płatne proxy domyślnie. Jeśli dostawca każe dopłacać za poziom „elite

Co tak naprawdę odróżnia dobre proxy od złego

Zapomnij o marketingu. Trzy rzeczy decydują o tym, czy proxy działa dobrze, czy skończysz z banem: reputacja IP, wyłączność i infrastruktura dostawcy.

Reputacja IP to kluczowy czynnik. Strony internetowe i systemy anty-botowe nie sprawdzają jedynie, czy IP należy do datacenter. Sprawdzają historię konkretnego adresu i całej podsieci, w której się znajduje. Jeśli blok /24, z którego pochodzi Twoje IP, został oznaczony za spam, scraping lub nadużycia — Twoje nowiutkie proxy startuje z obciążoną kartoteką. Nie wysłałeś jeszcze ani jednego zapytania, a Cloudflare już jest podejrzliwy.

Właśnie dlatego tanie proxy współdzielone zawodzą. Dostawca sprzedaje tę samą pulę setkom klientów. Ktoś uruchamia agresywny scraping, spala adresy IP, a za konsekwencje płacą wszyscy w danej podsieci. Gdy kupujesz listę proxy premium od resellera, często dostajesz adresy, które przeszły już przez trzy inne serwisy.

Rozwiązaniem jest wyłączność. Gdy adres IP jest przypisany do Ciebie i nikt inny nie może go używać w okresie Twojego wynajmu — jego reputacja zależy wyłącznie od Twojego zachowania. Kontrolujesz historię. Dokładnie to zapewnia w praktyce konfiguracja prywatnego proxy premium: nie ładniejszą etykietę, lecz wyłączny dostęp do adresu.

A potem jest jeszcze infrastruktura dostawcy. Firma, która jest właścicielem swoich adresów IP i zarządza własnym sprzętem, może wycofywać spalone adresy, rozszerzać podsieci i aktywnie utrzymywać reputację ASN. Reseller tego nie zrobi — wynajmuje od kogoś, kto wynajmuje od kogoś innego.

Jak rozpoznać, co naprawdę kupujesz

Kilka pytań pozwoli Ci szybko przebić się przez marketingowe hasła.

Czy dostawca jest właścicielem adresów IP? Jeśli tak, kontroluje ich reputację. Jeśli odsprzedaje — zapytaj, skąd pochodzą IP i kto jeszcze z nich korzysta.

Jaka jest różnorodność podsieci? Pula, w której wszystkie adresy IP siedzą w tej samej /24, jest krucha. Jeden ban może kaskadowo objąć cały blok. Dostawca z adresami IP rozłożonymi na wiele podsieci daje Ci odporność.

Czy adres IP jest przydzielony wyłącznie do Ciebie na czas wynajmu? “Dedykowane” i “prywatne” powinno oznaczać, że nikt inny nie korzysta z Twojego adresu. Nie wszyscy dostawcy tego przestrzegają — niektórzy nazywają współdzielone pule “prywatnymi”, jeśli lista nie jest publikowana publicznie.

Jakie protokoły są obsługiwane? HTTP obsługuje podstawowy ruch webowy. HTTPS z właściwymi certyfikatami SSL dodaje szyfrowane połączenie między Tobą a proxy — nie tylko między proxy a stroną docelową. SOCKS5 obsługuje ruch inny niż HTTP i wspiera UDP.

Jeśli przyłożysz te kryteria do FineProxy

Powyższa lista kontrolna nie jest teoretyczna — dokładnie tak zbudowaliśmy naszą infrastrukturę, więc oto co otrzymujesz. Posiadamy ponad 100 000 adresów IPv4 rozłożonych na wiele podsieci, ASN-ów i ponad 20 krajów — bez resellingu, bez pośredników. Przez cały czas wynajmu Twoje IP jest wyłącznie Twoje; żaden inny klient nie może otrzymać tego samego adresu w okresie Twojego wynajmu.

Każde IP obsługuje HTTP, HTTPS (z dedykowanym certyfikatem SSL na adres) oraz SOCKS5. Przepustowość jest nielimitowana, a prędkości sięgają 500 Mbps na IP — znacznie powyżej limitu 100 Mbps, który narzuca większość dostawców proxy datacenter.

Jeśli chcesz kupić elitarne adresy IP serwera proxy pojedynczo lub hurtowo — panel klienta pozwala wybrać ilość i lokalizację. Gdy potrzebujesz niewykrywalnej konfiguracji proxy, połączenie czystych, ekskluzywnych adresów IP, odpowiednich nagłówków i SSL na każde IP zbliża Cię do pełnej niewidzialności, na jaką pozwala proxy datacenter.

Do zadań wymagających adresów wyglądających jak rezydenckie, proxy ISP dodają tę warstwę — ten sam nielimitowany transfer, ten sam wyłączny dostęp, ale IP jest zarejestrowane u prawdziwego dostawcy internetu.

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