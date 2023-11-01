NEW! |Jedno wywołanie API, a w odpowiedzi czyste dane. Bez własnych scraperów.Odbierz 10 000 darmowych tokenów →

Proxy Premium

Ekskluzywne proxy IPv4 z elitarną anonimowością w standardzie: HTTP/HTTPS/SOCKS5, czyste podsieci w ponad 20 krajach, 500 Mbps na IP, nielimitowany transfer.

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj plan proxy klasy elite.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Dedykowane.

Package datacenterSprzedawane w pakietach, współdzielonePolecane tutajDedykowanePrywatne, już od jednego IPISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup jedno dedykowane proxy premium w Niemczech
  • Eksportuj moją listę wysokiej jakości proxy do formatu JSON
  • Dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych dla mojej usługi dedykowanych proxy
  • Pokaż status moich wyłącznych usług proxy
  • Zastąp dedykowane IP, gdy będzie dostępna kolejna bezpłatna wymiana
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Szybkość pod obciążeniem

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

NiskoniskiDieg, W ubiegłym rokuŹródło

Używam Fineproxy od jakiegoś czasu i ich usługa jest niesamowicie niezawodna. Prędkości połączeń są konsekwentnie szybkie, a czas działania praktycznie idealny. Gorąco polecam każdemu, kto potrzebuje stabilnych proxy!

RehanNorton Safe Web, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Transfer bez limitu

Podczas gdy inni dostawcy pobierają opłatę za GB lub nawet za żądanie, ci ludzie pozostają wierni swojej misji utrzymania Internetu wolnym i bezpiecznym. Ich opcje z centrum danych są tanie i oferują nielimitowaną przepustowość.

Nemanja DuricSaasHub, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Usługa wysokiej jakości! Mają różne typy proxy, w tym rotacyjne bez limitu ruchu, przystępne ceny oraz opcję geo-targetingu. Różne metody płatności: kryptowaluty, PayPal lub karty.

Vladimir AkimkinWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Minimalne zamówienia

Doskonałe serwery proxy, działają jak w zegarku. Korzystam z nich od roku, używam ich cały czas i kupuję po 1000 sztuk.

IvanTrustpilot, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Kupiłem do testów kilka proxy, dla Avito jedno zostało zablokowane, ale w ciągu 5 minut zostało wymienione przez pracownika. Ogólnie doskonała usługa i sprawna obsługa. Podoba mi się. Teraz skorzystam z niej tutaj.

Denis KarpovichWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Co tak naprawdę oznacza “elite proxy”?Najwyższy poziom anonimowości

To konkretny poziom anonimowości, a nie marketingowa etykieta. Proxy elite usuwa nagłówki X-Forwarded-For i Via z Twoich zapytań, dzięki czemu strona docelowa nie jest w stanie wykryć, że korzystasz z proxy. Każde renomowane płatne proxy powinno domyślnie działać na tym poziomie. Jeśli dostawca pobiera za to dodatkową opłatę — jego standardowy produkt prawdopodobnie ujawnia nagłówki.

Jak sprawdzić, czy moje proxy jest naprawdę elitarne?Sprawdź nagłówki żądania

Wyślij zapytanie przez proxy do strony sprawdzającej nagłówki, takiej jak httpbin.org/headers lub whoer.net. Jeśli odpowiedź nie zawiera nagłówków Via, X-Forwarded-For ani Proxy-Connection — to proxy elitarne. Jeśli którykolwiek z nich się pojawia, proxy zdradza swoją obecność.

Dlaczego „premiumproxy od różnych dostawców działają tak odmiennie?Infrastruktura się różni

Etykieta nie ma żadnego znaczenia technicznego. Różnicę robi infrastruktura. Dostawca z własnymi adresami IP, zróżnicowanymi podsieciami i aktywnym zarządzaniem reputacją dostarcza czyste adresy. Reseller kupujący IP hurtowo od kogoś innego dostarcza reputację, którą te adresy już niosą — łącznie ze szkodami wyrządzonymi przez poprzednich użytkowników.

Ciągle dostaję bany, mimo że korzystam z usługi “premium”. Dlaczego?Wspólne adresy IP

Najprawdopodobniej korzystasz ze współdzielonych IP. Nawet jeśli dostawca nazywa je prywatnymi, sprawdź, czy inni klienci mogą otrzymać te same adresy. Współdzielone pule oznaczają współdzieloną reputację. Jeden agresywny użytkownik spala podsieć, a wszyscy na niej zostają oflagowani. Przejdź do dostawcy, u którego Twoje IP jest naprawdę wyłączne na czas wynajmu — jak dedykowane proxy FineProxy.

Jaka jest różnica między proxy “premium”, “elite” i “HQ”?Jeden termin techniczny

„Premium

Czy potrzebuję proxy ISP, czy wystarczą proxy datacenter?Zależy od celu

Zależy od celu. Adresy IP datacenter sprawdzają się w większości zadań scrapingowych, dostępie do API i na platformach, które nie analizują agresywnie typu połączenia. Strony z zaawansowanymi systemami anty-bot — duże marketplace'y e-commerce, główne platformy mediów społecznościowych, sklepy sneakerowe i biletowe, serwisy streamingowe — mogą traktować IP datacenter z większą podejrzliwością. Proxy ISP wyglądają jak zwykli użytkownicy domowi — ta sama wydajność, ale trudniej je odróżnić od organicznego ruchu, co czyni je lepszym wyborem, gdy cel aktywnie profiluje pochodzenie połączenia.

Instrukcja

Co tak naprawdę oznacza „Premium Proxy

4 min czytaniaZespół sieciowy FineProxy

Każdy dostawca proxy nazywa swój produkt premium. Albo elite. Albo HQ. Wyszukaj którykolwiek z tych terminów, a znajdziesz dziesiątki usług, które brzmią identycznie: “wysoka prędkość, pełna anonimowość, 99,9% uptime.” Te słowa dawno przestały cokolwiek znaczyć.

Ale różnice między usługami proxy są realne i mierzalne. Tyle że nie mają nic wspólnego z etykietą na stronie sprzedażowej.

Jeden termin techniczny, który naprawdę ma znaczenie

„Elite to jedyne słowo na tej liście, które ma faktyczną definicję techniczną. Serwery proxy mają trzy poziomy anonimowości i jest to standardowa klasyfikacja stosowana od dekad.

Transparentne proxy przekazuje Twoje prawdziwe IP do strony docelowej w nagłówku X-Forwarded-For. Strona wie, kim jesteś i że korzystasz z proxy. Przydatne do cachowania w sieciach firmowych, bezużyteczne do wszystkiego innego.

Anonimowe proxy ukrywa Twoje IP, ale pozostawia nagłówek Via w zapytaniu. Strona nie zna Twojego adresu, ale może wykryć, że połączenie przechodzi przez proxy. Niektóre platformy traktują to jako sygnał ostrzegawczy.

Proxy elite usuwa oba nagłówki. Strona docelowa widzi zwykłe połączenie z adresu IP proxy. Żadnych oznak, że proxy istnieje. Tego potrzebuje większość użytkowników — i właśnie to powinno zapewniać każde porządne płatne proxy domyślnie. Jeśli dostawca każe dopłacać za poziom „elite

Co tak naprawdę odróżnia dobre proxy od złego

Zapomnij o marketingu. Trzy rzeczy decydują o tym, czy proxy działa dobrze, czy skończysz z banem: reputacja IP, wyłączność i infrastruktura dostawcy.

Reputacja IP to kluczowy czynnik. Strony internetowe i systemy anty-botowe nie sprawdzają jedynie, czy IP należy do datacenter. Sprawdzają historię konkretnego adresu i całej podsieci, w której się znajduje. Jeśli blok /24, z którego pochodzi Twoje IP, został oznaczony za spam, scraping lub nadużycia — Twoje nowiutkie proxy startuje z obciążoną kartoteką. Nie wysłałeś jeszcze ani jednego zapytania, a Cloudflare już jest podejrzliwy.

Właśnie dlatego tanie proxy współdzielone zawodzą. Dostawca sprzedaje tę samą pulę setkom klientów. Ktoś uruchamia agresywny scraping, spala adresy IP, a za konsekwencje płacą wszyscy w danej podsieci. Gdy kupujesz listę proxy premium od resellera, często dostajesz adresy, które przeszły już przez trzy inne serwisy.

Rozwiązaniem jest wyłączność. Gdy adres IP jest przypisany do Ciebie i nikt inny nie może go używać w okresie Twojego wynajmu — jego reputacja zależy wyłącznie od Twojego zachowania. Kontrolujesz historię. Dokładnie to zapewnia w praktyce konfiguracja prywatnego proxy premium: nie ładniejszą etykietę, lecz wyłączny dostęp do adresu.

A potem jest jeszcze infrastruktura dostawcy. Firma, która jest właścicielem swoich adresów IP i zarządza własnym sprzętem, może wycofywać spalone adresy, rozszerzać podsieci i aktywnie utrzymywać reputację ASN. Reseller tego nie zrobi — wynajmuje od kogoś, kto wynajmuje od kogoś innego.

Jak rozpoznać, co naprawdę kupujesz

Kilka pytań pozwoli Ci szybko przebić się przez marketingowe hasła.

Czy dostawca jest właścicielem adresów IP? Jeśli tak, kontroluje ich reputację. Jeśli odsprzedaje — zapytaj, skąd pochodzą IP i kto jeszcze z nich korzysta.

Jaka jest różnorodność podsieci? Pula, w której wszystkie adresy IP siedzą w tej samej /24, jest krucha. Jeden ban może kaskadowo objąć cały blok. Dostawca z adresami IP rozłożonymi na wiele podsieci daje Ci odporność.

Czy adres IP jest przydzielony wyłącznie do Ciebie na czas wynajmu? “Dedykowane” i “prywatne” powinno oznaczać, że nikt inny nie korzysta z Twojego adresu. Nie wszyscy dostawcy tego przestrzegają — niektórzy nazywają współdzielone pule “prywatnymi”, jeśli lista nie jest publikowana publicznie.

Jakie protokoły są obsługiwane? HTTP obsługuje podstawowy ruch webowy. HTTPS z właściwymi certyfikatami SSL dodaje szyfrowane połączenie między Tobą a proxy — nie tylko między proxy a stroną docelową. SOCKS5 obsługuje ruch inny niż HTTP i wspiera UDP.

Jeśli przyłożysz te kryteria do FineProxy

Powyższa lista kontrolna nie jest teoretyczna — dokładnie tak zbudowaliśmy naszą infrastrukturę, więc oto co otrzymujesz. Posiadamy ponad 100 000 adresów IPv4 rozłożonych na wiele podsieci, ASN-ów i ponad 20 krajów — bez resellingu, bez pośredników. Przez cały czas wynajmu Twoje IP jest wyłącznie Twoje; żaden inny klient nie może otrzymać tego samego adresu w okresie Twojego wynajmu.

Każde IP obsługuje HTTP, HTTPS (z dedykowanym certyfikatem SSL na adres) oraz SOCKS5. Przepustowość jest nielimitowana, a prędkości sięgają 500 Mbps na IP — znacznie powyżej limitu 100 Mbps, który narzuca większość dostawców proxy datacenter.

Jeśli chcesz kupić elitarne adresy IP serwera proxy pojedynczo lub hurtowo — panel klienta pozwala wybrać ilość i lokalizację. Gdy potrzebujesz niewykrywalnej konfiguracji proxy, połączenie czystych, ekskluzywnych adresów IP, odpowiednich nagłówków i SSL na każde IP zbliża Cię do pełnej niewidzialności, na jaką pozwala proxy datacenter.

Do zadań wymagających adresów wyglądających jak rezydenckie, proxy ISP dodają tę warstwę — ten sam nielimitowany transfer, ten sam wyłączny dostęp, ale IP jest zarejestrowane u prawdziwego dostawcy internetu.

Prawdziwy test

Wysokiej jakości (HQ) proxy sprawdza się po tygodniu użytkowania, a nie na stronie sprzedażowej. Czyste adresy IP, brak niespodziewanych banów po cudzym scrapingu, stabilna prędkość i dostawca, który faktycznie jest właścicielem tego, co sprzedaje. Cała reszta to dekoracja.