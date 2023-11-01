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프리미엄 프록시

기본 엘리트 익명성을 갖춘 전용 IPv4 프록시: HTTP/HTTPS/SOCKS5, 20개국 이상의 클린 서브넷, IP당 500 Mbps, 무제한 트래픽.

플랜 구성 →48시간 프록시
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리

필요에 맞는 엘리트 프록시 플랜.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.

모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 전용.

데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형이 페이지의 추천전용단일 IP부터 개인 전용ISPISP에 등록된 고정 주소로테이션API 크레딧으로 결제
적합한 용도대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
주소당 사용자 수최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.최대 5명공유 풀
플랫폼 신뢰도표준데이터센터 ASN높음 — 독점 사용높음 — ISP 등록풀에 따라 다름
시작 가격$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
최소 주문IP 100개1 IPIP 100개250만 크레딧
주소 유지 기간계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정요청마다 변경
대역폭무제한무제한무제한크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
UDP / 음성 통화선택 추가 기능선택 추가 기능선택 추가 기능사용 불가
프로토콜HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
인증IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.API 키
플랜 보기전용 플랜 보기ISP 플랜 보기플랜 보기
이 페이지의 추천

전용

단일 IP부터 개인 전용

적합한 용도

장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.

주소당 사용자 수

1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.

플랫폼 신뢰도

높음 — 독점 사용

시작 가격

$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.

최소 주문

1 IP

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

전용 플랜 보기

데이터센터 패키지

묶음 판매, 공유형

적합한 용도

대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.

플랫폼 신뢰도

표준데이터센터 ASN

시작 가격

$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

플랜 보기

ISP

ISP에 등록된 고정 주소

적합한 용도

ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명

플랫폼 신뢰도

높음 — ISP 등록

시작 가격

$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

ISP 플랜 보기

로테이션

API 크레딧으로 결제

적합한 용도

계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.

주소당 사용자 수

공유 풀

플랫폼 신뢰도

풀에 따라 다름

시작 가격

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

최소 주문

250만 크레딧

주소 유지 기간

요청마다 변경

대역폭

크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.

UDP / 음성 통화

사용 불가

프로토콜

HTTP, SOCKS5

인증

API 키

플랜 보기

48시간 프록시

작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

48시간 프록시

인기 프록시 위치

FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.

모든 위치 보기

한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.

FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.

이제 다음과 같이 요청하십시오

  • one dedicated premium proxy 내 독일 구매하십시오
  • 고품질 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
  • 203.0.113.7 dedicated 프록시 서비스 allowlist에 등록하십시오
  • the 상태 전용 프록시 서비스 표시하십시오
  • a 전용 IP when the next free swap is 사용 가능한 교체하십시오
자세히 보기 API 키 생성
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.

어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업

임의로 잔액 사용

잔액을 사용하는 도구 6개는 모두 wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.

견적보다 많이 결제

모든 구매에는 견적의 expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.

확인 없이 취소

되돌릴 수 없는 두 도구는 confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.

이중 결제

결제 호출에는 idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.

MCP: 도구 49개 · 권한 범위 9개JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 무상태REST API: 작업 49개 · OpenAPI 3.1

수동 설정

운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.

모든 통합

시스템

브라우저

속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.

표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.

테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.

500 Mbps

표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도

99.97%

1,973,500회 요청에서 연결 성공률

96

성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드

0

대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽

전용 AMD EPYC

포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.

자체 서브넷

IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.

80 Gbps uplink

서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.

Tier III / IV

각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.

테스트 참고 사항

실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.

이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.

검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.

2011프록시 제공 시작:

부하 상태의 속도

한동안 Fineproxy를 사용해 왔는데 서비스의 신뢰성이 매우 뛰어납니다. 연결 속도는 꾸준히 빠르고 가동 시간은 사실상 완벽합니다. 안정적인 프록시가 필요한 분께 강력히 추천합니다!

RehanNorton Safe Web, 올해영어에서 번역됨출처

빠른 속도, 뛰어난 가동 시간, 안전한 연결을 제공하는 신뢰할 수 있는 프록시 서비스입니다. 간편한 설정, 훌륭한 고객 지원, 일관된 성능 덕분에 전문적인 용도로 사용하기에 이상적입니다.

vafej39555SaasHub, 작년영어에서 번역됨출처

무제한 트래픽

매우 저렴한 유럽 프록시입니다. 자유롭고 안전한 인터넷이라는 가치를 지켜 온 유일한 프록시 업체라고 생각합니다. 다른 업체들이 GB당 또는 요청당 요금을 부과하는 동안 이곳은 여전히 무제한 대역폭 요금제를 제공합니다.

NemanjaDieg, 올해영어에서 번역됨출처

고품질 서비스입니다! 트래픽 제한이 없는 로테이팅 프록시를 비롯해 다양한 유형의 프록시를 제공하며, 가격도 저렴하고 지역 타기팅 옵션도 있습니다. 결제 수단도 암호화폐, PayPal, 카드 등 다양합니다.

Vladimir AkimkinFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

최소 주문

시계처럼 정확하게 작동하는 훌륭한 프록시입니다. 1년 동안 계속 사용해 왔고, 한 번에 1,000개씩 구매합니다.

IvanTrustpilot, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

Avito에서 테스트하려고 프록시 몇 개를 구매했는데 하나가 작동하지 않았지만 5분 만에 작동하는 것으로 교체해 주었습니다. 전반적으로 훌륭한 서비스와 신속한 업무 처리입니다. 마음에 듭니다. 이제 여기서 구매하겠습니다.

Denis KarpovichFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰
"엘리트 프록시"란 실제로 무엇을 의미합니까?이것은 특정 익명성

이것은 특정 익명성 등급이지, 마케팅 등급이 아닙니다. 엘리트 프록시는 요청에서 X-Forwarded-For 및 Via 헤더를 제거하므로, 대상 사이트에서는 프록시 사용 여부를 전혀 알 수 없습니다. 신뢰할 수 있는 유료 프록시라면 기본적으로 이 수준에서 작동해야 합니다. 만약 프로바이더가 이 기능에 추가 요금을 부과한다면, 해당 업체의 표준 제품은 헤더가 유출되고 있을 가능성이 높습니다.

사용 중인 프록시가 실제로 엘리트 등급인지 어떻게 확인합니까?프록시를 통해 httpbin.org/headers

프록시를 통해 httpbin.org/headers 또는 whoer.net과 같은 헤더 확인 사이트에 요청을 보내십시오. 응답에 Via, X-Forwarded-For, Proxy-Connection 헤더가 표시되지 않으면 엘리트 등급입니다. 이 중 하나라도 나타난다면, 해당 프록시는 자신의 존재를 노출하고 있는 것입니다.

서로 다른 프로바이더의 「프리미엄」 프록시가 왜 이렇게 성능 차이가 큽니까?라벨은 기술적으로

라벨은 기술적으로 아무 의미가 없습니다. 차이를 만드는 것은 인프라입니다. 자체 보유 IP, 다양한 서브넷, 그리고 적극적인 평판 관리를 갖춘 프로바이더는 클린 IP 주소를 제공합니다. 반면 타사에서 IP를 대량 매입하는 리셀러는 해당 주소가 이미 갖고 있는 평판을 그대로 전달합니다 — 이전 사용자의 피해 이력까지 포함해서 말입니다.

「프리미엄」 서비스를 사용하는데도 계속 차단됩니다. 왜 그런 것입니까?대부분의 경우

대부분의 경우 공유 IP를 사용하고 계실 가능성이 높습니다. 업체에서 전용이라고 명시하더라도, 다른 고객이 동일한 주소를 받을 수 있는지 확인해 보십시오. 공유 풀은 곧 공유된 평판을 의미합니다. 한 명의 공격적인 사용자가 서브넷을 오염시키면, 해당 서브넷의 모든 사용자가 플래그 처리됩니다. 임대 기간 동안 IP가 진정으로 독점 사용되는 업체로 전환하십시오 — FineProxy의 전용 프록시가 바로 그러한 서비스입니다.

「프리미엄」, 「엘리트」, 「HQ」 프록시의 차이점은 무엇입니까?「엘리트」는 기술적 의미가

「엘리트」는 기술적 의미가 있습니다 (최상위 익명성 등급 — 헤더 유출 없음). 반면 「프리미엄」과 「HQ」는 표준 정의가 없는 마케팅 용어입니다. 일부 프로바이더는 최상위 등급에만 사용하고, 다른 프로바이더는 모든 제품에 무분별하게 붙입니다. 스펙으로 판단하십시오: IP 소유 여부, 독점성, 서브넷 다양성, 지원 프로토콜, 그리고 속도를 확인하십시오.

ISP 프록시가 필요합니까, 아니면 데이터센터 프록시로 충분합니까?대상 사이트에 따라

대상 사이트에 따라 다릅니다. 데이터센터 IP는 대부분의 스크래핑, API 접근, 그리고 연결 유형을 공격적으로 핑거프린팅하지 않는 플랫폼에서 잘 작동합니다. 강력한 안티봇 시스템을 갖춘 사이트 — 대형 이커머스 마켓플레이스, 주요 소셜 미디어 플랫폼, 스니커·티켓 판매 사이트, 스트리밍 서비스 — 에서는 데이터센터 IP를 더 의심스럽게 취급할 수 있습니다. ISP 프록시는 일반 가정 사용자처럼 보입니다. 성능은 동일하지만 자연스러운 트래픽과 구별하기 어려우므로, 대상 사이트가 연결 출처를 적극적으로 프로파일링하는 경우에 더 적합한 선택입니다.

가이드

「프리미엄 프록시」의 실제 의미 (그리고 단순 마케팅 라벨에 불과한 것)

4 분 소요FineProxy 네트워크 팀

모든 프록시 공급업체가 자사 제품을 프리미엄, 엘리트 또는 HQ라고 부릅니다. 이 용어 중 무엇을 검색하든 똑같이 들리는 수십 개의 서비스를 만나게 됩니다. "고속, 완벽한 익명성, 99.9% 업타임." 이러한 문구는 이미 오래전부터 아무런 의미도 갖지 못하게 되었습니다.

그러나 프록시 서비스 간의 차이는 실재하며 측정 가능합니다. 다만 그 차이는 랜딩 페이지에 붙어 있는 라벨과는 전혀 관계가 없습니다.

가장 중요한 기술 용어 하나

「엘리트」는 이 목록에서 실제 기술적 정의가 있는 유일한 용어입니다. 프록시 서버에는 세 가지 익명성 등급이 있으며, 이 분류 체계는 수십 년간 표준으로 사용되어 왔습니다.

투명 프록시는 X-Forwarded-For 헤더를 통해 고객님의 실제 IP를 대상 사이트에 전달합니다. 해당 사이트는 고객님이 누구인지, 프록시를 사용하고 있다는 사실까지 모두 파악할 수 있습니다. 기업 네트워크의 캐싱 용도로는 유용하지만, 그 외 모든 용도에는 적합하지 않습니다.

익명 프록시는 고객님의 IP를 숨기지만, 요청에 Via 헤더를 남깁니다. 사이트에서 고객님의 주소는 알 수 없지만, 프록시를 통한 연결이라는 사실은 감지할 수 있습니다. 일부 플랫폼에서는 이를 위험 신호로 간주합니다.

엘리트 익명 프록시는 두 헤더를 모두 제거합니다. 대상 사이트에는 프록시 IP에서 오는 일반 연결로만 표시됩니다. 프록시가 존재한다는 어떠한 흔적도 남지 않습니다. 대부분의 사용자에게 실제로 필요한 수준이며, 제대로 된 유료 프록시라면 기본으로 제공해야 하는 기능입니다. 업체에서 「엘리트」 등급에 추가 요금을 부과한다면 좋지 않은 신호입니다. 기본 제품이 단순 익명 수준이거나 그보다 못하다는 의미이기 때문입니다.

좋은 프록시와 나쁜 프록시를 실제로 구분하는 기준

마케팅 문구는 잊으십시오. 프록시가 제대로 작동할지 아니면 차단당할지를 결정하는 요소는 세 가지입니다: IP 평판, 독점성, 그리고 프로바이더의 인프라입니다.

가장 중요한 것은 IP 평판입니다. 웹사이트와 안티봇 시스템은 해당 IP가 데이터센터 소속인지만 확인하는 것이 아닙니다. 해당 IP 주소의 이력과 속해 있는 전체 서브넷의 기록까지 검사합니다. 고객님의 IP가 속한 /24 블록이 스팸, 스크래핑 또는 남용으로 플래그 표시된 적이 있다면, 새로 발급받은 프록시도 처음부터 불량 기록을 안고 시작하게 됩니다. 요청을 하나도 보내지 않았는데도 Cloudflare가 이미 의심하는 상황이 벌어지는 것입니다.

저렴한 공유 프록시가 실패하는 이유가 바로 이것입니다. 공급업체가 동일한 풀을 수백 명의 고객에게 판매합니다. 누군가 공격적인 스크래핑을 실행하여 IP를 소진시키면, 해당 서브넷의 모든 사용자가 그 대가를 치르게 됩니다. 리셀러로부터 프리미엄 프록시 리스트를 구매하면, 이미 다른 서비스 3곳을 거쳐 간 IP 주소를 받게 되는 경우가 많습니다.

해결책은 독점 사용입니다. 임대 기간 동안 하나의 IP가 고객님에게만 할당되고 다른 누구도 사용할 수 없다면, 해당 IP의 평판은 오직 고객님의 사용 행태에만 좌우됩니다. 이력을 직접 관리할 수 있습니다. 프라이빗 프리미엄 프록시 구성이 실제로 제공하는 가치가 바로 이것입니다. 화려한 라벨이 아니라, 해당 IP 주소에 대한 단독 접근 권한입니다.

그리고 공급업체의 인프라 문제가 있습니다. 자체 IP를 보유하고 하드웨어를 직접 관리하는 기업은 소진된 IP 주소를 폐기하고, 서브넷을 확장하며, ASN 평판을 능동적으로 유지할 수 있습니다. 리셀러는 이러한 대응이 불가능합니다. 다른 업체로부터 임대받은 것을 또다시 임대하는 구조이기 때문입니다.

실제로 무엇을 구매하는지 확인하는 방법

몇 가지 질문만으로 마케팅 문구를 빠르게 꿰뚫어 볼 수 있습니다.

제공업체가 IP 주소를 직접 소유하고 있습니까? 직접 소유한다면 IP 평판을 통제할 수 있습니다. 재판매하는 경우라면, IP의 출처와 다른 누가 사용하는지 반드시 확인하십시오.

서브넷 다양성은 어떻습니까? 모든 IP가 동일한 /24 대역에 몰려 있는 풀은 취약합니다. 하나의 차단이 전체 블록으로 연쇄적으로 확산될 수 있습니다. 다수의 서브넷에 IP가 분산된 공급업체를 선택하면 훨씬 높은 안정성을 확보할 수 있습니다.

임대 기간 동안 해당 IP가 고객님만 독점적으로 사용합니까? 「전용」 및 「프라이빗」이라 함은 다른 누구도 같은 주소를 사용하지 않는다는 의미여야 합니다. 그러나 모든 프로바이더가 이를 준수하지는 않습니다 — 일부는 목록이 공개적으로 게시되지 않는다는 이유만으로 공유 풀을 「프라이빗」이라고 부릅니다.

어떤 프로토콜이 지원됩니까? HTTP는 기본적인 웹 트래픽을 처리합니다. 적절한 SSL 인증서를 갖춘 HTTPS는 프록시와 대상 사이트 간뿐만 아니라 고객님과 프록시 사이에서도 암호화된 연결을 추가합니다. SOCKS5는 비 HTTP 트래픽을 처리하며 UDP를 지원합니다.

FineProxy에 위의 기준을 적용해 보면

위의 체크리스트는 이론이 아닙니다. 저희가 인프라를 구축한 방식 그 자체이며, 해당 기준을 적용했을 때 고객님이 얻게 되는 것은 다음과 같습니다. 저희는 100,000개 이상의 IPv4 주소를 다수의 서브넷, ASN, 20개국 이상에 걸쳐 자체 보유하고 있으며 — 리셀링도, 중간 업체도 없습니다. 고객님이 IP를 임대하는 동안 해당 IP는 고객님만의 전용이며, 임대 기간 중 다른 고객에게 동일한 주소가 할당되지 않습니다.

모든 IP가 HTTP, HTTPS(주소별 전용 SSL 인증서 포함), SOCKS5를 지원합니다. 대역폭은 무제한이며, 속도는 IP당 최대 500 Mbps에 달합니다 — 대부분의 데이터센터 프록시 제공업체가 적용하는 100 Mbps 상한을 크게 상회하는 수치입니다.

엘리트 프록시 서버 IP를 개별 또는 대량으로 구매하고 싶으시다면, 대시보드에서 수량과 위치를 직접 선택하실 수 있습니다. 탐지 불가능한 프록시 환경이 필요한 경우, 클린 전용 IP, 올바른 헤더 설정, IP별 SSL의 조합을 갖추면 데이터센터 프록시로 달성할 수 있는 최고 수준의 은닉성에 도달하게 됩니다.

주거용으로 보이는 주소가 필요한 작업에는 ISP 프록시가 한 단계 더 높은 보호를 제공합니다 — 무제한 트래픽과 전용 접속은 동일하지만, IP가 실제 인터넷 서비스 제공업체에 등록되어 있습니다.

실제 테스트

고품질(HQ) 프록시는 판매 페이지가 아니라 1주일간의 실사용 후에 그 진가가 증명됩니다. 클린 IP, 다른 사용자의 스크래핑으로 인한 예기치 않은 차단 없음, 일관된 속도, 그리고 자체 인프라를 실제로 보유한 공급업체 — 이것이 본질이며, 나머지는 모두 장식에 불과합니다.