모든 프록시 공급업체가 자사 제품을 프리미엄, 엘리트 또는 HQ라고 부릅니다. 이 용어 중 무엇을 검색하든 똑같이 들리는 수십 개의 서비스를 만나게 됩니다. "고속, 완벽한 익명성, 99.9% 업타임." 이러한 문구는 이미 오래전부터 아무런 의미도 갖지 못하게 되었습니다.

그러나 프록시 서비스 간의 차이는 실재하며 측정 가능합니다. 다만 그 차이는 랜딩 페이지에 붙어 있는 라벨과는 전혀 관계가 없습니다.

가장 중요한 기술 용어 하나

「엘리트」는 이 목록에서 실제 기술적 정의가 있는 유일한 용어입니다. 프록시 서버에는 세 가지 익명성 등급이 있으며, 이 분류 체계는 수십 년간 표준으로 사용되어 왔습니다.

투명 프록시는 X-Forwarded-For 헤더를 통해 고객님의 실제 IP를 대상 사이트에 전달합니다. 해당 사이트는 고객님이 누구인지, 프록시를 사용하고 있다는 사실까지 모두 파악할 수 있습니다. 기업 네트워크의 캐싱 용도로는 유용하지만, 그 외 모든 용도에는 적합하지 않습니다.

익명 프록시는 고객님의 IP를 숨기지만, 요청에 Via 헤더를 남깁니다. 사이트에서 고객님의 주소는 알 수 없지만, 프록시를 통한 연결이라는 사실은 감지할 수 있습니다. 일부 플랫폼에서는 이를 위험 신호로 간주합니다.

엘리트 익명 프록시는 두 헤더를 모두 제거합니다. 대상 사이트에는 프록시 IP에서 오는 일반 연결로만 표시됩니다. 프록시가 존재한다는 어떠한 흔적도 남지 않습니다. 대부분의 사용자에게 실제로 필요한 수준이며, 제대로 된 유료 프록시라면 기본으로 제공해야 하는 기능입니다. 업체에서 「엘리트」 등급에 추가 요금을 부과한다면 좋지 않은 신호입니다. 기본 제품이 단순 익명 수준이거나 그보다 못하다는 의미이기 때문입니다.

좋은 프록시와 나쁜 프록시를 실제로 구분하는 기준

마케팅 문구는 잊으십시오. 프록시가 제대로 작동할지 아니면 차단당할지를 결정하는 요소는 세 가지입니다: IP 평판, 독점성, 그리고 프로바이더의 인프라입니다.

가장 중요한 것은 IP 평판입니다. 웹사이트와 안티봇 시스템은 해당 IP가 데이터센터 소속인지만 확인하는 것이 아닙니다. 해당 IP 주소의 이력과 속해 있는 전체 서브넷의 기록까지 검사합니다. 고객님의 IP가 속한 /24 블록이 스팸, 스크래핑 또는 남용으로 플래그 표시된 적이 있다면, 새로 발급받은 프록시도 처음부터 불량 기록을 안고 시작하게 됩니다. 요청을 하나도 보내지 않았는데도 Cloudflare가 이미 의심하는 상황이 벌어지는 것입니다.

저렴한 공유 프록시가 실패하는 이유가 바로 이것입니다. 공급업체가 동일한 풀을 수백 명의 고객에게 판매합니다. 누군가 공격적인 스크래핑을 실행하여 IP를 소진시키면, 해당 서브넷의 모든 사용자가 그 대가를 치르게 됩니다. 리셀러로부터 프리미엄 프록시 리스트를 구매하면, 이미 다른 서비스 3곳을 거쳐 간 IP 주소를 받게 되는 경우가 많습니다.

해결책은 독점 사용입니다. 임대 기간 동안 하나의 IP가 고객님에게만 할당되고 다른 누구도 사용할 수 없다면, 해당 IP의 평판은 오직 고객님의 사용 행태에만 좌우됩니다. 이력을 직접 관리할 수 있습니다. 프라이빗 프리미엄 프록시 구성이 실제로 제공하는 가치가 바로 이것입니다. 화려한 라벨이 아니라, 해당 IP 주소에 대한 단독 접근 권한입니다.

그리고 공급업체의 인프라 문제가 있습니다. 자체 IP를 보유하고 하드웨어를 직접 관리하는 기업은 소진된 IP 주소를 폐기하고, 서브넷을 확장하며, ASN 평판을 능동적으로 유지할 수 있습니다. 리셀러는 이러한 대응이 불가능합니다. 다른 업체로부터 임대받은 것을 또다시 임대하는 구조이기 때문입니다.

실제로 무엇을 구매하는지 확인하는 방법

몇 가지 질문만으로 마케팅 문구를 빠르게 꿰뚫어 볼 수 있습니다.

제공업체가 IP 주소를 직접 소유하고 있습니까? 직접 소유한다면 IP 평판을 통제할 수 있습니다. 재판매하는 경우라면, IP의 출처와 다른 누가 사용하는지 반드시 확인하십시오.

서브넷 다양성은 어떻습니까? 모든 IP가 동일한 /24 대역에 몰려 있는 풀은 취약합니다. 하나의 차단이 전체 블록으로 연쇄적으로 확산될 수 있습니다. 다수의 서브넷에 IP가 분산된 공급업체를 선택하면 훨씬 높은 안정성을 확보할 수 있습니다.

임대 기간 동안 해당 IP가 고객님만 독점적으로 사용합니까? 「전용」 및 「프라이빗」이라 함은 다른 누구도 같은 주소를 사용하지 않는다는 의미여야 합니다. 그러나 모든 프로바이더가 이를 준수하지는 않습니다 — 일부는 목록이 공개적으로 게시되지 않는다는 이유만으로 공유 풀을 「프라이빗」이라고 부릅니다.

어떤 프로토콜이 지원됩니까? HTTP는 기본적인 웹 트래픽을 처리합니다. 적절한 SSL 인증서를 갖춘 HTTPS는 프록시와 대상 사이트 간뿐만 아니라 고객님과 프록시 사이에서도 암호화된 연결을 추가합니다. SOCKS5는 비 HTTP 트래픽을 처리하며 UDP를 지원합니다.

FineProxy에 위의 기준을 적용해 보면

위의 체크리스트는 이론이 아닙니다. 저희가 인프라를 구축한 방식 그 자체이며, 해당 기준을 적용했을 때 고객님이 얻게 되는 것은 다음과 같습니다. 저희는 100,000개 이상의 IPv4 주소를 다수의 서브넷, ASN, 20개국 이상에 걸쳐 자체 보유하고 있으며 — 리셀링도, 중간 업체도 없습니다. 고객님이 IP를 임대하는 동안 해당 IP는 고객님만의 전용이며, 임대 기간 중 다른 고객에게 동일한 주소가 할당되지 않습니다.

모든 IP가 HTTP, HTTPS(주소별 전용 SSL 인증서 포함), SOCKS5를 지원합니다. 대역폭은 무제한이며, 속도는 IP당 최대 500 Mbps에 달합니다 — 대부분의 데이터센터 프록시 제공업체가 적용하는 100 Mbps 상한을 크게 상회하는 수치입니다.

엘리트 프록시 서버 IP를 개별 또는 대량으로 구매하고 싶으시다면, 대시보드에서 수량과 위치를 직접 선택하실 수 있습니다. 탐지 불가능한 프록시 환경이 필요한 경우, 클린 전용 IP, 올바른 헤더 설정, IP별 SSL의 조합을 갖추면 데이터센터 프록시로 달성할 수 있는 최고 수준의 은닉성에 도달하게 됩니다.

주거용으로 보이는 주소가 필요한 작업에는 ISP 프록시가 한 단계 더 높은 보호를 제공합니다 — 무제한 트래픽과 전용 접속은 동일하지만, IP가 실제 인터넷 서비스 제공업체에 등록되어 있습니다.

실제 테스트