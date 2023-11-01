प्रीमियम प्रॉक्सी

हर प्रॉक्सी प्रोवाइडर अपने प्रोडक्ट को प्रीमियम कहता है। या एलीट। या HQ। इनमें से कोई भी टर्म सर्च करें और आपको दर्जनों सर्विसेज़ मिलेंगी जो बिल्कुल एक जैसी लगती हैं: “हाई स्पीड, पूरी एनोनिमिटी, 99.9% अपटाइम।” इन शब्दों का कोई मतलब बहुत पहले ही ख़त्म हो गया था।

लेकिन प्रॉक्सी सर्विसेज़ के बीच फ़र्क असली और मापने योग्य हैं। बस इनका लैंडिंग पेज पर लगे लेबल से कोई लेना-देना नहीं है।

एक टेक्निकल टर्म जो सच में मायने रखती है

“एलीट” इस लिस्ट में एकमात्र शब्द है जिसकी असली टेक्निकल डेफ़िनिशन है। प्रॉक्सी सर्वर के तीन एनोनिमिटी लेवल होते हैं, और यह दशकों से एक स्टैंडर्ड क्लासिफ़िकेशन रहा है।

एक ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी आपका असली IP टारगेट साइट को X-Forwarded-For हेडर में भेज देती है। साइट को पता होता है कि आप कौन हैं और प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉर्पोरेट नेटवर्क में कैशिंग के लिए उपयोगी, बाकी सब के लिए बेकार।

एक एनोनिमस प्रॉक्सी आपका IP छुपा देती है लेकिन रिक्वेस्ट में Via हेडर छोड़ देती है। साइट को आपका एड्रेस नहीं पता चलता, लेकिन यह पहचान सकती है कि कनेक्शन प्रॉक्सी के ज़रिए आ रहा है। कुछ प्लेटफ़ॉर्म इसे रेड फ्लैग मानते हैं।

एक एलीट एनोनिमस प्रॉक्सी दोनों हेडर हटा देती है। टारगेट साइट को प्रॉक्सी के IP से एक रेगुलर कनेक्शन दिखता है। कोई इंडिकेशन नहीं कि प्रॉक्सी मौजूद है। ज़्यादातर लोगों को वाकई यही चाहिए, और किसी भी अच्छी पेड प्रॉक्सी को डिफ़ॉल्ट रूप से यही करना चाहिए। अगर कोई प्रोवाइडर "एलीट" लेवल के लिए एक्स्ट्रा चार्ज करता है — तो यह बुरा संकेत है। इसका मतलब उनका डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट एनोनिमस या उससे भी बदतर है।

अच्छी प्रॉक्सी को ख़राब प्रॉक्सी से असल में क्या अलग करता है

मार्केटिंग को भूल जाइए। तीन चीज़ें तय करती हैं कि कोई प्रॉक्सी अच्छा काम करेगा या आपको बैन करवा देगा: IP रेप्युटेशन, एक्सक्लूसिविटी, और प्रोवाइडर का इंफ्रास्ट्रक्चर।

IP रेप्युटेशन सबसे बड़ा फ़ैक्टर है। वेबसाइट्स और एंटी-बॉट सिस्टम सिर्फ़ यह नहीं चेक करते कि कोई IP डेटासेंटर का है या नहीं। वे उस स्पेसिफ़िक एड्रेस की हिस्ट्री और उसके पूरे सबनेट की हिस्ट्री चेक करते हैं। अगर आपके IP का /24 ब्लॉक स्पैम, स्क्रैपिंग, या एब्यूज़ के लिए फ़्लैग हो चुका है — तो आपकी बिल्कुल नई प्रॉक्सी एक ख़राब रिकॉर्ड के साथ शुरू होती है। आपने एक भी रिक्वेस्ट नहीं भेजी, और Cloudflare पहले से शक कर रहा है।

सस्ते शेयर्ड प्रॉक्सी इसीलिए फेल होते हैं। प्रोवाइडर एक ही पूल सैकड़ों ग्राहकों को बेचता है। कोई एग्रेसिव स्क्रेपिंग चलाता है, IP जला देता है, और उस सबनेट पर हर कोई इसकी कीमत चुकाता है। जब आप किसी रीसेलर से प्रीमियम प्रॉक्सी लिस्ट खरीदते हैं, तो अक्सर वो एड्रेस मिलते हैं जो पहले से तीन अन्य सर्विसेज़ से गुज़र चुके होते हैं।

एक्सक्लूसिविटी ही इसका समाधान है। जब कोई IP आपको असाइन हो और आपकी रेंटल अवधि में कोई दूसरा उसे यूज़ न कर सके — तो उसकी रेप्युटेशन सिर्फ़ आपके अपने व्यवहार पर निर्भर करती है। आप हिस्ट्री कंट्रोल करते हैं। प्राइवेट प्रीमियम प्रॉक्सी सेटअप असल में यही डिलीवर करता है: कोई फ़ैंसी लेबल नहीं, बल्कि एड्रेस पर सिर्फ़ आपकी एक्सेस।

और फिर प्रोवाइडर का इन्फ़्रास्ट्रक्चर है। जो कंपनी अपने IP ख़ुद own करती है और अपना हार्डवेयर ख़ुद मैनेज करती है, वह बर्न हुए एड्रेस रिटायर कर सकती है, सबनेट एक्सपैंड कर सकती है, और ASN रेप्युटेशन एक्टिवली मेंटेन कर सकती है। एक रीसेलर ऐसा नहीं कर सकता — वे किसी से रेंट ले रहे हैं जो किसी और से रेंट ले रहा है।

कैसे जानें कि आप असल में क्या खरीद रहे हैं

कुछ सवाल मार्केटिंग की परतें तुरंत हटा देते हैं।

क्या प्रोवाइडर के पास खुद के IP एड्रेस हैं? अगर हैं, तो रेप्युटेशन उनके नियंत्रण में है। अगर वे रीसेल करते हैं — तो पूछिए कि IP कहाँ से आते हैं और उन्हें कौन-कौन इस्तेमाल करता है।

सबनेट डायवर्सिटी कैसी है? एक ऐसा पूल जहाँ सभी IP एक ही /24 में बैठे हों, बेहद कमज़ोर है। एक बैन पूरे ब्लॉक पर कैस्केड हो सकता है। जिस प्रोवाइडर के IP कई सबनेट्स में फैले हों, वह आपको रेज़िलिएंस देता है।

क्या रेंटल अवधि के दौरान IP सिर्फ़ आपके लिए एक्सक्लूसिव है? “डेडिकेटेड” और “प्राइवेट” का मतलब होना चाहिए कि कोई और आपका एड्रेस यूज़ नहीं कर रहा। सभी प्रोवाइडर इसे फ़ॉलो नहीं करते — कुछ शेयर्ड पूल को “प्राइवेट” कहते हैं सिर्फ़ इसलिए कि लिस्ट पब्लिकली पब्लिश नहीं है।

कौन-कौन से प्रोटोकॉल सपोर्टेड हैं? HTTP बेसिक वेब ट्रैफ़िक कवर करता है। प्रॉपर SSL सर्टिफ़िकेट के साथ HTTPS आपके और प्रॉक्सी के बीच एन्क्रिप्टेड कनेक्शन जोड़ता है — सिर्फ़ प्रॉक्सी और टारगेट के बीच नहीं। SOCKS5 नॉन-HTTP ट्रैफ़िक हैंडल करता है और UDP सपोर्ट करता है।

यदि आप इन मानदंडों को FineProxy पर लागू करें

ऊपर दी गई चेकलिस्ट सिर्फ़ थ्योरी नहीं है — हमने अपना इन्फ़्रास्ट्रक्चर ठीक इसी तरह बनाया है, तो जब आप इसे जाँचेंगे तो आपको यह मिलेगा। हमारे पास 100,000 से ज़्यादा IPv4 एड्रेस हैं जो कई सबनेट्स, ASN और 20+ देशों में फैले हुए हैं — कोई रीसेलिंग नहीं, कोई बिचौलिया नहीं। जब तक आप एक IP रेंट पर ले रहे हैं, वह सिर्फ़ आपका है; आपकी रेंटल अवधि के दौरान कोई दूसरा कस्टमर वही एड्रेस नहीं पा सकता।

हर IP पर HTTP, HTTPS (हर एड्रेस के लिए डेडिकेटेड SSL सर्टिफ़िकेट के साथ), और SOCKS5 सपोर्टेड है। बैंडविड्थ अनलिमिटेड है, और स्पीड प्रति IP 500 Mbps तक पहुँचती है — जो ज़्यादातर डेटासेंटर प्रॉक्सी प्रोवाइडर्स की 100 Mbps कैप से काफ़ी ज़्यादा है।

अगर आप एलीट प्रॉक्सी सर्वर IP अलग-अलग या बल्क में खरीदना चाहते हैं — डैशबोर्ड में आप क्वांटिटी और लोकेशन चुन सकते हैं। जब आपको अनडिटेक्टेबल प्रॉक्सी सेटअप चाहिए, तो क्लीन एक्सक्लूसिव IP, सही हेडर्स, और पर-IP SSL का कॉम्बिनेशन आपको उतना इनविज़िबल बना देता है जितना एक डेटासेंटर प्रॉक्सी हो सकती है।

ऐसे टास्क के लिए जहाँ आपको रेजिडेंशियल जैसे दिखने वाले एड्रेस चाहिए, ISP प्रॉक्सी यह लेयर जोड़ता है — वही अनलिमिटेड ट्रैफ़िक, वही एक्सक्लूसिव एक्सेस, बस IP किसी असली इंटरनेट प्रोवाइडर के नाम पर रजिस्टर्ड होता है।

असली टेस्ट