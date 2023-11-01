नया! |एक API कॉल, साफ़ डेटा वापस। स्क्रैपर की ज़रूरत नहीं।10,000 मुफ़्त टोकन पाएँ →

प्रीमियम प्रॉक्सी

एक्सक्लूसिव IPv4 प्रॉक्सी, डिफ़ॉल्ट रूप से एलीट एनोनिमिटी के साथ: HTTP/HTTPS/SOCKS5, 20+ देशों में क्लीन सबनेट, प्रति IP 500 Mbps, अनलिमिटेड ट्रैफ़िक।

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना एलीट प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: समर्पित.

डेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझायहाँ अनुशंसितसमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • जर्मनी में एक समर्पित प्रीमियम प्रॉक्सी खरीदें
  • मेरी उच्च गुणवत्ता वाली प्रॉक्सी सूची JSON में निर्यात करें
  • मेरी समर्पित प्रॉक्सी सेवा के लिए 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
  • मेरी विशिष्ट प्रॉक्सी सेवाओं की स्थिति देखें
  • अगला निःशुल्क स्वैप उपलब्ध होने पर समर्पित IP बदलें
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

लोड के दौरान गति

मैं कुछ समय से Fineproxy का उपयोग कर रहा हूं, और उनकी सेवा बेहद विश्वसनीय है। कनेक्शन की गति लगातार तेज़ है, और अपटाइम लगभग बिल्कुल सही है। मैं इसे किसी भी व्यक्ति के लिए जोरदार सुझाता हूं जिसे स्थिर प्रॉक्सी की आवश्यकता हो!

RehanNorton Safe Web, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

तेज़ गति, उत्कृष्ट अपटाइम, और सुरक्षित कनेक्शनों के साथ विश्वसनीय प्रॉक्सी सेवा। आसान सेटअप, शानदार ग्राहक सहायता, और लगातार प्रदर्शन इसे पेशेवर उपयोग के लिए आदर्श बनाते हैं।

vafej39555SaasHub, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं

बहुत ही किफायती यूरोपियन प्रॉक्सी। मुझे लगता है कि यह एकमात्र प्रॉक्सी प्रदाता है जो मुफ्त और सुरक्षित इंटरनेट के प्रति सच्चा रहा। जहां अन्य GB के हिसाब से या यहां तक कि प्रति अनुरोध शुल्क लेते हैं, ये लोग अभी भी असीमित बैंडविड्थ योजनाएं पेश करते हैं।

NemanjaDieg, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

गुणवत्ता सेवा! उनके पास विभिन्न प्रकार के प्रॉक्सी हैं, जिनमें रोटेटिंग वाले भी शामिल हैं जिनपर ट्रैफिक की कोई सीमा नहीं है, उचित कीमतें और भौगोलिक लक्ष्य निर्धारण विकल्प। विभिन्न भुगतान विधियाँ: क्रिप्टो, PayPal या कार्ड्स

Vladimir AkimkinFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

न्यूनतम ऑर्डर

बेहतरीन प्रॉक्सी, जो घड़ी की तरह काम करती हैं। मैं इन्हें एक साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, हर समय इनका उपयोग करता हूँ और एक बार में 1,000 खरीदता हूँ।

IvanTrustpilot, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

मैंने परीक्षण के लिए कुछ प्रॉक्सी खरीदे, Avito के लिए, एक को हरा दिया गया, लेकिन 5 मिनट के भीतर एक कर्मचारी द्वारा बदल दिया गया। सामान्य रूप से, उत्कृष्ट सेवा और त्वरित कार्य। मुझे यह पसंद है। मैं इसे अब यहीं ले लूंगा।

Denis KarpovichFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ
"एलीट प्रॉक्सी" का वास्तव में क्या मतलब है?उच्चतम गुमनामी

यह एक स्पेसिफ़िक एनोनिमिटी लेवल है, कोई मार्केटिंग ग्रेड नहीं। एलीट प्रॉक्सी आपकी रिक्वेस्ट से X-Forwarded-For और Via हेडर हटा देती है, जिससे टारगेट साइट को पता ही नहीं चलता कि आप प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी भी रेप्युटेबल पेड प्रॉक्सी को डिफ़ॉल्ट रूप से इस लेवल पर काम करना चाहिए। अगर कोई प्रोवाइडर इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज करता है — तो उनका स्टैंडर्ड प्रोडक्ट शायद हेडर लीक कर रहा है।

मैं कैसे चेक करूँ कि मेरी प्रॉक्सी वाकई एलीट है?हेडर जाँचें

प्रॉक्सी के ज़रिए किसी हेडर-चेकिंग साइट पर रिक्वेस्ट भेजें जैसे httpbin.org/headers या whoer.net. अगर रिस्पॉन्स में कोई Via, X-Forwarded-For, या Proxy-Connection हेडर नहीं दिखता — तो यह एलीट है। अगर इनमें से कोई भी दिखे, तो प्रॉक्सी खुद को एक्सपोज़ कर रही है।

अलग-अलग प्रोवाइडर्स की "प्रीमियम" प्रॉक्सी की परफ़ॉर्मेंस में इतना फ़र्क क्यों होता है?इंफ्रास्ट्रक्चर भिन्न

इस लेबल का कोई टेक्निकल मतलब नहीं है। असली फ़र्क इंफ्रास्ट्रक्चर में है। जिस प्रोवाइडर के पास अपने IP हैं, डाइवर्स सबनेट हैं, और ऐक्टिव रेप्युटेशन मैनेजमेंट है — वो क्लीन एड्रेस देता है। जो रीसेलर किसी और से बल्क में IP खरीदता है, वो जो भी रेप्युटेशन उन एड्रेस के साथ पहले से आती है — वही देता है, पिछले यूज़र्स की वजह से हुए डैमेज समेत।

"Premium" सर्विस के बावजूद मुझे बार-बार बैन क्यों हो रहा है?साझा IP

सबसे ज़्यादा संभावना है कि आप शेयर्ड IP पर हैं। भले ही प्रोवाइडर उन्हें प्राइवेट कहे, चेक करें कि क्या दूसरे कस्टमर्स को वही एड्रेस मिल सकते हैं। शेयर्ड पूल का मतलब है शेयर्ड रेप्युटेशन। एक एग्रेसिव यूज़र सबनेट जला देता है, और उस पर हर कोई फ़्लैग हो जाता है। ऐसे प्रोवाइडर पर स्विच करें जहाँ आपकी रेंटल अवधि में IP सच में एक्सक्लूसिव हो — जैसे FineProxy की डेडिकेटेड प्रॉक्सी।

"प्रीमियम," "एलीट," और "HQ" प्रॉक्सी में क्या फ़र्क है?तकनीकी शब्द

“एलीट” का एक टेक्निकल मतलब है (सबसे ऊँचा एनोनिमिटी लेवल — कोई हेडर लीक नहीं)। “प्रीमियम” और “HQ” मार्केटिंग टर्म्स हैं जिनकी कोई स्टैंडर्ड डेफ़िनिशन नहीं। कुछ प्रोवाइडर इन्हें अपनी बेस्ट टियर के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाकी सब पर चिपका देते हैं। स्पेक्स से जज करें: IP ओनरशिप, एक्सक्लूसिविटी, सबनेट डायवर्सिटी, सपोर्टेड प्रोटोकॉल्स, और स्पीड।

क्या मुझे ISP प्रॉक्सी चाहिए, या डेटासेंटर प्रॉक्सी पर्याप्त हैं?लक्ष्य पर निर्भर

यह टारगेट पर निर्भर करता है। डेटासेंटर IP ज़्यादातर स्क्रैपिंग, API एक्सेस, और उन प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए काम करते हैं जो कनेक्शन टाइप को एग्रेसिवली फ़िंगरप्रिंट नहीं करते। मज़बूत एंटी-बॉट सिस्टम वाली साइट्स — बड़े ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस, प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, स्नीकर और टिकट रिटेलर्स, स्ट्रीमिंग सर्विसेज़ — डेटासेंटर IP को ज़्यादा शक की नज़र से देख सकती हैं। ISP प्रॉक्सी रेगुलर होम यूज़र्स जैसी दिखती हैं — वही परफ़ॉर्मेंस, लेकिन ऑर्गैनिक ट्रैफ़िक से अलग पहचानना मुश्किल, जिससे ये उन मामलों में बेहतर विकल्प बनती हैं जहाँ टारगेट एक्टिवली कनेक्शन ओरिजिन को प्रोफ़ाइल करता है।

गाइड

"Premium प्रॉक्सी" का असली मतलब क्या है (और क्या सिर्फ़ एक लेबल है)

6 मिनट पढ़ेंFineProxy नेटवर्क टीम

हर प्रॉक्सी प्रोवाइडर अपने प्रोडक्ट को प्रीमियम कहता है। या एलीट। या HQ। इनमें से कोई भी टर्म सर्च करें और आपको दर्जनों सर्विसेज़ मिलेंगी जो बिल्कुल एक जैसी लगती हैं: “हाई स्पीड, पूरी एनोनिमिटी, 99.9% अपटाइम।” इन शब्दों का कोई मतलब बहुत पहले ही ख़त्म हो गया था।

लेकिन प्रॉक्सी सर्विसेज़ के बीच फ़र्क असली और मापने योग्य हैं। बस इनका लैंडिंग पेज पर लगे लेबल से कोई लेना-देना नहीं है।

एक टेक्निकल टर्म जो सच में मायने रखती है

“एलीट” इस लिस्ट में एकमात्र शब्द है जिसकी असली टेक्निकल डेफ़िनिशन है। प्रॉक्सी सर्वर के तीन एनोनिमिटी लेवल होते हैं, और यह दशकों से एक स्टैंडर्ड क्लासिफ़िकेशन रहा है।

एक ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी आपका असली IP टारगेट साइट को X-Forwarded-For हेडर में भेज देती है। साइट को पता होता है कि आप कौन हैं और प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉर्पोरेट नेटवर्क में कैशिंग के लिए उपयोगी, बाकी सब के लिए बेकार।

एक एनोनिमस प्रॉक्सी आपका IP छुपा देती है लेकिन रिक्वेस्ट में Via हेडर छोड़ देती है। साइट को आपका एड्रेस नहीं पता चलता, लेकिन यह पहचान सकती है कि कनेक्शन प्रॉक्सी के ज़रिए आ रहा है। कुछ प्लेटफ़ॉर्म इसे रेड फ्लैग मानते हैं।

एक एलीट एनोनिमस प्रॉक्सी दोनों हेडर हटा देती है। टारगेट साइट को प्रॉक्सी के IP से एक रेगुलर कनेक्शन दिखता है। कोई इंडिकेशन नहीं कि प्रॉक्सी मौजूद है। ज़्यादातर लोगों को वाकई यही चाहिए, और किसी भी अच्छी पेड प्रॉक्सी को डिफ़ॉल्ट रूप से यही करना चाहिए। अगर कोई प्रोवाइडर "एलीट" लेवल के लिए एक्स्ट्रा चार्ज करता है — तो यह बुरा संकेत है। इसका मतलब उनका डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट एनोनिमस या उससे भी बदतर है।

अच्छी प्रॉक्सी को ख़राब प्रॉक्सी से असल में क्या अलग करता है

मार्केटिंग को भूल जाइए। तीन चीज़ें तय करती हैं कि कोई प्रॉक्सी अच्छा काम करेगा या आपको बैन करवा देगा: IP रेप्युटेशन, एक्सक्लूसिविटी, और प्रोवाइडर का इंफ्रास्ट्रक्चर।

IP रेप्युटेशन सबसे बड़ा फ़ैक्टर है। वेबसाइट्स और एंटी-बॉट सिस्टम सिर्फ़ यह नहीं चेक करते कि कोई IP डेटासेंटर का है या नहीं। वे उस स्पेसिफ़िक एड्रेस की हिस्ट्री और उसके पूरे सबनेट की हिस्ट्री चेक करते हैं। अगर आपके IP का /24 ब्लॉक स्पैम, स्क्रैपिंग, या एब्यूज़ के लिए फ़्लैग हो चुका है — तो आपकी बिल्कुल नई प्रॉक्सी एक ख़राब रिकॉर्ड के साथ शुरू होती है। आपने एक भी रिक्वेस्ट नहीं भेजी, और Cloudflare पहले से शक कर रहा है।

सस्ते शेयर्ड प्रॉक्सी इसीलिए फेल होते हैं। प्रोवाइडर एक ही पूल सैकड़ों ग्राहकों को बेचता है। कोई एग्रेसिव स्क्रेपिंग चलाता है, IP जला देता है, और उस सबनेट पर हर कोई इसकी कीमत चुकाता है। जब आप किसी रीसेलर से प्रीमियम प्रॉक्सी लिस्ट खरीदते हैं, तो अक्सर वो एड्रेस मिलते हैं जो पहले से तीन अन्य सर्विसेज़ से गुज़र चुके होते हैं।

एक्सक्लूसिविटी ही इसका समाधान है। जब कोई IP आपको असाइन हो और आपकी रेंटल अवधि में कोई दूसरा उसे यूज़ न कर सके — तो उसकी रेप्युटेशन सिर्फ़ आपके अपने व्यवहार पर निर्भर करती है। आप हिस्ट्री कंट्रोल करते हैं। प्राइवेट प्रीमियम प्रॉक्सी सेटअप असल में यही डिलीवर करता है: कोई फ़ैंसी लेबल नहीं, बल्कि एड्रेस पर सिर्फ़ आपकी एक्सेस।

और फिर प्रोवाइडर का इन्फ़्रास्ट्रक्चर है। जो कंपनी अपने IP ख़ुद own करती है और अपना हार्डवेयर ख़ुद मैनेज करती है, वह बर्न हुए एड्रेस रिटायर कर सकती है, सबनेट एक्सपैंड कर सकती है, और ASN रेप्युटेशन एक्टिवली मेंटेन कर सकती है। एक रीसेलर ऐसा नहीं कर सकता — वे किसी से रेंट ले रहे हैं जो किसी और से रेंट ले रहा है।

कैसे जानें कि आप असल में क्या खरीद रहे हैं

कुछ सवाल मार्केटिंग की परतें तुरंत हटा देते हैं।

क्या प्रोवाइडर के पास खुद के IP एड्रेस हैं? अगर हैं, तो रेप्युटेशन उनके नियंत्रण में है। अगर वे रीसेल करते हैं — तो पूछिए कि IP कहाँ से आते हैं और उन्हें कौन-कौन इस्तेमाल करता है।

सबनेट डायवर्सिटी कैसी है? एक ऐसा पूल जहाँ सभी IP एक ही /24 में बैठे हों, बेहद कमज़ोर है। एक बैन पूरे ब्लॉक पर कैस्केड हो सकता है। जिस प्रोवाइडर के IP कई सबनेट्स में फैले हों, वह आपको रेज़िलिएंस देता है।

क्या रेंटल अवधि के दौरान IP सिर्फ़ आपके लिए एक्सक्लूसिव है? “डेडिकेटेड” और “प्राइवेट” का मतलब होना चाहिए कि कोई और आपका एड्रेस यूज़ नहीं कर रहा। सभी प्रोवाइडर इसे फ़ॉलो नहीं करते — कुछ शेयर्ड पूल को “प्राइवेट” कहते हैं सिर्फ़ इसलिए कि लिस्ट पब्लिकली पब्लिश नहीं है।

कौन-कौन से प्रोटोकॉल सपोर्टेड हैं? HTTP बेसिक वेब ट्रैफ़िक कवर करता है। प्रॉपर SSL सर्टिफ़िकेट के साथ HTTPS आपके और प्रॉक्सी के बीच एन्क्रिप्टेड कनेक्शन जोड़ता है — सिर्फ़ प्रॉक्सी और टारगेट के बीच नहीं। SOCKS5 नॉन-HTTP ट्रैफ़िक हैंडल करता है और UDP सपोर्ट करता है।

यदि आप इन मानदंडों को FineProxy पर लागू करें

ऊपर दी गई चेकलिस्ट सिर्फ़ थ्योरी नहीं है — हमने अपना इन्फ़्रास्ट्रक्चर ठीक इसी तरह बनाया है, तो जब आप इसे जाँचेंगे तो आपको यह मिलेगा। हमारे पास 100,000 से ज़्यादा IPv4 एड्रेस हैं जो कई सबनेट्स, ASN और 20+ देशों में फैले हुए हैं — कोई रीसेलिंग नहीं, कोई बिचौलिया नहीं। जब तक आप एक IP रेंट पर ले रहे हैं, वह सिर्फ़ आपका है; आपकी रेंटल अवधि के दौरान कोई दूसरा कस्टमर वही एड्रेस नहीं पा सकता।

हर IP पर HTTP, HTTPS (हर एड्रेस के लिए डेडिकेटेड SSL सर्टिफ़िकेट के साथ), और SOCKS5 सपोर्टेड है। बैंडविड्थ अनलिमिटेड है, और स्पीड प्रति IP 500 Mbps तक पहुँचती है — जो ज़्यादातर डेटासेंटर प्रॉक्सी प्रोवाइडर्स की 100 Mbps कैप से काफ़ी ज़्यादा है।

अगर आप एलीट प्रॉक्सी सर्वर IP अलग-अलग या बल्क में खरीदना चाहते हैं — डैशबोर्ड में आप क्वांटिटी और लोकेशन चुन सकते हैं। जब आपको अनडिटेक्टेबल प्रॉक्सी सेटअप चाहिए, तो क्लीन एक्सक्लूसिव IP, सही हेडर्स, और पर-IP SSL का कॉम्बिनेशन आपको उतना इनविज़िबल बना देता है जितना एक डेटासेंटर प्रॉक्सी हो सकती है।

ऐसे टास्क के लिए जहाँ आपको रेजिडेंशियल जैसे दिखने वाले एड्रेस चाहिए, ISP प्रॉक्सी यह लेयर जोड़ता है — वही अनलिमिटेड ट्रैफ़िक, वही एक्सक्लूसिव एक्सेस, बस IP किसी असली इंटरनेट प्रोवाइडर के नाम पर रजिस्टर्ड होता है।

असली टेस्ट

एक हाई क्वालिटी (HQ) प्रॉक्सी खुद को एक हफ़्ते के इस्तेमाल के बाद साबित करती है, सेल्स पेज पर नहीं। क्लीन IP, किसी और की स्क्रैपिंग की वजह से अचानक बैन नहीं, कंसिस्टेंट स्पीड, और एक ऐसा प्रोवाइडर जो वाकई में जो बेच रहा है उसका मालिक हो। बाकी सब दिखावा है।