Iga proksiteenuse pakkuja nimetab oma toodet „premium
Kuid erinevused proksiteenuste vahel on reaalsed ja mõõdetavad. Need lihtsalt ei ole seotud sildiga maandumislehel.
Ainus tehniline termin, mis loeb
“Elite” on ainus sõna selles nimekirjas, millel on tegelik tehniline definitsioon. Proksiserveritel on kolm anonüümsuse taset ja see klassifikatsioon on olnud standard juba aastakümneid.
Läbipaistev proxy edastab teie tegeliku IP sihtlehele X-Forwarded-For päises. Veebileht teab, kes te olete ja et kasutate proxyt. Kasulik vahemällu salvestamiseks ettevõtte võrkudes, kõige muu jaoks kasutu.
Anonüümne proxy peidab teie IP, kuid jätab päringule Via päise. Veebileht ei tea teie aadressi, kuid tuvastab, et ühendus tuleb läbi proxy. Mõned platvormid käsitlevad seda hoiatusmärgina.
Elite anonüümne proksi e
Mis tegelikult eristab häid proksisid halbadest
Unustage turundus. Kolm asja määravad, kas proksi töötab hästi või saate blokeeritud: IP maine, eksklusiivsus ja pakkuja infrastruktuur.
IP maine on kõige olulisem. Veebilehed ja robotitõrjesüsteemid ei kontrolli ainult seda, kas IP kuulub andmekeskusele. Nad kontrollivad selle konkreetse aadressi ajalugu ja kogu alamvõrku, kuhu see kuulub. Kui /24 plokk, kust teie IP pärineb, on märgistatud rämpsposti, veebikraapimise või kuritarvituse tõttu — teie uhiuus proksi alustab elu halva mainega. Te pole veel ühtegi päringut saatnud ja Cloudflare on juba kahtlustav.
Just seetõttu ei toimi odavad jagatud proxy'd. Teenusepakkuja müüb sama kogumi sadadele klientidele. Keegi käivitab agressiivse skreipimise, põletab IP-d läbi ja kõik selle alamvõrgu kasutajad maksavad hinda. Kui ostate premium proxy nimekirja edasimüüjalt, saate sageli aadresse, mis on juba kolme teise teenuse läbi käinud.
Eksklusiivsus on lahendus. Kui IP on määratud ainult teile ja keegi teine ei saa seda teie rendiperioodi jooksul kasutada, sõltub selle maine ainult teie enda käitumisest. Teie kontrollite ajalugu. Just seda privaatne premium proxy praktikas tähendabki: mitte uhkemat silti, vaid ainuõigust aadressile.
Ja siis on veel pakkuja infrastruktuur. Ettevõte, kes omab oma IP-aadresse ja haldab oma riistvara, saab aktiivselt „põletatud
Kuidas aru saada, mida tegelikult ostate
Mõned küsimused lõikavad turunduslobast kiiresti läbi.
Kas teenusepakkuja omab IP-aadresse ise? Kui jah, siis ta kontrollib nende mainet. Kui ta edasimüüb — küsige, kust IP-d pärinevad ja kes neid veel kasutab.
Milline on alamvõrkude mitmekesisus? Kogum, kus kõik IP-d asuvad samas /24 plokis, on habras. Üks blokeering võib kaskadeeruda kogu plokile. Teenusepakkuja, kelle IP-d on jaotatud paljude alamvõrkude vahel, tagab teile vastupidavuse.
Kas IP on rendiperioodil ainult teie kasutada? “Pühendatud” ja “privaatne” peaks tähendama, et keegi teine teie aadressi ei kasuta. Kõik pakkujad seda ei järgi — mõned nimetavad jagatud kogumeid “privaatseks”, kui nimekiri pole avalikult kättesaadav.
Milliseid protokolle toetatakse? HTTP katab põhilise veebiliikluse. HTTPS koos korrektsete SSL-sertifikaatidega lisab krüpteeritud ühenduse teie ja proksi vahel — mitte ainult proksi ja sihtserveri vahel. SOCKS5 toetab mitte-HTTP-liiklust ja UDP-d.
Kui rakendate neid kriteeriume FineProxy puhul
Ülaltoodud kontrollnimekiri ei ole teoreetiline — just nii oleme oma infrastruktuuri üles ehitanud, seega siin on, mida te saate. Meile kuulub üle 100 000 IPv4 aadressi, mis on jaotatud mitme alamvõrgu, ASN-i ja 20+ riigi vahel — ilma edasimüügi ja vahendajateta. Kuni te IP-d rendite, on see eksklusiivselt teie; ükski teine klient ei saa sama aadressi teie rendiperioodi jooksul.
Iga IP toetab HTTP-d, HTTPS-i (iga aadressi jaoks eraldi SSL-sertifikaat) ja SOCKS5-e. Ribalaiust pole piiratud ning kiirus ulatub 500 Mbps IP kohta — tunduvalt üle 100 Mbps piirmäära, mida enamik andmekeskuse proxy teenusepakkujaid kehtestab.
Kui soovite osta elite proxy serveri IP-aadresse üksikult või hulgi — juhtpaneel võimaldab valida kogust ja asukohta. Kui vajate tuvastamatut proxy seadistust, viib puhaste eksklusiivsete IP-de, korrektsete päiste ja IP-põhise SSL-i kombinatsioon teid nii lähedale nähtamatusele, kui andmekeskuse proxy üldse võimaldab.
Ülesannete puhul, kus vajate residentseid aadresse, ISP proksid lisavad need kihi — sama piiramatu liiklus, sama eksklusiivne ligipääs, kuid IP on registreeritud tegeliku internetiteenuse pakkuja alla.
Tegelik proovikivi
Kõrgekvaliteetne (HQ) proksi tõestab end pärast nädalast kasutamist, mitte müügilehel. Puhtad IP-d, üllatavate blokeeringute puudumine kellegi teise andmekorje tõttu, ühtlane kiirus ja teenusepakkuja, kes tegelikult omab seda, mida müüb. Kõik muu on kaunistus.