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Premium proxy

Eksklusiivsed IPv4 proxyd vaikimisi eliitanonüümsusega: HTTP/HTTPS/SOCKS5, puhtad alamvõrgud 20+ riigis, 500 Mbps IP kohta, piiramatu liiklus.

Seadista oma pakett →Proksid 48 tunniks
PiiramatuGB-põhiseid tasusid pole
AMD EPYCUusima põlvkonna serveririistvara
Kuni 80 Gbit/sÜlesvooluühendus serveri kohta
REST + MCPTellimine ja haldamine API kaudu

Koostage oma elite-puhverserverite pakett.

Koostage pakett täpselt oma töökoormuse järgi. Valige puhverserveri tüüp, asukohad, IP-de arv, arveldusperiood ja valikuline UDP-tugi — hind uueneb kohe.

RiikIP-de arv
UDP-tugi
Väljas

Lisab põhipaketi hinnale 50%. Töötab SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) kaudu — mängude, VoIP-i ja voogedastuse jaoks.

Mitu riiki ühes paketis, täiendavad lubatud loendi IP-d või ühendused?Seadista juhtpaneelil

Neli võimalust puhverserverite ostmiseks.
Üks neist sobib selle töökoormusega.

Kõik FineProxy aadressid kasutavad IPv4. Andmekeskuse, privaatsed ja ISP-puhverserverid jäävad paketiperioodi jooksul staatiliseks; vahelduvad puhverserverid muutuvad iga päringuga. Staatilised paketid sisaldavad piiramatut liiklust. Esiletõstetud valik vastab selle lehe peamisele kasutusjuhule: Privaatne.

Andmekeskuse pakettMüüakse jagatud plokkidenaSiin soovitatudPrivaatnePrivaatne, alates ühest IP-stISPStaatilised ISP registreeritud aadressidVahelduvArveldatakse API-krediitides
Sobib kõige pareminiBotid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.
Kasutajaid aadressi kohtaKuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.Kuni 5Jagatud park
Platvormi usaldusStandardneAndmekeskuse ASNKõrge — eksklusiivneKõrge — ISP registreeritudSõltub pargist
Hind alates$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimaalne tellimus100 IP-d1 IP100 IP-d2,5 mln krediiti
Aadressi kasutusaegPerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilinePerioodi jooksul staatilineMuutub iga päringuga
RibalaiusPiiramatuPiiramatuPiiramatuKrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.
UDP / häälkõnedValikuline lisateenusValikuline lisateenusValikuline lisateenusPole saadaval
ProtokollidHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentimineLubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.API-võti
Vaata paketteVaata privaatseid paketteVaata ISP-paketteVaata pakette
Siin soovitatud

Privaatne

Privaatne, alates ühest IP-st

Sobib kõige paremini

Pikaajalised kontoseansidÜks aadress profiili kohta, mida kasutate ainult teie.

Kasutajaid aadressi kohta

1 — teieKeegi teine ei kasuta seda kogu perioodi jooksul.

Platvormi usaldus

Kõrge — eksklusiivne

Hind alates

$12 / 100 IPsOstke täpselt vajalik kogus.

Minimaalne tellimus

1 IP

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata privaatseid pakette

Andmekeskuse pakett

Müüakse jagatud plokkidena

Sobib kõige paremini

Botid ja suuremahuline seireTööks, mis ei vaja püsivat kontot.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5Maine sõltub osaliselt teistest kasutajatest.

Platvormi usaldus

StandardneAndmekeskuse ASN

Hind alates

$12 / 100 IPs0,12 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata pakette

ISP

Staatilised ISP registreeritud aadressid

Sobib kõige paremini

Sihtmärgid, mis hindavad ASN-iRegistreeritud internetiteenuse pakkujale.

Kasutajaid aadressi kohta

Kuni 5

Platvormi usaldus

Kõrge — ISP registreeritud

Hind alates

$30 / 100 IPs0,30 $ aadressi kohta kuus

Minimaalne tellimus

100 IP-d

Aadressi kasutusaeg

Perioodi jooksul staatiline

Ribalaius

Piiramatu

UDP / häälkõned

Valikuline lisateenus

Protokollid

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentimine

Lubatud IP-de loendKasutajanime ja parooli saab lisada.

Vaata ISP-pakette

Vahelduv

Arveldatakse API-krediitides

Sobib kõige paremini

Andmekogumine, mitte kontodPüsiseanss ei tohiks aadressi vahetada.

Kasutajaid aadressi kohta

Jagatud park

Platvormi usaldus

Sõltub pargist

Hind alates

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimaalne tellimus

2,5 mln krediiti

Aadressi kasutusaeg

Muutub iga päringuga

Ribalaius

KrediididArveldatakse päringu, mitte gigabaidi järgi.

UDP / häälkõned

Pole saadaval

Protokollid

HTTP, SOCKS5

Autentimine

API-võti

Vaata pakette

Proksid 48 tunniks

Koostage oma ülesande jaoks pakett ja testige proksisid päris töös. Tasuge valitud seadistuse eest 48 tunniks — hind arvutatakse seadistamise ajal.

Proksid 48 tunniks

Populaarseimad puhverserverite asukohad

Kaheksa puhverserveri asukohta, mida FineProxy kliendid kõige sagedamini valivad.

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Ühendage üks kord.
Seejärel lihtsalt küsige.

FineProxy runs a native MCP-server: paste one URL into your agent and it gets 49 cabinet tools — buying, renewals, IP rotation, allowlists, usage analytics, invoices, and support. The same operations are available through a REST API if you would rather write the calls yourself.

Seejärel öelge

  • Osta one dedicated premium proxy asukohas Saksamaa
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  • Lisa lubatud IP-de loendisse 203.0.113.7 minu dedicated puhverserveriteenust
  • Näita the olekut: minu eksklusiivseid puhverserveriteenuseid
  • Asenda a privaatset IP-d when the next free swap is saadaval
Lisateave Loo API-võti
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Pärast konfiguratsiooni salvestamist taaskäivitage Claude. Seejärel kuvatakse FineProxy 49 tööriista saadaolevate tööriistade loendis.

Mida agent ei tee — olenemata teie käsust

Kulutada teie raha

Kuus tööriista mõjutavad saldot ja kõik kuus vajavad õigust wallet:spend. Kui jätate selle võtmel lubamata, saab agent kasutada kõiki teisi tööriistu.

Maksta pakkumisest rohkem

Iga ost sisaldab hinnapakkumisest pärinevat väärtust expected_total_cents. Kui summa erineb kasvõi ühe sendi võrra, lükatakse päring tagasi ja tasu ei võeta.

Tühistada omavoliliselt

Kaht pöördumatut tööriista ei saa käivitada ilma parameetrita confirm=true. Teenust ei saa lõpetada kõrvalmõjuna.

Võtta tasu kaks korda

Rahalised päringud nõuavad väärtust idempotency_key. Aegumise järel kordamine arveldab sama makse, mitte uut makset.

MCP: 49 tööriista · 9 õiguste ulatustJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · olekutaREST API: 49 toimingut · OpenAPI 3.1

Käsitsi seadistamine

Valige operatsioonisüsteem, brauser või puhverserverirakendus ja järgige samm-sammulist seadistusjuhendit.

KÕIK INTEGRATSIOONID

Süsteemid

Brauserid

Rakendused

Loodud kiiruseks.
Liiklust ei mõõdeta.

FineProxy saavutas meie standardsetes kaugserveritestides kiiruseks kuni 500 Mbps. Veebikraapimise töökoormuste puhul määras ülempiiri tavaliselt sihtsaidi päringulimiit, mitte puhverserver.

Testimismeetod: 1 973 500 ühenduskatset ning samaaegsustestid kuni 96 lõimega ühe puhverserveri IP kaudu.

500 Mbps

ühe puhverserveri kohta standardsetes kaugserveritestides

99.97%

1 973 500 päringu jooksul loodud ühendustest

96

ühel IP-l samaaegselt töötavat lõime ilma jõudluse languseta

0

ribalaiuse piiranguid — piiramatu liiklus kõigis pakettides

Eraldi AMD EPYC

Meie enda serverid, ilma jagatud VPS-i naabriteta, kes pordi pärast konkureeriksid.

Meie enda alamvõrgud

IP-d pärinevad meile kuuluvatest vahemikest, mitte teiselt teenusepakkujalt edasimüüdud aadressidest.

80 Gbit/s ülesvooluühendus

Serveri võimsusvaru, mitte ühe puhverserveriseansi kiiruse lubadus.

Tier III / IV

Liiasusega elektri- ja jahutussüsteemidega andmekeskused kõigis meie asukohtades.

Testi märkused

Tegelik läbilaskevõime sõltub marsruudist, sihtkohast, võrgutingimustest ning kasutaja seadmete konfiguratsioonist ja jõudlusest. 500 Mbps koduse internetiühendusega sülearvuti saavutas praktikas ligikaudu 468 Mbps, samas kui kaugserverid saavutasid standardtestides kuni 500 Mbps. Erandlikes testides õigesti konfigureeritud suure jõudlusega serveritest Euroopas ja USA-s ulatus läbilaskevõime kuni 700 Mbps-ni; see ei ole ühe seansi tüüpiline tulemus.

Kõik selle lehe väited teiste sõnadega.

Asjakohane klientide tagasiside, mis on valitud kinnitatud arvustuste kogumist ja lingitud algallikale.

2011puhverservereid alates

Kiirus koormuse all

Ma olen juba mõnda aega kasutanud FineProxy'i ja nende teenus on uskumatult usaldusväärne. Seire kiirus on järjepidevalt kiire ja uptime on praktiliselt täiuslik. Soovitan seda kõigile, kes vajavad stabiilset puhverserverit!

RehanNorton Safe Web, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Usaldusväärne proxy-teenus, kiired kiirused, suurepärane tööaeg ja turvalised ühendused. Lihtne paigaldamine, suurepärane klienditeenindus ja järjepidev jõudlus muudavad selle professionaalseks kasutamiseks ideaalseks.

vafej39555SaasHub, Eelmisel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Liiklust ei mõõdeta

Väga taskukohased Euroopa puhverserverid. Ma arvan, et see on ainus proxy-pakkuja, kes on olnud lojaalne vaba ja turvalise internetile. Kuigi teised maksavad GB-i või isegi nõudmise järgi, pakuvad need tüübid endiselt piiramatu bandiidide plaane.

NemanjaDieg, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Kvaliteetsed teenused! Neil on erinevad proxy tüübid, sealhulgas rotatiivsed, millel ei ole liikluspiiranguid, taskukohased hinnad ja geograafilise sihtimise võimalus. Erinevad makseviisid: kripto, PayPal või kaardid

Vladimir AkimkinFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Minimaalne tellimus

Suurepärased puhverserverid, mis töötavad nagu kellavärk. Olen neid kasutanud aasta, kasutan neid pidevalt ja ostan korraga 1 000.

IvanTrustpilot, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

Ostsin mõned volitatud puhverserverid, kellest Avito võitis, kuid 5 minutit asendati töötajaga. Üldiselt suurepärane teenindus ja tegevus. Mulle meeldib see. Ma võtan selle kohe siia.

Denis KarpovichFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Arvustused on esitatud täies mahus. Kui klient tõstatas küsimuse, millele saime vastata, kuvatakse selle juures meie algsel platvormil avaldatud vastus.

Kõik klientide arvustused
Mida tähendab "elite proxy" tegelikult?See on konkreetne

See on konkreetne anonüümsuse tase, mitte turunduslik märgis. Elite proxy eemaldab teie päringutest X-Forwarded-For ja Via päised, nii et sihtleht ei suuda tuvastada, et kasutate proxyt. Iga usaldusväärne tasuline proxy peaks vaikimisi sellel tasemel töötama. Kui teenusepakkuja küsib selle eest lisatasu — tõenäoliselt lekivad nende standardtoote päised.

Kuidas kontrollida, kas mu proxy on tõesti elite-tasemeline?Saatke päringu läbi

Saatke päringu läbi proxy päiseid kontrolliva saidi, näiteks httpbin.org/headers või whoer.net kaudu. Kui vastuses puuduvad Via, X-Forwarded-For ja Proxy-Connection päised — on tegemist elite proxy'ga. Kui mõni neist on nähtav, paljastab proxy enda olemasolu.

Miks erinevate teenusepakkujate "premium" proxyd toimivad nii erinevalt?See silt

See silt ei tähenda tehniliselt midagi. Vahe seisneb infrastruktuuris. Teenusepakkuja, kellel on oma IP-aadressid, mitmekesised alamvõrgud ja aktiivne maine haldamine, pakub puhtaid aadresse. Edasimüüja, kes ostab IP-aadresse hulgi kelleltki teiselt, pakub mainereputatsiooni, mille need aadressid on juba kaasa saanud — sealhulgas eelmiste kasutajate tekitatud kahju.

Mind blokeeritakse pidevalt, kuigi kasutan "premium" teenust. Miks?Suure tõenäosusega

Suure tõenäosusega kasutate jagatud IP-sid. Isegi kui pakkuja nimetab neid privaatseteks, kontrollige, kas teised kliendid võivad saada samu aadresse. Jagatud kogum tähendab jagatud mainet. Üks agressiivne kasutaja põletab alamvõrgu läbi ja kõik selle kasutajad märgitakse. Vahetage teenusepakkuja vastu, kus teie IP on rendiperioodil tõeliselt eksklusiivne — nagu FineProxy pühendatud proksid.

Mis vahe on "premium", "elite" ja "HQ" proxydel?„Elite

„Elite

Kas mul on vaja ISP proksisid või piisab andmekeskuse omadest?Sõltub sihtkohast. Andmekeskuse

Sõltub sihtkohast. Andmekeskuse IP-d sobivad enamiku kraapimis-, API- ja platvormitoimingute jaoks, mis ei tuvasta agressiivselt ühenduse tüüpi. Tugeva robotitõrjega saidid — suured e-kaubanduse turuplatsid, peamised sotsiaalmeedia platvormid, sneaker- ja piletimüüjad, voogedastuse teenused — võivad andmekeskuse IP-sid kohelda suurema kahtlusega. ISP proxyd näevad välja nagu tavalised kodukasutajad — sama jõudlus, kuid orgaanilisest liiklusest raskem eristada, mis teeb neist parema valiku, kui sihtkoht profillib aktiivselt ühenduse päritolu.

Juhend

Mida „Premium Proxy

4 min lugemistFineProxy võrgumeeskond

Iga proksiteenuse pakkuja nimetab oma toodet „premium

Kuid erinevused proksiteenuste vahel on reaalsed ja mõõdetavad. Need lihtsalt ei ole seotud sildiga maandumislehel.

Ainus tehniline termin, mis loeb

“Elite” on ainus sõna selles nimekirjas, millel on tegelik tehniline definitsioon. Proksiserveritel on kolm anonüümsuse taset ja see klassifikatsioon on olnud standard juba aastakümneid.

Läbipaistev proxy edastab teie tegeliku IP sihtlehele X-Forwarded-For päises. Veebileht teab, kes te olete ja et kasutate proxyt. Kasulik vahemällu salvestamiseks ettevõtte võrkudes, kõige muu jaoks kasutu.

Anonüümne proxy peidab teie IP, kuid jätab päringule Via päise. Veebileht ei tea teie aadressi, kuid tuvastab, et ühendus tuleb läbi proxy. Mõned platvormid käsitlevad seda hoiatusmärgina.

Elite anonüümne proksi e

Mis tegelikult eristab häid proksisid halbadest

Unustage turundus. Kolm asja määravad, kas proksi töötab hästi või saate blokeeritud: IP maine, eksklusiivsus ja pakkuja infrastruktuur.

IP maine on kõige olulisem. Veebilehed ja robotitõrjesüsteemid ei kontrolli ainult seda, kas IP kuulub andmekeskusele. Nad kontrollivad selle konkreetse aadressi ajalugu ja kogu alamvõrku, kuhu see kuulub. Kui /24 plokk, kust teie IP pärineb, on märgistatud rämpsposti, veebikraapimise või kuritarvituse tõttu — teie uhiuus proksi alustab elu halva mainega. Te pole veel ühtegi päringut saatnud ja Cloudflare on juba kahtlustav.

Just seetõttu ei toimi odavad jagatud proxy'd. Teenusepakkuja müüb sama kogumi sadadele klientidele. Keegi käivitab agressiivse skreipimise, põletab IP-d läbi ja kõik selle alamvõrgu kasutajad maksavad hinda. Kui ostate premium proxy nimekirja edasimüüjalt, saate sageli aadresse, mis on juba kolme teise teenuse läbi käinud.

Eksklusiivsus on lahendus. Kui IP on määratud ainult teile ja keegi teine ei saa seda teie rendiperioodi jooksul kasutada, sõltub selle maine ainult teie enda käitumisest. Teie kontrollite ajalugu. Just seda privaatne premium proxy praktikas tähendabki: mitte uhkemat silti, vaid ainuõigust aadressile.

Ja siis on veel pakkuja infrastruktuur. Ettevõte, kes omab oma IP-aadresse ja haldab oma riistvara, saab aktiivselt „põletatud

Kuidas aru saada, mida tegelikult ostate

Mõned küsimused lõikavad turunduslobast kiiresti läbi.

Kas teenusepakkuja omab IP-aadresse ise? Kui jah, siis ta kontrollib nende mainet. Kui ta edasimüüb — küsige, kust IP-d pärinevad ja kes neid veel kasutab.

Milline on alamvõrkude mitmekesisus? Kogum, kus kõik IP-d asuvad samas /24 plokis, on habras. Üks blokeering võib kaskadeeruda kogu plokile. Teenusepakkuja, kelle IP-d on jaotatud paljude alamvõrkude vahel, tagab teile vastupidavuse.

Kas IP on rendiperioodil ainult teie kasutada? “Pühendatud” ja “privaatne” peaks tähendama, et keegi teine teie aadressi ei kasuta. Kõik pakkujad seda ei järgi — mõned nimetavad jagatud kogumeid “privaatseks”, kui nimekiri pole avalikult kättesaadav.

Milliseid protokolle toetatakse? HTTP katab põhilise veebiliikluse. HTTPS koos korrektsete SSL-sertifikaatidega lisab krüpteeritud ühenduse teie ja proksi vahel — mitte ainult proksi ja sihtserveri vahel. SOCKS5 toetab mitte-HTTP-liiklust ja UDP-d.

Kui rakendate neid kriteeriume FineProxy puhul

Ülaltoodud kontrollnimekiri ei ole teoreetiline — just nii oleme oma infrastruktuuri üles ehitanud, seega siin on, mida te saate. Meile kuulub üle 100 000 IPv4 aadressi, mis on jaotatud mitme alamvõrgu, ASN-i ja 20+ riigi vahel — ilma edasimüügi ja vahendajateta. Kuni te IP-d rendite, on see eksklusiivselt teie; ükski teine klient ei saa sama aadressi teie rendiperioodi jooksul.

Iga IP toetab HTTP-d, HTTPS-i (iga aadressi jaoks eraldi SSL-sertifikaat) ja SOCKS5-e. Ribalaiust pole piiratud ning kiirus ulatub 500 Mbps IP kohta — tunduvalt üle 100 Mbps piirmäära, mida enamik andmekeskuse proxy teenusepakkujaid kehtestab.

Kui soovite osta elite proxy serveri IP-aadresse üksikult või hulgi — juhtpaneel võimaldab valida kogust ja asukohta. Kui vajate tuvastamatut proxy seadistust, viib puhaste eksklusiivsete IP-de, korrektsete päiste ja IP-põhise SSL-i kombinatsioon teid nii lähedale nähtamatusele, kui andmekeskuse proxy üldse võimaldab.

Ülesannete puhul, kus vajate residentseid aadresse, ISP proksid lisavad need kihi — sama piiramatu liiklus, sama eksklusiivne ligipääs, kuid IP on registreeritud tegeliku internetiteenuse pakkuja alla.

Tegelik proovikivi

Kõrgekvaliteetne (HQ) proksi tõestab end pärast nädalast kasutamist, mitte müügilehel. Puhtad IP-d, üllatavate blokeeringute puudumine kellegi teise andmekorje tõttu, ühtlane kiirus ja teenusepakkuja, kes tegelikult omab seda, mida müüb. Kõik muu on kaunistus.