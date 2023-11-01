Premium proxy

Ainus tehniline termin, mis loeb

“Elite” on ainus sõna selles nimekirjas, millel on tegelik tehniline definitsioon. Proksiserveritel on kolm anonüümsuse taset ja see klassifikatsioon on olnud standard juba aastakümneid.

Mis tegelikult eristab häid proksisid halbadest

IP maine on kõige olulisem. Veebilehed ja robotitõrjesüsteemid ei kontrolli ainult seda, kas IP kuulub andmekeskusele. Nad kontrollivad selle konkreetse aadressi ajalugu ja kogu alamvõrku, kuhu see kuulub. Kui /24 plokk, kust teie IP pärineb, on märgistatud rämpsposti, veebikraapimise või kuritarvituse tõttu — teie uhiuus proksi alustab elu halva mainega. Te pole veel ühtegi päringut saatnud ja Cloudflare on juba kahtlustav.