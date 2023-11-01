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Proxy Premium

Proxies IPv4 exclusivos con anonimato élite por defecto: HTTP/HTTPS/SOCKS5, subredes limpias en más de 20 países, 500 Mbps por IP, tráfico ilimitado.

Configure su plan →Proxies por 48 horas
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Configure su plan de proxies élite.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Dedicado.

Centro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosRecomendado aquíDedicadoPersonal, de una sola IPISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

Ver planes

Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar un proxy de premium en Alemania
  • Exportar mi lista de proxy de alta calidad como JSON
  • Añadir 203.0.113.7 a la lista blanca de mi servicio de proxies dedicados
  • Mostrar el estado de mis servicios exclusivos proxy
  • Sustituir una IP dedicada cuando esté disponible el próximo cambio gratuito
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Velocidad bajo carga

He estado usando FineProxy por un tiempo ahora, y su servicio es increíblemente confiable. Las velocidades de conexión son consistentemente rápidas, y el tiempo de actividad es prácticamente perfecto. Lo recomiendo altamente para cualquier persona que necesite proxies estables!

RehanNorton Safe Web, Este añoTraducido del inglésFuente

Servicio proxy fiable con velocidades rápidas, excelente tiempo de funcionamiento y conexiones seguras. Fácil configuración, gran soporte al cliente y un rendimiento consistente lo hacen ideal para el uso profesional.

vafej39555SaasHub, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Tráfico nunca medido

Proxies europeos muy asequibles. Creo que es el único proveedor proxy que se mantuvo fiel a Internet libre y seguro. Mientras que otros cobran por GB o incluso por petición, estos chicos todavía ofrecen planes de ancho de banda ilimitado.

NemanjaDieg, Este añoTraducido del inglésFuente

¡Servicio de calidad! Tienen diferentes tipos de proxy, incluyendo los rotativos sin límite de tráfico, precios asequibles y opción de geo-targeting. Varios métodos de pago: cripto, PayPal o tarjetas

Vladimir AkimkinPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

Mínimos de pedido

Proxies excelentes que funcionan como un reloj. Llevo un año usándolos, los uso constantemente y compro 1.000 cada vez.

IvanTrustpilot, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Compré para probar unos proxies, para Abito, uno fue golpeado, pero por 5 minutos reemplazado por un trabajador. En general, excelente servicio y trabajo operativo. Me gusta. Lo tomaré aquí ahora.

Denis KarpovichPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
¿Qué significa realmente "proxy elite"?Máximo anonimato

Es un nivel de anonimato específico, no una categoría de marketing. Un proxy elite elimina los encabezados X-Forwarded-For y Via de sus solicitudes, de modo que el sitio destino no puede detectar que usted está usando un proxy. Cualquier proxy de pago fiable debería funcionar a este nivel por defecto. Si un proveedor cobra un extra por ello, es probable que su producto estándar esté filtrando encabezados.

¿Cómo puedo comprobar si mi proxy es realmente elite?Compruebe las cabeceras

Envíe una solicitud a través del proxy a un sitio de verificación de encabezados como httpbin.org/headers o whoer.net. Si la respuesta no muestra encabezados Via, X-Forwarded-For ni Proxy-Connection, se trata de un proxy élite. Si aparece alguno de ellos, el proxy está revelando su presencia.

¿Por qué los proxies "premium" de distintos proveedores rinden tan diferente?La infraestructura difiere

La etiqueta no significa nada a nivel técnico. La diferencia está en la infraestructura. Un proveedor con IPs propias, subredes diversas y gestión activa de reputación entrega direcciones limpias. Un revendedor que compra IPs a granel de terceros entrega la reputación que esas direcciones ya traen consigo, incluido el daño causado por usuarios anteriores.

Me siguen baneando incluso con un servicio "premium". ¿Por qué?IP compartidos

Lo más probable es que esté usando IP compartidas. Aunque el proveedor las llame privadas, verifique si otros clientes pueden recibir las mismas direcciones. Pools compartidos significan reputación compartida. Un solo usuario agresivo quema la subred y todos los que están en ella acaban marcados. Cambie a un proveedor donde su IP sea genuinamente exclusiva durante su alquiler, como los proxies dedicados de FineProxy.

¿Cuál es la diferencia entre proxies "premium", "elite" y "HQ"?Un término técnico

“Elite” tiene un significado técnico (el nivel más alto de anonimato: no se filtran cabeceras). “Premium” y “HQ” son términos de marketing sin una definición estándar. Algunos proveedores los usan para su mejor nivel, otros los ponen en todo. Juzgue por las especificaciones: propiedad de las IPs, exclusividad, diversidad de subredes, protocolos soportados y velocidad.

¿Necesito proxies ISP o son suficientes los de datacenter?Depende del objetivo

Depende del objetivo. Las IP de datacenter funcionan para la mayoría de tareas de scraping, acceso API y plataformas que no analizan agresivamente el tipo de conexión. Sitios con sistemas anti-bot robustos — grandes marketplaces de e-commerce, principales redes sociales, tiendas de sneakers y tickets, servicios de streaming — pueden tratar las IP de datacenter con más desconfianza. Los proxies ISP se ven como usuarios residenciales comunes: mismo rendimiento, pero más difíciles de distinguir del tráfico orgánico, lo que los convierte en la mejor opción cuando el objetivo analiza activamente el origen de la conexión.

Guía

Qué significa realmente "Proxy Premium" (y qué es solo una etiqueta)

5 min leedEquipo de red FineProxy

Todos los proveedores de proxies llaman a su producto premium. O elite. O HQ. Busque cualquiera de estos términos y encontrará decenas de servicios que suenan idénticos: “alta velocidad, anonimato total, 99.9% de uptime.” Esas palabras dejaron de significar algo hace mucho tiempo.

Pero las diferencias entre servicios de proxy son reales y medibles. Simplemente no tienen nada que ver con la etiqueta de la página destino.

El único término técnico que importa

“Elite” es la única palabra de esta lista con una definición técnica real. Los servidores proxy tienen tres niveles de anonimato, y esta ha sido una clasificación estándar durante décadas.

Un proxy transparente envía su IP real al sitio destino en el encabezado X-Forwarded-For. El sitio sabe quién es usted y que está usando un proxy. Útil para caché en redes corporativas, inútil para todo lo demás.

Un proxy anónimo oculta su IP pero deja el encabezado Via en la solicitud. El sitio no conoce su dirección, pero puede detectar que la conexión llega a través de un proxy. Algunas plataformas lo consideran una señal de alerta.

Un proxy élite anónimo elimina ambos encabezados. El sitio destino ve una conexión normal desde la IP del proxy. Sin indicios de que exista un proxy. Esto es lo que la mayoría de la gente realmente necesita, y es lo que cualquier proxy de pago decente debería hacer por defecto. Si un proveedor cobra extra por el nivel "élite", es mala señal. Significa que su producto estándar es anónimo o peor.

Qué diferencia realmente a los proxies buenos de los malos

Olvídese del marketing. Tres factores determinan si un proxy funciona bien o le consigue un baneo: la reputación de la IP, la exclusividad y la infraestructura del proveedor.

La reputación de la IP es el factor principal. Los sitios web y los sistemas anti-bot no solo verifican si una IP pertenece a un datacenter. Revisan el historial de esa dirección específica y de toda la subred a la que pertenece. Si el bloque /24 de su IP ha sido marcado por spam, scraping o abuso, su proxy recién adquirido empieza con un historial negativo. No ha enviado ni una sola solicitud, y Cloudflare ya sospecha.

Por esto fallan los proxies compartidos baratos. El proveedor vende el mismo pool a cientos de clientes. Alguien ejecuta scraping agresivo, quema las IP y todos los usuarios de esa subred pagan las consecuencias. Cuando compra una lista de proxies premium a un revendedor, a menudo obtiene direcciones que ya han pasado por otros tres servicios.

La exclusividad es la solución. Cuando una IP se te asigna a ti y nadie más puede usarla durante tu período de alquiler, su reputación depende únicamente de tu propio comportamiento. Tú controlas el historial. Eso es lo que un proxy premium privado realmente ofrece en la práctica: no una etiqueta más sofisticada, sino acceso exclusivo a la dirección.

Y luego está la infraestructura del proveedor. Una empresa que es propietaria de sus IP y gestiona su propio hardware puede retirar direcciones quemadas, ampliar subredes y mantener activamente la reputación del ASN. Un revendedor no puede — está alquilando a alguien que a su vez alquila a otro.

Cómo saber qué está comprando realmente

Unas pocas preguntas permiten ver más allá del marketing rápidamente.

¿El proveedor es propietario de las direcciones IP? Si lo es, controla la reputación. Si revende, pregunte de dónde provienen las IP y quién más las utiliza.

¿Cuál es la diversidad de subredes? Un pool donde todas las IP están en la misma /24 es frágil. Un solo baneo puede afectar en cascada a todo el bloque. Un proveedor con IP distribuidas en múltiples subredes le ofrece resiliencia.

¿La IP es exclusiva para usted durante el periodo de alquiler? “Dedicada” y “privada” deberían significar que nadie más usa su dirección. No todos los proveedores cumplen esto — algunos llaman “privados” a pools compartidos solo porque la lista no se publica abiertamente.

¿Qué protocolos se admiten? HTTP cubre el tráfico web básico. HTTPS con certificados SSL adecuados añade una conexión cifrada entre usted y el proxy, no solo entre el proxy y el destino. SOCKS5 gestiona tráfico no HTTP y soporta UDP.

Si aplica esos criterios a FineProxy

La lista de verificación anterior no es teórica — es exactamente como construimos nuestra infraestructura, así que esto es lo que obtienes al revisarla. Poseemos más de 100 000 direcciones IPv4 distribuidas en múltiples subredes, ASN y más de 20 países — sin reventa, sin intermediarios. Mientras alquilas una IP, es exclusivamente tuya; ningún otro cliente puede recibir la misma dirección durante tu período de alquiler.

Cada IP admite HTTP, HTTPS (con un certificado SSL dedicado por dirección) y SOCKS5. El ancho de banda es ilimitado y las velocidades alcanzan 500 Mbps por IP — muy por encima del límite de 100 Mbps que imponen la mayoría de los proveedores de proxies de datacenter.

Si desea comprar IP de servidores proxy élite de forma individual o en volumen, el panel de control le permite elegir cantidad y ubicación. Cuando necesita una configuración de proxy indetectable, la combinación de IP exclusivas limpias, encabezados correctos y SSL por IP le acerca lo máximo posible a la invisibilidad que un proxy de datacenter puede ofrecer.

Para tareas en las que necesita direcciones con apariencia residencial, los proxies ISP añaden esa capa: el mismo tráfico ilimitado, el mismo acceso exclusivo, pero la IP está registrada con un proveedor de internet real.

La prueba real

Un proxy de alta calidad (HQ) demuestra su valor después de una semana de uso, no en la página de venta. IP limpias, sin bloqueos sorpresa por el scraping de otro usuario, velocidad constante y un proveedor que realmente es dueño de lo que vende. Todo lo demás es decoración.