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Элитные прокси

Эксклюзивные IPv4 прокси с элитным уровнем анонимности по умолчанию: HTTP/HTTPS/SOCKS5, чистые подсети в 20+ странах, 500 Мбит/с на IP, безлимитный трафик.

Настроить тариф →Прокси на 48 часов
БезлимитБез платы за ГБ
AMD EPYCСерверы последнего поколения
До 80 GbpsКанал на сервер
REST + MCPВыдача и управление по API

Настройте тариф элитных прокси.

Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.

СтранаЧисло IP
Поддержка UDP
Выкл

Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.

Несколько стран в одном пакете, дополнительные IP для белого списка или подключения?Настроить в кабинете

Четыре способа купить прокси.
Один подходит этой нагрузке.

Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: Персональные прокси.

Пакетные проксиПродаётся общим блокомЛучший выборПерсональные проксиЛичные, от одного IPISP-проксиСтатические адреса в ISPРотационные проксиОплата API-кредитами
Лучше всего дляБоты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Пользователей на адресДо 5Репутация частично зависит от соседей.1 — выНикто больше не использует его весь срок.До 5Общий пул
Доверие площадокБазовыйASN датацентраВысокое — эксклюзивные адресаВысокое — ISPЗависит от пула
Цена от$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Минимальный заказ100 IP1 IP100 IP2,5 млн кредитов
Срок адресаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаМеняется на запрос
ПолосаБезлимитБезлимитБезлимитКредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
UDP / голосОпцияОпцияОпцияНет
ПротоколыHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
АвторизацияIP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.API-ключ
Смотреть тарифыТарифы персональных проксиТарифы ISPСмотреть тарифы
Лучший выбор

Персональные прокси

Личные, от одного IP

Лучше всего для

Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.

Пользователей на адрес

1 — выНикто больше не использует его весь срок.

Доверие площадок

Высокое — эксклюзивные адреса

Цена от

$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.

Минимальный заказ

1 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы персональных прокси

Пакетные прокси

Продаётся общим блоком

Лучше всего для

Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.

Пользователей на адрес

До 5Репутация частично зависит от соседей.

Доверие площадок

БазовыйASN датацентра

Цена от

$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Смотреть тарифы

ISP-прокси

Статические адреса в ISP

Лучше всего для

Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.

Пользователей на адрес

До 5

Доверие площадок

Высокое — ISP

Цена от

$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы ISP

Ротационные прокси

Оплата API-кредитами

Лучше всего для

Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.

Пользователей на адрес

Общий пул

Доверие площадок

Зависит от пула

Цена от

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Минимальный заказ

2,5 млн кредитов

Срок адреса

Меняется на запрос

Полоса

КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.

UDP / голос

Нет

Протоколы

HTTP, SOCKS5

Авторизация

API-ключ

Смотреть тарифы

Прокси на 48 часов

Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Прокси на 48 часов

Топ локаций прокси

Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.

Все локации

Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.

FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.

Или просто скажите

  • Купите один выделенный премиум-прокси в Германии
  • Экспортируйте список качественных прокси в JSON
  • Добавьте IP-адрес 203.0.113.7 в список разрешённых для моего выделенного прокси
  • Покажите статус моих эксклюзивных прокси
  • Замените выделенный IP, когда снова будет доступна бесплатная замена
Подробнее Создать API-ключ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.

Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили

Не потратит ваши деньги

Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.

Точно не заплатит больше

Каждая покупка несёт expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.

Не отменит без подтверждения

Два необратимых инструмента не запустятся без confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.

Не спишет деньги дважды

Денежные вызовы требуют idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.

MCP: 49 инструментов · 9 областей разрешенийJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · без состоянияREST API: 49 операций · OpenAPI 3.1

Ручная настройка

Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.

ВСЕ ИНТЕГРАЦИИ

Системы

Браузеры

Приложения

Сделано для скорости.
Трафик без лимита.

FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.

Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.

500 Mbps

на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере

99.97%

успешных соединений из 1 973 500 запросов

96

параллельных потоков на одном IP без деградации

0

лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе

Выделенные AMD EPYC

Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.

Свои подсети

IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.

Канал 80 Гбит/с

Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.

Tier III / IV

Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.

Заметки о тестах

Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.

Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.

Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Скорость под нагрузкой

Пользуюсь сервисом FineProxy уже несколько месяцев, и это лучший выбор для работы с прокси! Высокая скорость, стабильное соединение и большой выбор локаций. Поддержка клиентов всегда на высоте — оперативно отвечают и помогают решить любые вопросы. Цены радуют, особенно в сравнении с аналогами. Рекомендую всем, кто ищет надежные и качественные прокси-сервисы

МаксимВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Прокси подойдут, если нужна анонимность и скорость в интернете, или если надо попасть на недоступный сайт, что очень актуально для некоторых стран. Я использую эти прокси для защиты своей конфиденциальности, и Fine Proxy обеспечивает надежную защиту от отслеживания. Это хороший выбор, если нужна безопасность и анонимность в серфинге. Цены ниже, чем у конкурентов, по крайней мере на большие пакеты прокси, подходят для многих задач.

VictorDieg, Более 2 лет назадК источнику

Трафик без лимита

В то время как другие провайдеры берут плату за каждый ГБ или даже за каждый запрос, эти ребята остаются верны своей миссии — сохранять интернет свободным и безопасным. Их варианты прокси дата-центров стоят недорого и предоставляются с безлимитным трафиком.

Nemanja DuricSaasHub, В этом годуПереведено с английскогоК источнику

Мы пользуемся FineProxy уже два года. Безлимитный трафик и соединение просто превосходные и стабильные. Настоятельно рекомендую.

David RhodesTrustpilot, Более 2 лет назадПереведено с английскогоК источнику

Минимальные заказы

Пользуюсь сервисом не так давно. Всего пару месяцев. Честно сказать, другими сервисами я не пользовался, но это и не нужно. Ведь сервис FINEPROXY полностью покрывает все мои потребности в плане прокси серверов. Цены приемлемые, тех поддержка отвечает быстро и конкретно, пару раз обращался – помогли без лишней воды. Достаточно много ГЕО представленно. Единственное, хотелось бы более гибкий выбор количества проксей. А то тысячи штук под мои задачи многовато). В любом случае, сервис рекомендую!

Vlad SaraevDieg, В прошлом годуК источнику

Прокси с fineproxy.org помогли мне получить доступ к API, которые были недоступны с моего обычного IP-адреса. Порадовал широкий выбор протоколов и высокая скорость соединения. Однозначно буду пользоваться этими прокси в дальнейшем. Взял пакет на 500 адресов, все работают.

VladimirВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

Все отзывы клиентов
Что значит «элитный прокси» с технической точки зрения?Это конкретный уровень

Это конкретный уровень анонимности, а не маркетинговая оценка. Элитный прокси убирает заголовки X-Forwarded-For и Via из ваших запросов, и целевой сайт не может определить, что вы используете прокси. Любой нормальный платный прокси должен работать на этом уровне по умолчанию. Если провайдер берёт доплату за это — их стандартный продукт, скорее всего, раскрывает заголовки.

Как проверить, действительно ли мой прокси элитный?Отправьте запрос через

Отправьте запрос через прокси на сайт проверки заголовков, например httpbin.org/headers или whoer.net. Если в ответе нет заголовков Via, X-Forwarded-For и Proxy-Connection — прокси элитный. Если хотя бы один из них присутствует — прокси себя выдаёт.

Почему «продажа элитных, премиальных прокси» у разных провайдеров даёт настолько разный результат?Сам термин

Сам термин ничего технического не гарантирует. Разница в инфраструктуре. Провайдер с собственными IP, разнообразными подсетями и активным мониторингом репутации выдаёт чистые адреса. Реселлер, закупающий IP оптом у кого-то другого, выдаёт то, что эти адреса уже накопили — включая последствия от предыдущих пользователей.

Меня банят даже на «премиум» прокси. Почему?Скорее всего

Скорее всего вы на шаред адресах. Даже если провайдер называет их приватными, проверьте, могут ли другие клиенты получить те же IP. Общий пул = общая репутация. Один агрессивный пользователь сжигает всю подсеть — и все на ней попадают под фильтры. Переходите к провайдеру, где IP действительно эксклюзивен на время аренды — как индивидуальные прокси FineProxy.

В чём разница между «премиум», «элитным» и «HQ» прокси?«Элитный» имеет техническое

«Элитный» имеет техническое значение (высший уровень анонимности — никакие заголовки не утекают). «Премиум» и «HQ» — маркетинговые термины без стандартного определения. Одни провайдеры используют их для лучшего тарифа, другие лепят на всё подряд. Оценивайте по характеристикам: кому принадлежат IP, эксклюзивность, разнообразие подсетей, поддерживаемые протоколы и скорость.

Нужны ISP прокси или хватит датацентр?Зависит от целевого

Зависит от целевого ресурса. Серверные IP подходят для большинства задач парсинга, доступа к API и платформ, которые не проводят агрессивный фингерпринтинг типа подключения. Сайты с сильными антибот-системами — крупные маркетплейсы, ведущие социальные сети, магазины кроссовок и билетов, стриминговые сервисы — могут относиться к серверным IP с большим подозрением. ISP-прокси выглядят как обычные домашние пользователи — та же производительность, но их сложнее отличить от органического трафика, что делает их лучшим выбором, когда целевой ресурс активно профилирует источник подключения.

Гайд

Что на самом деле стоит за словом «премиум прокси»

4 мин чтенияКоманда сети FineProxy

Каждый провайдер прокси называет свой продукт премиальным. Или элитным. Или HQ. Поищите любой из этих терминов — и увидите десятки сервисов, которые звучат абсолютно одинаково: «высокая скорость, полная анонимность, 99.9% аптайм». Эти слова давно перестали что-то значить.

Однако реальные различия между сервисами существуют. Просто они никак не связаны с надписью на лендинге.

Единственный термин с техническим смыслом

«Элитный» — единственное слово из этого списка, у которого есть настоящее техническое определение. У прокси серверов три уровня анонимности, и эта классификация существует десятки лет.

Прозрачный прокси передаёт ваш реальный IP целевому сайту через заголовок X-Forwarded-For. Сайт знает, кто вы и что вы используете прокси. Полезно для кэширования в корпоративных сетях, бесполезно для всего остального.

Анонимный прокси прячет ваш IP, но оставляет заголовок Via в запросе. Сайт не знает ваш адрес, но видит, что подключение идёт через прокси. Некоторые платформы считают это подозрительным.

Элитный прокси убирает оба заголовка. Целевой сайт видит обычное подключение с IP прокси. Никаких признаков, что прокси вообще существует. Именно это нужно большинству пользователей, и именно так должен работать любой нормальный платный прокси. Если провайдер берёт дополнительную плату за «элитный» уровень — плохой знак. Значит, их стандартный продукт анонимный или хуже.

Что реально отличает хорошие прокси от плохих

Забудьте про маркетинг. Работоспособность прокси определяют три вещи: репутация IP, эксклюзивность и собственная инфраструктура провайдера.

Репутация IP — самое важное. Сайты и антибот-системы не просто проверяют, принадлежит ли адрес датацентру. Они проверяют историю конкретного IP и всей подсети, в которой он находится. Если блок /24, к которому относится ваш адрес, был помечен за спам, скрапинг или злоупотребления — ваш новенький прокси начинает жизнь с плохой историей. Вы ещё не отправили ни одного запроса, а Cloudflare уже подозревает.

Именно поэтому дешёвые shared прокси не работают. Провайдер продаёт один и тот же пул сотням клиентов. Кто-то запускает агрессивный парсинг, сжигает IP-адреса, и за это расплачиваются все, кто сидит на той же подсети. Когда вы покупаете премиальный прокси-лист у реселлера, вы зачастую получаете адреса, которые уже прошли через три других сервиса.

Эксклюзивность — это решение. Когда IP назначен вам и больше никто не может его использовать в течение срока аренды — его репутация зависит только от вашего собственного поведения. Вы контролируете историю. Именно это на практике обеспечивает настройка приватного премиум прокси: не более красивый ярлык, а единоличный доступ к адресу.

И наконец инфраструктура провайдера. Компания, которая владеет своими IP и управляет собственным оборудованием, может выводить из оборота плохие адреса, расширять подсети и активно следить за репутацией ASN. Реселлер не может — он арендует у того, кто арендует у кого-то ещё.

Как понять, что вы покупаете на самом деле

Несколько вопросов быстро расставляют всё по местам.

Провайдер владеет IP-адресами? Если да — он контролирует репутацию. Если перепродаёт — спросите, откуда адреса и кто ещё ими пользуется.

Какое разнообразие подсетей? Пул, где все IP сидят в одном /24, опасен. Одна блокировка может задеть весь блок. Провайдер с адресами, распределёнными по многим подсетям, даёт устойчивость и стабильность.

IP эксклюзивен на время аренды? «Выделенный» и «приватный» должны означать, что никто другой ваш адрес не использует. Не все провайдеры это соблюдают — некоторые называют шаред пулы «приватными», если список не публикуется открыто.

Какие протоколы поддерживаются? HTTP покрывает базовый веб-трафик. HTTPS с нормальными SSL-сертификатами шифрует соединение между вами и прокси — а не только между прокси и целевым сайтом. SOCKS5 работает с не-HTTP трафиком и поддерживает UDP.

Если применить эти критерии к FineProxy

Чеклист выше — не теория, а именно так мы строили нашу инфраструктуру, поэтому вот что вы получаете, пройдя по нему. Мы владеем более чем 100 000 IPv4-адресов, распределённых по множеству подсетей, ASN и 20+ странам — без перепродажи, без посредников. Пока вы арендуете IP, он исключительно ваш; ни один другой клиент не может получить тот же адрес в течение вашего срока аренды.

Каждый IP поддерживает HTTP, HTTPS (с выделенным SSL-сертификатом на каждый адрес) и SOCKS5. Трафик безлимитный, а скорость достигает 500 Мбит/с на один IP — это значительно выше порога в 100 Мбит/с, который устанавливает большинство провайдеров серверных прокси.

Если вам нужно купить элитные прокси поштучно или оптом — в личном кабинете можно выбрать количество и локацию. Если нужны адреса, максимально похожие на обычные домашние подключения, ISP прокси добавляют эту опцию — тот же безлимитный трафик, та же эксклюзивность, но IP зарегистрирован у реального интернет-провайдера домашнего интернета.

Для задач скрапинга, API-доступа и работы с платформами без агрессивной антибот-защиты отлично подходят датацентр прокси.

Настоящий тест

Премиум прокси доказывают себя после недели работы, а не на странице продажи. Чистые IP, никаких неожиданных банов из-за чужого парсинга, стабильная скорость и провайдер, который реально владеет тем, что продаёт. Всё остальное — красивые слова.