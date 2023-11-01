Элитные прокси

Каждый провайдер прокси называет свой продукт премиальным. Или элитным. Или HQ. Поищите любой из этих терминов — и увидите десятки сервисов, которые звучат абсолютно одинаково: «высокая скорость, полная анонимность, 99.9% аптайм». Эти слова давно перестали что-то значить.

Однако реальные различия между сервисами существуют. Просто они никак не связаны с надписью на лендинге.

Единственный термин с техническим смыслом

«Элитный» — единственное слово из этого списка, у которого есть настоящее техническое определение. У прокси серверов три уровня анонимности, и эта классификация существует десятки лет.

Прозрачный прокси передаёт ваш реальный IP целевому сайту через заголовок X-Forwarded-For. Сайт знает, кто вы и что вы используете прокси. Полезно для кэширования в корпоративных сетях, бесполезно для всего остального.

Анонимный прокси прячет ваш IP, но оставляет заголовок Via в запросе. Сайт не знает ваш адрес, но видит, что подключение идёт через прокси. Некоторые платформы считают это подозрительным.

Элитный прокси убирает оба заголовка. Целевой сайт видит обычное подключение с IP прокси. Никаких признаков, что прокси вообще существует. Именно это нужно большинству пользователей, и именно так должен работать любой нормальный платный прокси. Если провайдер берёт дополнительную плату за «элитный» уровень — плохой знак. Значит, их стандартный продукт анонимный или хуже.

Что реально отличает хорошие прокси от плохих

Забудьте про маркетинг. Работоспособность прокси определяют три вещи: репутация IP, эксклюзивность и собственная инфраструктура провайдера.

Репутация IP — самое важное. Сайты и антибот-системы не просто проверяют, принадлежит ли адрес датацентру. Они проверяют историю конкретного IP и всей подсети, в которой он находится. Если блок /24, к которому относится ваш адрес, был помечен за спам, скрапинг или злоупотребления — ваш новенький прокси начинает жизнь с плохой историей. Вы ещё не отправили ни одного запроса, а Cloudflare уже подозревает.

Именно поэтому дешёвые shared прокси не работают. Провайдер продаёт один и тот же пул сотням клиентов. Кто-то запускает агрессивный парсинг, сжигает IP-адреса, и за это расплачиваются все, кто сидит на той же подсети. Когда вы покупаете премиальный прокси-лист у реселлера, вы зачастую получаете адреса, которые уже прошли через три других сервиса.

Эксклюзивность — это решение. Когда IP назначен вам и больше никто не может его использовать в течение срока аренды — его репутация зависит только от вашего собственного поведения. Вы контролируете историю. Именно это на практике обеспечивает настройка приватного премиум прокси: не более красивый ярлык, а единоличный доступ к адресу.

И наконец инфраструктура провайдера. Компания, которая владеет своими IP и управляет собственным оборудованием, может выводить из оборота плохие адреса, расширять подсети и активно следить за репутацией ASN. Реселлер не может — он арендует у того, кто арендует у кого-то ещё.

Как понять, что вы покупаете на самом деле

Несколько вопросов быстро расставляют всё по местам.

Провайдер владеет IP-адресами? Если да — он контролирует репутацию. Если перепродаёт — спросите, откуда адреса и кто ещё ими пользуется.

Какое разнообразие подсетей? Пул, где все IP сидят в одном /24, опасен. Одна блокировка может задеть весь блок. Провайдер с адресами, распределёнными по многим подсетям, даёт устойчивость и стабильность.

IP эксклюзивен на время аренды? «Выделенный» и «приватный» должны означать, что никто другой ваш адрес не использует. Не все провайдеры это соблюдают — некоторые называют шаред пулы «приватными», если список не публикуется открыто.

Какие протоколы поддерживаются? HTTP покрывает базовый веб-трафик. HTTPS с нормальными SSL-сертификатами шифрует соединение между вами и прокси — а не только между прокси и целевым сайтом. SOCKS5 работает с не-HTTP трафиком и поддерживает UDP.

Если применить эти критерии к FineProxy

Чеклист выше — не теория, а именно так мы строили нашу инфраструктуру, поэтому вот что вы получаете, пройдя по нему. Мы владеем более чем 100 000 IPv4-адресов, распределённых по множеству подсетей, ASN и 20+ странам — без перепродажи, без посредников. Пока вы арендуете IP, он исключительно ваш; ни один другой клиент не может получить тот же адрес в течение вашего срока аренды.

Каждый IP поддерживает HTTP, HTTPS (с выделенным SSL-сертификатом на каждый адрес) и SOCKS5. Трафик безлимитный, а скорость достигает 500 Мбит/с на один IP — это значительно выше порога в 100 Мбит/с, который устанавливает большинство провайдеров серверных прокси.

Если вам нужно купить элитные прокси поштучно или оптом — в личном кабинете можно выбрать количество и локацию. Если нужны адреса, максимально похожие на обычные домашние подключения, ISP прокси добавляют эту опцию — тот же безлимитный трафик, та же эксклюзивность, но IP зарегистрирован у реального интернет-провайдера домашнего интернета.

Для задач скрапинга, API-доступа и работы с платформами без агрессивной антибот-защиты отлично подходят датацентр прокси.

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