どのプロキシプロバイダーも自社製品をプレミアムと呼びます。あるいはエリート、またはHQと。これらの用語で検索すると、すべてが同じに聞こえる数十のサービスが見つかります：「高速、完全匿名、99.9%アップタイム」。これらの言葉は、とうの昔に意味を失っています。

しかし、プロキシサービス間の違いは実在し、測定可能です。それはランディングページに貼られたラベルとは一切関係ありません。

知っておくべき1つの技術用語

「Elite」は、このリストの中で唯一、実際に技術的な定義を持つ用語です。プロキシサーバーには3つの匿名性レベルがあり、この分類は数十年にわたって標準として使われてきました。

透過プロキシは、X-Forwarded-Forヘッダーでお客様の実IPをターゲットサイトに渡します。サイト側にはお客様の身元とプロキシの使用が筒抜けになります。企業ネットワークでのキャッシュ用途には有効ですが、それ以外では役に立ちません。

匿名プロキシはお客様のIPを隠しますが、リクエストにViaヘッダーが残ります。サイト側にはアドレスはわかりませんが、プロキシ経由の接続であることは検知できます。一部のプラットフォームではこれをリスクシグナルとして扱います。

エリート匿名プロキシは両方のヘッダーを除去します。ターゲットサイトからはプロキシIPからの通常の接続にしか見えず、プロキシの存在を示す痕跡は一切ありません。ほとんどのユーザーが本当に必要としているのはこのレベルであり、まともな有料プロキシであればデフォルトで提供されるべきものです。「エリート」レベルに追加料金を請求するプロバイダーがあれば、それは危険なサインです。デフォルトの製品が匿名レベル、あるいはそれ以下であることを意味しています。

良いプロキシと悪いプロキシを分ける本当の違い

マーケティング文句は忘れてください。プロキシがうまく機能するか、BANされるかを決める要因は3つです：IPレピュテーション、独占利用、そしてプロバイダーのインフラです。

最大の要因はIPレピュテーション（評判）です。ウェブサイトやアンチボットシステムは、IPがデータセンターに属しているかどうかだけをチェックするわけではありません。その特定のアドレスの履歴と、そのIPが属するサブネット全体の履歴を確認します。お客様のIPが属する /24 ブロックがスパム、スクレイピング、不正利用でフラグ付けされていれば、新品のプロキシでも最初から悪い記録を抱えてスタートします。まだ1つもリクエストを送っていないのに、Cloudflareがすでに疑いの目を向けている状態です。

安価な共有プロキシが失敗するのはこのためです。プロバイダーが同じプールを数百の顧客に販売し、誰かが攻撃的なスクレイピングを行ってIPを焼き尽くすと、そのサブネット上の全員が代償を払うことになります。リセラーからプレミアムプロキシリストを購入する場合、すでに3つの他のサービスを経由したアドレスを受け取っていることが少なくありません。

解決策は独占利用です。IPがお客様に割り当てられ、レンタル期間中に他の誰も使用できない状態であれば、そのIPの評判はお客様自身の行動のみに左右されます。履歴をご自身でコントロールできるのです。プライベートプレミアムプロキシの構成が実際に提供するのは、見栄えの良いラベルではなく、アドレスへの単独アクセスです。

そしてプロバイダーのインフラも重要です。自社でIPを所有し、自前のハードウェアを管理する企業は、汚染されたアドレスを廃止し、サブネットを拡張し、ASNレピュテーションを積極的に維持できます。再販業者にはそれができません。別の誰かから借りている相手から、さらに借りているだけだからです。

実際に何を購入しているのかを見極める方法

いくつかの質問で、マーケティングの裏側がすぐに見えてきます。

プロバイダーがIPアドレスを自社で所有しているかどうかを確認してください。自社所有であれば、レピュテーションを自分たちでコントロールできます。再販の場合は、IPの供給元と他に誰が使用しているかを確認しましょう。

サブネットの多様性はどうですか？すべてのIPが同じ /24 に集中しているプールは脆弱です。1つのBANがブロック全体に波及する可能性があります。多数のサブネットにIPが分散しているプロバイダーであれば、耐障害性が高まります。

レンタル期間中、そのIPはお客様専用ですか？「専用」や「プライベート」は、他の誰もそのアドレスを使わないことを意味するはずです。しかし、すべてのプロバイダーがこれを守っているわけではありません。リストを公開していないだけで、共有プールを「プライベート」と呼ぶ業者もあります。

対応プロトコルは何ですか？HTTPは基本的なウェブトラフィックをカバーします。適切なSSL証明書を備えたHTTPSは、プロキシとターゲット間だけでなく、お客様とプロキシ間の接続も暗号化します。SOCKS5はHTTP以外のトラフィックを処理し、UDPにも対応しています。

FineProxyにこの基準を当てはめると

上記のチェックリストは理論ではありません。当社がインフラを構築した方法そのものです。ここでは、それを実際に確認した場合に得られるものをご紹介します。当社は複数のサブネット、ASN、20か国以上にまたがる100,000以上のIPv4アドレスを保有しています。再販も仲介業者も一切ありません。お客様がIPをレンタルしている間、そのIPは完全にお客様専用です。レンタル期間中、他の顧客に同じアドレスが割り当てられることはありません。

すべてのIPがHTTP、HTTPS（アドレスごとの専用SSL証明書付き）、およびSOCKS5に対応しています。帯域幅は無制限で、速度はIPあたり500 Mbpsに達します——多くのデータセンタープロキシプロバイダーが設けている100 Mbpsの上限を大幅に上回ります。

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