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プレミアムプロキシ

デフォルトでエリート匿名性を備えた専用IPv4プロキシ：HTTP/HTTPS/SOCKS5対応、20か国以上のクリーンなサブネット、IP あたり500 Mbps、無制限トラフィック。

プランを設定 →48時間のプロキシ
無制限GB単位の料金なし
AMD EPYC最新世代のサーバーハードウェア
最大80 Gbpsサーバーあたりのアップリンク
REST + MCPAPIでプロビジョニング・管理

エリートプロキシプラン を作成

実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。

IP数
UDP対応
オフ

基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。

複数の国を1つのパッケージにまとめる、許可リストIPや接続数を追加する場合ダッシュボードで構成する

プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。

FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： 専用.

データセンターパッケージブロック単位で販売、共有こちらがおすすめ専用個人利用、単一IPからISPISP登録済みの静的アドレスローテーティングAPIクレジットで課金
最適な用途大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
アドレスあたりの利用人数最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。最大5共有プール
プラットフォームの信頼性標準データセンターASN高 — 専有高 — ISP登録済みプールにより異なります
最低価格$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
最低注文数100 IP1 IP100 IP250万クレジット
アドレスの継続利用期間契約期間中は固定契約期間中は固定契約期間中は固定リクエストごとに変更
帯域幅無制限無制限無制限クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
UDP / 音声通話オプションのアドオンオプションのアドオンオプションのアドオン利用不可
プロトコルHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP、SOCKS5
認証IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。APIキー
プランを見る専用プランを見るISPプランを見るプランを見る
こちらがおすすめ

専用

個人利用、単一IPから

最適な用途

長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。

アドレスあたりの利用人数

1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。

プラットフォームの信頼性

高 — 専有

最低価格

$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。

最低注文数

1 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

専用プランを見る

データセンターパッケージ

ブロック単位で販売、共有

最適な用途

大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。

アドレスあたりの利用人数

最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。

プラットフォームの信頼性

標準データセンターASN

最低価格

$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

プランを見る

ISP

ISP登録済みの静的アドレス

最適な用途

ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。

アドレスあたりの利用人数

最大5

プラットフォームの信頼性

高 — ISP登録済み

最低価格

$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30

最低注文数

100 IP

アドレスの継続利用期間

契約期間中は固定

帯域幅

無制限

UDP / 音声通話

オプションのアドオン

プロトコル

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

認証

IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。

ISPプランを見る

ローテーティング

APIクレジットで課金

最適な用途

アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。

アドレスあたりの利用人数

共有プール

プラットフォームの信頼性

プールにより異なります

最低価格

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

最低注文数

250万クレジット

アドレスの継続利用期間

リクエストごとに変更

帯域幅

クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。

UDP / 音声通話

利用不可

プロトコル

HTTP、SOCKS5

認証

APIキー

プランを見る

48時間のプロキシ

用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。

48時間のプロキシ

人気のプロキシ地域

FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。

すべてのロケーションを表示

接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。

FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。

あとは伝えるだけ

  • ドイツのプレミアム専用プロキシを1個購入
  • 高品質プロキシリストをJSONとしてエクスポート
  • 専用プロキシサービスの許可リストに203.0.113.7を追加
  • 専有プロキシサービスのステータスを表示
  • 次回の無料交換が可能になったら専用IPを交換
詳細を見る APIキーを作成
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。

エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても

予算を活用

残高を操作する6つのツールには、すべてwallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。

見積額を超える支払い

すべての購入リクエストには、見積もりのexpected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。

いつでも気軽に解約

取り消し不能な2つのツールは、confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。

二重請求

決済処理ではidempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。

MCP：49ツール · 9権限スコープJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · ステートレスREST API：49の操作 · OpenAPI 3.1

手動設定

お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。

すべての連携

システム

ブラウザ

アプリ

速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。

標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。

テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。

500 Mbps

標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり

99.97%

（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）

96

1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数

0

帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限

専用AMD EPYC

自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。

自社保有サブネット

IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。

80 Gbpsアップリンク

サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。

Tier III / IV

各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。

テスト備考

実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。

このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。

検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。

2011プロキシ提供開始：

高負荷時の速度

FineProxyをしばらく利用していますが、サービスの信頼性は驚くほど高いです。接続速度は常に速く、稼働率もほぼ完璧です。安定したプロキシを必要としている方には強くおすすめします！

RehanNorton Safe Web, 今年英語から翻訳ソース

高速で稼働率に優れ、安全に接続できる、信頼性の高いプロキシサービスです。設定が簡単で、カスタマーサポートも素晴らしく、性能も一貫しているため、業務用途に最適です。

vafej39555SaasHub, 昨年英語から翻訳ソース

通信量による従量課金なし

非常に手頃なヨーロッパのプロキシです。自由で安全なインターネットという理念を守り続けている唯一のプロキシプロバイダーだと思います。他社がGB単位、さらにはリクエスト単位で課金する一方、ここでは今も帯域幅無制限のプランを提供しています。

NemanjaDieg, 今年英語から翻訳ソース

質の高いサービスです！トラフィック制限のないローテーション型を含め、さまざまな種類のプロキシがあり、価格も手頃で、地域を指定するオプションもあります。支払い方法は暗号資産、PayPal、カードなどさまざまです。

Vladimir AkimkinFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

最低注文数

時計のように正確に動く素晴らしいプロキシです。1年間利用しており、常に使っています。毎回1,000個購入しています。

IvanTrustpilot, 2年以上前英語から翻訳ソース

Avitoで試すためにプロキシをいくつか購入しました。1つは使えませんでしたが、5分で動くものに交換してくれました。総合的に、素晴らしいサービスで対応も迅速です。気に入りました。これからはここで購入します。

Denis KarpovichFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー
「エリートプロキシ」とは実際にどういう意味ですか？最高レベルの匿名性

これはマーケティング上のグレードではなく、特定の匿名性レベルを指します。エリートプロキシは、リクエストからX-Forwarded-ForヘッダーとViaヘッダーを除去するため、ターゲットサイトはプロキシの使用を一切検知できません。信頼できる有料プロキシであれば、デフォルトでこのレベルで動作するべきです。これに追加料金を請求するプロバイダーがいる場合、その標準製品はヘッダーを漏洩している可能性が高いです。

自分のプロキシが本当にエリートかどうか、どうやって確認できますか？リクエストヘッダーを確認

プロキシ経由でhttpbin.org/headersやwhoer.netなどのヘッダー確認サイトにリクエストを送信してください。レスポンスにVia、X-Forwarded-For、Proxy-Connectionヘッダーがいずれも表示されなければ、エリートレベルです。これらのヘッダーが1つでも表示される場合、そのプロキシは自身の存在を露呈しています。

なぜ異なるプロバイダーの「プレミアム」プロキシは、パフォーマンスにこれほど差が出るのでしょうか？インフラが異なる

ラベル自体に技術的な意味はありません。違いを生むのはインフラです。自社所有のIP、多様なサブネット、積極的なレピュテーション管理を持つプロバイダーは、クリーンなアドレスを提供します。一方、他社からIPを一括購入して再販するだけのプロバイダーは、過去のユーザーによるダメージを含め、そのアドレスが既に持つレピュテーションをそのまま提供するだけです。

「プレミアム」サービスを利用しているのにBANされ続けます。なぜですか？共有IP

共有IPを利用している可能性が高いです。プロバイダーが「プライベート」と称していても、他の顧客が同じアドレスを割り当てられていないか確認してください。共有プールはレピュテーションも共有するということです。1人の攻撃的なユーザーがサブネットを汚染すれば、同じサブネット上の全員がフラグ付けされます。レンタル期間中にIPが本当に排他的に割り当てられるプロバイダーに切り替えてください。FineProxyの専用プロキシがその一例です。

「プレミアム」「エリート」「HQ」プロキシの違いは何ですか？専門用語1つ

「Elite」には技術的な意味があります（最高レベルの匿名性 — ヘッダー漏洩なし）。「Premium」や「HQ」はマーケティング用語であり、標準的な定義はありません。最上位ティアにのみ使うプロバイダーもあれば、すべての商品に付けるプロバイダーもあります。スペックで判断してください：IP所有権、独占利用、サブネットの多様性、対応プロトコル、速度です。

ISPプロキシが必要ですか？それともデータセンタープロキシで十分ですか？対象次第

ターゲット次第です。データセンターIPは、ほとんどのスクレイピング、APIアクセス、接続タイプのフィンガープリンティングを積極的に行わないプラットフォームに適しています。強力なアンチボットシステムを持つサイト — 大手ECマーケットプレイス、主要SNSプラットフォーム、スニーカー・チケット販売サイト、ストリーミングサービス — はデータセンターIPをより疑わしく扱う場合があります。ISPプロキシは通常の家庭ユーザーと同じように見えます。パフォーマンスは同等ですが、自然なトラフィックとの区別がつきにくいため、ターゲットが接続元を積極的にプロファイリングしている場合に、より適した選択肢となります。

ガイド

「プレミアムプロキシ」の本当の意味（そして単なるラベルに過ぎないもの）

1 分で読めますFineProxyネットワークチーム

どのプロキシプロバイダーも自社製品をプレミアムと呼びます。あるいはエリート、またはHQと。これらの用語で検索すると、すべてが同じに聞こえる数十のサービスが見つかります：「高速、完全匿名、99.9%アップタイム」。これらの言葉は、とうの昔に意味を失っています。

しかし、プロキシサービス間の違いは実在し、測定可能です。それはランディングページに貼られたラベルとは一切関係ありません。

知っておくべき1つの技術用語

「Elite」は、このリストの中で唯一、実際に技術的な定義を持つ用語です。プロキシサーバーには3つの匿名性レベルがあり、この分類は数十年にわたって標準として使われてきました。

透過プロキシは、X-Forwarded-Forヘッダーでお客様の実IPをターゲットサイトに渡します。サイト側にはお客様の身元とプロキシの使用が筒抜けになります。企業ネットワークでのキャッシュ用途には有効ですが、それ以外では役に立ちません。

匿名プロキシはお客様のIPを隠しますが、リクエストにViaヘッダーが残ります。サイト側にはアドレスはわかりませんが、プロキシ経由の接続であることは検知できます。一部のプラットフォームではこれをリスクシグナルとして扱います。

エリート匿名プロキシは両方のヘッダーを除去します。ターゲットサイトからはプロキシIPからの通常の接続にしか見えず、プロキシの存在を示す痕跡は一切ありません。ほとんどのユーザーが本当に必要としているのはこのレベルであり、まともな有料プロキシであればデフォルトで提供されるべきものです。「エリート」レベルに追加料金を請求するプロバイダーがあれば、それは危険なサインです。デフォルトの製品が匿名レベル、あるいはそれ以下であることを意味しています。

良いプロキシと悪いプロキシを分ける本当の違い

マーケティング文句は忘れてください。プロキシがうまく機能するか、BANされるかを決める要因は3つです：IPレピュテーション、独占利用、そしてプロバイダーのインフラです。

最大の要因はIPレピュテーション（評判）です。ウェブサイトやアンチボットシステムは、IPがデータセンターに属しているかどうかだけをチェックするわけではありません。その特定のアドレスの履歴と、そのIPが属するサブネット全体の履歴を確認します。お客様のIPが属する /24 ブロックがスパム、スクレイピング、不正利用でフラグ付けされていれば、新品のプロキシでも最初から悪い記録を抱えてスタートします。まだ1つもリクエストを送っていないのに、Cloudflareがすでに疑いの目を向けている状態です。

安価な共有プロキシが失敗するのはこのためです。プロバイダーが同じプールを数百の顧客に販売し、誰かが攻撃的なスクレイピングを行ってIPを焼き尽くすと、そのサブネット上の全員が代償を払うことになります。リセラーからプレミアムプロキシリストを購入する場合、すでに3つの他のサービスを経由したアドレスを受け取っていることが少なくありません。

解決策は独占利用です。IPがお客様に割り当てられ、レンタル期間中に他の誰も使用できない状態であれば、そのIPの評判はお客様自身の行動のみに左右されます。履歴をご自身でコントロールできるのです。プライベートプレミアムプロキシの構成が実際に提供するのは、見栄えの良いラベルではなく、アドレスへの単独アクセスです。

そしてプロバイダーのインフラも重要です。自社でIPを所有し、自前のハードウェアを管理する企業は、汚染されたアドレスを廃止し、サブネットを拡張し、ASNレピュテーションを積極的に維持できます。再販業者にはそれができません。別の誰かから借りている相手から、さらに借りているだけだからです。

実際に何を購入しているのかを見極める方法

いくつかの質問で、マーケティングの裏側がすぐに見えてきます。

プロバイダーがIPアドレスを自社で所有しているかどうかを確認してください。自社所有であれば、レピュテーションを自分たちでコントロールできます。再販の場合は、IPの供給元と他に誰が使用しているかを確認しましょう。

サブネットの多様性はどうですか？すべてのIPが同じ /24 に集中しているプールは脆弱です。1つのBANがブロック全体に波及する可能性があります。多数のサブネットにIPが分散しているプロバイダーであれば、耐障害性が高まります。

レンタル期間中、そのIPはお客様専用ですか？「専用」や「プライベート」は、他の誰もそのアドレスを使わないことを意味するはずです。しかし、すべてのプロバイダーがこれを守っているわけではありません。リストを公開していないだけで、共有プールを「プライベート」と呼ぶ業者もあります。

対応プロトコルは何ですか？HTTPは基本的なウェブトラフィックをカバーします。適切なSSL証明書を備えたHTTPSは、プロキシとターゲット間だけでなく、お客様とプロキシ間の接続も暗号化します。SOCKS5はHTTP以外のトラフィックを処理し、UDPにも対応しています。

FineProxyにこの基準を当てはめると

上記のチェックリストは理論ではありません。当社がインフラを構築した方法そのものです。ここでは、それを実際に確認した場合に得られるものをご紹介します。当社は複数のサブネット、ASN、20か国以上にまたがる100,000以上のIPv4アドレスを保有しています。再販も仲介業者も一切ありません。お客様がIPをレンタルしている間、そのIPは完全にお客様専用です。レンタル期間中、他の顧客に同じアドレスが割り当てられることはありません。

すべてのIPがHTTP、HTTPS（アドレスごとの専用SSL証明書付き）、およびSOCKS5に対応しています。帯域幅は無制限で、速度はIPあたり500 Mbpsに達します——多くのデータセンタープロキシプロバイダーが設けている100 Mbpsの上限を大幅に上回ります。

エリートプロキシサーバーIPを個別または一括で購入したい場合、ダッシュボードから数量とロケーションを選択できます。検出されないプロキシ環境が必要な場合は、クリーンな排他的IP・適切なヘッダー処理・IP単位のSSLを組み合わせることで、データセンタープロキシとして限りなく透明に近い接続を実現できます。

住宅用に見えるアドレスが必要なタスクでは、 ISPプロキシ そのレイヤーを追加すれば、無制限トラフィックも専用アクセスもそのままに、IPが実際のインターネットプロバイダーに登録されたものになります。

本当のテスト

高品質（HQ）プロキシは、販売ページではなく1週間の使用後にその実力を証明します。クリーンなIP、他人のスクレイピングによる突然のBAN無し、安定した速度、そして販売しているものを実際に所有しているプロバイダー。それ以外はすべて飾りです。