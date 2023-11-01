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Premium-Proxy

Exklusive IPv4-Proxys mit standardmäßig höchster Anonymitätsstufe: HTTP/HTTPS/SOCKS5, saubere Subnetze in über 20 Ländern, 500 Mbps pro IP, unbegrenzter Traffic.

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie Ihren Elite-Proxy-Plan.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Dedizierte Proxys.

Datacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltHier empfohlenDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

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Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

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Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie eine dedizierte Premium-Proxy in Deutschland
  • Exportieren Sie meine hochwertige Proxy-Liste als JSON
  • Setzen Sie 203.0.113.7 für meinen Dedicated-Proxy-Dienst auf die Allowlist
  • Zeigen Sie den Status meiner exklusiven Proxy-Dienste
  • Ersetzen Sie dedicated IP when the next free swap is available
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Geschwindigkeit unter Last

Ich benutze FineProxy schon seit einiger Zeit, und ihr Service ist unglaublich zuverlässig. Die Verbindungsgeschwindigkeiten sind konstant schnell und die Betriebszeit ist praktisch perfekt. Ich kann es jedem empfehlen, der stabile Proxys benötigt!

RehanNorton Safe Web, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Zuverlässiger Proxy-Dienst mit schnellen Geschwindigkeiten, ausgezeichneter Betriebszeit und sicheren Verbindungen. Einfache Einrichtung, großartiger Kundensupport und konstante Leistung machen ihn ideal für den professionellen Einsatz.

vafej39555SaasHub, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Traffic nie limitiert

Sehr erschwingliche europäische Proxys. Ich glaube, es ist der einzige Proxy-Anbieter, der dem kostenlosen und sicheren Internet treu geblieben ist. Während andere pro GB oder sogar pro Anfrage verlangen, bieten diese immer noch unbegrenzte Bandbreitenpläne an.

NemanjaDieg, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Qualitativ hochwertiger Service! Sie haben verschiedene Proxy-Typen, einschließlich rotierender mit unbegrenztem Datenverkehr, erschwingliche Preise und eine Geo-Targeting-Option. Verschiedene Zahlungsmethoden: Krypto, PayPal oder Karten

Vladimir AkimkinInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Mindestbestellungen

Ausgezeichnete Proxys, die wie ein Uhrwerk funktionieren. Ich nutze sie seit einem Jahr, verwende sie ständig und kaufe jeweils 1.000 Stück.

IvanTrustpilot, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Ich habe zum Testen einige Proxies für Avito gekauft, einer wurde gesperrt, aber nach 5 Minuten durch einen funktionierenden ersetzt. Im Allgemeinen ein ausgezeichneter Service und schnelle Arbeit. Es gefällt mir. Ich werde ihn jetzt hier weiter nutzen.

Denis KarpovichInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Was bedeutet „Elite-ProxyHöchste Anonymitätsstufe

Es handelt sich um eine konkrete Anonymitätsstufe, kein Marketingbegriff. Ein Elite-Proxy entfernt die X-Forwarded-For- und Via-Header aus Ihren Anfragen, sodass die Zielseite nicht erkennen kann, dass Sie einen Proxy verwenden. Jeder seriöse kostenpflichtige Proxy sollte standardmäßig auf diesem Niveau arbeiten. Wenn ein Anbieter dafür extra berechnet, gibt sein Standardprodukt wahrscheinlich Header preis.

Wie prüfe ich, ob mein Proxy wirklich Elite ist?Request-Header prüfen

Senden Sie über den Proxy eine Anfrage an eine Header-Prüfseite wie httpbin.org/headers oder whoer.net. Wenn in der Antwort kein Via-, kein X-Forwarded-For- und kein Proxy-Connection-Header auftaucht — ist es ein Elite-Proxy. Sobald auch nur einer davon erscheint, gibt sich der Proxy zu erkennen.

Warum performen „Premium"-Proxys verschiedener Anbieter so unterschiedlich?Infrastruktur unterscheidet sich

Das Label hat keinerlei technische Aussagekraft. Der Unterschied liegt in der Infrastruktur. Ein Anbieter mit eigenen IPs, diversen Subnetzen und aktivem Reputationsmanagement liefert saubere Adressen. Ein Reseller, der IPs en masse von Dritten einkauft, liefert die Reputation, diese Adressen bereits mitbringen — einschließlich der Schäden durch frühere Nutzer.

Ich werde selbst mit einem "Premium"-Dienst immer wieder gesperrt. Warum?Shared-IPs

Höchstwahrscheinlich nutzen Sie geteilte IPs. Auch wenn der Anbieter sie als privat bezeichnet, prüfen Sie, ob andere Kunden dieselben Adressen erhalten können. Geteilte Pools bedeuten geteilten Ruf. Ein aggressiver Nutzer verbrennt das Subnetz, und alle darauf werden geflaggt. Wechseln Sie zu einem Anbieter, bei dem Ihre IP während der Mietdauer wirklich exklusiv ist – wie bei FineProxys dedizierten Proxys.

Was ist der Unterschied zwischen "Premium"-, "Elite"- und "HQ"-Proxys?Ein Fachbegriff

“Elite” hat eine technische Bedeutung (höchste Anonymitätsstufe – keine Header werden weitergegeben). “Premium” und “HQ” sind Marketingbegriffe ohne einheitliche Definition. Manche Anbieter verwenden sie für ihr bestes Angebot, andere kleben das Etikett auf alles. Urteilen Sie anhand der Spezifikationen: IP-Eigentümerschaft, Exklusivität, Subnetz-Diversität, unterstützte Protokolle und Geschwindigkeit.

Benötige ich ISP-Proxys, oder reichen Rechenzentrums-Proxys?Je nach Ziel

Das hängt vom Ziel ab. Rechenzentrums-IPs funktionieren für die meisten Scraping- und API-Zugriffe sowie für Plattformen, die Verbindungstypen nicht aggressiv fingerabdrucken. Websites mit starken Anti-Bot-Systemen — große E-Commerce-Marktplätze, führende Social-Media-Plattformen, Sneaker- und Ticket-Händler, Streaming-Dienste — behandeln Rechenzentrums-IPs mit mehr Misstrauen. ISP-Proxys sehen aus wie reguläre Heimnutzer — gleiche Performance, aber deutlich schwerer von organischem Traffic zu unterscheiden. Das macht sie zur besseren Wahl, wenn das Ziel die Verbindungsherkunft aktiv analysiert.

Leitfaden

Was „Premium-Proxy

5 Min. LesezeitFineProxy-Netzwerkteam

Jeder Proxy-Anbieter nennt sein Produkt Premium. Oder Elite. Oder HQ. Suchen Sie nach einem dieser Begriffe und Sie finden Dutzende Dienste, die alle identisch klingen: “hohe Geschwindigkeit, volle Anonymität, 99,9% Uptime.” Die Worte haben schon lange keine Bedeutung mehr.

Doch die Unterschiede zwischen Proxy-Diensten sind real und messbar. Sie haben nur nichts mit dem Label auf der Landingpage zu tun.

Der eine technische Begriff, der wirklich zählt

“Elite” ist das einzige Wort in dieser Liste mit einer echten technischen Definition. Proxy-Server haben drei Anonymitätsstufen – eine Klassifikation, die seit Jahrzehnten als Standard gilt.

Ein transparenter Proxy übermittelt Ihre echte IP im X-Forwarded-For-Header an die Zielseite. Die Seite weiß, wer Sie sind, und dass Sie einen Proxy verwenden. Nützlich für Caching in Unternehmensnetzwerken – für alles andere nutzlos.

Ein anonymer Proxy verbirgt Ihre IP, hinterlässt jedoch den Via-Header in der Anfrage. Die Seite kennt Ihre Adresse nicht, kann aber erkennen, dass die Verbindung über einen Proxy läuft. Manche Plattformen werten das als Warnsignal.

Ein elite-anonymer Proxy entfernt beide Header. Die Zielseite sieht eine normale Verbindung von der IP des Proxys – kein Hinweis darauf, dass ein Proxy im Einsatz ist. Genau das benötigen die meisten Nutzer, und genau das sollte jeder ordentliche kostenpflichtige Proxy standardmäßig leisten. Wenn ein Anbieter extra für das „Elite"-Niveau berechnet, ist das ein schlechtes Zeichen. Es bedeutet, dass das Standardprodukt nur anonym oder noch schlechter ist.

Was gute Proxys wirklich von schlechten unterscheidet

Vergessen Sie das Marketing. Drei Faktoren entscheiden darüber, ob ein Proxy zuverlässig funktioniert oder Sie gesperrt werden: IP-Reputation, Exklusivität und die Infrastruktur des Anbieters.

Die IP-Reputation ist der entscheidende Faktor. Websites und Anti-Bot-Systeme prüfen nicht nur, ob eine IP zu einem Rechenzentrum gehört. Sie prüfen die Geschichte dieser spezifischen Adresse und des gesamten Subnetzes, in dem sie sich befindet. Wenn der /24-Block, aus dem Ihre IP stammt, wegen Spam, Scraping oder Missbrauch geflaggt wurde – startet Ihr brandneuer Proxy mit einem schlechten Ruf. Sie haben noch nicht einmal eine einzige Anfrage gesendet, und Cloudflare ist bereits misstrauisch.

Genau deshalb versagen günstige Shared-Proxys. Der Anbieter verkauft denselben Pool an Hunderte von Kunden. Jemand betreibt aggressives Scraping, verbrennt die IPs, und alle im selben Subnetz zahlen den Preis. Wenn Sie eine Premium-Proxy-Liste von einem Reseller kaufen, erhalten Sie oft Adressen, die bereits durch drei andere Dienste gelaufen sind.

Exklusivität ist die Lösung. Wenn eine IP ausschließlich Ihnen zugewiesen ist und während Ihrer Mietdauer niemand sonst darauf zugreifen kann, hängt die Reputation allein von Ihrem eigenen Verhalten ab. Sie kontrollieren die Historie. Genau das liefert ein Private-Premium-Proxy-Setup in der Praxis: kein schickeres Label, sondern alleinigen Zugriff auf die Adresse.

Dann ist da noch die Infrastruktur des Anbieters. Ein Unternehmen, das seine IPs besitzt und eigene Hardware betreibt, kann verbrannte Adressen aus dem Verkehr ziehen, Subnetze erweitern und die ASN-Reputation aktiv pflegen. Ein Reseller kann das nicht – er mietet von jemandem, der selbst wieder von jemand anderem mietet.

Wie Sie herausfinden, was Sie wirklich kaufen

Ein paar gezielte Fragen entlarven das Marketing schnell.

Besitzt der Anbieter die IP-Adressen? Wenn ja, kontrolliert er die Reputation. Wenn er weiterverkauft – fragen Sie, woher die IPs stammen und wer sie sonst noch nutzt.

Wie vielfältig sind die Subnetze? Ein Pool, in dem alle IPs im selben /24 liegen, ist anfällig. Eine einzige Sperre kann auf den gesamten Block übergreifen. Ein Anbieter, dessen IPs auf viele Subnetze verteilt sind, bietet Ihnen deutlich mehr Stabilität.

Ist die IP während der Mietdauer exklusiv Ihnen zugewiesen? „Dediziert“ und „privat“ sollten bedeuten, dass niemand sonst Ihre Adresse nutzt. Nicht alle Anbieter halten sich daran — manche bezeichnen gemeinsam genutzte Pools als „privat“, solange die Liste nicht öffentlich einsehbar ist.

Welche Protokolle werden unterstützt? HTTP deckt grundlegenden Web-Traffic ab. HTTPS mit korrekten SSL-Zertifikaten sorgt für eine verschlüsselte Verbindung zwischen Ihnen und dem Proxy – nicht nur zwischen dem Proxy und der Zielseite. SOCKS5 verarbeitet Nicht-HTTP-Traffic und unterstützt UDP.

Wenn Sie diese Kriterien auf FineProxy anwenden

Die obige Checkliste ist nicht theoretisch — sie beschreibt exakt, wie wir unsere Infrastruktur aufgebaut haben. Hier sehen Sie, was Sie erhalten, wenn Sie sie Punkt für Punkt durchgehen. Wir besitzen über 100.000 IPv4-Adressen, verteilt auf mehrere Subnetze, ASNs und über 20 Länder — kein Reselling, keine Zwischenhändler. Solange Sie eine IP mieten, gehört sie exklusiv Ihnen; kein anderer Kunde kann dieselbe Adresse während Ihres Mietzeitraums erhalten.

Jede IP unterstützt HTTP, HTTPS (mit einem dedizierten SSL-Zertifikat pro Adresse) und SOCKS5. Die Bandbreite ist unbegrenzt, und die Geschwindigkeiten erreichen 500 Mbps pro IP – deutlich über dem 100-Mbps-Limit, das die meisten Rechenzentrums-Proxy-Anbieter setzen.

Wenn Sie Elite-Proxy-Server-IPs einzeln oder in großen Mengen kaufen möchten, können Sie im Dashboard Anzahl und Standort wählen. Für ein nicht nachweisbares Proxy-Setup bringt die Kombination aus sauberen, exklusiven IPs, korrekten Headern und SSL pro IP so nah an Unsichtbarkeit heran, wie es ein Rechenzentrums-Proxy ermöglichen kann.

Für Aufgaben, bei denen Sie Adressen benötigen, die wie Residential-IPs wirken, bieten ISP-Proxys diese zusätzliche Ebene – gleicher unbegrenzter Traffic, gleicher exklusiver Zugriff, aber die IP ist bei einem echten Internetanbieter registriert.

Der eigentliche Test

Ein hochwertiger (HQ) Proxy beweist sich nach einer Woche im Einsatz — nicht auf der Verkaufsseite. Saubere IPs, keine unerwarteten Sperren durch das Scraping anderer, konstante Geschwindigkeit und ein Anbieter, dem gehört, was er verkauft. Alles andere ist Beiwerk.