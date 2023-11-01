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Proxy Premium

Private proxy IPv4 eksklusif dengan anonimitas elite secara default: HTTP/HTTPS/SOCKS5, subnet bersih di 20+ negara, 500 Mbps per IP, traffic tanpa batas.

Konfigurasikan paket Anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa batas pemakaianTanpa biaya per GB
AMD EPYCPerangkat keras server generasi terbaru
Hingga 80 GbpsUplink per server
REST + MCPSediakan dan kelola melalui API

Susun paket proxy elite.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Khusus.

Paket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersamaDirekomendasikan di siniKhususPribadi, mulai dari satu IPISPAlamat statis terdaftar ISPBerputarDitagih dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Pengguna per alamatUp to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.Up to 5Kumpulan bersama
Kepercayaan platformStandarASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — terdaftar sebagai ISPBervariasi menurut kumpulan
Harga mulai$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2,5 juta kredit
Masa penggunaan alamatStatis selama masa layananStatis selama masa layananStatis selama masa layananBerubah setiap permintaan
BandwidthTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianKreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
UDP / panggilan suaraTambahan opsionalTambahan opsionalTambahan opsionalTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentikasiDaftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Kunci API
Lihat paketLihat paket khususLihat paket ISPLihat paket
Direkomendasikan di sini

Khusus

Pribadi, mulai dari satu IP

Terbaik untuk

Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.

Pengguna per alamat

1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga mulai

$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.

Pesanan minimum

1 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket khusus

Paket pusat data

Dijual dalam blok, digunakan bersama

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.

Pengguna per alamat

Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.

Kepercayaan platform

StandarASN pusat data

Harga mulai

$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket

ISP

Alamat statis terdaftar ISP

Terbaik untuk

Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.

Pengguna per alamat

Up to 5

Kepercayaan platform

Tinggi — terdaftar sebagai ISP

Harga mulai

$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket ISP

Berputar

Ditagih dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.

Pengguna per alamat

Kumpulan bersama

Kepercayaan platform

Bervariasi menurut kumpulan

Harga mulai

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2,5 juta kredit

Masa penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Bandwidth

KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Autentikasi

Kunci API

Lihat paket

Proksi untuk 48 jam

Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi proxy teratas

Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.

FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.

Lalu, cukup katakan

  • Beli satu proxy premium khusus di Jerman
  • Ekspor berkualitas tinggi daftar proxy sebagai JSON
  • Tambahkan ke daftar IP yang diizinkan 203.0.113.7 untuk layanan proxy khusus
  • Tampilkan status eksklusif layanan proxy
  • Ganti satu IP khusus saat penggantian gratis berikutnya tersedia
Pelajari lebih lanjut Buat kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.

Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda

Membelanjakan uang Anda

Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.

Membayar lebih dari harga yang ditawarkan

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.

Menagih Anda dua kali

Panggilan finansial menggunakan idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.

MCP: 49 alat · 9 cakupan izinJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa statusAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Penyiapan manual

Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Browser

Aplikasi

Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.

FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.

Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.

500 Mbps

per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar

99.97%

koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan

96

thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja

0

batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket

AMD EPYC khusus

Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.

Subnet milik sendiri

IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.

Tier III / IV

Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.

Catatan pengujian

Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.

Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Kecepatan saat dibebani

Saya telah menggunakan FineProxy untuk sementara waktu sekarang, dan layanan mereka sangat dapat diandalkan. Kecepatan koneksi secara konsisten cepat, dan waktu uptime hampir sempurna. Saya sangat merekomendasikannya untuk siapa saja yang membutuhkan proxy yang stabil!

RehanNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Layanan proxy yang handal dengan kecepatan cepat, uptime yang sangat baik, dan koneksi yang aman. Setup yang mudah, dukungan pelanggan yang hebat, dan kinerja yang konsisten membuatnya ideal untuk digunakan secara profesional.

vafej39555SaasHub, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lalu lintas tidak pernah dibatasi

Proxy Eropa yang sangat terjangkau. Saya pikir ini adalah satu-satunya penyedia proxy yang tetap setia pada Internet gratis dan aman. Sementara yang lain mengenakan biaya per GB atau bahkan per permintaan, orang-orang ini masih menawarkan rencana bandwidth tak terbatas.

NemanjaDieg, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Layanan berkualitas! Mereka memiliki jenis proxy yang berbeda termasuk yang berputar tanpa batasan lalu lintas, harga terjangkau dan opsi penargetan geografis.

Vladimir AkimkinPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Pesanan minimum

Proxy yang luar biasa dan bekerja seperti jam. Saya sudah menggunakannya selama setahun, memakainya sepanjang waktu, dan membeli 1.000 sekaligus.

IvanTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Aku membeli untuk menguji beberapa proxy, untuk Avito, satu dipukuli, tapi selama 5 menit digantikan oleh seorang pekerja.

Denis KarpovichPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Apa sebenarnya arti «elite proxy»?Ini adalah tingkat

Ini adalah tingkat anonimitas spesifik, bukan sekadar label marketing. Elite proxy menghapus header X-Forwarded-For dan Via dari permintaan Anda, sehingga situs target sama sekali tidak bisa mendeteksi bahwa Anda menggunakan proxy. Setiap proxy berbayar yang berkualitas seharusnya sudah bekerja di level ini secara default. Jika provider membebankan biaya tambahan untuk fitur ini — kemungkinan besar produk standar mereka membocorkan header.

Bagaimana cara mengecek apakah proxy saya benar-benar elite?Kirim request melalui

Kirim request melalui proxy ke situs pengecekan header seperti httpbin.org/headers atau whoer.net. Jika respons tidak menampilkan header Via, X-Forwarded-For, maupun Proxy-Connection — artinya elite. Jika salah satunya muncul, proxy tersebut mengungkapkan keberadaannya.

Mengapa proxy «premium» dari provider berbeda bisa memiliki performa yang sangat berbeda?Label tidak

Label tidak berarti apa-apa secara teknis. Yang membedakan adalah infrastruktur. Provider dengan IP milik sendiri, subnet beragam, dan manajemen reputasi aktif menyediakan alamat yang bersih. Reseller yang membeli IP secara massal dari pihak lain menyediakan reputasi apa pun yang sudah melekat pada alamat tersebut — termasuk kerusakan dari pengguna sebelumnya.

Saya terus kena ban meskipun menggunakan layanan «premium». Mengapa?Kemungkinan besar

Kemungkinan besar Anda menggunakan IP bersama. Meskipun penyedia menyebutnya privat, periksa apakah pelanggan lain bisa menerima alamat yang sama. Pool bersama berarti reputasi bersama. Satu pengguna agresif merusak subnet, dan semua pengguna di dalamnya ikut terkena flag. Beralih ke penyedia yang IP-nya benar-benar eksklusif selama masa sewa Anda — seperti proxy dedicated dari FineProxy.

Apa perbedaan antara proxy «premium», «elite», dan «HQ»?«Elite» memiliki makna

«Elite» memiliki makna teknis (level anonimitas tertinggi — tidak ada header yang bocor). «Premium» dan «HQ» adalah istilah marketing tanpa definisi standar. Beberapa provider menggunakannya untuk tier terbaik mereka, yang lain menempelkannya di semua produk. Nilailah berdasarkan spesifikasi: kepemilikan IP, eksklusivitas, keberagaman subnet, protokol yang didukung, dan kecepatan.

Apakah saya membutuhkan proxy ISP, atau proxy datacenter sudah cukup?Tergantung targetnya. IP

Tergantung targetnya. IP datacenter cocok untuk sebagian besar scraping, akses API, dan platform yang tidak agresif dalam fingerprinting jenis koneksi. Situs dengan sistem anti-bot kuat — marketplace e-commerce besar, platform media sosial utama, retailer sneaker dan tiket, layanan streaming — mungkin memperlakukan IP datacenter dengan lebih curiga. Proxy ISP terlihat seperti pengguna rumahan biasa — performa sama, tetapi lebih sulit dibedakan dari traffic organik, sehingga menjadi pilihan lebih baik ketika target secara aktif memprofilkan asal koneksi.

Panduan

Apa Arti Sebenarnya «Premium Proxy» (dan Mana yang Cuma Label)

5 mnt bacaTim jaringan FineProxy

Setiap provider proxy menyebut produknya premium. Atau elite. Atau HQ. Cari salah satu istilah ini dan Anda akan menemukan puluhan layanan yang terdengar identik: «kecepatan tinggi, anonimitas penuh, 99,9% uptime.» Kata-kata itu sudah lama kehilangan maknanya.

Namun perbedaan antar layanan proxy itu nyata dan terukur. Hanya saja perbedaan tersebut tidak ada hubungannya dengan label di landing page.

Satu istilah teknis yang benar-benar penting

«Elite» adalah satu-satunya kata dalam daftar ini yang memiliki definisi teknis sesungguhnya. Server proxy memiliki tiga tingkat anonimitas, dan ini sudah menjadi klasifikasi standar selama puluhan tahun.

Transparent proxy meneruskan IP asli Anda ke situs target melalui header X-Forwarded-For. Situs tersebut tahu siapa Anda dan bahwa Anda menggunakan proxy. Berguna untuk caching di jaringan korporat, tidak berguna untuk hal lainnya.

Anonymous proxy menyembunyikan IP Anda tetapi menyisakan header Via dalam permintaan. Situs tidak mengetahui alamat Anda, tetapi bisa mendeteksi bahwa koneksi melewati proxy. Beberapa platform memperlakukan hal ini sebagai red flag.

Elite anonymous proxy menghapus kedua header. Situs target hanya melihat koneksi biasa dari IP proxy. Tidak ada indikasi bahwa proxy digunakan. Inilah yang sebenarnya dibutuhkan kebanyakan orang, dan inilah yang seharusnya dilakukan oleh setiap proxy berbayar yang layak secara default. Jika provider membebankan biaya tambahan untuk level «elite» — itu pertanda buruk. Artinya produk default mereka hanya anonymous atau lebih rendah.

Apa yang benar-benar membedakan proxy bagus dari yang buruk

Lupakan marketingnya. Tiga hal menentukan apakah proxy bekerja dengan baik atau membuat Anda kena ban: reputasi IP, eksklusivitas, dan infrastruktur provider.

Reputasi IP adalah faktor terbesar. Situs web dan sistem anti-bot tidak hanya mengecek apakah sebuah IP milik datacenter. Mereka mengecek riwayat alamat spesifik tersebut dan seluruh subnet tempatnya berada. Jika blok /24 asal IP Anda sudah ditandai karena spam, scraping, atau penyalahgunaan — proxy baru Anda memulai hidupnya dengan catatan buruk. Anda bahkan belum mengirim satu request pun, dan Cloudflare sudah curiga.

Inilah mengapa shared proxy murah sering gagal. Provider menjual pool yang sama ke ratusan pelanggan. Seseorang menjalankan scraping agresif, membakar IP, dan semua orang di subnet tersebut menanggung akibatnya. Saat Anda membeli daftar proxy premium dari reseller, sering kali Anda mendapatkan alamat yang sudah melewati tiga layanan lain sebelumnya.

Eksklusivitas adalah solusinya. Ketika sebuah IP ditetapkan hanya untuk Anda dan tidak ada orang lain yang bisa menggunakannya selama periode sewa — reputasinya hanya bergantung pada perilaku Anda sendiri. Anda yang mengontrol riwayatnya. Itulah yang benar-benar diberikan oleh setup private premium proxy dalam praktiknya: bukan label yang lebih mewah, melainkan akses eksklusif ke alamat tersebut.

Lalu ada faktor infrastruktur provider. Perusahaan yang memiliki IP sendiri dan mengelola hardware-nya sendiri bisa menarik alamat yang sudah terbakar, memperluas subnet, dan menjaga reputasi ASN secara aktif. Reseller tidak bisa melakukan itu — mereka menyewa dari pihak yang juga menyewa dari pihak lain.

Cara mengetahui apa yang sebenarnya Anda beli

Beberapa pertanyaan ini bisa langsung menembus jargon marketing.

Apakah provider memiliki sendiri alamat IP-nya? Jika ya, mereka mengontrol reputasinya. Jika mereka menjual ulang — tanyakan dari mana IP tersebut berasal dan siapa lagi yang menggunakannya.

Bagaimana keragaman subnet-nya? Pool yang semua IP-nya berada di /24 yang sama sangat rentan. Satu pemblokiran bisa menyebar ke seluruh blok. Provider dengan IP yang tersebar di banyak subnet memberikan Anda ketahanan lebih.

Apakah IP tersebut eksklusif untuk Anda selama masa sewa? «Dedicated» dan «private» seharusnya berarti tidak ada orang lain yang menggunakan alamat Anda. Tidak semua provider mematuhi ini — sebagian menyebut shared pool sebagai «private» hanya karena daftarnya tidak dipublikasikan secara terbuka.

Protokol apa saja yang didukung? HTTP mencakup traffic web dasar. HTTPS dengan sertifikat SSL yang tepat menambahkan koneksi terenkripsi antara Anda dan proxy — bukan hanya antara proxy dan target. SOCKS5 menangani traffic non-HTTP dan mendukung UDP.

Jika Anda menerapkan kriteria tersebut pada FineProxy

Checklist di atas bukan teori — itulah persis cara kami membangun infrastruktur, jadi inilah yang Anda dapatkan saat menerapkannya. Kami memiliki lebih dari 100.000 alamat IPv4 yang tersebar di berbagai subnet, ASN, dan 20+ negara — tanpa reselling, tanpa perantara. Selama Anda menyewa sebuah IP, IP tersebut eksklusif milik Anda; tidak ada pelanggan lain yang bisa menerima alamat yang sama selama periode sewa Anda.

Setiap IP mendukung HTTP, HTTPS (dengan sertifikat SSL dedicated per alamat), dan SOCKS5. Bandwidth unlimited, dan kecepatan mencapai 500 Mbps per IP — jauh di atas batas 100 Mbps yang diterapkan sebagian besar provider proxy datacenter.

Jika Anda ingin membeli IP server proxy elite secara satuan maupun dalam jumlah besar — dashboard memungkinkan Anda memilih kuantitas dan lokasi. Ketika Anda membutuhkan pengaturan proxy yang tidak terdeteksi, kombinasi IP eksklusif yang bersih, header yang tepat, dan SSL per-IP membawa Anda sedekat mungkin dengan status tak terlihat sebagaimana kemampuan proxy datacenter.

Untuk tugas yang membutuhkan alamat yang terlihat seperti residential, Proxy ISP menambahkan lapisan tersebut — traffic unlimited yang sama, akses eksklusif yang sama, namun IP-nya terdaftar pada penyedia internet sungguhan.

Ujian sesungguhnya

Proxy berkualitas tinggi (HQ) membuktikan dirinya setelah seminggu penggunaan, bukan di halaman penjualan. IP bersih, tidak ada pemblokiran mendadak akibat scraping pengguna lain, kecepatan konsisten, dan provider yang benar-benar memiliki apa yang mereka jual. Sisanya hanya hiasan.