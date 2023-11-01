Proxy Premium

Setiap provider proxy menyebut produknya premium. Atau elite. Atau HQ. Cari salah satu istilah ini dan Anda akan menemukan puluhan layanan yang terdengar identik: «kecepatan tinggi, anonimitas penuh, 99,9% uptime.» Kata-kata itu sudah lama kehilangan maknanya.

Namun perbedaan antar layanan proxy itu nyata dan terukur. Hanya saja perbedaan tersebut tidak ada hubungannya dengan label di landing page.

Satu istilah teknis yang benar-benar penting

«Elite» adalah satu-satunya kata dalam daftar ini yang memiliki definisi teknis sesungguhnya. Server proxy memiliki tiga tingkat anonimitas, dan ini sudah menjadi klasifikasi standar selama puluhan tahun.

Transparent proxy meneruskan IP asli Anda ke situs target melalui header X-Forwarded-For. Situs tersebut tahu siapa Anda dan bahwa Anda menggunakan proxy. Berguna untuk caching di jaringan korporat, tidak berguna untuk hal lainnya.

Anonymous proxy menyembunyikan IP Anda tetapi menyisakan header Via dalam permintaan. Situs tidak mengetahui alamat Anda, tetapi bisa mendeteksi bahwa koneksi melewati proxy. Beberapa platform memperlakukan hal ini sebagai red flag.

Elite anonymous proxy menghapus kedua header. Situs target hanya melihat koneksi biasa dari IP proxy. Tidak ada indikasi bahwa proxy digunakan. Inilah yang sebenarnya dibutuhkan kebanyakan orang, dan inilah yang seharusnya dilakukan oleh setiap proxy berbayar yang layak secara default. Jika provider membebankan biaya tambahan untuk level «elite» — itu pertanda buruk. Artinya produk default mereka hanya anonymous atau lebih rendah.

Apa yang benar-benar membedakan proxy bagus dari yang buruk

Lupakan marketingnya. Tiga hal menentukan apakah proxy bekerja dengan baik atau membuat Anda kena ban: reputasi IP, eksklusivitas, dan infrastruktur provider.

Reputasi IP adalah faktor terbesar. Situs web dan sistem anti-bot tidak hanya mengecek apakah sebuah IP milik datacenter. Mereka mengecek riwayat alamat spesifik tersebut dan seluruh subnet tempatnya berada. Jika blok /24 asal IP Anda sudah ditandai karena spam, scraping, atau penyalahgunaan — proxy baru Anda memulai hidupnya dengan catatan buruk. Anda bahkan belum mengirim satu request pun, dan Cloudflare sudah curiga.

Inilah mengapa shared proxy murah sering gagal. Provider menjual pool yang sama ke ratusan pelanggan. Seseorang menjalankan scraping agresif, membakar IP, dan semua orang di subnet tersebut menanggung akibatnya. Saat Anda membeli daftar proxy premium dari reseller, sering kali Anda mendapatkan alamat yang sudah melewati tiga layanan lain sebelumnya.

Eksklusivitas adalah solusinya. Ketika sebuah IP ditetapkan hanya untuk Anda dan tidak ada orang lain yang bisa menggunakannya selama periode sewa — reputasinya hanya bergantung pada perilaku Anda sendiri. Anda yang mengontrol riwayatnya. Itulah yang benar-benar diberikan oleh setup private premium proxy dalam praktiknya: bukan label yang lebih mewah, melainkan akses eksklusif ke alamat tersebut.

Lalu ada faktor infrastruktur provider. Perusahaan yang memiliki IP sendiri dan mengelola hardware-nya sendiri bisa menarik alamat yang sudah terbakar, memperluas subnet, dan menjaga reputasi ASN secara aktif. Reseller tidak bisa melakukan itu — mereka menyewa dari pihak yang juga menyewa dari pihak lain.

Cara mengetahui apa yang sebenarnya Anda beli

Beberapa pertanyaan ini bisa langsung menembus jargon marketing.

Apakah provider memiliki sendiri alamat IP-nya? Jika ya, mereka mengontrol reputasinya. Jika mereka menjual ulang — tanyakan dari mana IP tersebut berasal dan siapa lagi yang menggunakannya.

Bagaimana keragaman subnet-nya? Pool yang semua IP-nya berada di /24 yang sama sangat rentan. Satu pemblokiran bisa menyebar ke seluruh blok. Provider dengan IP yang tersebar di banyak subnet memberikan Anda ketahanan lebih.

Apakah IP tersebut eksklusif untuk Anda selama masa sewa? «Dedicated» dan «private» seharusnya berarti tidak ada orang lain yang menggunakan alamat Anda. Tidak semua provider mematuhi ini — sebagian menyebut shared pool sebagai «private» hanya karena daftarnya tidak dipublikasikan secara terbuka.

Protokol apa saja yang didukung? HTTP mencakup traffic web dasar. HTTPS dengan sertifikat SSL yang tepat menambahkan koneksi terenkripsi antara Anda dan proxy — bukan hanya antara proxy dan target. SOCKS5 menangani traffic non-HTTP dan mendukung UDP.

Jika Anda menerapkan kriteria tersebut pada FineProxy

Checklist di atas bukan teori — itulah persis cara kami membangun infrastruktur, jadi inilah yang Anda dapatkan saat menerapkannya. Kami memiliki lebih dari 100.000 alamat IPv4 yang tersebar di berbagai subnet, ASN, dan 20+ negara — tanpa reselling, tanpa perantara. Selama Anda menyewa sebuah IP, IP tersebut eksklusif milik Anda; tidak ada pelanggan lain yang bisa menerima alamat yang sama selama periode sewa Anda.

Setiap IP mendukung HTTP, HTTPS (dengan sertifikat SSL dedicated per alamat), dan SOCKS5. Bandwidth unlimited, dan kecepatan mencapai 500 Mbps per IP — jauh di atas batas 100 Mbps yang diterapkan sebagian besar provider proxy datacenter.

Jika Anda ingin membeli IP server proxy elite secara satuan maupun dalam jumlah besar — dashboard memungkinkan Anda memilih kuantitas dan lokasi. Ketika Anda membutuhkan pengaturan proxy yang tidak terdeteksi, kombinasi IP eksklusif yang bersih, header yang tepat, dan SSL per-IP membawa Anda sedekat mungkin dengan status tak terlihat sebagaimana kemampuan proxy datacenter.

Untuk tugas yang membutuhkan alamat yang terlihat seperti residential, Proxy ISP menambahkan lapisan tersebut — traffic unlimited yang sama, akses eksklusif yang sama, namun IP-nya terdaftar pada penyedia internet sungguhan.

Ujian sesungguhnya