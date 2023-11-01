Proxy Premium

Ogni provider di proxy definisce il proprio prodotto premium. O elite. O HQ. Cercate uno qualsiasi di questi termini e troverete decine di servizi che sembrano tutti identici: “alta velocità, anonimato totale, 99.9% di uptime.” Queste parole hanno smesso di significare qualcosa già da tempo.

Le differenze tra i servizi proxy, però, sono reali e misurabili. Semplicemente non hanno nulla a che vedere con l'etichetta sulla landing page.

L'unico termine tecnico che conta davvero

“Elite” è l'unico termine di questa lista con una definizione tecnica reale. I server proxy hanno tre livelli di anonimato, e questa classificazione è uno standard da decenni.

Un proxy trasparente trasmette il vostro IP reale al sito target tramite l'header X-Forwarded-For. Il sito sa chi siete e che state usando un proxy. Utile per il caching nelle reti aziendali, inutile per tutto il resto.

Un proxy anonimo nasconde il vostro IP ma lascia l'header Via nella richiesta. Il sito non conosce il vostro indirizzo, ma può rilevare che la connessione passa attraverso un proxy. Alcune piattaforme lo considerano un segnale d'allarme.

Un proxy elite anonimo elimina entrambi gli header. Il sito target vede una connessione normale dall'IP del proxy. Nessuna indicazione dell'esistenza di un proxy. Questo è ciò di cui la maggior parte degli utenti ha realmente bisogno, ed è ciò che qualsiasi proxy a pagamento serio dovrebbe fare per impostazione predefinita. Se un provider fa pagare un extra per il livello «elite», è un brutto segno: significa che il loro prodotto standard è anonimo o peggio.

Cosa distingue davvero un buon proxy da uno scadente

Dimenticate il marketing. Tre fattori determinano se un proxy funziona bene o vi fa bannare: la reputazione dell'IP, l'esclusività e l'infrastruttura del provider.

La reputazione degli IP è il fattore decisivo. I siti web e i sistemi anti-bot non si limitano a verificare se un IP appartiene a un datacenter: controllano la cronologia di quello specifico indirizzo e dell’intera subnet in cui si trova. Se il blocco /24 da cui proviene il vostro IP è stato segnalato per spam, scraping o abusi, il vostro proxy nuovo di zecca parte già con una fedina sporca. Non avete ancora inviato una singola richiesta e Cloudflare è già sospettoso.

Ecco perché i proxy condivisi economici falliscono. Il provider vende lo stesso pool a centinaia di clienti. Qualcuno lancia scraping aggressivo, brucia gli IP, e tutti gli utenti su quella sottorete ne pagano le conseguenze. Quando acquisti una lista di proxy premium da un rivenditore, spesso ottieni indirizzi che sono già passati attraverso altri tre servizi.

L’esclusività è la soluzione. Quando un IP viene assegnato a voi e nessun altro può utilizzarlo durante il periodo di noleggio, la sua reputazione dipende unicamente dal vostro comportamento. Siete voi a controllare la cronologia. Ecco cosa offre concretamente una configurazione proxy premium privata: non un’etichetta più elegante, ma l’accesso esclusivo all’indirizzo.

E poi c’è l’infrastruttura del provider. Un’azienda che possiede i propri IP e gestisce il proprio hardware può ritirare gli indirizzi bruciati, espandere le subnet e mantenere attivamente la reputazione dell’ASN. Un reseller non può farlo: sta affittando da qualcuno che a sua volta affitta da qualcun altro.

Come capire cosa state davvero acquistando

Bastano poche domande per andare oltre il marketing.

Il provider è proprietario degli indirizzi IP? Se sì, controlla la reputazione. Se li rivende, chiedete da dove provengono gli IP e chi altri li utilizza.

Qual è la diversità delle subnet? Un pool in cui tutti gli IP si trovano nella stessa /24 è fragile. Un singolo ban può propagarsi all’intero blocco. Un provider con IP distribuiti su molte subnet vi garantisce resilienza.

L’IP è esclusivamente vostro durante il noleggio? «Dedicato» e «privato» dovrebbero significare che nessun altro utilizza il vostro indirizzo. Non tutti i provider rispettano questo principio — alcuni definiscono «private» dei pool condivisi solo perché la lista non è pubblicata apertamente.

Quali protocolli sono supportati? HTTP copre il traffico web di base. HTTPS con certificati SSL appropriati aggiunge una connessione crittografata tra voi e il proxy — non solo tra il proxy e il target. SOCKS5 gestisce il traffico non-HTTP e supporta UDP.

Se si applicano questi criteri a FineProxy

La checklist qui sopra non è teorica — corrisponde esattamente a come abbiamo costruito la nostra infrastruttura, ed ecco cosa ottenete mettendola in pratica. Possediamo oltre 100.000 indirizzi IPv4 distribuiti su più subnet, ASN e oltre 20 paesi — nessun reselling, nessun intermediario. Finché noleggiate un IP, è esclusivamente vostro: nessun altro cliente può ricevere lo stesso indirizzo durante il vostro periodo di noleggio.

Ogni IP supporta HTTP, HTTPS (con un certificato SSL dedicato per ogni indirizzo) e SOCKS5. La bandwidth è illimitata e la velocità raggiunge i 500 Mbps per IP — ben oltre il limite di 100 Mbps imposto dalla maggior parte dei provider di proxy datacenter.

Se desiderate acquistare IP di server proxy elite singolarmente o in blocco, la dashboard vi consente di scegliere quantità e posizione geografica. Quando avete bisogno di una configurazione proxy non rilevabile, la combinazione di IP esclusivi puliti, header corretti e SSL per IP vi avvicina il più possibile all'invisibilità che un proxy datacenter può offrire.

Per le attività in cui servono indirizzi dall'aspetto residential, i proxy ISP aggiungono quel livello in più — stesso traffico illimitato, stesso accesso esclusivo, ma l'IP è registrato presso un vero internet provider.

Il vero banco di prova