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Proxy Premium

Proxy IPv4 esclusivi con anonimato elite di default: HTTP/HTTPS/SOCKS5, subnet pulite in oltre 20 paesi, 500 Mbps per IP, traffico illimitato.

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Create il vostro piano di proxy elite.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Dedicati.

Pacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoConsigliato quiDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate one dedicated premium proxy in Germania
  • Esportate i miei di alta qualità lista di proxy in formato JSON
  • Aggiungete all’allowlist 203.0.113.7 per i miei dedicated servizio proxy
  • Mostrate the stato di i miei esclusivi servizi proxy
  • Sostituite a IP dedicato when the next free swap is disponibili
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Velocità sotto carico

Uso FineProxy da un po' e il servizio è incredibilmente affidabile. Le velocità di connessione sono sempre elevate e l'uptime è praticamente perfetto. Lo consiglio vivamente a chiunque abbia bisogno di proxy stabili!

RehanNorton Safe Web, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Servizio proxy affidabile, con velocità elevate, uptime eccellente e connessioni sicure. La facilità di configurazione, l'ottima assistenza clienti e le prestazioni costanti lo rendono ideale per l'uso professionale.

vafej39555SaasHub, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Traffico mai misurato

Proxy europei molto accessibili. Credo sia l'unico fornitore di proxy rimasto fedele a un Internet libero e sicuro. Mentre altri addebitano il costo per GB o persino per richiesta, loro continuano a offrire piani con larghezza di banda illimitata.

NemanjaDieg, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Servizio di qualità! Offre diversi tipi di proxy, compresi quelli a rotazione senza limiti di traffico, prezzi accessibili e opzioni di targeting geografico. Sono disponibili vari metodi di pagamento: criptovalute, PayPal o carte.

Vladimir AkimkinPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Ordini minimi

Proxy eccellenti, funzionano come un orologio. Li uso da un anno, continuamente, e ne acquisto 1.000 alla volta.

IvanTrustpilot, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Ho acquistato alcuni proxy per testarli su Avito. Uno non funzionava, ma è stato sostituito con uno attivo in 5 minuti. Nel complesso, servizio eccellente e intervento rapido. Mi piace. D'ora in poi acquisterò qui.

Denis KarpovichPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
Cosa significa davvero "proxy elite"?Si tratta di

Si tratta di un livello di anonimato specifico, non di una trovata di marketing. Un proxy elite rimuove gli header X-Forwarded-For e Via dalle vostre richieste, così il sito target non è in grado di capire che state utilizzando un proxy. Qualsiasi proxy a pagamento di buona qualità dovrebbe funzionare a questo livello per impostazione predefinita. Se un provider fa pagare un extra per questo, il loro prodotto standard molto probabilmente espone gli header.

Come verifico se il mio proxy è davvero elite?Inviate una richiesta

Inviate una richiesta attraverso il proxy a un sito di verifica header come httpbin.org/headers o whoer.net. Se la risposta non mostra Via, X-Forwarded-For né Proxy-Connection, il proxy è elite. Se uno qualsiasi di questi header compare, il proxy sta rivelando la propria presenza.

Perché i proxy "premium" di provider diversi offrono prestazioni così differenti?L'etichetta non

L'etichetta non ha alcun significato tecnico. La differenza sta nell'infrastruttura. Un provider che possiede i propri IP, con subnet diversificate e una gestione attiva della reputazione, fornisce indirizzi puliti. Un rivenditore che acquista IP in blocco da terzi consegna qualsiasi reputazione quegli indirizzi portino già con sé — inclusi i danni causati dagli utenti precedenti.

Continuo a essere bloccato anche con un servizio "premium". Perché?Molto probabilmente

Molto probabilmente state usando IP condivisi. Anche se il provider li definisce privati, verificate se altri clienti possono ricevere gli stessi indirizzi. Pool condivisi significano reputazione condivisa. Basta un utente aggressivo che brucia la subnet perché tutti quelli che la usano vengano segnalati. Passate a un provider dove il vostro IP sia genuinamente esclusivo per la durata del noleggio — come i proxy dedicati di FineProxy.

Qual è la differenza tra proxy "premium", "elite" e "HQ"?«Elite» ha un

«Elite» ha un significato tecnico (il livello di anonimato più alto — nessun header esposto). «Premium» e «HQ» sono termini di marketing privi di una definizione standard. Alcuni provider li riservano al loro tier migliore, altri li applicano a qualsiasi prodotto. Valutate in base alle specifiche: proprietà degli IP, esclusività, diversità delle subnet, protocolli supportati e velocità.

Ho bisogno di proxy ISP oppure bastano i datacenter?Dipende dal target

Dipende dal target. Gli IP datacenter funzionano per la maggior parte delle attività di scraping, accesso API e piattaforme che non eseguono un fingerprinting aggressivo del tipo di connessione. I siti con sistemi anti-bot avanzati — grandi marketplace e-commerce, principali piattaforme social, retailer di sneaker e biglietti, servizi di streaming — tendono a trattare gli IP datacenter con maggiore sospetto. I proxy ISP appaiono come normali utenti domestici — stesse prestazioni, ma molto più difficili da distinguere dal traffico organico, il che li rende la scelta migliore quando il target analizza attivamente l’origine della connessione.

Guida

Cosa significa davvero «Premium Proxy» (e cosa è solo un»etichetta)

5 min di letturaTeam di rete FineProxy

Ogni provider di proxy definisce il proprio prodotto premium. O elite. O HQ. Cercate uno qualsiasi di questi termini e troverete decine di servizi che sembrano tutti identici: “alta velocità, anonimato totale, 99.9% di uptime.” Queste parole hanno smesso di significare qualcosa già da tempo.

Le differenze tra i servizi proxy, però, sono reali e misurabili. Semplicemente non hanno nulla a che vedere con l'etichetta sulla landing page.

L'unico termine tecnico che conta davvero

“Elite” è l'unico termine di questa lista con una definizione tecnica reale. I server proxy hanno tre livelli di anonimato, e questa classificazione è uno standard da decenni.

Un proxy trasparente trasmette il vostro IP reale al sito target tramite l'header X-Forwarded-For. Il sito sa chi siete e che state usando un proxy. Utile per il caching nelle reti aziendali, inutile per tutto il resto.

Un proxy anonimo nasconde il vostro IP ma lascia l'header Via nella richiesta. Il sito non conosce il vostro indirizzo, ma può rilevare che la connessione passa attraverso un proxy. Alcune piattaforme lo considerano un segnale d'allarme.

Un proxy elite anonimo elimina entrambi gli header. Il sito target vede una connessione normale dall'IP del proxy. Nessuna indicazione dell'esistenza di un proxy. Questo è ciò di cui la maggior parte degli utenti ha realmente bisogno, ed è ciò che qualsiasi proxy a pagamento serio dovrebbe fare per impostazione predefinita. Se un provider fa pagare un extra per il livello «elite», è un brutto segno: significa che il loro prodotto standard è anonimo o peggio.

Cosa distingue davvero un buon proxy da uno scadente

Dimenticate il marketing. Tre fattori determinano se un proxy funziona bene o vi fa bannare: la reputazione dell'IP, l'esclusività e l'infrastruttura del provider.

La reputazione degli IP è il fattore decisivo. I siti web e i sistemi anti-bot non si limitano a verificare se un IP appartiene a un datacenter: controllano la cronologia di quello specifico indirizzo e dell’intera subnet in cui si trova. Se il blocco /24 da cui proviene il vostro IP è stato segnalato per spam, scraping o abusi, il vostro proxy nuovo di zecca parte già con una fedina sporca. Non avete ancora inviato una singola richiesta e Cloudflare è già sospettoso.

Ecco perché i proxy condivisi economici falliscono. Il provider vende lo stesso pool a centinaia di clienti. Qualcuno lancia scraping aggressivo, brucia gli IP, e tutti gli utenti su quella sottorete ne pagano le conseguenze. Quando acquisti una lista di proxy premium da un rivenditore, spesso ottieni indirizzi che sono già passati attraverso altri tre servizi.

L’esclusività è la soluzione. Quando un IP viene assegnato a voi e nessun altro può utilizzarlo durante il periodo di noleggio, la sua reputazione dipende unicamente dal vostro comportamento. Siete voi a controllare la cronologia. Ecco cosa offre concretamente una configurazione proxy premium privata: non un’etichetta più elegante, ma l’accesso esclusivo all’indirizzo.

E poi c’è l’infrastruttura del provider. Un’azienda che possiede i propri IP e gestisce il proprio hardware può ritirare gli indirizzi bruciati, espandere le subnet e mantenere attivamente la reputazione dell’ASN. Un reseller non può farlo: sta affittando da qualcuno che a sua volta affitta da qualcun altro.

Come capire cosa state davvero acquistando

Bastano poche domande per andare oltre il marketing.

Il provider è proprietario degli indirizzi IP? Se sì, controlla la reputazione. Se li rivende, chiedete da dove provengono gli IP e chi altri li utilizza.

Qual è la diversità delle subnet? Un pool in cui tutti gli IP si trovano nella stessa /24 è fragile. Un singolo ban può propagarsi all’intero blocco. Un provider con IP distribuiti su molte subnet vi garantisce resilienza.

L’IP è esclusivamente vostro durante il noleggio? «Dedicato» e «privato» dovrebbero significare che nessun altro utilizza il vostro indirizzo. Non tutti i provider rispettano questo principio — alcuni definiscono «private» dei pool condivisi solo perché la lista non è pubblicata apertamente.

Quali protocolli sono supportati? HTTP copre il traffico web di base. HTTPS con certificati SSL appropriati aggiunge una connessione crittografata tra voi e il proxy — non solo tra il proxy e il target. SOCKS5 gestisce il traffico non-HTTP e supporta UDP.

Se si applicano questi criteri a FineProxy

La checklist qui sopra non è teorica — corrisponde esattamente a come abbiamo costruito la nostra infrastruttura, ed ecco cosa ottenete mettendola in pratica. Possediamo oltre 100.000 indirizzi IPv4 distribuiti su più subnet, ASN e oltre 20 paesi — nessun reselling, nessun intermediario. Finché noleggiate un IP, è esclusivamente vostro: nessun altro cliente può ricevere lo stesso indirizzo durante il vostro periodo di noleggio.

Ogni IP supporta HTTP, HTTPS (con un certificato SSL dedicato per ogni indirizzo) e SOCKS5. La bandwidth è illimitata e la velocità raggiunge i 500 Mbps per IP — ben oltre il limite di 100 Mbps imposto dalla maggior parte dei provider di proxy datacenter.

Se desiderate acquistare IP di server proxy elite singolarmente o in blocco, la dashboard vi consente di scegliere quantità e posizione geografica. Quando avete bisogno di una configurazione proxy non rilevabile, la combinazione di IP esclusivi puliti, header corretti e SSL per IP vi avvicina il più possibile all'invisibilità che un proxy datacenter può offrire.

Per le attività in cui servono indirizzi dall'aspetto residential, i proxy ISP aggiungono quel livello in più — stesso traffico illimitato, stesso accesso esclusivo, ma l'IP è registrato presso un vero internet provider.

Il vero banco di prova

Un proxy di alta qualità (HQ) dimostra il suo valore dopo una settimana di utilizzo, non sulla pagina di vendita. IP puliti, nessun ban a sorpresa causato dallo scraping di qualcun altro, velocità costante e un provider che possiede realmente ciò che vende. Tutto il resto è contorno.