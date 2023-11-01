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Proxy Premium

Proxies IPv4 exclusivos com anonimato elite por padrão: HTTP/HTTPS/SOCKS5, sub-redes limpas em mais de 20 países, 500 Mbps por IP, tráfego ilimitado.

Configure seu plano →Proxies por 48 horas
Sem mediçãoSem cobrança por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última geração
Até 80 GbpsUplink por servidor
REST + MCPProvisione e gerencie por API

Monte seu plano de proxy elite.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.

Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Dedicado.

Pacote de datacenterVendido em blocos, compartilhadoRecomendado aquiDedicadoPessoal, a partir de um único IPISPEndereços estáticos registrados por ISPRotativoCobrado em créditos de API
Ideal paraBots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Usuários por endereçoAté 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.Até 5Pool compartilhado
Confiança da plataformaPadrãoASN de datacenterAlta — exclusivoAlta — registrado por ISPVaria conforme o pool
Preço a partir de$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pedido mínimo100 IPs1 IP100 IPs2,5 milhões de créditos
Permanência do endereçoEstático durante o períodoEstático durante o períodoEstático durante o períodoMuda a cada solicitação
Largura de bandaSem mediçãoSem mediçãoSem mediçãoCréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
UDP / chamadas de vozAdicional opcionalAdicional opcionalAdicional opcionalIndisponível
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticaçãoLista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Chave de API
Ver planosVer planos dedicadosVer planos ISPVer planos
Recomendado aqui

Dedicado

Pessoal, a partir de um único IP

Ideal para

Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.

Usuários por endereço

1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.

Confiança da plataforma

Alta — exclusivo

Preço a partir de

$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.

Pedido mínimo

1 IP

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos dedicados

Pacote de datacenter

Vendido em blocos, compartilhado

Ideal para

Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.

Usuários por endereço

Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.

Confiança da plataforma

PadrãoASN de datacenter

Preço a partir de

$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos

ISP

Endereços estáticos registrados por ISP

Ideal para

Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.

Usuários por endereço

Até 5

Confiança da plataforma

Alta — registrado por ISP

Preço a partir de

$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos ISP

Rotativo

Cobrado em créditos de API

Ideal para

Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.

Usuários por endereço

Pool compartilhado

Confiança da plataforma

Varia conforme o pool

Preço a partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pedido mínimo

2,5 milhões de créditos

Permanência do endereço

Muda a cada solicitação

Largura de banda

CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.

UDP / chamadas de voz

Indisponível

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticação

Chave de API

Ver planos

Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies por 48 horas

Principais localizações de proxy

As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.

Ver todas as localizações

Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.

A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.

Depois, basta dizer

  • Compre um dedicated premium proxy em Alemanha
  • Exporte meu de alta qualidade lista de proxies como JSON
  • Adicione 203.0.113.7 à lista de IPs permitidos do meu serviço de proxy dedicado
  • Mostre o status de meu exclusivo serviços de proxy
  • Substitua um IP dedicado quando a próxima troca gratuita estiver disponível
Saiba mais Crie uma chave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.

O que o agente não fará — não importa o que você peça

Gastar seu dinheiro

Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.

Pagar mais que o valor cotado

Cada compra inclui o expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.

Cancelar por impulso

As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.

Cobrar duas vezes

Chamadas financeiras usam uma idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.

MCP: 49 ferramentas · 9 escopos de permissãoJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sem estadoAPI REST: 49 operações · OpenAPI 3.1

Configuração manual

Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.

TODAS AS INTEGRAÇÕES

Sistemas

Navegadores

Aplicativos

Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.

A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.

Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.

500 Mbps

por proxy em testes padrão com servidores remotos

99.97%

das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações

96

threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho

0

limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos

AMD EPYC dedicado

Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.

Sub-redes próprias

Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.

Uplink de 80 Gbps

Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.

Tier III / IV

Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.

Observações do teste

A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.

Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.

Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.

2011fornecendo proxies desde

Velocidade sob carga

Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.

rmds901Norton Safe Web, Este anoFonte

Serviço proxy confiável com velocidades rápidas, excelente tempo de funcionamento e conexões seguras. Fácil configuração, grande suporte ao cliente e desempenho consistente tornam-no ideal para uso profissional.

vafej39555SaasHub, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Tráfego nunca medido

Muito acessível proxies europeus. Eu acho que é o único provedor proxy que manteve verdadeira para a Internet livre e segura. Enquanto outros cobram por GB ou mesmo por pedido, estes caras ainda oferecem planos de largura de banda ilimitados.

NemanjaDieg, Este anoTraduzido do inglêsFonte

Serviço de qualidade! Eles têm diferentes tipos de proxy, incluindo rotações sem limite de tráfego, preços acessíveis e opção de geo-targeting. Vários métodos de pagamento: cripto, PayPal ou cartões

Vladimir AkimkinPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

Pedidos mínimos

Proxies excelentes, funcionam como um relógio. Utilizo-os há um ano, uso-os constantemente e compro 1.000 de cada vez.

IvanTrustpilot, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Comprei para testar alguns proxies, para Avito, um foi espancado, mas por 5 minutos substituído por um trabalhador. Em geral, excelente serviço e trabalho operacional. Eu gosto. Eu vou levá-lo aqui agora.

Denis KarpovichPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes
O que "proxy elite" realmente significa?É um nível

É um nível de anonimato específico, não uma classificação de marketing. Um proxy elite remove os cabeçalhos X-Forwarded-For e Via das suas requisições, de modo que o site-alvo não consegue identificar que você está usando um proxy. Qualquer proxy pago de boa reputação deveria funcionar nesse nível por padrão. Se um provedor cobra extra por isso — o produto padrão deles provavelmente está vazando cabeçalhos.

Como verificar se meu proxy é realmente elite?Envie uma requisição

Envie uma requisição pelo proxy para um site de verificação de headers como httpbin.org/headers ou whoer.net. Se a resposta não mostrar Via, nem X-Forwarded-For, nem headers Proxy-Connection — é elite. Se qualquer um desses aparecer, o proxy está se revelando.

Por que proxies "premium" de provedores diferentes apresentam desempenhos tão distintos?O rótulo

O rótulo não significa nada tecnicamente. A diferença está na infraestrutura. Um provedor com IPs próprios, sub-redes diversificadas e gestão ativa de reputação entrega endereços limpos. Um revendedor que compra IPs em massa de terceiros entrega qualquer reputação que esses endereços já carregam — incluindo danos causados por usuários anteriores.

Continuo sendo banido mesmo com um serviço «premium». Por quê?Muito provavelmente

Muito provavelmente você está em IPs compartilhados. Mesmo que o provedor os chame de privados, verifique se outros clientes podem receber os mesmos endereços. Pools compartilhados significam reputação compartilhada. Um único usuário agressivo queima a sub-rede e todos nela são marcados. Migre para um provedor onde seu IP seja genuinamente exclusivo durante o período de locação — como os proxies dedicados do FineProxy.

Qual a diferença entre proxies «premium», «elite» e «HQ»?“Elite” tem um

“Elite” tem um significado técnico (nível mais alto de anonimato — nenhum cabeçalho vazado). “Premium” e “HQ” são termos de marketing sem definição padronizada. Alguns provedores usam para seu melhor plano, outros colocam em qualquer coisa. Avalie pelas especificações: propriedade do IP, exclusividade, diversidade de sub-redes, protocolos suportados e velocidade.

Preciso de proxies ISP ou proxies datacenter são suficientes?Depende do alvo

Depende do alvo. IPs datacenter funcionam para a maioria das tarefas de scraping, acesso a APIs e plataformas que não fazem fingerprinting agressivo do tipo de conexão. Sites com sistemas anti-bot robustos — grandes marketplaces de e-commerce, principais plataformas de mídias sociais, lojas de sneakers e ingressos, serviços de streaming — podem tratar IPs datacenter com mais desconfiança. Proxies ISP parecem usuários residenciais comuns — mesmo desempenho, mas muito mais difíceis de distinguir de tráfego orgânico, o que os torna a melhor escolha quando o alvo analisa ativamente a origem da conexão.

Guia

O que «proxy premium» realmente significa (e o que é só rótulo)

5 min de leituraEquipe de rede da FineProxy

Todo provedor de proxy chama seu produto de premium. Ou elite. Ou HQ. Pesquise qualquer um desses termos e você encontrará dezenas de serviços que parecem todos idênticos: “alta velocidade, anonimato total, 99,9% de uptime.” Essas palavras já perderam o significado faz tempo.

Mas as diferenças entre serviços de proxy são reais e mensuráveis. Elas simplesmente não têm nada a ver com o rótulo na landing page.

O único termo técnico que importa

“Elite” é a única palavra nesta lista com uma definição técnica real. Servidores proxy possuem três níveis de anonimato, e essa classificação é um padrão há décadas.

Um proxy transparente envia seu IP real ao site-alvo no cabeçalho X-Forwarded-For. O site sabe quem você é e que você está usando um proxy. Útil para cache em redes corporativas, inútil para todo o resto.

Um proxy anônimo oculta seu IP, mas deixa o cabeçalho Via na requisição. O site não sabe seu endereço, mas consegue identificar que a conexão está passando por um proxy. Algumas plataformas tratam isso como um sinal de alerta.

Um proxy elite anônimo remove ambos os cabeçalhos. O site-alvo vê uma conexão comum vinda do IP do proxy. Nenhuma indicação de que um proxy existe. É isso que a maioria das pessoas realmente precisa, e é o que qualquer proxy pago decente deveria fazer por padrão. Se um provedor cobra extra pelo nível «elite» — é um mau sinal. Significa que o produto padrão deles é anônimo ou pior.

O que realmente separa proxies bons de proxies ruins

Esqueça o marketing. Três fatores determinam se um proxy funciona bem ou faz você ser banido: reputação do IP, exclusividade e infraestrutura do provedor.

Reputação de IP é o fator principal. Sites e sistemas anti-bot não verificam apenas se um IP pertence a um datacenter. Eles checam o histórico daquele endereço específico e de toda a sub-rede em que ele está. Se o bloco /24 de onde seu IP vem já foi sinalizado por spam, scraping ou abuso — seu proxy novinho já começa com uma ficha suja. Você ainda nem enviou uma única requisição e o Cloudflare já está desconfiado.

É por isso que proxies compartilhados baratos falham. O provedor vende o mesmo pool para centenas de clientes. Alguém roda um scraping agressivo, queima os IPs, e todo mundo naquela sub-rede paga o preço. Quando você compra uma lista de proxies premium de um revendedor, muitas vezes está recebendo endereços que já passaram por outros três serviços.

Exclusividade é a solução. Quando um IP é atribuído a você e ninguém mais pode usá-lo durante o seu período de locação — a reputação dele depende apenas do seu próprio comportamento. Você controla o histórico. É isso que uma configuração de proxy premium privado realmente entrega na prática: não um rótulo mais sofisticado, mas acesso exclusivo ao endereço.

E depois vem a infraestrutura do provedor. Uma empresa que possui seus próprios IPs e gerencia seu próprio hardware pode aposentar endereços queimados, expandir sub-redes e manter a reputação do ASN de forma ativa. Um revendedor não consegue — está alugando de alguém que aluga de outra pessoa.

Como saber o que você está realmente comprando

Algumas perguntas ajudam a cortar o papo de marketing rapidamente.

O provedor é dono dos endereços IP? Se sim, ele controla a reputação. Se revende — pergunte de onde vêm os IPs e quem mais os utiliza.

Qual é a diversidade de sub-redes? Um pool onde todos os IPs estão no mesmo /24 é frágil. Um único banimento pode se espalhar para o bloco inteiro. Um provedor com IPs distribuídos em diversas sub-redes oferece muito mais resiliência.

O IP é exclusivo para você durante a locação? «Dedicado» e «privado» deveriam significar que ninguém mais usa o seu endereço. Nem todos os provedores respeitam isso — alguns chamam pools compartilhados de «privados» só porque a lista não é publicada abertamente.

Quais protocolos são suportados? HTTP cobre tráfego web básico. HTTPS com certificados SSL adequados adiciona conexão criptografada entre você e o proxy — não apenas entre o proxy e o destino. SOCKS5 lida com tráfego não-HTTP e suporta UDP.

Se você aplicar esses critérios ao FineProxy

O checklist acima não é teórico — é exatamente como construímos nossa infraestrutura, então veja o que você recebe ao aplicá-lo. Somos donos de mais de 100.000 endereços IPv4 distribuídos em múltiplas sub-redes, ASNs e mais de 20 países — sem revenda, sem intermediários. Enquanto você estiver alugando um IP, ele é exclusivamente seu; nenhum outro cliente pode receber o mesmo endereço durante o seu período de locação.

Todo IP suporta HTTP, HTTPS (com certificado SSL dedicado por endereço) e SOCKS5. A largura de banda é ilimitada, e as velocidades chegam a 500 Mbps por IP — bem acima do limite de 100 Mbps que a maioria dos provedores de proxy datacenter impõe.

Se você quer comprar IPs de servidor proxy elite individualmente ou em massa — o painel permite escolher quantidade e localização. Quando você precisa de uma configuração de proxy indetectável, a combinação de IPs exclusivos limpos, headers adequados e SSL por IP leva você o mais perto possível da invisibilidade que um proxy datacenter pode oferecer.

Para tarefas em que você precisa de endereços que pareçam residenciais, os proxies ISP adicionam essa camada — mesmo tráfego ilimitado, mesmo acesso exclusivo, mas o IP é registrado em um provedor de internet real.

O teste de verdade

Um proxy de alta qualidade (HQ) se prova depois de uma semana de uso, não na página de vendas. IPs limpos, sem banimentos surpresa por causa do scraping de outra pessoa, velocidade consistente e um provedor que realmente é dono do que está vendendo. Todo o resto é enfeite.