Každý poskytovatel proxy označuje svůj produkt jako premium. Nebo elite. Nebo HQ. Vyhledejte jakýkoli z těchto výrazů a najdete desítky služeb, které znějí naprosto stejně: “vysoká rychlost, plná anonymita, 99.9% uptime.” Tato slova ztratila jakýkoli význam už dávno.
Ale rozdíly mezi proxy službami jsou reálné a měřitelné. Jen nemají nic společného s nálepkou na landing page.
Jediný technický termín, na kterém záleží
“Elite” jediné slovo z celého seznamu, které má skutečnou technickou definici. Proxy servery mají tři úrovně anonymity a tato klasifikace je standardem už desítky let.
Transparentní proxy předává vaši skutečnou IP adresu cílovému webu v hlavičce X-Forwarded-For. Web ví, kdo jste a že používáte proxy. Hodí se pro cachování v podnikových sítích, pro cokoliv jiného je nepoužitelná.
Anonymní proxy skrývá vaši IP adresu, ale v požadavku ponechává hlavičku Via. Web nezná vaši adresu, ale dokáže rozpoznat, že připojení jde přes proxy. Některé platformy to považují za varovný signál.
Elitní anonymní proxy odstraní obě hlavičky. Cílový server vidí běžné připojení z IP adresy proxy. Žádná indikace, že proxy existuje. Přesně to většina lidí skutečně potřebuje a každá slušná placená proxy by to měla dělat standardně. Pokud si poskytovatel účtuje příplatek za „elitní
Co ve skutečnosti odlišuje dobré proxy od špatných
Zapomeňte na marketing. O tom, zda proxy funguje spolehlivě, nebo vám přinese ban, rozhodují tři věci: reputace IP, exkluzivita a infrastruktura poskytovatele.
Reputace IP je klíčová. Webové stránky a anti-bot systémy nekontrolují jen to, zda IP patří datacentru. Kontrolují historii konkrétní adresy i celého subnetu, ve kterém se nachází. Pokud byl blok /24, ze kterého vaše IP pochází, nahlášen kvůli spamu, scrapingu nebo zneužití — vaše zbrusu nová proxy začíná se špatným záznamem. Ještě jste neodeslali jediný požadavek, a Cloudflare už je podezřívavý.
Proto levné sdílené proxy selhávají. Poskytovatel prodává stejný pool stovkám zákazníků. Někdo spustí agresivní scraping, spálí IP adresy a za to zaplatí všichni v dané podsíti. Když si koupíte prémiový proxy list od resellera, často dostáváte adresy, které už prošly třemi jinými službami.
Řešením je exkluzivita. Když je IP adresa přiřazena výhradně vám a nikdo jiný ji po dobu vašeho pronájmu nemůže používat — její reputace závisí pouze na vašem vlastním chování. Historii máte pod kontrolou vy. Přesně tohle v praxi přináší nastavení privátního prémiového proxy: ne honosnější označení, ale výhradní přístup k adrese.
A pak je tu infrastruktura poskytovatele. Společnost, která vlastní své IP adresy a spravuje vlastní hardware, může stahovat z provozu spálené adresy, rozšiřovat subnety a aktivně udržovat reputaci ASN. Reseller to nedokáže — pronajímá si od někoho, kdo si pronajímá od někoho dalšího.
Jak zjistit, co vlastně kupujete
Pár otázek rychle pronikne skrz marketingové fráze.
Vlastní poskytovatel IP adresy? Pokud ano, má kontrolu nad reputací. Pokud je přeprodává — zeptejte se, odkud IP pocházejí a kdo další je používá.
Jaká je diverzita subnetů? Pool, ve kterém všechny IP sedí ve stejném /24, je křehký. Jeden ban se může přenést na celý blok. Poskytovatel s IP rozloženými napříč mnoha subnety vám zajistí odolnost.
Je IP po dobu pronájmu exkluzivně vaše? “Dedikovaná” a “privátní” by mělo znamenat, že vaši adresu nepoužívá nikdo jiný. Ne všichni poskytovatelé to dodržují — někteří nazývají sdílené pooly “privátní”, pokud seznam není veřejně publikován.
Jaké protokoly jsou podporovány? HTTP pokrývá základní webový provoz. HTTPS se správnými SSL certifikáty přidává šifrované spojení mezi vámi a proxy — nejen mezi proxy a cílovým serverem. SOCKS5 zvládá i jiný než HTTP provoz a podporuje UDP.
Pokud tato kritéria aplikujete na FineProxy
Výše uvedený kontrolní seznam není teoretický — přesně takto jsme vybudovali naši infrastrukturu, takže zde je, co získáte. Vlastníme přes 100 000 IPv4 adres rozprostřených napříč více subnety, ASN a 20+ zeměmi — žádný přeprodej, žádní prostředníci. Po dobu pronájmu je IP adresa výhradně vaše; žádný jiný zákazník nemůže po dobu vašeho pronájmu obdržet stejnou adresu.
Každá IP podporuje HTTP, HTTPS (s dedikovaným SSL certifikátem pro každou adresu) a SOCKS5. Šířka pásma je neomezená a rychlosti dosahují 500 Mbps na IP — výrazně nad limitem 100 Mbps, který stanovuje většina poskytovatelů datacenter proxy.
Pokud chcete koupit IP adresy elitního proxy serveru jednotlivě nebo velkém — dashboard vám umožní zvolit množství a lokaci. Když potřebujete nedetekovatelné nastavení proxy, kombinace čistých exkluzivních IP adres, správných hlaviček a SSL na úrovni jednotlivých IP vás dostane tak blízko k neviditelnosti, jak jen datacenter proxy dokáže.
Pro úlohy, kde potřebujete adresy vypadající jako rezidenční, ISP proxy přidávají tuto vrstvu — stejný neomezený provoz, stejný exkluzivní přístup, ale IP je registrovaná u skutečného poskytovatele internetu.
Skutečný test
Vysoce kvalitní (HQ) proxy se prokáže po týdnu používání, ne na prodejní stránce. Čisté IP, žádné nečekané bany kvůli scrapingu někoho jiného, stabilní rychlost a poskytovatel, který skutečně vlastní to, co prodává. Vše ostatní jen dekorace.