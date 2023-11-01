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Premium proxy

Exkluzivní IPv4 proxy s elitní anonymitou ve výchozím nastavení: HTTP/HTTPS/SOCKS5, čisté subnety ve více než 20 zemích, 500 Mbps na IP, neomezený provoz.

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si elitní proxy tarif.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Vyhrazené.

Datacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéDoporučeno zdeVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte jednu vyhrazenou prémiovou proxy v Německu
  • Exportujte můj seznam vysoce kvalitních proxy jako JSON
  • Přidejte 203.0.113.7 na seznam povolených IP adres u mé vyhrazené proxy služby
  • Zobrazte stav mých exkluzivních proxy služeb
  • Vyměňte vyhrazenou IP, až bude k dispozici další bezplatná výměna
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Rychlost pod zátěží

Už nějakou dobu používám FineProxy a jejich služba je neuvěřitelně spolehlivá. Rychlost připojení je konstantně rychlá a funkční doba je prakticky ideální. Ráda bych to doporučila každému, kdo potřebuje stabilní proxy!

RehanNorton Safe Web, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Spolehlivá proxy služba s vysokou rychlostí, dokonalou dobu provozu a bezpečnými připojením. Jednoduchá konfigurace, skvělá zákaznická podpora a pevná výkonnost ji dělají ideální pro profesionální použití.

vafej39555SaasHub, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Provoz se neměří

Velmi dostupné evropské proxy. Myslím, že je to jediný proxy poskytovatel, který zůstává věrný svobodnému a bezpečnému internetu. Zatímco jiní účtují za GB nebo dokonce na požadavek, oni stále nabízejí plány s neomezenou kapacitou.

NemanjaDieg, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Vysoce kvalitní servis! Mají různé typy proxy, včetně bezkromného rotačního systému, dostupných cen a možnosti geo-cílení. Různé způsoby platby: kryptoměny, PayPal nebo karty.

Vladimir AkimkinInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Minimální objednávky

Vynikající proxy, které fungují jako hodinky. Používám je už rok, využívám je neustále a kupuji jich po 1 000.

IvanTrustpilot, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Koupil jsem proxy pro testování, jeden byl zablokován pro Avito, ale během pěti minut ho vyměnil zaměstnanec. Celkově skvělá služba a efektivní obsluha. To se mi líbí. Teď ji využiji tady.

Denis KarpovichInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Co vlastně znamená "elitní proxy"?Nejvyšší anonymita

Jde o konkrétní úroveň anonymity, nikoli o marketingové označení. Elitní proxy odstraňuje z vašich požadavků hlavičky X-Forwarded-For a Via, takže cílový web vůbec nepozná, že proxy používáte. Jakákoli seriózní placená proxy by měla standardně fungovat na této úrovni. Pokud si za to poskytovatel účtuje příplatek — jeho standardní produkt pravděpodobně propouští hlavičky.

Jak ověřím, že je moje proxy skutečně elitní?Zkontrolujte hlavičky

Odešlete požadavek přes proxy na stránku pro kontrolu hlaviček, například httpbin.org/headers nebo whoer.net. Pokud odpověď neobsahuje hlavičky Via, X-Forwarded-For ani Proxy-Connection — jedná se o elitní proxy. Pokud se některá z nich objeví, proxy prozrazuje svou přítomnost.

Proč se "prémiové" proxy od různých poskytovatelů výkonově tak liší?Infrastruktura se liší

Samotné označení nemá žádný technický význam. Rozdíl je v infrastruktuře. Poskytovatel s vlastními IP, rozmanitými subnety a aktivní správou reputace dodává čisté adresy. Překupník, který IP nakupuje hromadně od někoho jiného, dodává jakoukoliv reputaci, kterou ty adresy už nesou — včetně poškození od předchozích uživatelů.

Pořád mě banují, i když používám "prémiovou" službu. Proč?Sdílené IP

Nejspíš používáte sdílené IP adresy. I když je poskytovatel označuje jako privátní, ověřte si, zda stejné adresy nedostávají i další zákazníci. Sdílené pooly znamenají sdílenou reputaci. Jeden agresivní uživatel spálí celý subnet a všichni na něm jsou označeni. Přejděte k poskytovateli, kde je vaše IP skutečně exkluzivní po celou dobu pronájmu — jako dedikované proxy od FineProxy.

Jaký je rozdíl mezi "premium," "elite" a "HQ" proxy?Technický termín

“Elite” má technický význam (nejvyšší úroveň anonymity — žádné únikající hlavičky). “Premium” a “HQ” jsou marketingové pojmy bez standardní definice. Někteří poskytovatelé je používají pro svou nejlepší úroveň, jiní je lepí na všechno. Posuzujte podle specifikací: vlastnictví IP, exkluzivita, diverzita subnetů, podporované protokoly a rychlost.

Potřebuji ISP proxy, nebo stačí datacentrové?Záleží na cíli

Záleží na cíli. Datacentrové IP adresy fungují pro většinu scrapingu, přístup přes API a platformy, které agresivně neanalyzují typ připojení. Weby se silnými anti-bot systémy — velké e-commerce tržiště, hlavní sociální sítě, obchody se sneakers a vstupenkami, streamovací služby — mohou datacentrové IP adresy považovat za podezřelejší. ISP proxy vypadají jako běžní domácí uživatelé — stejný výkon, ale obtížněji odlišitelné od organického provozu, což z nich dělá lepší volbu, když cílový web aktivně profiluje původ připojení.

Průvodce

Co ve skutečnosti znamená „Premium Proxy

4 min. čteníSíťový tým FineProxy

Každý poskytovatel proxy označuje svůj produkt jako premium. Nebo elite. Nebo HQ. Vyhledejte jakýkoli z těchto výrazů a najdete desítky služeb, které znějí naprosto stejně: “vysoká rychlost, plná anonymita, 99.9% uptime.” Tato slova ztratila jakýkoli význam už dávno.

Ale rozdíly mezi proxy službami jsou reálné a měřitelné. Jen nemají nic společného s nálepkou na landing page.

Jediný technický termín, na kterém záleží

“Elite” jediné slovo z celého seznamu, které má skutečnou technickou definici. Proxy servery mají tři úrovně anonymity a tato klasifikace je standardem už desítky let.

Transparentní proxy předává vaši skutečnou IP adresu cílovému webu v hlavičce X-Forwarded-For. Web ví, kdo jste a že používáte proxy. Hodí se pro cachování v podnikových sítích, pro cokoliv jiného je nepoužitelná.

Anonymní proxy skrývá vaši IP adresu, ale v požadavku ponechává hlavičku Via. Web nezná vaši adresu, ale dokáže rozpoznat, že připojení jde přes proxy. Některé platformy to považují za varovný signál.

Elitní anonymní proxy odstraní obě hlavičky. Cílový server vidí běžné připojení z IP adresy proxy. Žádná indikace, že proxy existuje. Přesně to většina lidí skutečně potřebuje a každá slušná placená proxy by to měla dělat standardně. Pokud si poskytovatel účtuje příplatek za „elitní

Co ve skutečnosti odlišuje dobré proxy od špatných

Zapomeňte na marketing. O tom, zda proxy funguje spolehlivě, nebo vám přinese ban, rozhodují tři věci: reputace IP, exkluzivita a infrastruktura poskytovatele.

Reputace IP je klíčová. Webové stránky a anti-bot systémy nekontrolují jen to, zda IP patří datacentru. Kontrolují historii konkrétní adresy i celého subnetu, ve kterém se nachází. Pokud byl blok /24, ze kterého vaše IP pochází, nahlášen kvůli spamu, scrapingu nebo zneužití — vaše zbrusu nová proxy začíná se špatným záznamem. Ještě jste neodeslali jediný požadavek, a Cloudflare už je podezřívavý.

Proto levné sdílené proxy selhávají. Poskytovatel prodává stejný pool stovkám zákazníků. Někdo spustí agresivní scraping, spálí IP adresy a za to zaplatí všichni v dané podsíti. Když si koupíte prémiový proxy list od resellera, často dostáváte adresy, které už prošly třemi jinými službami.

Řešením je exkluzivita. Když je IP adresa přiřazena výhradně vám a nikdo jiný ji po dobu vašeho pronájmu nemůže používat — její reputace závisí pouze na vašem vlastním chování. Historii máte pod kontrolou vy. Přesně tohle v praxi přináší nastavení privátního prémiového proxy: ne honosnější označení, ale výhradní přístup k adrese.

A pak je tu infrastruktura poskytovatele. Společnost, která vlastní své IP adresy a spravuje vlastní hardware, může stahovat z provozu spálené adresy, rozšiřovat subnety a aktivně udržovat reputaci ASN. Reseller to nedokáže — pronajímá si od někoho, kdo si pronajímá od někoho dalšího.

Jak zjistit, co vlastně kupujete

Pár otázek rychle pronikne skrz marketingové fráze.

Vlastní poskytovatel IP adresy? Pokud ano, má kontrolu nad reputací. Pokud je přeprodává — zeptejte se, odkud IP pocházejí a kdo další je používá.

Jaká je diverzita subnetů? Pool, ve kterém všechny IP sedí ve stejném /24, je křehký. Jeden ban se může přenést na celý blok. Poskytovatel s IP rozloženými napříč mnoha subnety vám zajistí odolnost.

Je IP po dobu pronájmu exkluzivně vaše? “Dedikovaná” a “privátní” by mělo znamenat, že vaši adresu nepoužívá nikdo jiný. Ne všichni poskytovatelé to dodržují — někteří nazývají sdílené pooly “privátní”, pokud seznam není veřejně publikován.

Jaké protokoly jsou podporovány? HTTP pokrývá základní webový provoz. HTTPS se správnými SSL certifikáty přidává šifrované spojení mezi vámi a proxy — nejen mezi proxy a cílovým serverem. SOCKS5 zvládá i jiný než HTTP provoz a podporuje UDP.

Pokud tato kritéria aplikujete na FineProxy

Výše uvedený kontrolní seznam není teoretický — přesně takto jsme vybudovali naši infrastrukturu, takže zde je, co získáte. Vlastníme přes 100 000 IPv4 adres rozprostřených napříč více subnety, ASN a 20+ zeměmi — žádný přeprodej, žádní prostředníci. Po dobu pronájmu je IP adresa výhradně vaše; žádný jiný zákazník nemůže po dobu vašeho pronájmu obdržet stejnou adresu.

Každá IP podporuje HTTP, HTTPS (s dedikovaným SSL certifikátem pro každou adresu) a SOCKS5. Šířka pásma je neomezená a rychlosti dosahují 500 Mbps na IP — výrazně nad limitem 100 Mbps, který stanovuje většina poskytovatelů datacenter proxy.

Pokud chcete koupit IP adresy elitního proxy serveru jednotlivě nebo velkém — dashboard vám umožní zvolit množství a lokaci. Když potřebujete nedetekovatelné nastavení proxy, kombinace čistých exkluzivních IP adres, správných hlaviček a SSL na úrovni jednotlivých IP vás dostane tak blízko k neviditelnosti, jak jen datacenter proxy dokáže.

Pro úlohy, kde potřebujete adresy vypadající jako rezidenční, ISP proxy přidávají tuto vrstvu — stejný neomezený provoz, stejný exkluzivní přístup, ale IP je registrovaná u skutečného poskytovatele internetu.

Skutečný test

Vysoce kvalitní (HQ) proxy se prokáže po týdnu používání, ne na prodejní stránce. Čisté IP, žádné nečekané bany kvůli scrapingu někoho jiného, stabilní rychlost a poskytovatel, který skutečně vlastní to, co prodává. Vše ostatní jen dekorace.