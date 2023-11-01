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Proxy Premium

Proxies IPv4 exclusifs avec anonymat élite par défaut : HTTP/HTTPS/SOCKS5, sous-réseaux propres dans plus de 20 pays, 500 Mbps par IP, trafic illimité.

Configurer votre offre →Proxys pour 48 heures
Sans limite de traficAucuns frais par Go
AMD EPYCMatériel serveur de dernière génération
Jusqu’à 80 Gbit/sLiaison montante par serveur
REST + MCPProvisionnez et gérez par API

Configurez votre offre de proxy élite.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.

Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Dédié.

Forfait centre de donnéesVendu par blocs, partagéRecommandé iciDédiéPersonnel, à partir d’une seule IPISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAIRotatifFacturé en crédits API
Idéal pourBots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Utilisateurs par adresseJusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.Jusqu’à 5Pool partagé
Confiance de la plateformeStandardASN de centre de donnéesÉlevée — exclusifÉlevée — enregistré auprès d’un FAIVarie selon le pool
Prix à partir de$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Commande minimale100 IP1 IP100 IP2,5 millions de crédits
Durée de conservation de l’adresseStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeChange à chaque requête
Bande passanteSans limite de traficSans limite de traficSans limite de traficCréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
UDP / appels vocauxOption facultativeOption facultativeOption facultativeIndisponible
ProtocolesHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentificationListe d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Clé API
Voir les offresVoir les offres dédiéesVoir les offres FAIVoir les offres
Recommandé ici

Dédié

Personnel, à partir d’une seule IP

Idéal pour

Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.

Utilisateurs par adresse

1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.

Confiance de la plateforme

Élevée — exclusif

Prix à partir de

$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.

Commande minimale

1 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres dédiées

Forfait centre de données

Vendu par blocs, partagé

Idéal pour

Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.

Confiance de la plateforme

StandardASN de centre de données

Prix à partir de

$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres

ISP

Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI

Idéal pour

Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5

Confiance de la plateforme

Élevée — enregistré auprès d’un FAI

Prix à partir de

$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres FAI

Rotatif

Facturé en crédits API

Idéal pour

Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.

Utilisateurs par adresse

Pool partagé

Confiance de la plateforme

Varie selon le pool

Prix à partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Commande minimale

2,5 millions de crédits

Durée de conservation de l’adresse

Change à chaque requête

Bande passante

CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.

UDP / appels vocaux

Indisponible

Protocoles

HTTP, SOCKS5

Authentification

Clé API

Voir les offres

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys pour 48 heures

Principaux emplacements de proxys

Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.

Voir tous les emplacements

Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.

FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.

Il suffit ensuite de dire

  • Achète un dedicated premium proxy en Allemagne
  • Exporte mon haute qualité liste de proxys au format JSON
  • Ajoute à la liste d’IP autorisées 203.0.113.7 pour mon proxy dédié service
  • Affiche le statut de mon exclusif services proxy
  • Remplace a IP dédiée lorsque le prochain échange gratuit est disponible
En savoir plus Créez une clé API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.

Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez

Dépenser votre argent

Six outils agissent sur le solde et exigent tous wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.

Payer plus que le montant du devis

Chaque achat transmet le champ expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.

Annuler par inadvertance

Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.

Vous facturer deux fois

Les appels financiers utilisent une idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.

MCP : 49 outils · 9 périmètres d’autorisationJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sans étatAPI REST : 49 opérations · OpenAPI 3.1

Configuration manuelle

Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.

TOUTES LES INTÉGRATIONS

Systèmes

Navigateurs

Applications

Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.

FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.

Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.

500 Mbps

par proxy lors de tests standard sur serveurs distants

99.97%

des connexions établies sur 1 973 500 requêtes

96

threads simultanés sur une même IP sans dégradation

0

plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres

AMD EPYC dédié

Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.

Sous-réseaux propres

Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.

Liaison montante de 80 Gbit/s

Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.

Tier III / IV

Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.

Notes du test

Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.

Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.

Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Vitesse sous charge

Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.

ammar ghezaliDieg, Il y a plus de 2 ansSource

Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !

Evan trzDieg, L’année dernièreSource

Trafic jamais mesuré

Alors que d'autres fournisseurs facturent par Go ou même par demande, ces types restent fidèles à leur mission de maintenir Internet gratuit et sûr. Leurs options de centre de données sont bon marché et offrent une bande passante illimitée.

Nemanja DuricSaasHub, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

Prestation de qualité ! Ils proposent différents types de proxy, notamment des proxys rotatifs sans limite de trafic, des prix abordables et une option de ciblage géographique. Différents modes de paiement : crypto, PayPal ou cartes

Vladimir AkimkinPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

Minimums de commande

Excellents proxys, ils fonctionnent comme une horloge. Je les utilise depuis un an, en permanence, et j'en achète 1 000 à la fois.

IvanTrustpilot, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

L'un des meilleurs proxys du secteur. Cela fait presque cinq ans que je travaille chez FineProxy et je n'ai toujours pas trouvé quelque chose de mieux. Lors de l'achat d'un grand nombre d'IP (à partir de 5 000), plus de 95 % fonctionnent de manière stable 24h/24 et 7j/7. Réductions si le tarif est renouvelé mensuellement.

aboveundbeyondNorton Safe Web, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients
Que signifie réellement "proxy élite" ?Il s’agit d’un

Il s’agit d’un niveau d’anonymat précis, et non d’un argument marketing. Un proxy élite supprime les en-têtes X-Forwarded-For et Via de vos requêtes, de sorte que le site cible ne peut pas détecter que vous utilisez un proxy. Tout proxy payant digne de ce nom devrait fonctionner à ce niveau par défaut. Si un fournisseur facture un supplément pour cela, c’est que son produit standard laisse probablement fuiter des en-têtes.

Comment vérifier si mon proxy est réellement élite ?Envoyez une requête

Envoyez une requête via le proxy vers un site de vérification des en-têtes comme httpbin.org/headers ou whoer.net. Si la réponse ne contient aucun en-tête Via, X-Forwarded-For ou Proxy-Connection, le proxy est élite. Si l'un de ces en-têtes apparaît, le proxy révèle sa présence.

Pourquoi les proxies "premium" de différents fournisseurs offrent-ils des performances si différentes ?L'étiquette n'a

L'étiquette n'a aucune signification technique. La différence réside dans l'infrastructure. Un fournisseur disposant de ses propres IP, de sous-réseaux diversifiés et d'une gestion active de la réputation fournit des adresses propres. Un revendeur qui achète des IP en masse auprès de tiers livre la réputation déjà associée à ces adresses — y compris les dommages causés par les utilisateurs précédents.

Je me fais constamment bannir malgré un service "premium". Pourquoi ?Vous êtes

Vous êtes très probablement sur des IP partagées. Même si le fournisseur les qualifie de privées, vérifiez si d'autres clients peuvent recevoir les mêmes adresses. Pools partagés signifient réputation partagée. Un seul utilisateur agressif grille le sous-réseau, et tous ceux qui s'y trouvent sont signalés. Passez à un fournisseur où votre IP est véritablement exclusive pendant votre location — comme les proxies dédiés de FineProxy.

Quelle est la différence entre les proxies "premium", "élite" et "HQ" ?“Élite” a une

“Élite” a une signification technique (niveau d'anonymat le plus élevé — aucun en-tête divulgué). “Premium” et “HQ” sont des termes marketing sans définition standardisée. Certains fournisseurs les réservent à leur meilleure offre, d'autres les appliquent à tout leur catalogue. Jugez sur les caractéristiques : propriété des IP, exclusivité, diversité des sous-réseaux, protocoles pris en charge et vitesse.

Ai-je besoin de proxies ISP, ou les proxies datacenter suffisent-ils ?Cela dépend de

Cela dépend de la cible. Les IP datacenter fonctionnent pour la plupart des tâches de scraping, d'accès API et sur les plateformes qui n'analysent pas agressivement le type de connexion. Les sites dotés de systèmes anti-bot puissants — grandes marketplaces e-commerce, réseaux sociaux majeurs, sites de sneakers et de billetterie, services de streaming — peuvent traiter les IP datacenter avec plus de méfiance. Les proxies ISP ressemblent à des utilisateurs résidentiels classiques — mêmes performances, mais plus difficiles à distinguer du trafic organique, ce qui en fait le meilleur choix lorsque la cible profile activement l'origine de la connexion.

Guide

Ce que «Proxy Premium» signifie vraiment (et ce qui n»est qu'une étiquette)

6 min de lectureÉquipe réseau FineProxy

Tous les fournisseurs de proxies qualifient leur produit de premium. Ou d'élite. Ou de HQ. Recherchez n'importe lequel de ces termes et vous trouverez des dizaines de services qui semblent tous identiques : « haute vitesse, anonymat total, 99.9% de disponibilité. » Ces mots ont cessé de signifier quoi que ce soit depuis bien longtemps.

Pourtant, les différences entre les services de proxy sont réelles et mesurables. Elles n'ont simplement rien à voir avec l'étiquette affichée sur la page d'accueil.

Le seul terme technique qui compte

« Élite » est le seul mot de cette liste qui possède une véritable définition technique. Les serveurs proxy présentent trois niveaux d»anonymat, et cette classification est un standard depuis des décennies.

Un proxy transparent transmet votre véritable IP au site cible via l'en-tête X-Forwarded-For. Le site sait qui vous êtes et que vous utilisez un proxy. Utile pour la mise en cache dans les réseaux d'entreprise, inutile pour tout le reste.

Un proxy anonyme masque votre IP mais laisse l'en-tête Via dans la requête. Le site ne connaît pas votre adresse, mais il peut détecter que la connexion passe par un proxy. Certaines plateformes considèrent cela comme un signal d'alerte.

Un proxy anonyme élite supprime les deux en-têtes. Le site cible voit une connexion ordinaire provenant de l'IP du proxy. Aucune indication qu'un proxy est utilisé. C'est ce dont la plupart des utilisateurs ont réellement besoin, et c'est ce que tout proxy payant digne de ce nom devrait faire par défaut. Si un fournisseur facture un supplément pour le niveau « nélite » — c»est mauvais signe. Cela signifie que son produit par défaut est anonyme, voire pire.

Ce qui distingue réellement un bon proxy d'un mauvais

Oubliez le marketing. Trois facteurs déterminent si un proxy fonctionne correctement ou vous fait bannir : la réputation de l'IP, l'exclusivité et l'infrastructure du fournisseur.

La réputation de l'IP est le facteur déterminant. Les sites web et les systèmes anti-bot ne se contentent pas de vérifier si une IP appartient à un datacenter. Ils examinent l'historique de cette adresse spécifique et de l'ensemble du sous-réseau auquel elle appartient. Si le bloc /24 dont provient votre IP a été signalé pour du spam, du scraping ou des abus — votre proxy tout neuf démarre avec un casier chargé. Vous n'avez même pas envoyé une seule requête que Cloudflare est déjà méfiant.

C’est précisément pour cela que les proxies partagés bon marché échouent. Le fournisseur vend le même pool à des centaines de clients. Quelqu’un lance un scraping agressif, grille les IP, et tous les utilisateurs de ce sous-réseau en paient le prix. Quand vous achetez une liste de proxies premium auprès d’un revendeur, vous obtenez souvent des adresses déjà passées par trois autres services.

L'exclusivité est la solution. Lorsqu'une IP vous est attribuée et que personne d'autre ne peut l'utiliser pendant votre période de location, sa réputation ne dépend que de votre propre comportement. Vous contrôlez l'historique. C'est précisément ce qu'offre en pratique une configuration de proxy privé premium : non pas une étiquette plus prestigieuse, mais un accès exclusif à l'adresse.

Et puis il y a l'infrastructure du fournisseur. Une entreprise qui possède ses propres IP et gère son propre matériel peut retirer les adresses grillées, étendre ses sous-réseaux et maintenir activement la réputation de ses ASN. Un revendeur ne le peut pas — il loue à quelqu'un qui loue lui-même à quelqu'un d'autre.

Comment savoir ce que vous achetez réellement

Quelques questions suffisent à voir au-delà du discours marketing.

Le fournisseur est-il propriétaire des adresses IP ? Si c'est le cas, il maîtrise leur réputation. S'il revend des IP tierces, demandez d'où elles proviennent et qui d'autre les utilise.

Quelle est la diversité des sous-réseaux ? Un pool dont toutes les IP se trouvent dans le même /24 est fragile. Un seul blocage peut se propager à l'ensemble du bloc. Un fournisseur dont les IP sont réparties sur de nombreux sous-réseaux vous offre une vraie résilience.

L'IP vous est-elle exclusivement réservée pendant la location ? “Dédié” et “privé” devraient signifier que personne d'autre n'utilise votre adresse. Tous les fournisseurs ne respectent pas cette promesse — certains qualifient des pools partagés de “privés” simplement parce que la liste n’est pas publiée.

Quels protocoles sont pris en charge ? HTTP couvre le trafic web de base. HTTPS avec des certificats SSL valides ajoute une connexion chiffrée entre vous et le proxy — pas seulement entre le proxy et la cible. SOCKS5 gère le trafic non-HTTP et supporte UDP.

Si vous appliquez ces critères à FineProxy

La checklist ci-dessus n'est pas théorique — c'est exactement ainsi que nous avons conçu notre infrastructure, voici donc ce que vous obtenez concrètement. Nous possédons plus de 100 000 adresses IPv4 réparties sur plusieurs sous-réseaux, ASN et plus de 20 pays — sans revente, sans intermédiaire. Tant que vous louez une IP, elle est exclusivement la vôtre ; aucun autre client ne peut recevoir la même adresse pendant votre période de location.

Chaque IP prend en charge HTTP, HTTPS (avec un certificat SSL dédié par adresse) et SOCKS5. La bande passante est illimitée et les débits atteignent 500 Mbps par IP — bien au-dessus du plafond de 100 Mbps imposé par la plupart des fournisseurs de proxies datacenter.

Que vous souhaitiez acheter des IP de serveur proxy élite à l'unité ou en gros, le tableau de bord vous permet de choisir la quantité et la localisation. Lorsque vous avez besoin d'une configuration proxy indétectable, la combinaison d'IP exclusives propres, d'en-têtes correctement configurés et du SSL par IP vous rapproche autant de l'invisibilité qu'un proxy datacenter peut le permettre.

Pour les tâches nécessitant des adresses d'apparence résidentielle, les proxies ISP ajoutent cette couche supplémentaire : même trafic illimité, même accès exclusif, mais l'IP est enregistrée auprès d'un véritable fournisseur d'accès internet.

Le vrai test

Un proxy de haute qualité (HQ) fait ses preuves après une semaine d'utilisation, pas sur la page de vente. Des IP propres, aucun blocage surprise causé par le scraping d'un autre utilisateur, une vitesse constante, et un fournisseur qui possède réellement ce qu'il vend. Tout le reste n'est que décoration.