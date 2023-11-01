Setiap pembekal proksi memanggil produk mereka premium. Atau elite. Atau HQ. Cari mana-mana istilah ini dan anda akan menemui berpuluh-puluh perkhidmatan yang kedengarannya sama: «kelajuan tinggi, tanpa nama sepenuhnya, 99.9% masa operasi.» Perkataan-perkataan ini sudah lama hilang maknanya.

Namun perbezaan antara perkhidmatan proksi memang nyata dan boleh diukur. Cuma ia langsung tiada kaitan dengan label di halaman pendaratan.

Satu istilah teknikal yang benar-benar penting

«Elite» ialah satu-satunya perkataan dalam senarai ini yang mempunyai definisi teknikal sebenar. Pelayan proksi mempunyai tiga tahap kerahsiaan, dan klasifikasi ini telah menjadi standard selama berdekad-dekad.

Proksi telus menghantar IP sebenar anda kepada tapak sasaran melalui header X-Forwarded-For. Tapak tersebut tahu siapa anda dan tahu anda menggunakan proksi. Berguna untuk caching dalam rangkaian korporat, tidak berguna untuk apa-apa yang lain.

Proksi tanpa nama menyembunyikan IP anda tetapi meninggalkan header Via dalam permintaan. Tapak tidak mengetahui alamat anda, tetapi ia dapat mengesan bahawa sambungan datang melalui proksi. Sesetengah platform menganggap itu sebagai petanda meragukan.

Proksi tanpa nama elite mengalih keluar kedua-dua header. Tapak sasaran hanya nampak sambungan biasa daripada IP proksi. Tiada petunjuk bahawa proksi wujud. Inilah yang sebenarnya diperlukan oleh kebanyakan pengguna, dan inilah yang sepatutnya dilakukan secara lalai oleh mana-mana proksi berbayar yang baik. Jika pembekal mengenakan caj tambahan untuk tahap «elite» — itu petanda buruk. Bermakna produk lalai mereka hanyalah tahap anonymous atau lebih teruk.

Apa yang benar-benar membezakan proksi baik daripada yang buruk

Lupakan pemasaran. Tiga perkara menentukan sama ada proksi berfungsi dengan baik atau menyebabkan anda disekat: reputasi IP, eksklusiviti, dan infrastruktur pembekal.

Reputasi IP ialah faktor utama. Laman web dan sistem anti-bot bukan sekadar menyemak sama ada sesuatu IP milik pusat data. Mereka menyemak sejarah alamat tersebut dan keseluruhan subnet tempatnya berada. Jika blok /24 asal IP anda telah ditanda kerana spam, pengikisan, atau penyalahgunaan — proksi baharu anda bermula dengan rekod buruk. Anda belum pun menghantar satu permintaan, dan Cloudflare sudah pun mencurigainya.

Inilah sebab proksi dikongsi yang murah gagal. Pembekal menjual kumpulan IP yang sama kepada ratusan pelanggan. Seseorang menjalankan pengikisan agresif, merosakkan IP tersebut, dan semua pengguna pada subnet itu menanggung akibatnya. Apabila anda membeli senarai proksi premium daripada penjual semula, sering kali anda menerima alamat yang telah melalui tiga perkhidmatan lain.

Eksklusiviti ialah penyelesaiannya. Apabila sesuatu IP diperuntukkan kepada anda sahaja dan tiada sesiapa lain boleh menggunakannya sepanjang tempoh sewaan anda — reputasinya bergantung sepenuhnya pada tingkah laku anda sendiri. Anda mengawal sejarahnya. Itulah yang sebenarnya diberikan oleh tetapan proksi premium peribadi: bukan label yang lebih mewah, tetapi akses tunggal kepada alamat tersebut.

Dan seterusnya ialah infrastruktur pembekal. Syarikat yang memiliki IP sendiri dan menguruskan perkakasan sendiri boleh menarik balik alamat yang sudah terbakar, mengembangkan subnet, dan mengekalkan reputasi ASN secara aktif. Penjual semula tidak mampu berbuat demikian — mereka menyewa daripada pihak yang turut menyewa daripada pihak lain.

Cara mengetahui apa yang sebenarnya anda beli

Beberapa soalan sahaja sudah cukup untuk menembusi jargon pemasaran.

Adakah pembekal memiliki alamat IP tersebut? Jika ya, mereka mengawal reputasinya. Jika mereka menjual semula — tanya dari mana IP itu datang dan siapa lagi yang menggunakannya.

Sejauh mana kepelbagaian subnet? Kumpulan yang semua IP-nya berada dalam /24 yang sama amat rapuh. Satu sekatan boleh merebak ke seluruh blok. Pembekal dengan IP tersebar merentasi banyak subnet memberikan anda ketahanan.

Adakah IP itu eksklusif untuk anda sepanjang tempoh sewaan? «Dedicated» dan «private» sepatutnya bermaksud tiada orang lain menggunakan alamat anda. Tidak semua pembekal mematuhi perkara ini — sesetengahnya menamakan kumpulan dikongsi sebagai «private» sekiranya senarai itu tidak diterbitkan secara terbuka.

Apakah protokol yang disokong? HTTP mengendalikan trafik web asas. HTTPS dengan sijil SSL yang betul menambah sambungan disulitkan antara anda dan proksi — bukan sekadar antara proksi dan sasaran. SOCKS5 mengendalikan trafik bukan HTTP dan menyokong UDP.

Jika anda menerapkan kriteria tersebut pada FineProxy

Senarai semak di atas bukan teori — ia tepat seperti cara kami membina infrastruktur kami, jadi inilah yang anda peroleh apabila menyemaknya. Kami memiliki lebih 100,000 alamat IPv4 yang tersebar merentasi pelbagai subnet, ASN, dan 20+ negara — tiada penjualan semula, tiada orang tengah. Selagi anda menyewa sesuatu IP, ia milik eksklusif anda; tiada pelanggan lain boleh menerima alamat yang sama sepanjang tempoh sewaan anda.

Setiap IP menyokong HTTP, HTTPS (dengan sijil SSL berdedikasi bagi setiap alamat), dan SOCKS5. Lebar jalur tanpa had, dan kelajuan mencapai 500 Mbps per IP — jauh mengatasi had 100 Mbps yang dikenakan oleh kebanyakan pembekal proksi pusat data.

Jika anda ingin membeli IP pelayan proksi elit secara individu atau pukal — papan pemuka membolehkan anda memilih kuantiti dan lokasi. Apabila anda memerlukan tetapan proksi yang tidak dapat dikesan, gabungan IP eksklusif bersih, pengepala yang betul, dan SSL setiap IP menjadikan anda hampir tidak kelihatan sepertimana yang mampu dicapai oleh proksi pusat data.

Untuk tugas yang memerlukan alamat yang kelihatan seperti kediaman, Proksi ISP menambah lapisan itu — trafik tanpa had yang sama, akses eksklusif yang sama, tetapi IP tersebut didaftarkan pada penyedia internet sebenar.

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