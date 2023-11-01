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Premium Proxy

Exclusieve IPv4-proxy's met elite-anonimiteit als standaard: HTTP/HTTPS/SOCKS5, schone subnetten in meer dan 20 landen, 500 Mbps per IP, onbeperkt verkeer.

Abonnement configureren →Proxy’s voor 48 uur
OnbeperktGeen kosten per GB
AMD EPYCServerhardware van de nieuwste generatie
Tot 80 GbpsNetwerkverbinding per server
REST + MCPInrichten en beheren via API

Stel uw elite-proxyabonnement.

Stel een abonnement samen voor uw exacte workload. Kies het proxytype, de locaties, het aantal IP's, de factureringsperiode en optionele UDP-ondersteuning — de prijs wordt direct bijgewerkt.

LandAantal IP's
UDP-ondersteuning
Uit

Voegt 50% toe aan de basisprijs. Werkt via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — voor gaming, VoIP en streaming.

Meerdere landen in één pakket, extra whitelist-IP’s of verbindingen?Stel het in via het dashboard

Vier manieren om proxy’s te kopen.
Eén past bij deze workload.

Alle FineProxy-adressen gebruiken IPv4. Datacenter-, dedicated en ISP-proxy’s blijven gedurende de looptijd statisch; roterende proxy’s veranderen bij elk verzoek. Statische abonnementen omvatten onbeperkt verkeer. De gemarkeerde optie past bij het belangrijkste gebruiksscenario van deze pagina: Exclusief.

DatacenterpakketVerkocht in gedeelde blokkenHier aanbevolenExclusiefPersoonlijk, vanaf één IPISPStatische, bij ISP geregistreerde adressenRoterendGefactureerd in API-tegoeden
Ideaal voorBots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.
Gebruikers per adresMaximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.Maximaal 5Gedeelde pool
PlatformvertrouwenStandaardDatacenter-ASNHoog — exclusiefHoog — geregistreerd bij ISPVerschilt per pool
Prijs vanaf$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimale bestelling100 IP’s1 IP100 IP’s2,5 miljoen tegoeden
Behoud van adresStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdStatisch tijdens de looptijdWijzigt per aanvraag
BandbreedteOnbeperktOnbeperktOnbeperktTegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.
UDP / spraakoproepenOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingOptionele uitbreidingNiet beschikbaar
ProtocollenHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthenticatieIP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.API-sleutel
Abonnementen bekijkenDedicated abonnementen bekijkenISP-abonnementen bekijkenAbonnementen bekijken
Hier aanbevolen

Exclusief

Persoonlijk, vanaf één IP

Ideaal voor

Langdurige accountsessiesEén adres per profiel, uitsluitend door u gebruikt.

Gebruikers per adres

1 — uNiemand anders gebruikt het tijdens de hele looptijd.

Platformvertrouwen

Hoog — exclusief

Prijs vanaf

$12 / 100 IPsKoop precies wat u nodig hebt.

Minimale bestelling

1 IP

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Dedicated abonnementen bekijken

Datacenterpakket

Verkocht in gedeelde blokken

Ideaal voor

Bots en monitoring op schaalVoor werk zonder persistent account.

Gebruikers per adres

Maximaal 5De reputatie hangt deels af van andere gebruikers.

Platformvertrouwen

StandaardDatacenter-ASN

Prijs vanaf

$12 / 100 IPs$ 0,12 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

Abonnementen bekijken

ISP

Statische, bij ISP geregistreerde adressen

Ideaal voor

Doelen die de ASN beoordelenGeregistreerd bij een internetprovider.

Gebruikers per adres

Maximaal 5

Platformvertrouwen

Hoog — geregistreerd bij ISP

Prijs vanaf

$30 / 100 IPs$ 0,30 per adres per maand

Minimale bestelling

100 IP’s

Behoud van adres

Statisch tijdens de looptijd

Bandbreedte

Onbeperkt

UDP / spraakoproepen

Optionele uitbreiding

Protocollen

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authenticatie

IP-toelatingslijstGebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden toegevoegd.

ISP-abonnementen bekijken

Roterend

Gefactureerd in API-tegoeden

Ideaal voor

Verzameling, geen accountsEen persistente sessie hoort niet van adres te veranderen.

Gebruikers per adres

Gedeelde pool

Platformvertrouwen

Verschilt per pool

Prijs vanaf

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimale bestelling

2,5 miljoen tegoeden

Behoud van adres

Wijzigt per aanvraag

Bandbreedte

TegoedenPer aanvraag gefactureerd, niet per gigabyte.

UDP / spraakoproepen

Niet beschikbaar

Protocollen

HTTP, SOCKS5

Authenticatie

API-sleutel

Abonnementen bekijken

Proxy’s voor 48 uur

Stel een pakket samen voor uw taak en test de proxy’s in de praktijk. Betaal de gekozen configuratie voor 48 uur; de prijs wordt tijdens het configureren berekend.

Proxy’s voor 48 uur

Populairste proxylocaties

De acht proxylocaties die FineProxy-klanten het vaakst kiezen.

Alle locaties bekijken

Eenmalig verbinden.
Vraag het vervolgens gewoon.

FineProxy biedt een ingebouwde MCP-server: plak één URL in uw agent en deze krijgt 49 dashboardtools voor aankopen, verlengingen, IP-rotatie, toelatingslijsten, gebruiksanalyse, facturen en ondersteuning. Dezelfde bewerkingen zijn beschikbaar via een REST API als u de aanroepen liever zelf schrijft.

Zeg vervolgens gewoon

  • Koop één dedicated premium proxy in Duitsland
  • Exporteer mijn high quality proxylijst als JSON
  • Voeg toe aan de IP-toelatingslijst 203.0.113.7 voor mijn dedicated proxyservice
  • Toon de status of mijn exclusive proxyservices
  • Vervang een dedicated IP zodra de volgende gratis wissel beschikbaar is
Meer informatie API-sleutel maken
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Start Claude opnieuw nadat u de configuratie hebt opgeslagen. De 49 FineProxy-tools verschijnen dan in de lijst.

Wat de agent niet doet, wat u ook vraagt

Uw geld uitgeven

Zes tools beïnvloeden het saldo en vereisen wallet:spend. Laat die scope weg en de agent kan alle overige acties uitvoeren.

Meer betalen dan de offerte

Elke aankoop bevat expected_total_cents uit de offerte. Bij één cent afwijking wordt de aanroep geweigerd en niets in rekening gebracht.

Onbedoeld opzeggen

De twee onomkeerbare tools werken niet zonder confirm=true. Beëindiging kan niet als neveneffect optreden.

U dubbel belasten

Financiële aanroepen gebruiken een idempotency_key. Een nieuwe poging na een time-out verwerkt dezelfde betaling, niet een tweede.

MCP: 49 hulpmiddelen · 9 machtigingsbereikenJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · statusloosREST API: 49 bewerkingen · OpenAPI 3.1

Handmatige installatie

Kies uw besturingssysteem, browser of proxyapp voor een stapsgewijze installatiehandleiding.

ALLE INTEGRATIES

Systemen

Browsers

Apps

Gebouwd voor snelheid.
Verkeer wordt nooit gemeten.

FineProxy behaalde tot 500 Mbps in standaardtests op externe servers. Bij scraping was doorgaans de snelheidslimiet van de doelsite de beperkende factor, niet de proxy.

Testmethode: 1.973.500 verbindingspogingen plus gelijktijdigheidstests met maximaal 96 threads via één proxy-IP.

500 Mbps

per proxy in standaardtests op externe servers

99.97%

van de verbindingen tot stand gebracht bij 1.973.500 aanvragen

96

gelijktijdige threads op één IP zonder prestatieverlies

0

bandbreedtelimieten — onbeperkt verkeer bij elk abonnement

Dedicated AMD EPYC

Onze eigen servers, zonder buren op gedeelde VPS’en die om de poort concurreren.

Eigen subnetten

IP’s komen uit onze eigen reeksen en worden niet van een andere provider doorverkocht.

80 Gbps-uplink

Capaciteitsmarge per server — geen garantie voor één proxysessie.

Tier III / IV

Datacenters met redundante stroomvoorziening en koeling op onze locaties.

Testnotities

De werkelijke doorvoer hangt af van de route, bestemming, netwerkomstandigheden en de configuratie en prestaties van de apparatuur. Een laptop op een thuisverbinding van 500 Mbps bereikte in de praktijk circa 468 Mbps; externe servers bereikten in standaardtests tot 500 Mbps. In uitzonderlijke tests vanaf goed geconfigureerde krachtige servers in Europa en de VS werd tot 700 Mbps bereikt; dit is geen gebruikelijk resultaat per sessie.

Elke bewering op deze pagina, in de woorden van anderen.

Relevante klantfeedback uit één pool met geverifieerde beoordelingen, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Snelheid onder belasting

Ik gebruik FineProxy al een tijdje, en hun service is ongelooflijk betrouwbaar. De verbindingssnelheden zijn constant snel, en de uptime is praktisch perfect. Ik beveel het aan voor iedereen die stabiele proxies nodig heeft!

RehanNorton Safe Web, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Betrouwbare proxy service met snelle snelheden, uitstekende uptime en veilige verbindingen. Eenvoudige installatie, geweldige klantenservice en consistente prestaties maken het ideaal voor professioneel gebruik.

vafej39555SaasHub, Vorig jaarVertaald uit het EngelsBron

Verkeer wordt nooit gemeten

Zeer betaalbare Europese proxies. Ik denk dat het de enige proxy provider die trouw bleef aan gratis en veilig internet. Terwijl anderen kosten per GB of zelfs per aanvraag, deze jongens nog steeds bieden onbeperkte bandbreedte plannen.

NemanjaDieg, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Kwaliteit service! Ze hebben verschillende proxy types, waaronder roterende degenen zonder verkeerslimiet, betaalbare prijzen en geo-targeting optie. Verschillende betaalmethoden: crypto, PayPal of kaarten

Vladimir AkimkinIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Minimale bestellingen

Uitstekende proxy’s, ze werken als een klok. Ik gebruik ze al een jaar, gebruik ze voortdurend en koop er telkens 1.000.

IvanTrustpilot, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Ik kocht voor het testen van een paar proxies, voor Avito, een werd geslagen, maar voor 5 minuten vervangen door een werknemer. In het algemeen, uitstekende service en operationele werk. Ik vind het leuk. Ik neem het hier nu.

Denis KarpovichIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

Alle klantbeoordelingen
Wat betekent "elite proxy" precies?Het is een

Het is een specifiek anonimiteitsniveau, geen marketinglabel. Een elite proxy verwijdert de X-Forwarded-For- en Via-headers uit uw verzoeken, zodat de doelsite helemaal niet kan zien dat u een proxy gebruikt. Elke betrouwbare betaalde proxy hoort standaard op dit niveau te werken. Als een provider er extra voor rekent, lekt hun standaardproduct waarschijnlijk headers.

Hoe controleer ik of mijn proxy echt elite is?Stuur een verzoek

Stuur een verzoek via de proxy naar een header-checksite zoals httpbin.org/headers of whoer.net. Als het antwoord geen Via-, geen X-Forwarded-For- en geen Proxy-Connection-headers toont, is het een elite proxy. Als een van deze wel verschijnt, geeft de proxy zichzelf prijs.

Waarom presteren "premium" proxy’s van verschillende providers zo anders?Het label

Het label zegt technisch gezien niets. Het verschil zit in de infrastructuur. Een provider met eigen IP's, diverse subnetten en actief reputatiebeheer levert schone adressen. Een reseller die IP's in bulk inkoopt bij een derde partij levert welke reputatie die adressen al met zich meedragen — inclusief schade van eerdere gebruikers.

Ik word steeds geblokkeerd, zelfs met een "premium" dienst. Hoe komt dat?Hoogstwaarschijnlijk zit

Hoogstwaarschijnlijk zit u op gedeelde IP's. Zelfs als de provider ze private noemt, controleer dan of andere klanten dezelfde adressen kunnen ontvangen. Gedeelde pools betekenen gedeelde reputatie. Eén agressieve gebruiker verbrandt het subnet en iedereen erop wordt gemarkeerd. Stap over naar een provider waar uw IP daadwerkelijk exclusief is tijdens uw huurperiode — zoals de dedicated proxy's van FineProxy.

Wat is het verschil tussen “premium”, “elite” en “HQ” proxy’s?“Elite” heeft een

“Elite” heeft een technische betekenis (het hoogste anonimiteitsniveau — er lekken geen headers). “Premium” en “HQ” zijn marketingtermen zonder gestandaardiseerde definitie. Sommige providers gebruiken ze voor hun beste tier, andere plakken het op alles. Beoordeel op basis van specificaties: IP-eigendom, exclusiviteit, subnetdiversiteit, ondersteunde protocollen en snelheid.

Heb ik ISP-proxy's nodig, of volstaan datacenter-proxy's?Dat hangt af

Dat hangt af van het doel. Datacenter-IP’s werken voor de meeste scraping, API-toegang en platforms die verbindingstypen niet agressief fingerprinting. Sites met sterke anti-botsystemen — grote e-commerce-marktplaatsen, grote sociale-mediaplatforms, sneaker- en ticketretailers, streamingdiensten — kunnen datacenter-IP’s met meer argwaan behandelen. ISP-proxy’s zien eruit als gewone thuisgebruikers — dezelfde prestaties, maar moeilijker te onderscheiden van organisch verkeer, waardoor ze de betere keuze zijn wanneer het doelplatform actief de herkomst van verbindingen profileert.

Handleiding

Wat „Premium Proxy

5 min leestijdFineProxy-netwerkteam

Elke proxyprovider noemt zijn product premium. Of elite. Of HQ. Zoek op een van deze termen en u vindt tientallen diensten die allemaal identiek klinken: „hoge snelheid, volledige anonimiteit, 99,9% uptime.

Maar de verschillen tussen proxydiensten zijn reëel en meetbaar. Ze hebben alleen niets te maken met het label op de landingspagina.

De enige technische term die ertoe doet

“Elite” is het enige woord in deze lijst met een daadwerkelijke technische definitie. Proxyservers kennen drie anonimiteitsniveaus, en deze classificatie is al tientallen jaren de standaard.

Een transparante proxy geeft uw echte IP door aan de doelsite in de X-Forwarded-For-header. De site weet wie u bent én dat u een proxy gebruikt. Handig voor caching in bedrijfsnetwerken, nutteloos voor al het andere.

Een anonieme proxy verbergt uw IP, maar laat de Via-header in het verzoek staan. De site kent uw adres niet, maar kan wel zien dat de verbinding via een proxy loopt. Sommige platforms beschouwen dat als een rode vlag.

Een elite anonieme proxy verwijdert beide headers. De doelsite ziet een reguliere verbinding vanaf het IP van de proxy. Geen enkele aanwijzing dat er een proxy in het spel is. Dit is wat de meeste mensen daadwerkelijk nodig hebben, en het is wat elke fatsoenlijke betaalde proxy standaard zou moeten doen. Als een aanbieder extra rekent voor „elite

Wat goede proxy's werkelijk onderscheidt van slechte

Vergeet de marketing. Drie dingen bepalen of een proxy goed werkt of u geblokkeerd wordt: IP-reputatie, exclusiviteit en de infrastructuur van de provider.

IP-reputatie is de grootste factor. Websites en anti-botsystemen controleren niet alleen of een IP bij een datacenter hoort. Ze controleren de geschiedenis van dat specifieke adres én het volledige subnet waar het in zit. Als het /24-blok waar uw IP vandaan komt gemarkeerd is voor spam, scraping of misbruik, begint uw gloednieuwe proxy met een slecht dossier. U hebt nog geen enkel verzoek verstuurd, en Cloudflare is al achterdochtig.

Dit is precies waarom goedkope gedeelde proxy's falen. De provider verkoopt dezelfde pool aan honderden klanten. Iemand draait agressieve scraping, verbrandt de IP's, en iedereen op dat subnet betaalt de prijs. Wanneer u een premium proxylijst koopt bij een reseller, krijgt u vaak adressen die al door drie andere diensten zijn gegaan.

Exclusiviteit is de oplossing. Wanneer een IP aan u wordt toegewezen en niemand anders het kan gebruiken tijdens uw huurperiode, hangt de reputatie uitsluitend af van uw eigen gedrag. U bepaalt de geschiedenis. Dát is wat een private premium proxy-setup in de praktijk oplevert: geen mooier etiket, maar alleenrecht op het adres.

En dan is er nog de infrastructuur van de provider. Een bedrijf dat zijn eigen IP’s bezit en zijn eigen hardware beheert, kan verbrande adressen uitfaseren, subnetten uitbreiden en de ASN-reputatie actief onderhouden. Een reseller kan dat niet — die huurt van iemand die weer van iemand anders huurt.

Hoe u kunt vaststellen wat u werkelijk koopt

Een paar gerichte vragen prikken snel door de marketing heen.

Is de provider eigenaar van de IP-adressen? Zo ja, dan beheert hij de reputatie. Zo niet — vraag dan waar de IP's vandaan komen en wie ze nog meer gebruikt.

Hoe divers is het subnet? Een pool waarin alle IP’s in hetzelfde /24-blok zitten is kwetsbaar. Eén ban kan doorwerken naar het hele blok. Een provider met IP’s verspreid over veel subnets geeft u weerbaarheid.

Is het IP exclusief van u tijdens de huurperiode? “Dedicated” en “private” zouden moeten betekenen dat niemand anders uw adres gebruikt. Niet alle providers houden zich daaraan — sommige noemen gedeelde pools “private” als de lijst niet publiek toegankelijk is.

Welke protocollen worden ondersteund? HTTP dekt basiswebverkeer. HTTPS met geldige SSL-certificaten voegt een versleutelde verbinding toe tussen u en de proxy — niet alleen tussen de proxy en het doel. SOCKS5 verwerkt niet-HTTP-verkeer en ondersteunt UDP.

Als u die criteria toepast op FineProxy

De checklist hierboven is niet theoretisch — het is precies hoe wij onze infrastructuur hebben opgebouwd, en dit is wat u krijgt wanneer u er gebruik van maakt. Wij bezitten meer dan 100.000 IPv4-adressen verspreid over meerdere subnets, ASN’s en meer dan 20 landen — geen doorverkoop, geen tussenpersonen. Zolang u een IP huurt, is het exclusief van u; geen enkele andere klant kan hetzelfde adres ontvangen tijdens uw huurperiode.

Elk IP ondersteunt HTTP, HTTPS (met een dedicated SSL-certificaat per adres) en SOCKS5. Bandbreedte is onbeperkt en snelheden bereiken 500 Mbps per IP — ruim boven de 100 Mbps-limiet die de meeste datacenter-proxyproviders hanteren.

Als u elite proxyserver-IP's individueel of in bulk wilt kopen, kunt u via het dashboard hoeveelheid en locatie kiezen. Wanneer u een ondetecteerbare proxyopstelling nodig heeft, komt u met de combinatie van schone exclusieve IP's, juiste headers en SSL per IP zo dicht bij onzichtbaar als een datacenter-proxy maar kan zijn.

Voor taken waarbij u adressen nodig heeft die er residentieel uitzien, voegen ISP-proxy's die extra laag toe — hetzelfde onbeperkte verkeer, dezelfde exclusieve toegang, maar het IP is geregistreerd bij een echte internetprovider.

De echte test

Een hoogwaardige (HQ) proxy bewijst zichzelf na een week gebruik, niet op de verkooppagina. Schone IP’s, geen verrassende bans door andermans scraping, consistente snelheid en een provider die daadwerkelijk eigenaar is van wat hij verkoopt. De rest is aankleding.