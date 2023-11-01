Premium Proxy

Elke proxyprovider noemt zijn product premium. Of elite. Of HQ. Zoek op een van deze termen en u vindt tientallen diensten die allemaal identiek klinken: „hoge snelheid, volledige anonimiteit, 99,9% uptime.

Maar de verschillen tussen proxydiensten zijn reëel en meetbaar. Ze hebben alleen niets te maken met het label op de landingspagina.

De enige technische term die ertoe doet

“Elite” is het enige woord in deze lijst met een daadwerkelijke technische definitie. Proxyservers kennen drie anonimiteitsniveaus, en deze classificatie is al tientallen jaren de standaard.

Een transparante proxy geeft uw echte IP door aan de doelsite in de X-Forwarded-For-header. De site weet wie u bent én dat u een proxy gebruikt. Handig voor caching in bedrijfsnetwerken, nutteloos voor al het andere.

Een anonieme proxy verbergt uw IP, maar laat de Via-header in het verzoek staan. De site kent uw adres niet, maar kan wel zien dat de verbinding via een proxy loopt. Sommige platforms beschouwen dat als een rode vlag.

Een elite anonieme proxy verwijdert beide headers. De doelsite ziet een reguliere verbinding vanaf het IP van de proxy. Geen enkele aanwijzing dat er een proxy in het spel is. Dit is wat de meeste mensen daadwerkelijk nodig hebben, en het is wat elke fatsoenlijke betaalde proxy standaard zou moeten doen. Als een aanbieder extra rekent voor „elite

Wat goede proxy's werkelijk onderscheidt van slechte

Vergeet de marketing. Drie dingen bepalen of een proxy goed werkt of u geblokkeerd wordt: IP-reputatie, exclusiviteit en de infrastructuur van de provider.

IP-reputatie is de grootste factor. Websites en anti-botsystemen controleren niet alleen of een IP bij een datacenter hoort. Ze controleren de geschiedenis van dat specifieke adres én het volledige subnet waar het in zit. Als het /24-blok waar uw IP vandaan komt gemarkeerd is voor spam, scraping of misbruik, begint uw gloednieuwe proxy met een slecht dossier. U hebt nog geen enkel verzoek verstuurd, en Cloudflare is al achterdochtig.

Dit is precies waarom goedkope gedeelde proxy's falen. De provider verkoopt dezelfde pool aan honderden klanten. Iemand draait agressieve scraping, verbrandt de IP's, en iedereen op dat subnet betaalt de prijs. Wanneer u een premium proxylijst koopt bij een reseller, krijgt u vaak adressen die al door drie andere diensten zijn gegaan.

Exclusiviteit is de oplossing. Wanneer een IP aan u wordt toegewezen en niemand anders het kan gebruiken tijdens uw huurperiode, hangt de reputatie uitsluitend af van uw eigen gedrag. U bepaalt de geschiedenis. Dát is wat een private premium proxy-setup in de praktijk oplevert: geen mooier etiket, maar alleenrecht op het adres.

En dan is er nog de infrastructuur van de provider. Een bedrijf dat zijn eigen IP’s bezit en zijn eigen hardware beheert, kan verbrande adressen uitfaseren, subnetten uitbreiden en de ASN-reputatie actief onderhouden. Een reseller kan dat niet — die huurt van iemand die weer van iemand anders huurt.

Hoe u kunt vaststellen wat u werkelijk koopt

Een paar gerichte vragen prikken snel door de marketing heen.

Is de provider eigenaar van de IP-adressen? Zo ja, dan beheert hij de reputatie. Zo niet — vraag dan waar de IP's vandaan komen en wie ze nog meer gebruikt.

Hoe divers is het subnet? Een pool waarin alle IP’s in hetzelfde /24-blok zitten is kwetsbaar. Eén ban kan doorwerken naar het hele blok. Een provider met IP’s verspreid over veel subnets geeft u weerbaarheid.

Is het IP exclusief van u tijdens de huurperiode? “Dedicated” en “private” zouden moeten betekenen dat niemand anders uw adres gebruikt. Niet alle providers houden zich daaraan — sommige noemen gedeelde pools “private” als de lijst niet publiek toegankelijk is.

Welke protocollen worden ondersteund? HTTP dekt basiswebverkeer. HTTPS met geldige SSL-certificaten voegt een versleutelde verbinding toe tussen u en de proxy — niet alleen tussen de proxy en het doel. SOCKS5 verwerkt niet-HTTP-verkeer en ondersteunt UDP.

Als u die criteria toepast op FineProxy

De checklist hierboven is niet theoretisch — het is precies hoe wij onze infrastructuur hebben opgebouwd, en dit is wat u krijgt wanneer u er gebruik van maakt. Wij bezitten meer dan 100.000 IPv4-adressen verspreid over meerdere subnets, ASN’s en meer dan 20 landen — geen doorverkoop, geen tussenpersonen. Zolang u een IP huurt, is het exclusief van u; geen enkele andere klant kan hetzelfde adres ontvangen tijdens uw huurperiode.

Elk IP ondersteunt HTTP, HTTPS (met een dedicated SSL-certificaat per adres) en SOCKS5. Bandbreedte is onbeperkt en snelheden bereiken 500 Mbps per IP — ruim boven de 100 Mbps-limiet die de meeste datacenter-proxyproviders hanteren.

Als u elite proxyserver-IP's individueel of in bulk wilt kopen, kunt u via het dashboard hoeveelheid en locatie kiezen. Wanneer u een ondetecteerbare proxyopstelling nodig heeft, komt u met de combinatie van schone exclusieve IP's, juiste headers en SSL per IP zo dicht bij onzichtbaar als een datacenter-proxy maar kan zijn.

Voor taken waarbij u adressen nodig heeft die er residentieel uitzien, voegen ISP-proxy's die extra laag toe — hetzelfde onbeperkte verkeer, dezelfde exclusieve toegang, maar het IP is geregistreerd bij een echte internetprovider.

De echte test