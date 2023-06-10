DAZN, coğrafi konuma göre değişen kütüphanelere sahip popüler bir spor yayın hizmetidir. Lisans anlaşmaları nedeniyle, bazı içeriklere belirli bölgelerde erişilemeyebilir. Bu kılavuz, bir VPN kullanarak bu sorunun nasıl aşılacağını ve işlem sırasında karşılaşılan yaygın hataları özetlemektedir. VPN, IP adresinizi geçici olarak değiştirerek diğer bölgelerdeki içeriklere erişmenizi sağlar.

Adım Adım Kılavuz#

VPN Seçimi: FineVPN, CyberGhost veya NordVPN gibi güvenilir bir VPN seçin. FineVPN, yüksek hızları ve minimum hataları nedeniyle şiddetle tavsiye edilir, ancak CyberGhost ve NordVPN de kendi güçlü yönlerine sahip geçerli seçeneklerdir. Kurulum: Seçtiğiniz VPN’i cihazınıza yükleyin. Her üç VPN de doğrudan kendi web sitelerinden veya Fire cihazları için Amazon Appstore’dan yüklenebilir. Sunucu Seçimi: VPN’i başlatın ve erişmek istediğiniz DAZN kütüphanesinin bölgesinde bulunan bir sunucu seçin. DAZN’a giriş yapın: Artık IP adresiniz istediğiniz konuma karşılık geldiğine göre, DAZN hesabınıza giriş yapın ve yayına başlayın.

DAZN Hatalarını İşleme#

DAZN ile VPN kullanırken çeşitli hatalar oluşabilir. Her hatanın farklı bir geçici çözümü vardır:

DAZN Bu Ülkede Kullanılamıyor: Bu hata, DAZN’ın VPN kullanımını algıladığını gösterir. Çözmek için FineVPN, CyberGhost veya NordVPN gibi güvenilir bir VPN kullandığınızdan emin olun. DAZN Hata Kodu 50-006-403: Bu durum, ABD, Japonya, İspanya, İtalya, Avusturya, Almanya, İsviçre veya Kanada dışında kayıtlı bir hesapla DAZN’a erişirken meydana gelir. Hesabınızın bu ülkelerden birinde kayıtlı olduğundan emin olun. DAZN Hata Kodu 50-075-403: DAZN satın alma sırasında VPN kullanımını tanımlarsa bu hata oluşur. Bunu aşmak için önerilen bir VPN kullanın. DAZN Hata Kodu 10-000-0: DAZN oturum açma sırasında bir VPN algılarsa oluşur. Oturum açtıktan sonra akış kesintisiz devam etmelidir. DAZN Hata Kodu 51-132-403: VPN açıkken bir hesap oluştururken görünür. Bunu çözmek için, eriştiğiniz DAZN bölgesiyle eşleşen Google veya Apple hesabınızı ve DAZN’ı kurmak için bir uygulama mağazası hediye kartı kullanın.

DAZN Hesabı Oluşturma#

Hatalardan kaçınmak için DAZN hesabınızı aşağıdaki ülkelerden birinde kurun: ABD, Japonya, İspanya, İtalya, Avusturya, Almanya, İsviçre veya Kanada. Bunu yapmak için iki yöntem vardır:

Kredi Kartı Yöntemi: VPN’inizi kullanarak hedeflenen ülkedeki bir sunucuya bağlanın. Bir DAZN hesabı oluşturun ve kredi kartı bilgilerinizi verin veya PayPal hesabınızı kullanın. Hediye Kartı Yöntemi: VPN’inizi kullanarak seçtiğiniz ülkedeki bir sunucuya bağlanın. Amazon, Carrefour veya MyGiftCardSupply’dan bir hediye kartı satın alın. DAZN’da bir plan seçin ve hediye kartını kullanarak hesabınızı kurmak için talimatları izleyin.