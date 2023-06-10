DAZN on populaarne spordi voogedastusteenus, mille raamatukogud varieeruvad sõltuvalt geograafilisest asukohast. Tulenevalt litsentsilepingutest võib teatav sisu olla teatud piirkondades kättesaamatu. Juhendis kirjeldatakse, kuidas sellest probleemist VPN-i abil mööda minna ja milliseid levinud vigu selle protsessi käigus esineb. VPN muudab ajutiselt teie IP-aadressi, võimaldades juurdepääsu teiste piirkondade sisule.

VPN-i valimine: Valige usaldusväärne VPN nagu FineVPN, CyberGhost või NordVPN. FineVPN on väga soovitatav oma kiire kiiruse ja minimaalsete vigade tõttu, kuid CyberGhost ja NordVPN on samuti kehtivad valikud, millel on oma tugevused. Paigaldamine: Paigaldage valitud VPN oma seadmesse. Kõiki kolme VPN-i saab installida otse nende vastavatelt veebisaitidelt või Amazon Appstore’i Fire-seadmetele. Serveri valik: Käivitage VPN ja valige server, mis asub DAZN-i raamatukogu piirkonnas, millele soovite juurdepääsu. Logi sisse DAZN-i: Nüüd, kui teie IP-aadress vastab teie soovitud asukohale, logige sisse oma DAZNi kontole ja alustage voogedastust.

DAZN-i vigade käsitlemine#

VPN-i ja DAZN-i kasutamisel võivad tekkida mitmesugused vead. Iga vea puhul on erinev lahendus:

DAZN ei ole selles riigis saadaval: See viga tähendab, et DAZN tuvastab VPN-i kasutamise. Selle lahendamiseks veenduge, et kasutate usaldusväärset VPN-i, nagu FineVPN, CyberGhost või NordVPN. DAZN veakood 50-006-403: See ilmneb, kui DAZN-i kasutatakse väljaspool USA-d, Jaapanit, Hispaaniat, Itaaliat, Austriat, Saksamaad, Šveitsi või Kanadat registreeritud kontoga. Veenduge, et teie konto on registreeritud ühes neist riikidest. DAZN veakood 50-075-403: See viga ilmneb, kui DAZN tuvastab ostu ajal VPN-i kasutamise. Selle vältimiseks kasutage soovitatud VPN-i. DAZN veakood 10-000-0: Tekib, kui DAZN tuvastab sisselogimise ajal VPN-i. Pärast sisselogimist peaks voogedastus jätkuma ilma katkestusteta. DAZN veakood 51-132-403: Ilmub konto loomisel koos VPN-iga. Selle lahendamiseks kasutage oma Google’i või Apple’i kontot, mis vastab DAZNi piirkonnale, millele te juurdepääsu soovite, ja DAZNi seadistamiseks rakendustepoe kinkekaarti.

DAZN-i konto loomine#

Vigade vältimiseks seadistage oma DAZNi konto ühes järgmistest riikidest: USA, Jaapan, Hispaania, Itaalia, Austria, Saksamaa, Šveits või Kanada. Selleks on kaks meetodit:

Krediitkaardi meetod: Ühendage oma VPN-i abil sihtriigis asuvasse serverisse. Looge DAZNi konto ja esitage oma krediitkaardi andmed või kasutage oma PayPal-kontot. Kinkekaardi meetod: Ühendage oma VPN-i abil valitud riigis asuva serveriga. Ostke kinkekaart Amazonist, Carrefourist või MyGiftCardSupply’st. Valige DAZNi pakett ja järgige juhiseid konto loomiseks, kasutades kinkekaarti.