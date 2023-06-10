Manuál: Komplexní průvodce přístupem k DAZN odkudkoli pomocí VPN v roce 2023
Naučte se, jak používat VPN k obejití geografických omezení a streamovat své oblíbené sportovní pořady na DAZN odkudkoli. Pochopit, jak řešit běžné chyby DAZN a často kladené otázky.
DAZN je populární služba streamování sportovních pořadů s knihovnami, které se liší podle geografické polohy. Kvůli licenčním dohodám nemusí být některý obsah přístupný v určitých regionech. Průvodce popisuje, jak obejít tento problém pomocí VPN a běžné chyby, které se vyskytují během procesu. VPN dočasně změní vaši IP adresu, což vám umožní přistupovat k obsahu z jiných regionů.
Průvodce krok za krokem#
- Výběr VPN: Zvolte spolehlivou VPN, jako je FineVPN, CyberGhost nebo NordVPN. FineVPN je vysoce doporučena kvůli své vysoké rychlosti a minimálním chybám, ale CyberGhost a NordVPN jsou také validní volbou se svými vlastními výhodami.
- Instalace: Nainstalujte zvolenou VPN do svého zařízení. Všechny tři VPN lze nainstalovat přímo z jejich příslušných webových stránek nebo z Amazon Appstore pro zařízení Fire.
- Výběr serveru: Spusťte VPN a vyberte server umístěný v regionu knihovny DAZN, kterou chcete otevřít.
- Přihlášení k DAZN: Nyní, když vaše IP adresa odpovídá požadovanému umístění, přihlaste se ke svému účtu DAZN a začněte streamovat.
Řešení chyb DAZN#
Při používání VPN se DAZN mohou vyskytnout různé chyby. Každá chyba má jiné řešení:
- DAZN není dostupná v této zemi: Tato chyba znamená, že DAZN detekovala používání VPN. Chcete-li ji vyřešit, ujistěte se, že používáte spolehlivou VPN, jako je FineVPN, CyberGhost nebo NordVPN.
- Kód chyby DAZN 50-006-403: Tato chyba se vyskytuje při přístupu k DAZN s účtem registrovaným mimo USA, Japonsko, Španělsko, Itálii, Rakousko, Německo, Švýcarsko nebo Kanadu. Ujistěte se, že je váš účet registrován v jedné z těchto zemí.
- Kód chyby DAZN 50-075-403: Tato chyba se vyskytuje, pokud DAZN detekuje používání VPN během nákupu. Chcete-li ji obejít, použijte doporučenou VPN.
- Kód chyby DAZN 10-000-0: Vyskytuje se, pokud DAZN detekuje VPN během přihlášení. Po přihlášení by měl stream pokračovat bez přerušení.
- Kód chyby DAZN 51-132-403: Objevuje se při vytváření účtu s VPN zapnutou. Chcete-li toto vyřešit, použijte svůj účet Google nebo Apple, který odpovídá DAZN regionu, který přistupujete, a dárkový poukaz z obchodu s aplikacemi pro nastavení DAZN.
Vytvoření účtu DAZN#
Chcete-li se vyhnout chybám, nastavte si účet DAZN v jedné z následujících zemí: USA, Japonsko, Španělsko, Itálie, Rakousko, Německo, Švýcarsko nebo Kanada. Existují dvě metody, jak to provést:
- Metoda kreditní karty: Připojte se k serveru v cílové zemi pomocí svého VPN. Vytvořte si účet DAZN a poskytněte informace o své kreditní kartě nebo použijte svůj účet PayPal.
- Metoda dárková karta: Připojte se k serveru ve zvolené zemi pomocí svého VPN. Zakupte si dárkovou kartu od Amazonu, Carrefour nebo MyGiftCardSupply. Vyberte si plán na DAZN a postupujte podle pokynů k nastavení účtu pomocí dárkové karty.
Nejčastější dotazy#
- Mohu si DAZN prohlížet online zdarma? DAZN bohužel již nenabízí 30denní bezplatnou zkušební dobu. Pomocí VPN však můžete mít přístup k obsahu, který je obvykle v jejich umístění placený.
- Proč mi VPN nefunguje s DAZN? Může to být kvůli VPN, které používáte, vaší mezipaměti a cookies, nebo protokolu VPN, které používáte. Spolehlivé VPN jako ExpressVPN, CyberGhost nebo NordVPN obvykle s DAZN fungují dobře.
- Na kolika zařízeních mohu sledovat DAZN? DAZN vám umožňuje streamovat na až 2 zařízeních současně. Celkově však můžete mít k jednomu účtu připojeno 5 zařízení.
- Mohu používat VPN k sledování DAZN na streaming zařízeních? Ano. Instalací VPN přímo do routeru mohou všechna připojená zařízení přistupovat k geo-omezenému obsahu, včetně DAZN.
- Co když stále nemám přístup k DAZN po provedení těchto kroků? Pokud máte stále potíže, může stát za to kontaktovat zákaznickou podporu vašeho VPN poskytovatele. Mohou mít další kroky při řešení problémů.