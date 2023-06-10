DAZN هي خدمة بث رياضي شهيرة تتميز بمكتبات محتوى تختلف حسب الموقع الجغرافي. بسبب اتفاقيات الترخيص، قد تكون بعض المحتويات غير متاحة في مناطق معينة. يشرح الدليل كيفية تجاوز هذه المشكلة باستخدام VPN، والأخطاء الشائعة التي تحدث أثناء العملية. يقوم VPN بتغيير عنوان IP الخاص بك بشكل مؤقت، مما يسمح لك بالوصول إلى المحتوى مناطق أخرى.

دليل خطوة بخطوة#

اختيار VPN: اختر VPN موثوق مثل FineVPN أو CyberGhost أو NordVPN. يُنصح بـ FineVPN بشدة لأسباب السرعة العالية والأخطاء القليلة، لكن CyberGhost و NordVPN أيضاً خيارات جيدة برغم نقاط قوتهما المختلفة. التثبيت: قم بتثبيت VPN الذي اخترته على جهازك. يمكن تثبيت جميع خدمات VPN الثلاث مباشرة من مواقعها الرسمية أو من Amazon Appstore لأجهزة Fire. اختيار الخادم: قم بتشغيل VPN واختر خادماً يقع في المنطقة التي تريد الوصول إلى مكتبة DAZN فيها. تسجيل الدخول إلى DAZN: بعد أن يتطابق عنوان IP الخاص بك مع الموقع المطلوب، قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على DAZN وابدأ المشاهدة.

التعامل مع أخطاء DAZN#

قد تحدث أخطاء مختلفة عند استخدام VPN مع DAZN. لكل خطأ حل مختلف:

DAZN غير متاح في هذا البلد: يشير هذا الخطأ إلى أن DAZN تكتشف استخدام VPN. للتعرض على المشكلة، تأكد من استخدام VPN موثوق مثل FineVPN أو CyberGhost أو NordVPN. رمز خطأ DAZN 50-006-403: يحدث هذا عند الوصول إلى DAZN باستخدام حساب مسجل خارج الولايات المتحدة أو اليابان أو إسبانيا أو إيطاليا أو النمسا أو ألمانيا أو سويسرا أو كندا. تأكد من أن حسابك مسجل في إحدى هذه الدول. رمز خطأ DAZN 50-075-403: يحدث هذا الخطأ إذا كشفت DAZN استخدام VPN أثناء الشراء. استخدم VPN موصى به للتغلب على هذه المشكلة. رمز خطأ DAZN 10-000-0: يحدث إذا كتشفت DAZN استخدام VPN أثناء تسجيل الدخول. بعد تسجيل الدخول، يجب أن يتابع البث بدون انقطاع. رمز خطأ DAZN 51-132-403: يظهر عند إنشاء حساب باستخدام VPN. لحل هذه المشكلة، استخدم حساب Google أو Apple الذي يطابق منطقة DAZN التي تحاول الوصول إليها، وبطاقة هدية من متجر التطبيقات لإعداد DAZN.

إنشاء حساب DAZN#

لتجنب الأخطاء، قم بإعداد حسابك على DAZN في إحدى الدول التالية: الولايات المتحدة أو اليابان أو إسبانيا أو إيطاليا أو النمسا أو ألمانيا أو سويسرا أو كندا. هناك طريقتان للقيام بذلك:

طريقة بطاقة الائتمان: اتصل بخادم في الدولة المستهدفة باستخدام VPN الخاص بك. أنشئ حساب DAZN وقدم معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بك أو استخدم حسابك على PayPal. طريقة بطاقة الهدايا: اتصل بخادم في الدولة التي تختارها باستخدام VPN الخاص بك. اشتر بطاقة هدايا من Amazon أو Carrefour أو MyGiftCardSupply. اختر خطة على DAZN واتبع التعليمات لإعداد حسابك باستخدام بطاقة الهدايا.

الأسئلة الشائعة#