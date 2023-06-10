DAZN adalah layanan streaming olahraga populer dengan perpustakaan yang bervariasi berdasarkan lokasi geografis. Karena perjanjian lisensi, beberapa konten mungkin tidak dapat diakses di wilayah tertentu. Panduan ini menguraikan cara melewati masalah ini menggunakan VPN, dan kesalahan umum yang dihadapi selama proses tersebut. VPN sementara mengubah alamat IP Anda, memungkinkan Anda mengakses konten dari wilayah lain.

Panduan Langkah demi Langkah#

Memilih VPN: Pilih VPN yang andal seperti FineVPN, CyberGhost, atau NordVPN. FineVPN sangat disarankan karena kecepatan tinggi dan kesalahan minimal, tetapi CyberGhost dan NordVPN juga merupakan opsi valid dengan kekuatan mereka sendiri. Instalasi: Pasang VPN pilihan Anda ke perangkat Anda. Ketiga VPN dapat dipasang langsung dari situs web masing-masing atau Amazon Appstore untuk perangkat Fire. Pemilihan Server: Luncurkan VPN dan pilih server yang berlokasi di wilayah perpustakaan DAZN yang ingin Anda akses. Masuk ke DAZN: Sekarang alamat IP Anda sesuai dengan lokasi yang diinginkan, masuk ke akun DAZN Anda dan mulai streaming.

Menangani Kesalahan DAZN#

Berbagai kesalahan dapat terjadi saat menggunakan VPN dengan DAZN. Setiap kesalahan memiliki solusi yang berbeda:

DAZN Tidak Tersedia di Negara Ini: Kesalahan ini menandakan DAZN mendeteksi penggunaan VPN. Untuk mengatasinya, pastikan Anda menggunakan VPN yang andal seperti FineVPN, CyberGhost, atau NordVPN. Kode Kesalahan DAZN 50-006-403: Ini terjadi saat mengakses DAZN dengan akun yang terdaftar di luar AS, Jepang, Spanyol, Italia, Austria, Jerman, Swiss, atau Kanada. Pastikan akun Anda terdaftar di salah satu negara tersebut. Kode Kesalahan DAZN 50-075-403: Kesalahan ini terjadi jika DAZN mendeteksi penggunaan VPN saat pembelian. Gunakan VPN yang direkomendasikan untuk mengatasi ini. Kode Kesalahan DAZN 10-000-0: Terjadi jika DAZN mendeteksi VPN saat login. Setelah masuk, streaming harus berlanjut tanpa gangguan. Kode Kesalahan DAZN 51-132-403: Muncul saat membuat akun dengan VPN aktif. Untuk mengatasinya, gunakan akun Google atau Apple Anda yang cocok dengan wilayah DAZN yang Anda akses, dan kartu hadiah app store untuk menyiapkan DAZN.

Membuat Akun DAZN#

Untuk menghindari kesalahan, siapkan akun DAZN Anda di salah satu negara berikut: US, Jepang, Spanyol, Italia, Austria, Jerman, Swiss, atau Kanada. Ada dua metode untuk melakukan ini:

Metode Kartu Kredit: Terhubung ke server di negara target menggunakan VPN Anda. Buat akun DAZN dan berikan informasi kartu kredit Anda atau gunakan akun PayPal Anda. Metode Gift Card: Terhubung ke server di negara pilihan Anda menggunakan VPN Anda. Beli gift card dari Amazon, Carrefour, atau MyGiftCardSupply. Pilih paket di DAZN dan ikuti instruksi untuk menyiapkan akun Anda menggunakan gift card.

Tanya Jawab#