DAZN to popularna usługa streamingu sportowego z bibliotekami, które różnią się w zależności od lokalizacji geograficznej. Ze względu na umowy licencyjne, niektóre treści mogą być niedostępne w niektórych regionach. W tym przewodniku opisano, jak ominąć ten problem za pomocą VPN oraz typowe błędy napotykane podczas tego procesu. VPN tymczasowo zmienia adres IP użytkownika, umożliwiając dostęp do treści z innych regionów.

Instrukcja krok po kroku#

Wybór VPN: Wybierz niezawodną sieć VPN, taką jak FineVPN, CyberGhost lub NordVPN. FineVPN jest wysoce zalecany ze względu na szybkie prędkości i minimalną liczbę błędów, ale CyberGhost i NordVPN są również ważnymi opcjami z własnymi mocnymi stronami. Instalacja: Zainstaluj wybraną sieć VPN na swoim urządzeniu. Wszystkie trzy sieci VPN można zainstalować bezpośrednio z ich odpowiednich witryn internetowych lub Amazon Appstore dla urządzeń Fire. Wybór serwera: Uruchom VPN i wybierz serwer znajdujący się w regionie biblioteki DAZN, do której chcesz uzyskać dostęp. Zaloguj się do DAZN: Teraz, gdy adres IP odpowiada żądanej lokalizacji, zaloguj się na swoje konto DAZN i rozpocznij transmisję strumieniową.

Obsługa błędów DAZN#

Podczas korzystania z VPN z DAZN mogą wystąpić różne błędy. Każdy błąd ma inne obejście:

DAZN nie jest dostępny w tym kraju: Ten błąd oznacza, że DAZN wykrywa użycie VPN. Aby go rozwiązać, upewnij się, że korzystasz z niezawodnej sieci VPN, takiej jak FineVPN, CyberGhost lub NordVPN. Kod błędu DAZN 50-006-403: Dzieje się tak podczas uzyskiwania dostępu do DAZN za pomocą konta zarejestrowanego poza USA, Japonią, Hiszpanią, Włochami, Austrią, Niemcami, Szwajcarią lub Kanadą. Upewnij się, że Twoje konto jest zarejestrowane w jednym z tych krajów. Kod błędu DAZN 50-075-403: Ten błąd występuje, jeśli DAZN zidentyfikuje użycie VPN podczas zakupu. Aby obejść ten błąd, należy użyć zalecanej sieci VPN. Kod błędu DAZN 10-000-0: Występuje, jeśli DAZN wykryje VPN podczas logowania. Po zalogowaniu strumień powinien być kontynuowany bez zakłóceń. Kod błędu DAZN 51-132-403: Pojawia się podczas tworzenia konta z włączoną siecią VPN. Aby rozwiązać ten problem, użyj konta Google lub Apple, które pasuje do regionu DAZN, do którego uzyskujesz dostęp, oraz karty podarunkowej sklepu z aplikacjami, aby skonfigurować DAZN.

Tworzenie konta DAZN#

Aby uniknąć błędów, skonfiguruj swoje konto DAZN w jednym z następujących krajów: USA, Japonia, Hiszpania, Włochy, Austria, Niemcy, Szwajcaria lub Kanada. Można to zrobić na dwa sposoby:

Metoda karty kredytowej: Połącz się z serwerem w docelowym kraju za pomocą VPN. Utwórz konto DAZN i podaj dane swojej karty kredytowej lub użyj konta PayPal. Metoda karty podarunkowej: Połącz się z serwerem w wybranym kraju za pomocą sieci VPN. Kup kartę podarunkową od Amazon, Carrefour lub MyGiftCardSupply. Wybierz plan w DAZN i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować konto przy użyciu karty podarunkowej.

Najczęściej zadawane pytania#