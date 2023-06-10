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Podręcznik: Kompletny przewodnik po dostępie do DAZN w dowolnym miejscu za pomocą VPN w 2023 r.

Dowiedz się, jak korzystać z VPN, aby ominąć ograniczenia geograficzne i streamować ulubione sporty w DAZN z dowolnego miejsca. Dowiedz się, jak radzić sobie z typowymi błędami DAZN i często zadawanymi pytaniami.

Opublikowano10 czerwca 2023
Updated15 stycznia 2024
Czas czytania3 min
W tym artykule 4 sekcji
  1. Instrukcja krok po kroku
  2. Obsługa błędów DAZN
  3. Tworzenie konta DAZN
  4. Najczęściej zadawane pytania
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DAZN to popularna usługa streamingu sportowego z bibliotekami, które różnią się w zależności od lokalizacji geograficznej. Ze względu na umowy licencyjne, niektóre treści mogą być niedostępne w niektórych regionach. W tym przewodniku opisano, jak ominąć ten problem za pomocą VPN oraz typowe błędy napotykane podczas tego procesu. VPN tymczasowo zmienia adres IP użytkownika, umożliwiając dostęp do treści z innych regionów.

Instrukcja krok po kroku#

  1. Wybór VPN: Wybierz niezawodną sieć VPN, taką jak FineVPN, CyberGhost lub NordVPN. FineVPN jest wysoce zalecany ze względu na szybkie prędkości i minimalną liczbę błędów, ale CyberGhost i NordVPN są również ważnymi opcjami z własnymi mocnymi stronami.
  2. Instalacja: Zainstaluj wybraną sieć VPN na swoim urządzeniu. Wszystkie trzy sieci VPN można zainstalować bezpośrednio z ich odpowiednich witryn internetowych lub Amazon Appstore dla urządzeń Fire.
  3. Wybór serwera: Uruchom VPN i wybierz serwer znajdujący się w regionie biblioteki DAZN, do której chcesz uzyskać dostęp.
  4. Zaloguj się do DAZN: Teraz, gdy adres IP odpowiada żądanej lokalizacji, zaloguj się na swoje konto DAZN i rozpocznij transmisję strumieniową.

Strona What's on w DAZN z kafelkami boksu, finału UWCL, wrestlingu i Red Bull TV

Obsługa błędów DAZN#

Podczas korzystania z VPN z DAZN mogą wystąpić różne błędy. Każdy błąd ma inne obejście:

  1. DAZN nie jest dostępny w tym kraju: Ten błąd oznacza, że DAZN wykrywa użycie VPN. Aby go rozwiązać, upewnij się, że korzystasz z niezawodnej sieci VPN, takiej jak FineVPN, CyberGhost lub NordVPN.
  2. Kod błędu DAZN 50-006-403: Dzieje się tak podczas uzyskiwania dostępu do DAZN za pomocą konta zarejestrowanego poza USA, Japonią, Hiszpanią, Włochami, Austrią, Niemcami, Szwajcarią lub Kanadą. Upewnij się, że Twoje konto jest zarejestrowane w jednym z tych krajów.
  3. Kod błędu DAZN 50-075-403: Ten błąd występuje, jeśli DAZN zidentyfikuje użycie VPN podczas zakupu. Aby obejść ten błąd, należy użyć zalecanej sieci VPN.
  4. Kod błędu DAZN 10-000-0: Występuje, jeśli DAZN wykryje VPN podczas logowania. Po zalogowaniu strumień powinien być kontynuowany bez zakłóceń.
  5. Kod błędu DAZN 51-132-403: Pojawia się podczas tworzenia konta z włączoną siecią VPN. Aby rozwiązać ten problem, użyj konta Google lub Apple, które pasuje do regionu DAZN, do którego uzyskujesz dostęp, oraz karty podarunkowej sklepu z aplikacjami, aby skonfigurować DAZN.

Tworzenie konta DAZN#

Aby uniknąć błędów, skonfiguruj swoje konto DAZN w jednym z następujących krajów: USA, Japonia, Hiszpania, Włochy, Austria, Niemcy, Szwajcaria lub Kanada. Można to zrobić na dwa sposoby:

  1. Metoda karty kredytowej: Połącz się z serwerem w docelowym kraju za pomocą VPN. Utwórz konto DAZN i podaj dane swojej karty kredytowej lub użyj konta PayPal.
  2. Metoda karty podarunkowej: Połącz się z serwerem w wybranym kraju za pomocą sieci VPN. Kup kartę podarunkową od Amazon, Carrefour lub MyGiftCardSupply. Wybierz plan w DAZN i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować konto przy użyciu karty podarunkowej.

Najczęściej zadawane pytania#

  1. Czy mogę oglądać DAZN online za darmo? Niestety, DAZN nie oferuje już 30-dniowego bezpłatnego okresu próbnego. Ale korzystając z VPN, możesz być w stanie oglądać niektóre treści za darmo, które normalnie są płatne w Twojej rzeczywistej lokalizacji.
  2. Dlaczego mój VPN nie działa z DAZN? Może to być spowodowane używaną siecią VPN, pamięcią podręczną i plikami cookie lub używanym protokołem VPN. Niezawodne sieci VPN, takie jak ExpressVPN, CyberGhost lub NordVPN, zazwyczaj dobrze współpracują z DAZN.
  3. Na ilu urządzeniach mogę oglądać DAZN? DAZN umożliwia strumieniowanie na maksymalnie 2 urządzeniach jednocześnie. Łącznie można jednak mieć 5 urządzeń podłączonych do tego samego konta.
  4. Czy mogę używać VPN do oglądania DAZN na urządzeniach streamingowych? Tak, instalując VPN bezpośrednio na routerze, wszystkie podłączone urządzenia mogą uzyskać dostęp do treści z ograniczeniami geograficznymi, w tym DAZN.
  5. Co zrobić, jeśli po wykonaniu tych kroków nadal nie mogę uzyskać dostępu do DAZN? Jeśli nadal masz problemy, warto skontaktować się z obsługą klienta VPN. Mogą oni mieć dodatkowe kroki rozwiązywania problemów.