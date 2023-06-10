Podręcznik: Kompletny przewodnik po dostępie do DAZN w dowolnym miejscu za pomocą VPN w 2023 r.
Dowiedz się, jak korzystać z VPN, aby ominąć ograniczenia geograficzne i streamować ulubione sporty w DAZN z dowolnego miejsca. Dowiedz się, jak radzić sobie z typowymi błędami DAZN i często zadawanymi pytaniami.
DAZN to popularna usługa streamingu sportowego z bibliotekami, które różnią się w zależności od lokalizacji geograficznej. Ze względu na umowy licencyjne, niektóre treści mogą być niedostępne w niektórych regionach. W tym przewodniku opisano, jak ominąć ten problem za pomocą VPN oraz typowe błędy napotykane podczas tego procesu. VPN tymczasowo zmienia adres IP użytkownika, umożliwiając dostęp do treści z innych regionów.
Instrukcja krok po kroku#
- Wybór VPN: Wybierz niezawodną sieć VPN, taką jak FineVPN, CyberGhost lub NordVPN. FineVPN jest wysoce zalecany ze względu na szybkie prędkości i minimalną liczbę błędów, ale CyberGhost i NordVPN są również ważnymi opcjami z własnymi mocnymi stronami.
- Instalacja: Zainstaluj wybraną sieć VPN na swoim urządzeniu. Wszystkie trzy sieci VPN można zainstalować bezpośrednio z ich odpowiednich witryn internetowych lub Amazon Appstore dla urządzeń Fire.
- Wybór serwera: Uruchom VPN i wybierz serwer znajdujący się w regionie biblioteki DAZN, do której chcesz uzyskać dostęp.
- Zaloguj się do DAZN: Teraz, gdy adres IP odpowiada żądanej lokalizacji, zaloguj się na swoje konto DAZN i rozpocznij transmisję strumieniową.
Obsługa błędów DAZN#
Podczas korzystania z VPN z DAZN mogą wystąpić różne błędy. Każdy błąd ma inne obejście:
- DAZN nie jest dostępny w tym kraju: Ten błąd oznacza, że DAZN wykrywa użycie VPN. Aby go rozwiązać, upewnij się, że korzystasz z niezawodnej sieci VPN, takiej jak FineVPN, CyberGhost lub NordVPN.
- Kod błędu DAZN 50-006-403: Dzieje się tak podczas uzyskiwania dostępu do DAZN za pomocą konta zarejestrowanego poza USA, Japonią, Hiszpanią, Włochami, Austrią, Niemcami, Szwajcarią lub Kanadą. Upewnij się, że Twoje konto jest zarejestrowane w jednym z tych krajów.
- Kod błędu DAZN 50-075-403: Ten błąd występuje, jeśli DAZN zidentyfikuje użycie VPN podczas zakupu. Aby obejść ten błąd, należy użyć zalecanej sieci VPN.
- Kod błędu DAZN 10-000-0: Występuje, jeśli DAZN wykryje VPN podczas logowania. Po zalogowaniu strumień powinien być kontynuowany bez zakłóceń.
- Kod błędu DAZN 51-132-403: Pojawia się podczas tworzenia konta z włączoną siecią VPN. Aby rozwiązać ten problem, użyj konta Google lub Apple, które pasuje do regionu DAZN, do którego uzyskujesz dostęp, oraz karty podarunkowej sklepu z aplikacjami, aby skonfigurować DAZN.
Tworzenie konta DAZN#
Aby uniknąć błędów, skonfiguruj swoje konto DAZN w jednym z następujących krajów: USA, Japonia, Hiszpania, Włochy, Austria, Niemcy, Szwajcaria lub Kanada. Można to zrobić na dwa sposoby:
- Metoda karty kredytowej: Połącz się z serwerem w docelowym kraju za pomocą VPN. Utwórz konto DAZN i podaj dane swojej karty kredytowej lub użyj konta PayPal.
- Metoda karty podarunkowej: Połącz się z serwerem w wybranym kraju za pomocą sieci VPN. Kup kartę podarunkową od Amazon, Carrefour lub MyGiftCardSupply. Wybierz plan w DAZN i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować konto przy użyciu karty podarunkowej.
Najczęściej zadawane pytania#
- Czy mogę oglądać DAZN online za darmo? Niestety, DAZN nie oferuje już 30-dniowego bezpłatnego okresu próbnego. Ale korzystając z VPN, możesz być w stanie oglądać niektóre treści za darmo, które normalnie są płatne w Twojej rzeczywistej lokalizacji.
- Dlaczego mój VPN nie działa z DAZN? Może to być spowodowane używaną siecią VPN, pamięcią podręczną i plikami cookie lub używanym protokołem VPN. Niezawodne sieci VPN, takie jak ExpressVPN, CyberGhost lub NordVPN, zazwyczaj dobrze współpracują z DAZN.
- Na ilu urządzeniach mogę oglądać DAZN? DAZN umożliwia strumieniowanie na maksymalnie 2 urządzeniach jednocześnie. Łącznie można jednak mieć 5 urządzeń podłączonych do tego samego konta.
- Czy mogę używać VPN do oglądania DAZN na urządzeniach streamingowych? Tak, instalując VPN bezpośrednio na routerze, wszystkie podłączone urządzenia mogą uzyskać dostęp do treści z ograniczeniami geograficznymi, w tym DAZN.
- Co zrobić, jeśli po wykonaniu tych kroków nadal nie mogę uzyskać dostępu do DAZN? Jeśli nadal masz problemy, warto skontaktować się z obsługą klienta VPN. Mogą oni mieć dodatkowe kroki rozwiązywania problemów.