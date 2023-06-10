DAZN est un service de streaming sportif populaire dont les bibliothèques varient selon la localisation géographique. En raison des accords de licence, certains contenus peuvent être inaccessibles dans certaines régions. Le guide explique comment contourner ce problème en utilisant un VPN et les erreurs courantes rencontrées au cours du processus. Un VPN modifie temporairement votre adresse IP, ce qui vous permet d’accéder au contenu d’autres régions.

Guide étape par étape#

Choisir un VPN: Choisissez un VPN fiable comme FineVPN, CyberGhost ou NordVPN. FineVPN est très recommandé pour ses vitesses rapides et ses erreurs minimes, mais CyberGhost et NordVPN sont aussi des options valides avec leurs propres avantages. Installation: Installez le VPN que vous avez choisi sur votre appareil. Les trois VPN peuvent être installés directement à partir de leurs sites web respectifs ou de l’Amazon Appstore pour les appareils Fire. Sélection du serveur: Lancez le VPN et sélectionnez un serveur situé dans la région de la bibliothèque DAZN que vous souhaitez consulter. Connectez-vous à DAZN: Maintenant que votre adresse IP correspond à votre localisation souhaitée, connectez-vous à votre compte DAZN et commencez à regarder.

Gestion des erreurs DAZN#

Diverses erreurs peuvent survenir lors de l’utilisation d’un VPN avec DAZN. Chaque erreur dispose d’une solution de contournement différente :

DAZN n’est pas disponible dans ce pays: Cette erreur signifie que DAZN détecte l’utilisation d’un VPN. Pour résoudre ce problème, assurez-vous que vous utilisez un VPN fiable comme FineVPN, CyberGhost, ou NordVPN. Code d’erreur DAZN 50-006-403: Ce problème survient lorsque vous accédez à DAZN avec un compte enregistré en dehors des États-Unis, du Japon, de l’Espagne, de l’Italie, de l’Autriche, de l’Allemagne, de la Suisse ou du Canada. Assurez-vous que votre compte est enregistré dans l’un de ces pays. Code d’erreur DAZN 50-075-403: Cette erreur se produit si DAZN détecte l’utilisation d’un VPN lors de l’achat. Utilisez un VPN recommandé pour contourner ce problème. Code d’erreur DAZN 10-000-0: Se produit si DAZN détecte un VPN lors de la connexion. Après la connexion, le flux devrait se poursuivre sans interruption. Code d’erreur DAZN 51-132-403: Apparaît lors de la création d’un compte avec un VPN activé. Pour résoudre ce problème, utilisez votre compte Google ou Apple correspondant à la région DAZN à laquelle vous accédez, ainsi qu’une carte cadeau de l’App Store pour configurer DAZN.

Créer un compte DAZN#

Pour éviter les erreurs, configurez votre compte DAZN dans l’un des pays suivants : États-Unis, Japon, Espagne, Italie, Autriche, Allemagne, Suisse ou Canada. Il existe deux méthodes pour ce faire :

Méthode de carte de crédit: Connectez-vous à un serveur dans le pays ciblé à l’aide de votre VPN. Créez un compte DAZN et fournissez vos informations de carte de crédit ou utilisez votre compte PayPal. Méthode par carte cadeau: Connectez-vous à un serveur dans le pays de votre choix à l’aide de votre VPN. Achetez une carte cadeau sur Amazon, Carrefour ou MyGiftCardSupply. Choisissez un plan sur DAZN et suivez les instructions pour configurer votre compte en utilisant la carte cadeau.