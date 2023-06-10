DAZN là dịch vụ phát trực tuyến thể thao phổ biến với các thư viện khác nhau tùy theo vị trí địa lý. Do thỏa thuận cấp phép, một số nội dung có thể không truy cập được ở một số khu vực nhất định. Hướng dẫn nêu cách khắc phục sự cố này bằng VPN và các lỗi phổ biến gặp phải trong quá trình này. VPN tạm thời thay đổi địa chỉ IP của bạn, cho phép bạn truy cập nội dung từ các khu vực khác.

Hướng dẫn từng bước một#

Chọn VPN: Chọn một VPN đáng tin cậy như FineVPN, CyberGhost hoặc NordVPN. FineVPN rất được khuyến khích do tốc độ nhanh và ít lỗi nhất, nhưng CyberGhost và NordVPN cũng là những lựa chọn hợp lệ với những thế mạnh riêng. Cài đặt: Cài đặt VPN đã chọn vào thiết bị của bạn. Tất cả ba VPN đều có thể được cài đặt trực tiếp từ các trang web tương ứng hoặc Amazon Appstore dành cho thiết bị chữa cháy. Lựa chọn máy chủ: Khởi chạy VPN và chọn máy chủ nằm trong vùng của thư viện DAZN mà bạn muốn truy cập. Đăng nhập vào DAZN: Bây giờ địa chỉ IP của bạn tương ứng với vị trí mong muốn của bạn, hãy đăng nhập vào tài khoản DAZN của bạn và bắt đầu phát trực tuyến.

Xử lý lỗi DAZN#

Nhiều lỗi khác nhau có thể xảy ra khi sử dụng VPN với DAZN. Mỗi lỗi có cách giải quyết khác nhau:

DAZN không có sẵn ở quốc gia này: Lỗi này biểu thị DAZN đang phát hiện việc sử dụng VPN. Để giải quyết, hãy đảm bảo bạn đang sử dụng VPN đáng tin cậy như FineVPN, CyberGhost hoặc NordVPN. Mã lỗi DAZN 50-006-403: Điều này xảy ra khi truy cập DAZN bằng tài khoản được đăng ký bên ngoài Hoa Kỳ, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Ý, Áo, Đức, Thụy Sĩ hoặc Canada. Đảm bảo tài khoản của bạn được đăng ký tại một trong những quốc gia này. Mã lỗi DAZN 50-075-403: Lỗi này xảy ra nếu DAZN xác định việc sử dụng VPN trong quá trình mua. Sử dụng VPN được đề xuất để tránh điều này. Mã lỗi DAZN 10-000-0: Xảy ra nếu DAZN phát hiện VPN trong khi đăng nhập. Sau khi đăng nhập, luồng sẽ tiếp tục mà không bị gián đoạn. Mã lỗi DAZN 51-132-403: Xuất hiện khi tạo tài khoản có bật VPN. Để giải quyết vấn đề này, hãy sử dụng tài khoản Google hoặc Apple phù hợp với khu vực DAZN mà bạn đang truy cập và thẻ quà tặng của cửa hàng ứng dụng để thiết lập DAZN.

Tạo tài khoản DAZN#

Để tránh lỗi, hãy thiết lập tài khoản DAZN của bạn ở một trong các quốc gia sau: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Ý, Áo, Đức, Thụy Sĩ hoặc Canada. Có hai phương pháp để làm điều này:

Phương thức thẻ tín dụng: Kết nối với máy chủ ở quốc gia được nhắm mục tiêu bằng VPN của bạn. Tạo tài khoản DAZN và cung cấp thông tin thẻ tín dụng của bạn hoặc sử dụng tài khoản PayPal của bạn. Phương thức thẻ quà tặng: Kết nối với máy chủ ở quốc gia bạn đã chọn bằng VPN. Mua thẻ quà tặng từ Amazon, Carrefour hoặc MyGiftCardSupply. Chọn gói trên DAZN và làm theo hướng dẫn để thiết lập tài khoản của bạn bằng thẻ quà tặng.

Câu hỏi thường gặp#