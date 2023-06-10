Руководство: Конечное руководство по доступу к DAZN в любом месте с помощью VPN в 2023 году
Узнайте, как использовать VPN, чтобы обойти гео-ограничения и смотреть любимые спортивные передачи на DAZN из любой точки мира. Понять, как справиться с распространенными ошибками и часто задаваемыми вопросами DAZN.
DAZN - это популярный сервис потокового вещания спортивных программ, библиотеки которого зависят от географического положения. В связи с лицензионными соглашениями некоторые материалы могут быть недоступны в определенных регионах. В этом руководстве описано, как обойти эту проблему с помощью VPN, а также распространенные ошибки, возникающие в процессе. VPN временно изменяет ваш IP-адрес, позволяя вам получить доступ к контенту из других регионов.
Пошаговое руководство#
- Выбор VPN: Выберите надежную VPN, например FineVPN, CyberGhost или NordVPN. FineVPN настоятельно рекомендуется благодаря высокой скорости и минимальному количеству ошибок, но CyberGhost и NordVPN также являются надежными вариантами со своими достоинствами.
- Установка: Установите выбранную вами VPN на устройство. Все три VPN можно установить непосредственно с их соответствующих веб-сайтов или из Amazon Appstore для устройств Fire.
- Выбор сервера: Запустите VPN и выберите сервер, расположенный в регионе библиотеки DAZN, к которой вы хотите получить доступ.
- Войдите на DAZN: Теперь, когда ваш IP-адрес соответствует желаемому местоположению, войдите в свою учетную запись DAZN и начните потоковое вещание.
Работа с ошибками DAZN#
При использовании VPN с DAZN могут возникать различные ошибки. Для каждой ошибки существует свой обходной путь:
- DAZN не доступен в этой стране: Эта ошибка означает, что DAZN обнаруживает использование VPN. Чтобы решить эту проблему, убедитесь, что вы используете надежную VPN, например FineVPN, CyberGhost или NordVPN.
- Код ошибки DAZN 50-006-403: Это происходит при доступе к DAZN с учетной записью, зарегистрированной за пределами США, Японии, Испании, Италии, Австрии, Германии, Швейцарии или Канады. Убедитесь, что ваша учетная запись зарегистрирована в одной из этих стран.
- Код ошибки DAZN 50-075-403: Эта ошибка возникает, если DAZN идентифицирует использование VPN во время покупки. Используйте рекомендованную VPN, чтобы обойти это.
- Код ошибки DAZN 10-000-0: Возникает, если DAZN обнаруживает VPN во время входа в систему. После входа в систему поток должен идти без перерыва.
- Код ошибки DAZN 51-132-403: Появляется при создании учетной записи с включенным VPN. Чтобы решить эту проблему, используйте учетную запись Google или Apple, соответствующую региону DAZN, к которому вы обращаетесь, и подарочную карту магазина приложений, чтобы
Создание учетной записи DAZN#
Чтобы избежать ошибок, настройте учетную запись DAZN в одной из следующих стран: США, Япония, Испания, Италия, Австрия, Германия, Швейцария или Канада. Это можно сделать двумя способами:
- Метод кредитной карты: Подключитесь к серверу в целевой стране с помощью VPN. Создайте учетную запись DAZN и предоставьте информацию о своей кредитной карте или используйте свой счет PayPal.
- Метод подарочной карты: Подключитесь к серверу в выбранной вами стране с помощью VPN. Приобретите подарочную карту на Amazon, Carrefour или MyGiftCardSupply. Выберите тарифный план на DAZN и следуйте инструкциям по настройке аккаунта с помощью подарочной карты.
Часто задаваемые вопросы#
- Могу ли я смотреть DAZN онлайн бесплатно? К сожалению, DAZN больше не предлагает 30-дневную бесплатную пробную версию. Но, используя VPN, вы можете бесплатно смотреть некоторые материалы, которые обычно оплачиваются в вашем фактическом местонахождении.
- Почему моя VPN не работает с DAZN? Это может быть связано с VPN, которую вы используете, вашим кэшем и cookies или протоколом VPN, который вы используете. Надежные VPN, такие как ExpressVPN, CyberGhost или NordVPN, обычно хорошо работают с DAZN.
- На скольких устройствах я могу смотреть DAZN? DAZN позволяет вести потоковое вещание одновременно не более чем на 2 устройствах. Однако всего к одному аккаунту можно подключить 5 устройств.
- Могу ли я использовать VPN для просмотра DAZN на потоковых устройствах? Да. Установив VPN непосредственно на маршрутизатор, все подключенные устройства смогут получить доступ к контенту с географическими ограничениями, включая DAZN.
- Что делать, если я все еще не могу получить доступ к DAZN после выполнения этих действий? Если у вас по-прежнему возникают проблемы, возможно, стоит обратиться в службу поддержки клиентов вашей VPN. Возможно, у них есть дополнительные шаги по устранению неполадок.