DAZN - это популярный сервис потокового вещания спортивных программ, библиотеки которого зависят от географического положения. В связи с лицензионными соглашениями некоторые материалы могут быть недоступны в определенных регионах. В этом руководстве описано, как обойти эту проблему с помощью VPN, а также распространенные ошибки, возникающие в процессе. VPN временно изменяет ваш IP-адрес, позволяя вам получить доступ к контенту из других регионов.

Пошаговое руководство#

Выбор VPN: Выберите надежную VPN, например FineVPN, CyberGhost или NordVPN. FineVPN настоятельно рекомендуется благодаря высокой скорости и минимальному количеству ошибок, но CyberGhost и NordVPN также являются надежными вариантами со своими достоинствами. Установка: Установите выбранную вами VPN на устройство. Все три VPN можно установить непосредственно с их соответствующих веб-сайтов или из Amazon Appstore для устройств Fire. Выбор сервера: Запустите VPN и выберите сервер, расположенный в регионе библиотеки DAZN, к которой вы хотите получить доступ. Войдите на DAZN: Теперь, когда ваш IP-адрес соответствует желаемому местоположению, войдите в свою учетную запись DAZN и начните потоковое вещание.

Работа с ошибками DAZN#

При использовании VPN с DAZN могут возникать различные ошибки. Для каждой ошибки существует свой обходной путь:

DAZN не доступен в этой стране: Эта ошибка означает, что DAZN обнаруживает использование VPN. Чтобы решить эту проблему, убедитесь, что вы используете надежную VPN, например FineVPN, CyberGhost или NordVPN. Код ошибки DAZN 50-006-403: Это происходит при доступе к DAZN с учетной записью, зарегистрированной за пределами США, Японии, Испании, Италии, Австрии, Германии, Швейцарии или Канады. Убедитесь, что ваша учетная запись зарегистрирована в одной из этих стран. Код ошибки DAZN 50-075-403: Эта ошибка возникает, если DAZN идентифицирует использование VPN во время покупки. Используйте рекомендованную VPN, чтобы обойти это. Код ошибки DAZN 10-000-0: Возникает, если DAZN обнаруживает VPN во время входа в систему. После входа в систему поток должен идти без перерыва. Код ошибки DAZN 51-132-403: Появляется при создании учетной записи с включенным VPN. Чтобы решить эту проблему, используйте учетную запись Google или Apple, соответствующую региону DAZN, к которому вы обращаетесь, и подарочную карту магазина приложений, чтобы

Создание учетной записи DAZN#

Чтобы избежать ошибок, настройте учетную запись DAZN в одной из следующих стран: США, Япония, Испания, Италия, Австрия, Германия, Швейцария или Канада. Это можно сделать двумя способами:

Метод кредитной карты: Подключитесь к серверу в целевой стране с помощью VPN. Создайте учетную запись DAZN и предоставьте информацию о своей кредитной карте или используйте свой счет PayPal. Метод подарочной карты: Подключитесь к серверу в выбранной вами стране с помощью VPN. Приобретите подарочную карту на Amazon, Carrefour или MyGiftCardSupply. Выберите тарифный план на DAZN и следуйте инструкциям по настройке аккаунта с помощью подарочной карты.

Часто задаваемые вопросы#