Manual: Guia definitivo para acessar o DAZN em qualquer lugar usando uma VPN em 2023
Saiba como usar uma VPN para contornar as restrições geográficas e transmitir seus esportes favoritos no DAZN de qualquer lugar. Entenda como lidar com erros comuns do DAZN e perguntas frequentes.
O DAZN é um serviço popular de streaming de esportes com bibliotecas que variam de acordo com a localização geográfica. Devido a acordos de licenciamento, alguns conteúdos podem estar inacessíveis em determinadas regiões. O guia descreve como contornar esse problema usando uma VPN e os erros comuns encontrados durante o processo. Uma VPN altera temporariamente seu endereço IP, permitindo que você acesse o conteúdo de outras regiões.
Guia Passo a Passo#
- Escolhendo uma VPN: Escolha uma VPN confiável, como FineVPN, CyberGhost ou NordVPN. O FineVPN é altamente recomendado devido a suas velocidades rápidas e erros mínimos, mas o CyberGhost e o NordVPN também são opções válidas com seus próprios pontos fortes.
- Instalação: Instale a VPN escolhida em seu dispositivo. Todas as três VPNs podem ser instaladas diretamente de seus respectivos sites ou da Amazon Appstore para dispositivos Fire.
- Seleção de servidor: Inicie a VPN e selecione um servidor localizado na região da biblioteca DAZN que deseja acessar.
- Faça login no DAZN: Agora que seu endereço IP corresponde ao local desejado, faça login na sua conta DAZN e comece a transmitir.
Como lidar com os erros do DAZN#
Vários erros podem ocorrer ao usar uma VPN com o DAZN. Cada erro tem uma solução alternativa diferente:
- O DAZN não está disponível neste país: Esse erro significa que o DAZN está detectando o uso de VPN. Para resolver o problema, verifique se você está usando uma VPN confiável, como FineVPN, CyberGhost ou NordVPN.
- Código de erro DAZN 50-006-403: Isso ocorre ao acessar o DAZN com uma conta registrada fora dos EUA, Japão, Espanha, Itália, Áustria, Alemanha, Suíça ou Canadá. Certifique-se de que sua conta esteja registrada em um desses países.
- Código de erro DAZN 50-075-403: Esse erro ocorre se a DAZN identificar o uso de VPN durante a compra. Use uma VPN recomendada para contornar esse problema.
- Código de erro DAZN 10-000-0: Ocorre se o DAZN detectar uma VPN durante o login. Depois de fazer login, a transmissão deve continuar sem interrupção.
- Código de erro DAZN 51-132-403: Aparece ao criar uma conta com uma VPN ativada. Para resolver isso, use sua conta do Google ou da Apple que corresponda à região do DAZN que você está acessando e um cartão-presente da loja de aplicativos para configurar o DAZN.
Como criar uma conta DAZN#
Para evitar erros, configure sua conta DAZN em um dos seguintes países: EUA, Japão, Espanha, Itália, Áustria, Alemanha, Suíça ou Canadá. Há dois métodos para fazer isso:
- Método de cartão de crédito: Conecte-se a um servidor no país de destino usando sua VPN. Crie uma conta DAZN e forneça suas informações de cartão de crédito ou use sua conta do PayPal.
- Método de cartão-presente: Conecte-se a um servidor no país escolhido usando sua VPN. Compre um cartão-presente da Amazon, Carrefour ou MyGiftCardSupply. Escolha um plano no DAZN e siga as instruções para configurar sua conta usando o cartão-presente.
Perguntas frequentes#
- Posso assistir ao DAZN on-line gratuitamente? Infelizmente, o DAZN não oferece mais um teste gratuito de 30 dias. Mas, usando uma VPN, você poderá assistir gratuitamente a algum conteúdo que normalmente é pago em seu local atual.
- Por que minha VPN não está funcionando com o DAZN? Pode ser devido à VPN que você está usando, ao cache e aos cookies ou ao protocolo de VPN que você está usando. VPNs confiáveis, como ExpressVPN, CyberGhost ou NordVPN, normalmente funcionam bem com o DAZN.
- Em quantos dispositivos posso assistir ao DAZN? O DAZN permite que você faça streaming em até 2 dispositivos simultaneamente. No entanto, no total, você pode ter 5 dispositivos conectados à mesma conta.
- Posso usar uma VPN para assistir ao DAZN em dispositivos de streaming? Sim. Ao instalar uma VPN diretamente no seu roteador, todos os dispositivos conectados podem acessar conteúdo com restrição geográfica, inclusive o DAZN.
- E se eu ainda não conseguir acessar o DAZN depois de seguir essas etapas? Se ainda estiver com problemas, talvez valha a pena entrar em contato com o suporte ao cliente da sua VPN. Eles podem ter etapas adicionais de solução de problemas.