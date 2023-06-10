O DAZN é um serviço popular de streaming de esportes com bibliotecas que variam de acordo com a localização geográfica. Devido a acordos de licenciamento, alguns conteúdos podem estar inacessíveis em determinadas regiões. O guia descreve como contornar esse problema usando uma VPN e os erros comuns encontrados durante o processo. Uma VPN altera temporariamente seu endereço IP, permitindo que você acesse o conteúdo de outras regiões.

Guia Passo a Passo#

Escolhendo uma VPN: Escolha uma VPN confiável, como FineVPN, CyberGhost ou NordVPN. O FineVPN é altamente recomendado devido a suas velocidades rápidas e erros mínimos, mas o CyberGhost e o NordVPN também são opções válidas com seus próprios pontos fortes. Instalação: Instale a VPN escolhida em seu dispositivo. Todas as três VPNs podem ser instaladas diretamente de seus respectivos sites ou da Amazon Appstore para dispositivos Fire. Seleção de servidor: Inicie a VPN e selecione um servidor localizado na região da biblioteca DAZN que deseja acessar. Faça login no DAZN: Agora que seu endereço IP corresponde ao local desejado, faça login na sua conta DAZN e comece a transmitir.

Como lidar com os erros do DAZN#

Vários erros podem ocorrer ao usar uma VPN com o DAZN. Cada erro tem uma solução alternativa diferente:

O DAZN não está disponível neste país: Esse erro significa que o DAZN está detectando o uso de VPN. Para resolver o problema, verifique se você está usando uma VPN confiável, como FineVPN, CyberGhost ou NordVPN. Código de erro DAZN 50-006-403: Isso ocorre ao acessar o DAZN com uma conta registrada fora dos EUA, Japão, Espanha, Itália, Áustria, Alemanha, Suíça ou Canadá. Certifique-se de que sua conta esteja registrada em um desses países. Código de erro DAZN 50-075-403: Esse erro ocorre se a DAZN identificar o uso de VPN durante a compra. Use uma VPN recomendada para contornar esse problema. Código de erro DAZN 10-000-0: Ocorre se o DAZN detectar uma VPN durante o login. Depois de fazer login, a transmissão deve continuar sem interrupção. Código de erro DAZN 51-132-403: Aparece ao criar uma conta com uma VPN ativada. Para resolver isso, use sua conta do Google ou da Apple que corresponda à região do DAZN que você está acessando e um cartão-presente da loja de aplicativos para configurar o DAZN.

Como criar uma conta DAZN#

Para evitar erros, configure sua conta DAZN em um dos seguintes países: EUA, Japão, Espanha, Itália, Áustria, Alemanha, Suíça ou Canadá. Há dois métodos para fazer isso:

Método de cartão de crédito: Conecte-se a um servidor no país de destino usando sua VPN. Crie uma conta DAZN e forneça suas informações de cartão de crédito ou use sua conta do PayPal. Método de cartão-presente: Conecte-se a um servidor no país escolhido usando sua VPN. Compre um cartão-presente da Amazon, Carrefour ou MyGiftCardSupply. Escolha um plano no DAZN e siga as instruções para configurar sua conta usando o cartão-presente.

Perguntas frequentes#