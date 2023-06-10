मैनुअल: 2023 में वीपीएन का उपयोग करके कहीं भी DAZN तक पहुंचने के लिए अंतिम गाइड
भू-प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए वीपीएन का उपयोग करना सीखें और कहीं से भी अपने पसंदीदा खेलों को DAZN पर स्ट्रीम करें। समझें कि सामान्य DAZN त्रुटियों और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों से कैसे निपटा जाए।
DAZN पुस्तकालयों वाली एक लोकप्रिय खेल स्ट्रीमिंग सेवा है जो भौगोलिक स्थिति के आधार पर भिन्न होती है। लाइसेंसिंग समझौतों के कारण, कुछ सामग्री कुछ क्षेत्रों में पहुंच योग्य नहीं हो सकती है। गाइड बताता है कि वीपीएन का उपयोग करके इस समस्या को कैसे दूर किया जाए, और प्रक्रिया के दौरान आने वाली सामान्य त्रुटियां। एक वीपीएन अस्थायी रूप से आपके आईपी पते को बदल देता है, जिससे आप अन्य क्षेत्रों से सामग्री तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं।
चरण-दर-चरण गाइड#
- एक वीपीएन चुनना: फाइनवीपीएन, साइबरघोस्ट, या नॉर्डवीपीएन जैसा विश्वसनीय वीपीएन चुनें। अपनी तेज़ गति और न्यूनतम त्रुटियों के कारण फ़ाइनवीपीएन की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है, लेकिन साइबरघोस्ट और नॉर्डवीपीएन भी अपनी खूबियों के साथ वैध विकल्प हैं।
- इंस्टॉलेशन: अपने चुने हुए वीपीएन को अपने डिवाइस पर इंस्टॉल करें। सभी तीन वीपीएन को सीधे उनकी संबंधित वेबसाइटों या फायर उपकरणों के लिए अमेज़ॅन ऐपस्टोर से इंस्टॉल किया जा सकता है।
- सर्वर चयन: वीपीएन लॉन्च करें और DAZN लाइब्रेरी के क्षेत्र में स्थित एक सर्वर का चयन करें जिसे आप एक्सेस करना चाहते हैं।
- DAZN में लॉग इन करें: अब जब आपका आईपी पता आपके इच्छित स्थान से मेल खाता है, तो अपने DAZN खाते में लॉग इन करें और स्ट्रीमिंग शुरू करें।
DAZN त्रुटियों को संभालना#
DAZN के साथ वीपीएन का उपयोग करते समय विभिन्न त्रुटियाँ हो सकती हैं। प्रत्येक त्रुटि का एक अलग समाधान होता है:
- DAZN इस देश में उपलब्ध नहीं है: यह त्रुटि DAZN द्वारा वीपीएन उपयोग का पता लगाने का संकेत देती है। समाधान के लिए, सुनिश्चित करें कि आप फाइनवीपीएन, साइबरघोस्ट, या नॉर्डवीपीएन जैसे विश्वसनीय वीपीएन का उपयोग कर रहे हैं।
- DAZN त्रुटि कोड 50-006-403: यह तब होता है जब अमेरिका, जापान, स्पेन, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड या कनाडा के बाहर पंजीकृत खाते से DAZN तक पहुंच प्राप्त होती है। सुनिश्चित करें कि आपका खाता इनमें से किसी एक देश में पंजीकृत है।
- DAZN त्रुटि कोड 50-075-403: यह त्रुटि तब होती है जब DAZN खरीदारी के दौरान वीपीएन उपयोग की पहचान करता है। इससे बचने के लिए अनुशंसित वीपीएन का उपयोग करें।
- DAZN त्रुटि कोड 10-000-0: तब होता है जब DAZN लॉगिन के दौरान एक वीपीएन का पता लगाता है। लॉग इन करने के बाद स्ट्रीम बिना किसी रुकावट के आगे बढ़नी चाहिए।
- DAZN त्रुटि कोड 51-132-403: वीपीएन के साथ खाता बनाते समय दिखाई देता है। इसे हल करने के लिए, अपने Google या Apple खाते का उपयोग करें जो आपके द्वारा एक्सेस किए जा रहे DAZN क्षेत्र से मेल खाता हो, और DAZN सेट करने के लिए एक ऐप स्टोर उपहार कार्ड का उपयोग करें।
एक DAZN खाता बनाना#
त्रुटियों से बचने के लिए, अपना DAZN खाता निम्नलिखित देशों में से किसी एक में स्थापित करें: यूएस, जापान, स्पेन, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, या कनाडा। ऐसा करने के दो तरीके हैं:
- क्रेडिट कार्ड विधि: अपने वीपीएन का उपयोग करके लक्षित देश में एक सर्वर से कनेक्ट करें। एक DAZN खाता बनाएं और अपने क्रेडिट कार्ड की जानकारी प्रदान करें या अपने PayPal खाते का उपयोग करें।
- उपहार कार्ड विधि: अपने वीपीएन का उपयोग करके अपने चुने हुए देश में एक सर्वर से कनेक्ट करें। Amazon, Carrefour, या MyGiftCardSupply से उपहार कार्ड खरीदें। DAZN पर एक योजना चुनें और उपहार कार्ड का उपयोग करके अपना खाता स्थापित करने के लिए निर्देशों का पालन करें।
पूछे जाने वाले प्रश्न#
- क्या मैं DAZN को मुफ़्त में ऑनलाइन देख सकता हूँ? दुर्भाग्य से, DAZN अब 30-दिन का निःशुल्क परीक्षण प्रदान नहीं करता है। लेकिन वीपीएन का उपयोग करके, आप कुछ सामग्री मुफ्त में देख सकते हैं जिसके लिए सामान्य रूप से आपके वास्तविक स्थान पर भुगतान किया जाता है।
- मेरा वीपीएन DAZN के साथ काम क्यों नहीं कर रहा है? यह आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे वीपीएन, आपके कैश और कुकीज़, या आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे वीपीएन प्रोटोकॉल के कारण हो सकता है। एक्सप्रेसवीपीएन, साइबरघोस्ट या नॉर्डवीपीएन जैसे विश्वसनीय वीपीएन आमतौर पर डीएजेडएन के साथ अच्छा काम करते हैं।
- मैं कितने डिवाइस पर DAZN देख सकता हूँ? DAZN आपको एक साथ 2 डिवाइस तक स्ट्रीम करने की अनुमति देता है। हालाँकि, कुल मिलाकर, आप एक ही खाते से 5 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं।
- क्या मैं स्ट्रीमिंग डिवाइस पर DAZN देखने के लिए वीपीएन का उपयोग कर सकता हूं? हाँ। सीधे अपने राउटर पर वीपीएन इंस्टॉल करके, सभी कनेक्टेड डिवाइस DAZN सहित भू-प्रतिबंधित सामग्री तक पहुंच सकते हैं।
- यदि इन चरणों का पालन करने के बाद भी मुझे DAZN तक पहुंचने में समस्या है तो क्या होगा? यदि आप अभी भी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो अपने VPN के ग्राहक सहायता से संपर्क करना उचित हो सकता है। उनके पास अतिरिक्त समस्या समाधान के चरण हो सकते हैं।