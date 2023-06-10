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매뉴얼: 2023년 VPN을 사용하여 어디서나 DAZN에 액세스하는 최고의 가이드

VPN을 사용하여 지역 제한을 우회하고 어디서나 DAZN에서 좋아하는 스포츠를 스트리밍하는 방법을 알아보세요. 일반적인 DAZN 오류 및 FAQ를 해결하는 방법을 알아보세요.

게시일2023년 6월 10일
업데이트2024년 1월 15일
읽는 시간3 분
작성자Brandon Perry
이 문서의 내용 4 개 섹션
  1. 단계별 가이드
  2. DAZN 오류 처리하기
  3. DAZN 계정 생성
  4. 자주 묻는 질문
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DAZN은 지리적 위치에 따라 라이브러리가 달라지는 인기 스포츠 스트리밍 서비스입니다. 라이선스 계약으로 인해 특정 지역에서는 일부 콘텐츠에 액세스하지 못할 수 있습니다. 이 가이드에서는 VPN을 사용하여 이 문제를 우회하는 방법과 이 과정에서 발생하는 일반적인 오류에 대해 설명합니다. VPN은 일시적으로 IP 주소를 변경하여 다른 지역의 콘텐츠에 액세스할 수 있도록 합니다.

단계별 가이드#

  1. VPN 선택: FineVPN, CyberGhost 또는 NordVPN과 같은 신뢰할 수 있는 VPN을 선택하세요. 빠른 속도와 최소한의 오류로 인해 FineVPN을 적극 권장하지만 CyberGhost와 NordVPN도 각자의 강점을 가진 유효한 옵션입니다.
  2. 설치: 선택한 VPN을 기기에 설치하세요. 세 VPN 모두 각 웹사이트 또는 Fire 기기용 Amazon 앱스토어에서 직접 설치할 수 있습니다.
  3. 서버 선택: VPN을 실행하고 액세스하려는 DAZN 라이브러리 지역에 위치한 서버를 선택하세요.
  4. DAZN에 로그인: 이제 IP 주소가 원하는 위치와 일치하므로 DAZN 계정에 로그인하여 스트리밍을 시작하세요.

복싱, UWCL 결승, 레슬링, Red Bull TV 타일이 있는 DAZN “What's on” 페이지

DAZN 오류 처리하기#

DAZN에서 VPN을 사용할 때 다양한 오류가 발생할 수 있습니다. 각 오류마다 다른 해결 방법이 있습니다:

  1. 이 국가에서는 DAZN을 사용할 수 없습니다.: 이 오류는 DAZN이 VPN 사용을 감지하고 있음을 나타냅니다. 이 문제를 해결하려면 FineVPN, CyberGhost 또는 NordVPN과 같은 신뢰할 수 있는 VPN을 사용 중이신지 확인하세요.
  2. DAZN 오류 코드 50-006-403: 미국, 일본, 스페인, 이탈리아, 오스트리아, 독일, 스위스 또는 캐나다 이외의 국가에서 등록된 계정으로 DAZN에 액세스하는 경우 발생합니다. 계정이 해당 국가 중 하나에 등록되어 있는지 확인하세요.
  3. DAZN 오류 코드 50-075-403: 이 오류는 DAZN이 구매 중에 VPN 사용을 식별하는 경우 발생합니다. 이 오류를 우회하려면 권장 VPN을 사용하세요.
  4. DAZN 오류 코드 10-000-0: DAZN이 로그인 중에 VPN을 감지할 때 발생합니다. 로그인 후에는 스트림이 중단 없이 진행되어야 합니다.
  5. DAZN 오류 코드 51-132-403: VPN이 활성화된 상태에서 계정을 생성할 때 나타납니다. 이를 해결하려면 접근하는 DAZN 지역과 일치하는 Google 또는 Apple 계정을 사용하고, DAZN을 설정하기 위해 앱 스토어 기프트 카드를 사용합니다.

DAZN 계정 생성#

오류를 피하기 위해 다음 국가 중 하나에서 DAZN 계정을 설정하세요: 미국, 일본, 스페인, 이탈리아, 오스트리아, 독일, 스위스 또는 캐나다. 두 가지 방법이 있습니다:

  1. 신용카드 방법: VPN을 사용하여 대상 국가의 서버에 연결합니다. DAZN 계정을 생성하고 신용카드 정보를 제공하거나 PayPal 계정을 사용합니다.
  2. 기프트 카드 방법: VPN을 사용하여 선택한 국가의 서버에 연결하세요. Amazon, 까르푸 또는 MyGiftCardSupply에서 기프트 카드를 구매합니다. DAZN에서 요금제를 선택하고 안내에 따라 기프트 카드를 사용하여 계정을 설정하세요.

자주 묻는 질문#

  1. DAZN을 온라인에서 무료로 시청할 수 있나요? 안타깝게도 DAZN은 더 이상 30일 무료 체험을 제공하지 않습니다. 하지만 VPN을 사용하면 실제 위치에서 일반적으로 유료인 일부 콘텐츠를 무료로 시청할 수 있을 것입니다.
  2. 왜 내 VPN이 DAZN에서 작동하지 않나요? 사용 중인 VPN, 캐시 및 쿠키 또는 사용 중인 VPN 프로토콜 때문일 수 있습니다. ExpressVPN, CyberGhost 또는 NordVPN과 같은 신뢰할 수 있는 VPN은 일반적으로 DAZN과 잘 작동합니다.
  3. DAZN을 몇 개의 기기에서 시청할 수 있나요? DAZN을 사용하면 최대 2개 기기에서 동시에 스트리밍할 수 있습니다. 하지만 총 5개 기기를 같은 계정으로 연결할 수 있습니다.
  4. VPN을 사용하여 스트리밍 장치에서 DAZN을 시청할 수 있나요? 네. VPN을 라우터에 직접 설치하면 연결된 모든 기기가 지역 제한 콘텐츠(DAZN 포함)에 접근할 수 있습니다.
  5. 이 단계를 수행한 후에도 여전히 DAZN에 액세스할 수 없으면 어떻게 하나요? 여전히 문제가 해결되지 않으면 VPN 고객 지원팀에 문의하는 것이 좋습니다. 추가 트러블슈팅 단계를 제공할 수 있습니다.