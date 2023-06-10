Guida: la soluzione definitiva per accedere a DAZN da qualsiasi luogo usando una VPN nel 2023
Scopri come utilizzare una VPN per aggirare le restrizioni geografiche e guardare i tuoi sport preferiti su DAZN da ovunque. Comprendi come affrontare gli errori comuni di DAZN e le domande frequenti.
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DAZN è un popolare servizio di streaming sportivo con librerie che variano in base alla posizione geografica. A causa di accordi di licenza, alcuni contenuti potrebbero essere inaccessibili in determinate regioni. La guida illustra come aggirare questo problema utilizzando una VPN e gli errori comuni riscontrati durante il processo. Una VPN modifica temporaneamente il vostro indirizzo IP, consentendovi di accedere ai contenuti di altre regioni.
Guida passo dopo passo#
- Scegliere una VPN: Scegliete una VPN affidabile come FineVPN, CyberGhost o NordVPN. FineVPN è altamente raccomandata per la sua velocità e gli errori minimi, ma anche CyberGhost e NordVPN sono opzioni valide con i loro punti di forza.
- Installazione: Installare la VPN scelta sul dispositivo. Tutte e tre le VPN possono essere installate direttamente dai rispettivi siti web o dall’Amazon Appstore per i dispositivi Fire.
- Selezione del Server: avvia la VPN e seleziona un server situato nella regione della libreria DAZN che desideri accedere.
- Accedi a DAZN: Ora che il tuo indirizzo IP corrisponde alla posizione desiderata, accedi al tuo account DAZN e inizia lo streaming.
Gestione degli errori di DAZN#
Quando si utilizza una VPN con DAZN possono verificarsi diversi errori. Ogni errore ha una soluzione diversa:
- DAZN non è disponibile in questo paese: Questo errore indica che DAZN rileva l’utilizzo di una VPN. Per risolvere il problema, assicuratevi di utilizzare una VPN affidabile come FineVPN, CyberGhost o NordVPN.
- Codice errore DAZN 50-006-403: Questo accade quando si accede a DAZN con un account registrato al di fuori degli Stati Uniti, Giappone, Spagna, Italia, Austria, Germania, Svizzera o Canada. Assicurati che il tuo account sia registrato in uno di questi paesi.
- Codice errore DAZN 50-075-403: Questo errore si verifica se DAZN identifica l’uso della VPN durante l’acquisto. Utilizzare una VPN consigliata per evitare questo problema.
- Codice errore DAZN 10-000-0: Si verifica se DAZN rileva una VPN durante il login. Dopo l’accesso, lo streaming dovrebbe procedere senza interruzioni.
- Codice errore DAZN 51-132-403: Appare quando si crea un account con VPN attiva. Per risolvere, usa il tuo account Google o Apple che corrisponde alla regione DAZN a cui stai accedendo, e una gift card dell’app store per configurare DAZN.
Creare un account DAZN#
Per evitare errori, configura il tuo account DAZN in uno dei seguenti paesi: USA, Giappone, Spagna, Italia, Austria, Germania, Svizzera o Canada. Esistono due metodi per farlo:
- Metodo della carta di credito: Connettiti a un server nel paese di destinazione tramite la tua VPN. Crea un account DAZN e fornisci le informazioni della tua carta di credito oppure usa il tuo account PayPal.
- Metodo della Gift Card: Connettiti a un server nel paese scelto usando la tua VPN. Acquista una gift card da Amazon, Carrefour o MyGiftCardSupply. Scegli un piano su DAZN e segui le istruzioni per configurare il tuo account utilizzando la gift card.
Domande frequenti#
- Posso guardare DAZN online gratuitamente? Sfortunatamente, DAZN non offre più una prova gratuita di 30 giorni. Ma utilizzando una VPN, potresti essere in grado di guardare alcuni contenuti gratuitamente che normalmente sono a pagamento nella tua ubicazione effettiva.
- Perché la mia VPN non funziona con DAZN? Potrebbe dipendere dalla VPN che stai utilizzando, dalla tua cache e dai cookie, o dal protocollo VPN che stai usando. VPN affidabili come ExpressVPN, CyberGhost o NordVPN di solito funzionano bene con DAZN.
- Su quanti dispositivi posso guardare DAZN? DAZN consente lo streaming su un massimo di 2 dispositivi contemporaneamente. Tuttavia, in totale, è possibile avere 5 dispositivi collegati allo stesso account.
- Posso usare una VPN per guardare DAZN su dispositivi di streaming? Sì. Installando una VPN direttamente sul tuo router, tutti i dispositivi connessi possono accedere ai contenuti geo-ristretti, incluso DAZN.
- Cosa succede se non riesco ancora ad accedere a DAZN dopo aver seguito questi passaggi? Se continui ad avere problemi, potrebbe valere la pena contattare l’assistenza clienti della tua VPN. Potrebbero avere ulteriori passaggi di risoluzione dei problemi.