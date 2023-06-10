DAZN ist ein beliebter Streaming-Dienst für Sportinhalte, dessen Angebot je nach geografischem Standort variiert. Aufgrund von Lizenzvereinbarungen kann ein Teil des Inhalts in bestimmten Regionen nicht verfügbar sein. Die Anleitung zeigt, wie Sie dieses Problem mit einem VPN umgehen und welche häufigen Fehler dabei auftreten. Ein VPN ändert temporär Ihre IP-Adresse und ermöglicht Ihnen, auf Inhalte aus anderen Regionen zuzugreifen.

Wählen Sie ein VPN: Wählen Sie ein zuverlässiges VPN wie FineVPN, CyberGhost oder NordVPN. FineVPN ist sehr empfehlenswert wegen seiner schnellen Geschwindigkeiten und minimalen Fehler, aber CyberGhost und NordVPN sind ebenfalls gute Optionen mit ihren eigenen Stärken. Installation: Installieren Sie Ihr gewähltes VPN auf Ihrem Gerät. Alle drei VPNs können direkt von ihren jeweiligen Websites oder dem Amazon Appstore für Fire-Geräte installiert werden. Server-Auswahl: Starten Sie das VPN und wählen Sie einen Server in der Region der DAZN-Mediathek aus, auf die Sie zugreifen möchten. Melden Sie sich bei DAZN an: Da Ihre IP-Adresse jetzt Ihrem gewünschten Standort entspricht, melden Sie sich in Ihrem DAZN-Konto an und beginnen Sie mit dem Streaming.

Bei der Verwendung eines VPN mit DAZN können verschiedene Fehler auftreten. Jeder Fehler hat eine andere Lösung:

DAZN ist in diesem Land nicht verfügbar: Dieser Fehler bedeutet, dass DAZN die VPN-Nutzung erkannt hat. Um dies zu beheben, stellen Sie sicher, dass Sie ein zuverlässiges VPN wie FineVPN, CyberGhost oder NordVPN verwenden. DAZN-Fehlercode 50-006-403: Dies tritt auf, wenn Sie auf DAZN mit einem Konto zugreifen, das außerhalb der USA, Japans, Spaniens, Italiens, Österreichs, Deutschlands, der Schweiz oder Kanadas registriert ist. Stellen Sie sicher, dass Ihr Konto in einem dieser Länder registriert ist. DAZN-Fehlercode 50-075-403: Dieser Fehler tritt auf, wenn DAZN die VPN-Nutzung während des Kaufs erkennt. Verwenden Sie einen empfohlenen VPN, um dies zu umgehen. DAZN-Fehlercode 10-000-0: Tritt auf, wenn DAZN einen VPN bei der Anmeldung erkennt. Nach der Anmeldung sollte der Stream ohne Unterbrechung fortgesetzt werden. DAZN-Fehlercode 51-132-403: Erscheint beim Erstellen eines Kontos mit aktiviertem VPN. Um dies zu beheben, verwenden Sie Ihr Google- oder Apple-Konto, das der DAZN-Region entspricht, auf die Sie zugreifen, und eine Geschenkkarte aus dem App Store, um DAZN einzurichten.

Um Fehler zu vermeiden, richten Sie Ihr DAZN-Konto in einem der folgenden Länder ein: USA, Japan, Spanien, Italien, Österreich, Deutschland, Schweiz oder Kanada. Es gibt zwei Methoden, um dies zu tun:

Kreditkarten-Methode: Verbinden Sie sich mit einem Server im Zielland über Ihren VPN. Erstellen Sie ein DAZN-Konto und geben Sie Ihre Kreditkarteninformationen ein oder verwenden Sie Ihr PayPal-Konto. Geschenkkarten-Methode: Verbinden Sie sich mit einem Server in Ihrem gewählten Land über Ihren VPN. Kaufen Sie eine Geschenkkarte bei Amazon, Carrefour oder MyGiftCardSupply. Wählen Sie einen Plan bei DAZN und folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Konto mit der Geschenkkarte einzurichten.

Häufig gestellte Fragen#