Anleitung: Ultimativer Leitfaden zum Zugriff auf DAZN von überall mit einem VPN im Jahr 2023
Erfahren Sie, wie Sie ein VPN nutzen, um Geo-Beschränkungen zu umgehen und Ihre Lieblingssportarten auf DAZN von überall aus zu streamen. Verstehen Sie, wie Sie häufige DAZN-Fehler und FAQs lösen.
In diesem Artikel 4 Abschnitte
DAZN ist ein beliebter Streaming-Dienst für Sportinhalte, dessen Angebot je nach geografischem Standort variiert. Aufgrund von Lizenzvereinbarungen kann ein Teil des Inhalts in bestimmten Regionen nicht verfügbar sein. Die Anleitung zeigt, wie Sie dieses Problem mit einem VPN umgehen und welche häufigen Fehler dabei auftreten. Ein VPN ändert temporär Ihre IP-Adresse und ermöglicht Ihnen, auf Inhalte aus anderen Regionen zuzugreifen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung#
- Wählen Sie ein VPN: Wählen Sie ein zuverlässiges VPN wie FineVPN, CyberGhost oder NordVPN. FineVPN ist sehr empfehlenswert wegen seiner schnellen Geschwindigkeiten und minimalen Fehler, aber CyberGhost und NordVPN sind ebenfalls gute Optionen mit ihren eigenen Stärken.
- Installation: Installieren Sie Ihr gewähltes VPN auf Ihrem Gerät. Alle drei VPNs können direkt von ihren jeweiligen Websites oder dem Amazon Appstore für Fire-Geräte installiert werden.
- Server-Auswahl: Starten Sie das VPN und wählen Sie einen Server in der Region der DAZN-Mediathek aus, auf die Sie zugreifen möchten.
- Melden Sie sich bei DAZN an: Da Ihre IP-Adresse jetzt Ihrem gewünschten Standort entspricht, melden Sie sich in Ihrem DAZN-Konto an und beginnen Sie mit dem Streaming.
DAZN-Fehler beheben#
Bei der Verwendung eines VPN mit DAZN können verschiedene Fehler auftreten. Jeder Fehler hat eine andere Lösung:
- DAZN ist in diesem Land nicht verfügbar: Dieser Fehler bedeutet, dass DAZN die VPN-Nutzung erkannt hat. Um dies zu beheben, stellen Sie sicher, dass Sie ein zuverlässiges VPN wie FineVPN, CyberGhost oder NordVPN verwenden.
- DAZN-Fehlercode 50-006-403: Dies tritt auf, wenn Sie auf DAZN mit einem Konto zugreifen, das außerhalb der USA, Japans, Spaniens, Italiens, Österreichs, Deutschlands, der Schweiz oder Kanadas registriert ist. Stellen Sie sicher, dass Ihr Konto in einem dieser Länder registriert ist.
- DAZN-Fehlercode 50-075-403: Dieser Fehler tritt auf, wenn DAZN die VPN-Nutzung während des Kaufs erkennt. Verwenden Sie einen empfohlenen VPN, um dies zu umgehen.
- DAZN-Fehlercode 10-000-0: Tritt auf, wenn DAZN einen VPN bei der Anmeldung erkennt. Nach der Anmeldung sollte der Stream ohne Unterbrechung fortgesetzt werden.
- DAZN-Fehlercode 51-132-403: Erscheint beim Erstellen eines Kontos mit aktiviertem VPN. Um dies zu beheben, verwenden Sie Ihr Google- oder Apple-Konto, das der DAZN-Region entspricht, auf die Sie zugreifen, und eine Geschenkkarte aus dem App Store, um DAZN einzurichten.
DAZN-Konto erstellen#
Um Fehler zu vermeiden, richten Sie Ihr DAZN-Konto in einem der folgenden Länder ein: USA, Japan, Spanien, Italien, Österreich, Deutschland, Schweiz oder Kanada. Es gibt zwei Methoden, um dies zu tun:
- Kreditkarten-Methode: Verbinden Sie sich mit einem Server im Zielland über Ihren VPN. Erstellen Sie ein DAZN-Konto und geben Sie Ihre Kreditkarteninformationen ein oder verwenden Sie Ihr PayPal-Konto.
- Geschenkkarten-Methode: Verbinden Sie sich mit einem Server in Ihrem gewählten Land über Ihren VPN. Kaufen Sie eine Geschenkkarte bei Amazon, Carrefour oder MyGiftCardSupply. Wählen Sie einen Plan bei DAZN und folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Konto mit der Geschenkkarte einzurichten.
Häufig gestellte Fragen#
- Kann ich DAZN kostenlos online schauen? Leider bietet DAZN keine kostenlose 30-Tage-Testphase mehr an. Aber mit einem VPN können Sie möglicherweise einige Inhalte kostenlos schauen, die an Ihrem tatsächlichen Standort normalerweise kostenpflichtig sind.
- Warum funktioniert mein VPN nicht mit DAZN? Dies könnte an dem VPN liegen, das Sie verwenden, an Ihrem Cache und Ihren Cookies oder am VPN-Protokoll, das Sie nutzen. Zuverlässige VPNs wie ExpressVPN, CyberGhost oder NordVPN funktionieren typischerweise gut mit DAZN.
- Auf wie vielen Geräten kann ich DAZN schauen? DAZN ermöglicht es Ihnen, auf bis zu 2 Geräten gleichzeitig zu streamen. Insgesamt können Sie jedoch 5 Geräte mit demselben Konto verbinden.
- Kann ich ein VPN verwenden, um DAZN auf Streaming-Geräten zu schauen? Ja. Indem Sie ein VPN direkt auf Ihrem Router installieren, können alle verbundenen Geräte auf geo-beschränkte Inhalte, einschließlich DAZN, zugreifen.
- Was ist, wenn ich nach Befolgung dieser Schritte immer noch nicht auf DAZN zugreifen kann? Wenn Sie weiterhin Probleme haben, kann es sich lohnen, den Kundenservice Ihres VPN-Anbieters zu kontaktieren. Dieser kann möglicherweise weitere Schritte zur Fehlerbehebung anbieten.