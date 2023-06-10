DAZN是一个受欢迎的体育流媒体服务，其资料库因地理位置而异。由于许可协议，一些内容在某些地区可能无法访问。本指南概述了如何使用VPN绕过这个问题，以及在这个过程中遇到的常见错误。VPN可以暂时改变你的IP地址，使你能够访问其他地区的内容。

选择一个VPN:选择一个可靠的VPN，如FineVPN、CyberGhost或NordVPN。由于FineVPN速度快，错误少，所以强烈推荐，但CyberGhost和NordVPN也是有效的选择，有各自的优势。 安装:在你的设备上安装你选择的VPN。这三种VPN都可以直接从各自的网站或Fire设备的Amazon Appstore上安装。 服务器选择:启动VPN并选择一个位于你想访问的DAZN库区域的服务器。 登录DAZN:现在，你的IP地址与你想要的地点相对应，登录你的DAZN账户并开始播放。

在使用DAZN的VPN时可能会出现各种错误。每个错误都有不同的解决方法：

DAZN在这个国家无法使用:这个错误标志着DAZN检测到VPN的使用。要解决这个问题，请确保你使用一个可靠的VPN，如FineVPN、CyberGhost或NordVPN。 DAZN错误代码50-006-403:当用在美国、日本、西班牙、意大利、奥地利、德国、瑞士或加拿大以外注册的账户访问DAZN时，会出现这种情况。确保你的账户是在这些国家之一注册的。 DAZN错误代码50-075-403:如果DAZN在购买过程中识别出VPN的使用，就会出现这个错误。使用推荐的VPN来规避这个问题。 DAZN错误代码10-000-0:如果DAZN在登录过程中检测到VPN，就会发生。登录后，流媒体应该不受干扰地进行。 DAZN错误代码51-132-403:在创建一个开着VPN的账户时出现。要解决这个问题，请使用与你访问的DAZN地区相匹配的谷歌或苹果账户，并使用应用商店的礼品卡来

为了避免错误，请在以下国家之一设置你的DAZN账户：美国、日本、西班牙、意大利、奥地利、德国、瑞士或加拿大。有两种方法可以做到这一点：

信用卡方式:使用你的VPN连接到目标国家的服务器。创建一个DAZN账户，并提供你的信用卡信息或使用你的PayPal账户。 礼品卡方式:使用你的VPN连接到你选择的国家的服务器。从亚马逊、家乐福或MyGiftCardSupply购买一张礼品卡。在DAZN上选择一个计划，并按照说明使用礼品卡设置你的账户。