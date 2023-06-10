Manual: guía definitiva para acceder a DAZN desde cualquier lugar con una VPN en 2023
Aprende a usar una VPN para evitar las restricciones geográficas y transmitir tus deportes favoritos en DAZN desde cualquier lugar. Entender cómo hacer frente a errores comunes DAZN y preguntas frecuentes.
En este artículo 4 secciones
DAZN es un popular servicio de streaming deportivo con bibliotecas que varían en función de la ubicación geográfica. Debido a los acuerdos de licencia, algunos contenidos pueden ser inaccesibles en ciertas regiones. Esta guía explica cómo evitar este problema utilizando una VPN y los errores más comunes que se pueden encontrar durante el proceso. Una VPN cambia temporalmente tu dirección IP, permitiéndote acceder a contenidos de otras regiones.
Guía paso a paso#
- Elegir una VPN: Elige una VPN fiable como FineVPN, CyberGhost o NordVPN. FineVPN es muy recomendable debido a sus rápidas velocidades y errores mínimos, pero CyberGhost y NordVPN también son opciones válidas con sus propios puntos fuertes.
- Instalación: Instala la VPN elegida en tu dispositivo. Las tres VPN pueden instalarse directamente desde sus respectivos sitios web o desde la Amazon Appstore para dispositivos Fire.
- Selección del servidor: Inicie la VPN y seleccione un servidor situado en la región de la biblioteca DAZN a la que desea acceder.
- Iniciar sesión en DAZN: Ahora que tu dirección IP se corresponde con la ubicación deseada, inicia sesión en tu cuenta DAZN y empieza a retransmitir.
Errores de DAZN#
Pueden producirse varios errores al utilizar una VPN con DAZN. Cada error tiene una solución diferente:
- DAZN no está disponible en este país: Este error significa que DAZN detecta el uso de una VPN. Para solucionarlo, asegúrate de que utilizas una VPN fiable como FineVPN, CyberGhost o NordVPN.
- DAZN Código de error 50-006-403: Esto ocurre al acceder a DAZN con una cuenta registrada fuera de EE.UU., Japón, España, Italia, Austria, Alemania, Suiza o Canadá. Asegúrate de que tu cuenta está registrada en uno de estos países.
- DAZN Código de error 50-075-403: Este error se produce si DAZN identifica el uso de VPN durante la compra. Utiliza una VPN recomendada para evitarlo.
- DAZN Código de error 10-000-0: Se produce si DAZN detecta una VPN durante el inicio de sesión. Después de iniciar sesión, la transmisión debería continuar sin interrupciones.
- DAZN Código de error 51-132-403: Aparece al crear una cuenta con una VPN activada. Para solucionarlo, utiliza tu cuenta de Google o Apple que coincida con la región de DAZN a la que accedes y una tarjeta regalo de la app store para configurar DAZN.
Crear una cuenta DAZN#
Para evitar errores, configura tu cuenta DAZN en uno de los siguientes países: EE.UU., Japón, España, Italia, Austria, Alemania, Suiza o Canadá. Hay dos métodos para hacerlo:
- Método de tarjeta de crédito: Conéctate a un servidor en el país objetivo utilizando tu VPN. Crea una cuenta DAZN y proporciona la información de tu tarjeta de crédito o utiliza tu cuenta PayPal.
- Método de tarjeta regalo: Conéctate a un servidor del país que elijas utilizando tu VPN. Compra una tarjeta regalo en Amazon, Carrefour o MyGiftCardSupply. Elige un plan en DAZN y sigue las instrucciones para configurar tu cuenta utilizando la tarjeta regalo.
Preguntas frecuentes#
- ¿Puedo ver DAZN online gratis? Por desgracia, DAZN ya no ofrece una prueba gratuita de 30 días. Pero si utilizas una VPN, es posible que puedas ver gratis algunos contenidos que normalmente son de pago en tu ubicación real.
- ¿Por qué mi VPN no funciona con DAZN? Podría deberse a la VPN que estás usando, a tu caché y cookies, o al protocolo VPN que estás usando. Las VPN fiables como ExpressVPN, CyberGhost o NordVPN suelen funcionar bien con DAZN.
- ¿En cuántos dispositivos puedo ver DAZN? DAZN te permite emitir en hasta 2 dispositivos simultáneamente. Sin embargo, en total, puedes tener 5 dispositivos conectados a la misma cuenta.
- ¿Puedo utilizar una VPN para ver DAZN en dispositivos de streaming? Sí. Al instalar una VPN directamente en tu router, todos los dispositivos conectados pueden acceder a contenidos con restricciones geográficas, incluido DAZN.
- ¿Qué pasa si sigo sin poder acceder a DAZN después de seguir estos pasos? Si sigue teniendo problemas, puede que le interese ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de su VPN. Es posible que tengan pasos adicionales para solucionar el problema.