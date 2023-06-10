DAZN es un popular servicio de streaming deportivo con bibliotecas que varían en función de la ubicación geográfica. Debido a los acuerdos de licencia, algunos contenidos pueden ser inaccesibles en ciertas regiones. Esta guía explica cómo evitar este problema utilizando una VPN y los errores más comunes que se pueden encontrar durante el proceso. Una VPN cambia temporalmente tu dirección IP, permitiéndote acceder a contenidos de otras regiones.

Guía paso a paso#

Elegir una VPN: Elige una VPN fiable como FineVPN, CyberGhost o NordVPN. FineVPN es muy recomendable debido a sus rápidas velocidades y errores mínimos, pero CyberGhost y NordVPN también son opciones válidas con sus propios puntos fuertes. Instalación: Instala la VPN elegida en tu dispositivo. Las tres VPN pueden instalarse directamente desde sus respectivos sitios web o desde la Amazon Appstore para dispositivos Fire. Selección del servidor: Inicie la VPN y seleccione un servidor situado en la región de la biblioteca DAZN a la que desea acceder. Iniciar sesión en DAZN: Ahora que tu dirección IP se corresponde con la ubicación deseada, inicia sesión en tu cuenta DAZN y empieza a retransmitir.

Errores de DAZN#

Pueden producirse varios errores al utilizar una VPN con DAZN. Cada error tiene una solución diferente:

DAZN no está disponible en este país: Este error significa que DAZN detecta el uso de una VPN. Para solucionarlo, asegúrate de que utilizas una VPN fiable como FineVPN, CyberGhost o NordVPN. DAZN Código de error 50-006-403: Esto ocurre al acceder a DAZN con una cuenta registrada fuera de EE.UU., Japón, España, Italia, Austria, Alemania, Suiza o Canadá. Asegúrate de que tu cuenta está registrada en uno de estos países. DAZN Código de error 50-075-403: Este error se produce si DAZN identifica el uso de VPN durante la compra. Utiliza una VPN recomendada para evitarlo. DAZN Código de error 10-000-0: Se produce si DAZN detecta una VPN durante el inicio de sesión. Después de iniciar sesión, la transmisión debería continuar sin interrupciones. DAZN Código de error 51-132-403: Aparece al crear una cuenta con una VPN activada. Para solucionarlo, utiliza tu cuenta de Google o Apple que coincida con la región de DAZN a la que accedes y una tarjeta regalo de la app store para configurar DAZN.

Crear una cuenta DAZN#

Para evitar errores, configura tu cuenta DAZN en uno de los siguientes países: EE.UU., Japón, España, Italia, Austria, Alemania, Suiza o Canadá. Hay dos métodos para hacerlo:

Método de tarjeta de crédito: Conéctate a un servidor en el país objetivo utilizando tu VPN. Crea una cuenta DAZN y proporciona la información de tu tarjeta de crédito o utiliza tu cuenta PayPal. Método de tarjeta regalo: Conéctate a un servidor del país que elijas utilizando tu VPN. Compra una tarjeta regalo en Amazon, Carrefour o MyGiftCardSupply. Elige un plan en DAZN y sigue las instrucciones para configurar tu cuenta utilizando la tarjeta regalo.

Preguntas frecuentes#