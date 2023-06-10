DAZN is een populaire sportstreamingservice met bibliotheken die variëren op basis van geografische locatie. Vanwege licentieovereenkomsten kan sommige inhoud in bepaalde regio’s ontoegankelijk zijn. In deze gids wordt uitgelegd hoe je dit probleem kunt omzeilen met behulp van een VPN en welke veelvoorkomende fouten je daarbij tegenkomt. Een VPN verandert tijdelijk je IP-adres, waardoor je toegang krijgt tot content uit andere regio’s.

Stapsgewijze handleiding#

Een VPN kiezen: Kies een betrouwbare VPN zoals FineVPN, CyberGhost of NordVPN. FineVPN wordt sterk aanbevolen vanwege zijn hoge snelheden en minimale fouten, maar CyberGhost en NordVPN zijn ook geldige opties met hun eigen sterke punten. Installatie: Installeer de VPN van je keuze op je apparaat. Alle drie VPN’s kunnen direct worden geïnstalleerd vanaf hun respectievelijke websites of de Amazon Appstore voor Fire-apparaten. Server selecteren: Start het VPN en selecteer een server in de regio van de DAZN-bibliotheek waar je toegang tot wilt. Aanmelden bij DAZN: Nu je IP-adres overeenkomt met je gewenste locatie, log je in op je DAZN-account en kun je beginnen met streamen.

Er kunnen verschillende fouten optreden bij het gebruik van een VPN met DAZN. Voor elke fout is er een andere oplossing:

DAZN is niet beschikbaar in dit land: Deze foutmelding geeft aan dat DAZN VPN-gebruik detecteert. Om dit op te lossen, zorg ervoor dat je een betrouwbare VPN gebruikt zoals FineVPN, CyberGhost of NordVPN. DAZN-foutcode 50-006-403: Dit gebeurt wanneer je toegang hebt tot DAZN met een account geregistreerd buiten de VS, Japan, Spanje, Italië, Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland of Canada. Zorg ervoor dat je account geregistreerd is in een van deze landen. DAZN-foutcode 50-075-403: Deze fout treedt op als DAZN VPN-gebruik identificeert tijdens de aankoop. Gebruik een aanbevolen VPN om dit te omzeilen. DAZN-foutcode 10-000-0: Treedt op als DAZN een VPN detecteert tijdens het inloggen. Na het inloggen zou de stream zonder onderbreking door moeten gaan. DAZN-foutcode 51-132-403: Verschijnt wanneer je een account aanmaakt met een VPN aan. Om dit op te lossen, gebruik je een Google- of Apple-account dat overeenkomt met de DAZN-regio waartoe je toegang hebt en een cadeaubon van de app store om DAZN in te stellen.

Een DAZN-account aanmaken#

Om fouten te voorkomen, moet je je DAZN-account instellen in een van de volgende landen: VS, Japan, Spanje, Italië, Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland of Canada. Er zijn twee methodes om dit te doen:

Creditcardmethode: Maak verbinding met een server in het doelland met je VPN. Maak een DAZN-account aan en geef je creditcardgegevens op of gebruik je PayPal-account. Cadeaubon Methode: Maak verbinding met een server in het land van je keuze met je VPN. Koop een cadeaubon van Amazon, Carrefour of MyGiftCardSupply. Kies een plan op DAZN en volg de instructies om je account in te stellen met de cadeaubon.