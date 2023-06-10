DAZN ialah perkhidmatan penstriman sukan yang popular dengan perpustakaan yang berbeza-beza berdasarkan lokasi geografi. Disebabkan oleh perjanjian pelesenan, sesetengah kandungan mungkin tidak boleh diakses di kawasan tertentu. Panduan menggariskan cara memintas isu ini menggunakan VPN dan ralat biasa yang dihadapi semasa proses. VPN menukar alamat IP anda buat sementara waktu, membolehkan anda mengakses kandungan dari kawasan lain.

Panduan Langkah Demi Langkah#

Memilih VPN: Pilih VPN yang boleh dipercayai seperti FineVPN, CyberGhost atau NordVPN. FineVPN sangat disyorkan kerana kelajuannya yang pantas dan ralat yang minimum, tetapi CyberGhost dan NordVPN juga merupakan pilihan yang sah dengan kekuatan mereka sendiri. Pemasangan: Pasang VPN pilihan anda pada peranti anda. Ketiga-tiga VPN boleh dipasang terus dari tapak web masing-masing atau peranti Amazon Appstore for Fire. Pemilihan Pelayan: Lancarkan VPN dan pilih pelayan yang terletak di kawasan perpustakaan DAZN yang anda ingin akses. Masuk ke DAZN: Sekarang yang alamat IP Anda sesuai dengan lokasi yang Anda inginkan, masuk ke akun DAZN Anda dan mulai streaming.

Mengendalikan Ralat DAZN#

Pelbagai ralat boleh berlaku semasa menggunakan VPN dengan DAZN. Setiap ralat mempunyai jalan penyelesaian yang berbeza:

DAZN Tidak Tersedia di Negara Ini: Ralat ini menunjukkan DAZN mengesan penggunaan VPN. Untuk menyelesaikannya, pastikan anda menggunakan VPN yang boleh dipercayai seperti FineVPN, CyberGhost, atau NordVPN. Kod Ralat DAZN 50-006-403: Ini berlaku apabila mengakses DAZN dengan akaun yang berdaftar di luar AS, Jepun, Sepanyol, Itali, Austria, Jerman, Switzerland, atau Kanada. Pastikan akaun anda berdaftar di salah satu negara ini. Kod Ralat DAZN 50-075-403: Ralat ini berlaku jika DAZN mengenal pasti penggunaan VPN semasa pembelian. Gunakan VPN yang disyorkan untuk memintas perkara ini. Kod Ralat DAZN 10-000-0: Berlaku jika DAZN mengesan VPN semasa log masuk. Selepas log masuk, strim harus diteruskan tanpa gangguan. Kod Ralat DAZN 51-132-403: Muncul semasa membuat akaun dengan VPN dihidupkan. Untuk menyelesaikan masalah ini, gunakan akaun Google atau Apple anda yang sepadan dengan wilayah DAZN yang anda akses dan kad hadiah kedai aplikasi untuk menyediakan DAZN.

Mencipta Akaun DAZN#

Untuk mengelakkan ralat, sediakan akaun DAZN anda di salah satu negara berikut: AS, Jepun, Sepanyol, Itali, Austria, Jerman, Switzerland atau Kanada. Terdapat dua kaedah untuk melakukan ini:

Kaedah Kad Kredit: Sambungkan ke pelayan di negara sasaran menggunakan VPN anda. Cipta akaun DAZN dan berikan maklumat kad kredit anda atau gunakan akaun PayPal anda. Kaedah Kad Hadiah: Sambungkan ke pelayan di negara pilihan anda menggunakan VPN anda. Beli kad hadiah dari Amazon, Carrefour, atau MyGiftCardSupply. Pilih rancangan pada DAZN dan ikuti arahan untuk menyediakan akaun anda menggunakan kad hadiah.

Soalan Lazim#