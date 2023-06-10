マニュアル2023年、VPNを使ってどこでもDAZNにアクセスするための究極ガイド
VPNを使用してジオブロックを回避し、世界中どこからでもDAZNでお気に入りのスポーツをストリーミングする方法を学びましょう。DAZNの一般的なエラーとFAQについて理解します。
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DAZNは地理的位置に基づいてライブラリが異なる人気のスポーツストリーミングサービスです。ライセンス契約により、一部のコンテンツは特定の地域ではアクセスできない場合があります。このガイドはVPNを使用してこの問題を回避する方法と、その過程で発生する一般的なエラーについて説明しています。VPNは一時的にIPアドレスを変更することで、他の地域のコンテンツにアクセスできるようにします。
ステップバイステップガイド#
- VPNの選択:FineVPN、CyberGhost、NordVPNのような信頼できるVPNを選びましょう。FineVPNは速度が速く、エラーも少ないため非常におすすめですが、CyberGhostやNordVPNもそれぞれの強みを持つ有効な選択肢です。
- インストール：選択したVPNをデバイスにインストールしてください。3つのVPN全て、各ウェブサイトまたはFireデバイス用Amazon Appstoreから直接インストールできます。
- サーバー選択:VPNを起動し、アクセスしたいDAZNライブラリーの地域にあるサーバーを選択します。
- DAZNにログイン:あなたのIPアドレスと希望するロケーションが一致したら、DAZNアカウントにログインしてストリーミングを開始しましょう。
DAZNエラーへの対応#
DAZNでVPNを利用する際、様々なエラーが発生する可能性があります。それぞれのエラーには異なる回避策があります：
- DAZNはこの国では利用できない:このエラーはDAZNがVPNの使用を検知していることを意味します。解決するには、FineVPN、CyberGhost、NordVPNなどの信頼できるVPNを使用していることを確認してください。
- DAZNエラーコード 50-006-403：米国、日本、スペイン、イタリア、オーストリア、ドイツ、スイス、またはカナダ以外の国に登録されたアカウントでDAZNにアクセスする場合に発生します。アカウントがこれらの国のいずれかに登録されていることを確認してください。
- DAZNエラーコード 50-075-403：DAZN購入時にVPN使用を検出した場合に発生します。このエラーを回避するには推奨VPNを使用してください。
- DAZNエラーコード 10-000-0:ログイン中にDAZNがVPNを検出した場合に発生。ログイン後、ストリームは中断することなく進行するはずです。
- DAZNエラーコード 51-132-403:VPNをオンにしてアカウントを作成すると表示されます。これを解決するには、アクセスするDAZNの地域に合ったGoogleまたはAppleアカウントと、アプリストアのギフトカードを使ってDAZNを設定してください。
DAZNアカウントの作成#
エラーを回避するには、以下のいずれかの国でDAZNアカウントを設定してください：アメリカ、日本、スペイン、イタリア、オーストリア、ドイツ、スイス、カナダ。これには2つの方法があります：
- クレジットカード:VPNを使用して対象国のサーバーに接続します。DAZNアカウントを作成し、クレジットカード情報を提供するか、PayPalアカウントを使用します。
- ギフトカード方式:VPNを使用して選択した国のサーバーに接続します。Amazon、Carrefour、またはMyGiftCardSupplyからギフトカードを購入します。DAZNでプランを選択し、指示に従ってギフトカードを使ってアカウントを設定する。
よくあるご質問#
- DAZNは無料で視聴できますか？ 残念ながら、DAZNは30日間の無料トライアルを提供していない。しかし、VPNを利用することで、あなたが実際に住んでいる場所では通常有料のコンテンツを無料で視聴できるかもしれない。
- DAZNでVPNが使えないのはなぜですか？ 使用しているVPN、キャッシュとクッキー、または使用しているVPNプロトコルが原因である可能性があります。ExpressVPN、CyberGhost、NordVPNのような信頼性の高いVPNは、通常DAZNとうまく機能します。
- DAZNは何台のデバイスで視聴できますか？ DAZNでは同時に2台までのデバイスでストリーミングが可能。ただし、同じアカウントに接続できるデバイスは合計5台まで。
- VPNを使ってストリーミング・デバイスでDAZNを視聴できますか？ はい。VPNをルーターに直接インストールすることで、接続されたすべてのデバイスがDAZNを含む地域制限のあるコンテンツにアクセスできるようになります。
- この手順を踏んでもDAZNにアクセスできない場合は？ それでも問題が解決しない場合は、VPNのカスタマーサポートに問い合わせる価値があるかもしれません。トラブルシューティングの手順が追加されるかもしれません。