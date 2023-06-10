DAZNは地理的位置に基づいてライブラリが異なる人気のスポーツストリーミングサービスです。ライセンス契約により、一部のコンテンツは特定の地域ではアクセスできない場合があります。このガイドはVPNを使用してこの問題を回避する方法と、その過程で発生する一般的なエラーについて説明しています。VPNは一時的にIPアドレスを変更することで、他の地域のコンテンツにアクセスできるようにします。

VPNの選択:FineVPN、CyberGhost、NordVPNのような信頼できるVPNを選びましょう。FineVPNは速度が速く、エラーも少ないため非常におすすめですが、CyberGhostやNordVPNもそれぞれの強みを持つ有効な選択肢です。 インストール：選択したVPNをデバイスにインストールしてください。3つのVPN全て、各ウェブサイトまたはFireデバイス用Amazon Appstoreから直接インストールできます。 サーバー選択:VPNを起動し、アクセスしたいDAZNライブラリーの地域にあるサーバーを選択します。 DAZNにログイン:あなたのIPアドレスと希望するロケーションが一致したら、DAZNアカウントにログインしてストリーミングを開始しましょう。

DAZNでVPNを利用する際、様々なエラーが発生する可能性があります。それぞれのエラーには異なる回避策があります：

DAZNはこの国では利用できない:このエラーはDAZNがVPNの使用を検知していることを意味します。解決するには、FineVPN、CyberGhost、NordVPNなどの信頼できるVPNを使用していることを確認してください。 DAZNエラーコード 50-006-403：米国、日本、スペイン、イタリア、オーストリア、ドイツ、スイス、またはカナダ以外の国に登録されたアカウントでDAZNにアクセスする場合に発生します。アカウントがこれらの国のいずれかに登録されていることを確認してください。 DAZNエラーコード 50-075-403：DAZN購入時にVPN使用を検出した場合に発生します。このエラーを回避するには推奨VPNを使用してください。 DAZNエラーコード 10-000-0:ログイン中にDAZNがVPNを検出した場合に発生。ログイン後、ストリームは中断することなく進行するはずです。 DAZNエラーコード 51-132-403:VPNをオンにしてアカウントを作成すると表示されます。これを解決するには、アクセスするDAZNの地域に合ったGoogleまたはAppleアカウントと、アプリストアのギフトカードを使ってDAZNを設定してください。

エラーを回避するには、以下のいずれかの国でDAZNアカウントを設定してください：アメリカ、日本、スペイン、イタリア、オーストリア、ドイツ、スイス、カナダ。これには2つの方法があります：

クレジットカード:VPNを使用して対象国のサーバーに接続します。DAZNアカウントを作成し、クレジットカード情報を提供するか、PayPalアカウントを使用します。 ギフトカード方式:VPNを使用して選択した国のサーバーに接続します。Amazon、Carrefour、またはMyGiftCardSupplyからギフトカードを購入します。DAZNでプランを選択し、指示に従ってギフトカードを使ってアカウントを設定する。