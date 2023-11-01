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قائمة بروكسي مجاني

قائمة بروكسي تركيا المجانية

قائمة مباشرة ومُتحقَّق منها بانتظام من بروكسيات تركيا العامة للاختبار والاستعلامات لمرة واحدة ومسارات التطوير.

الحالة7 متصل
حُدّث2 س مضت
المنطقةآسيا

بروكسيات تركيا المباشرة
تُحدَّث كل 15 دقيقة

بروكسيات تركيا عامة مجانية، نتحقّق منها بانتظام من حيث السرعة ووقت التشغيل. انسخ عنوان IP واحدًا أو صدّر القائمة الحالية — دون تسجيل.

البروتوكول
إخفاء الهوية
المنفذ
آخر فحص
7 متصل·تحتاج المزيد؟ →
107.181.155.86:80
IP : المنفذ الدرجة البروتوكولاتإخفاء الهويةالمدينةالسرعة وقت التشغيل آخر فحص إجراء
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
نخبةعالمي
500 Mbps
99.97%
الآن
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107.181.155.86:80
YottaSrc· 469 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةIstanbul
3.84 Mbps
97.9%
1 س مضت
95.3.92.2:8080
Turk Telekom· 319 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةMaltepe
5.64 Mbps
56.9%
1 س مضت
95.3.69.222:8080
Turk Telekom· 892 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافIstanbul
2.02 Mbps
100.0%
1 س مضت
31.223.16.134:8888
TurkNet Iletisim Hizmetleri· 1351 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةIstanbul
1.33 Mbps
37.7%
2 س مضت
176.88.65.163:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6487 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافKilis
277 Kbps
39.8%
2 س مضت
176.88.65.162:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6456 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافKilis
279 Kbps
18.0%
2 س مضت
212.252.71.20:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 4068 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
442 Kbps
10.5%
2 س مضت
عرض 7 من 7

لقطة مجموعة بروكسيتركيا

ما الموجود حالياً في مجمع تركيا الحي — حسب البروتوكول وإخفاء الهوية والموقع والمضيف.

تكوين التجمع

حُدّث 100 دقائق مضت· 7 عنوان IP نشط في تركيا
حسب البروتوكول
HTTP7
HTTPS0
SOCKS47
SOCKS57
حسب إخفاء الهوية
نخبة3
مجهول0
شفاف4
لم يُختبر0
حسب المدينة
Istanbul3
Kilis2
Maltepe1
متوسط زمن الوصول: 1351 msمتوسط وقت التشغيل: 52%أسرع بروكسي: 319 ms

أبرز مزوّدي الاستضافة

المضيفون الممثَّلون حاليًا في المجمّع النشط لـ تركيا
1Superonline Iletisim Hizmetler…343%
2Turk Telekom229%
3TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S114%
4YottaSrc114%

بروكسيات مميزة لأحمال العملالجادة

شبكات فرعية وASN مملوكة من FineProxy. ادفع لكل IP، لا لكل غيغابايت. تفعيل فوري مع ضمان استرداد خلال 24 ساعة.

  • 99.97% طلبات ناجحة إلى هدفك عبر كل المواقع
  • حتى 500 Mbps على كل IP
  • البروتوكولات المدعومة: نقطة نهاية HTTP وHTTPS وSOCKS4 وSOCKS5 وUDP
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ما الذي تحصل عليه في 1,000 طلب

معدل الاستجابات الناجحة في مهمة استخراج بيانات ويب نموذجية — بروكسيات الجدول أعلاه مقابل مجمع FineProxy المميّز.

مجاني
26%
260 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

المجاني مقابل FineProxy — مقارنةصريحة

مقارنة جنباً إلى جنب بين المجمع الحي أعلاه وعرض FineProxy المميّز. أرقام عمود «Free» مأخوذة مباشرة من اللقطة الحية.

المعياربروكسيات تركيا المجانية مجانيFineProxy Premium مميز
حجم التجمع7عنوان IP (نشط)85,000+عناوين IP في أكثر من 30 موقعًا
متوسط وقت التشغيل52%99.97%SLA
معدل الاستجابات الناجحة(لكل 1,000 طلب)~26%(260 / 1000)99.7%(997 / 1000)
متوسط زمن الوصول1351ms< 30 ms
الإنتاجية لكل IP< 2 Mbps (مشترك)حتى 500 Mbps
اتصالات متزامنة1–5 (غالبًا محظور)من 1,500 (حسب الخطة)
البروتوكولات المدعومةHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
ضمان إخفاء الهويةمختلط: نخبة, شفافإخفاء كامل فقط — بدون تسريب IP أو DNS
نوع IPبروكسي مركز بيانات عام + سكني شفافمركز بيانات، وASN ونطاقات فرعية مملوكة
المصادقة× لا شيء — يمكن لأي كان الاستخدام✓ قائمة عناوين IP المسموح بها + اسم المستخدم/كلمة المرور
جلسات ثابتة× لا✓ حتى 15 دقيقة (خطط دوّارة)
سياسة تدوير IPكل ساعة (تدور القائمة بالكامل)عناوين IP مستقرة — تحديث عند الطلب (كل 8 أيام)
خطر الحظر من الموقع المستهدفعالٍ — عناوين IP عامة ويُساء استخدامها كثيراًمنخفض — سمعة نظيفة وشبكات فرعية مملوكة
خطر MITM خبيثممكن — البروكسيات المفتوحة قد تتنصّت على الحركة✓ لا شيء — بنيتك التحتية المخصصة
الدعملا يوجددردشة مباشرة وبريد إلكتروني ونظام تذاكر على مدار الساعة مع مهندسين
السجلات والامتثاللا يوجدسجلات وفواتير وعقود (B2B)
الأنسباختبارات لمرة واحدة وتعلّم ونصوص هوايةاستخراج بيانات الويب، التحقق من الإعلانات، SEO، SMM، أبحاث السوق، بوتات الأحذية
التكلفة$0من $0.07 لكل IP / شهرياً

حاليًا تركيا يضم المجمع المجاني 7 IP عامل موزّعة غالباً على Istanbul و Kilis, تستضيفها Superonline Iletisim Hizmetler… و Turk Telekom. متوسط زمن الوصول حوالي 1351 ms ووقت التشغيل خلال الساعة الماضية هو 52%. يكفي هذا لاختبار سريع أو سكربت لمرة واحدة، لكن في آخر قياس ساعي لدينا لم ينجح سوى ~26% من طلبات استخراج بيانات الويب النموذجية عادت ناجحة — ويتراجع هذا النصيب مع كل ساعة، وغالباً يهبط دون 10% خلال 24 ساعة لأن عناوين IP المجانية هذه تتوقف سريعاً.

استخدم القائمة المجانية إذا

تتعلّم كيف تعمل البروكسيات، أو تجري فحوصات يدوية لمرة واحدة، أو تختبر نقطة نهاية واحدة حيث تُقبل 5–10 محاولات إعادة.

استخدم FineProxy Premium إذا

تستخرج البيانات باستمرار، أو تراقب صفحات SERP، أو تدير حملات إعلانية، أو تشغّل أي حمل إنتاجي ينهار عند معدل فشل > 5%.

إعداد الوكلاء لمدة 48 ساعة← عرض الأسعار
كم مرة تُحدَّث قائمة بروكسي تركيا المجاني؟

نعيد بناء المجمع العام والتحقق منه كل 15 دقيقة. قد تتغيّر التوفّر بين الفحوصات لأن هذه الخوادم يشغّلها أطراف ثالثة مستقلة.

ماذا يحدث عندما لا يكون أي بروكسي من تركيا متصلاً؟

تبقى الصفحة متاحة وتواصل فحص المجمع المصدر. وما إن يظهر بروكسي عامل في التحديث التالي يُضاف تلقائياً؛ لا تُنشأ الصفحة ولا تُحذف بناءً على عدد مؤقت.

ما استخدامات بروكسيات تركيا المجانية؟

تناسب البروكسيات العامة الاختبارات المؤقتة، والاستعلامات العامة لمرة واحدة، والتحقق من الاستجابات المحلية. لا تُرسل كلمات المرور أو بيانات الدفع أو أي معلومات حسّاسة عبر خادم عام مجهول.

متى ينبغي استخدام مجمع بروكسي مُدار بدلاً من ذلك؟

استخدم مجمعاً مُداراً للأتمتة أو الجلسات المصادَق عليها أو الحركة المستمرة أو أي سير عمل يحتاج وقت تشغيل متوقع ودعاً وبنية تحتية مضبوطة. قارن الإعدادات المتاحة في صفحة التسعير.

بروكسيات مجانية في دولأخرى

اختر صفحة دولة دائمة أخرى. تُحدَّث أعداد المجمع الحي مع كل تحديث للموقع.

أداء متميّز، موثّق من العملاء.

أربع تقييمات عملاء ذات صلة من مجموعتنا الموثَّقة، مع روابط إلى مصادرها الأصلية.

2011نقدّم بروكسي منذ

السرعة تحت الحمل

أوافق تمامًا على أنهم يبيعون الوكيل بأقل تكلفة رأيتها على الإطلاق. منذ 2013 لقد استخدمت حزمة أخرى خاصة بهم، ولكن منذ ديسمبر 2017 اشتريت حزمة الوكيل الروسية + الأوكرانية + الأوروبية. أنا راضٍ تمامًا الآن عن زيادة السرعة وتحسين الأمان للإنترنت الخاص بي. أيضا عدة كلمات حول جوانب الرسوم. لمدة شهر كامل، أعني 30 أيام بتكلفة 60 دولار فقط. إنه 2 دولار فقط في اليوم. تتكون عائلتي من 4 أشخاص - وهذا يعني أننا ندفع حوالي 50 سنتًا يوميًا من شخص واحد. إنه مثير للإعجاب.

Monica Blancالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

لقد عملت مع FineProxy.org لأكثر من عامين، ويمكنني بصراحة أن أسميهم المزود الأكثر استقرارًا الذي تعاملت معه على الإطلاق. أدير أكثر من اثني عشر حسابًا على وسائل التواصل الاجتماعي وكل حساب يحتاج إلى IP مخصص. لم أواجه حظرًا مرة واحدة بسبب عنوان "مدرج في القائمة السوداء". تتراوح مدة تشغيل الخادم حول 99.9%، وهو أمر بالغ الأهمية أثناء الحملات التسويقية الآلية. السرعة أكثر من مرضية، وتتدفق البيانات بسلاسة دون أي تباطؤ مزعج خلال ساعات الذروة. تتميز لوحة الإدارة بأنها بديهية، ويتم تحديث قائمة الوكيل في الوقت الفعلي. FineProxy مرادف لراحة البال.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

الدعم

لقد كنت أستخدم Fineproxy منذ بضعة أشهر، وكان الأمر رائعًا. السرعات سريعة، والاتصال مستقر. مع وجود خوادم في جميع أنحاء العالم، يمكنني الوصول إلى أي شيء أحتاج إليه. دعم العملاء لديهم سريع ومفيد أيضًا. بشكل عام، خدمة وكيل قوية.

nickuniccSaasHub, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

يقدم موقع Fineproxy.org مجموعة كاملة من خدمات الوكيل بسرعة وموثوقية مذهلة. واجهة موقع سهلة الاستخدام وخدمة دعم سريعة. الأسعار أعلى من المتوسط، لكنها استثمار في الجودة. أنا راضٍ عن استخدام خدماتهم.

MatveyDieg, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

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