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Gratis proxylijst

Gratis proxylijst voor Turkije

Een actuele, regelmatig gecontroleerde lijst met openbare proxy’s uit Turkije voor tests, eenmalige raadplegingen en ontwikkelworkflows.

Status7 online
Bijgewerkt2 u geleden
RegionAzië

Actieve proxy’s uit Turkije
elke 15 minuten bijgewerkt

Gratis openbare proxy’s uit Turkije, regelmatig door ons gecontroleerd op snelheid en uptime. Kopieer één IP of exporteer de actuele lijst — registratie is niet nodig.

Protocol
Anonimiteit
Poort
Laatste controle
7 online·Meer nodig? →
107.181.155.86:80
IP : poort Score ProtocollenAnonimiteitPlaatsSnelheid Uptime Laatste controle Actie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWereldwijd
500 Mbps
99.97%
Zojuist
Kopen
107.181.155.86:80
YottaSrc· 469 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteIstanbul
3.84 Mbps
97.9%
1 u geleden
95.3.92.2:8080
Turk Telekom· 319 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMaltepe
5.64 Mbps
56.9%
1 u geleden
95.3.69.222:8080
Turk Telekom· 892 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantIstanbul
2.02 Mbps
100.0%
1 u geleden
31.223.16.134:8888
TurkNet Iletisim Hizmetleri· 1351 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteIstanbul
1.33 Mbps
37.7%
2 u geleden
176.88.65.163:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6487 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantKilis
277 Kbps
39.8%
2 u geleden
176.88.65.162:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6456 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantKilis
279 Kbps
18.0%
2 u geleden
212.252.71.20:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 4068 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
442 Kbps
10.5%
2 u geleden
Weergegeven 7 van 7

Momentopname van de proxypool voorTurkije

Wat momenteel in de actieve pool voor Turkije zit — op protocol, anonimiteit, locatie en host.

Samenstelling van pool

Bijgewerkt 100 min geleden· 7 actieve IP’s in Turkije
Op protocol
HTTP7
HTTPS0
SOCKS47
SOCKS57
Op anonimiteit
Elite3
Anoniem0
Transparant4
Niet getest0
Op plaats
Istanbul3
Kilis2
Maltepe1
Mediane latentie: 1351 msGemiddelde uptime: 52%Snelste proxy: 319 ms

Belangrijkste hostingproviders

Hosts die momenteel in de actieve pool voor Turkije voorkomen
1Superonline Iletisim Hizmetler…343%
2Turk Telekom229%
3TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S114%
4YottaSrc114%

Premium proxy’s voor veeleisendeworkloads

Eigen subnetten en ASN van FineProxy. Betaal per IP, niet per gigabyte. Directe activering met 24 uur geld-terug-garantie.

  • 99.97% geslaagde aanvragen naar uw doel vanuit elke locatie
  • Tot 500 Mbps op elk IP
  • Ondersteunde protocollen: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Resultaten bij 1.000 aanvragen

Percentage geslaagde antwoorden bij een typische scrapingtaak — proxy’s uit de tabel tegenover de premium pool van FineProxy.

Gratis
26%
260 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratis versus FineProxy — eerlijkevergelijking

Vergelijking van de actieve pool hierboven met het premium aanbod van FineProxy. De cijfers in de kolom ‘Gratis’ komen rechtstreeks uit de actuele momentopname.

ParameterGratis proxy’s uit Turkije FREEFineProxy Premium PREMIUM
Poolomvang7IP’s (actief)85,000+IP’s op meer dan 30 locaties
Gemiddelde uptime52%99.97%SLA
Percentage geslaagde antwoorden(per 1,000 requests)~26%(260 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediane latentie1351ms< 30 ms
Doorvoer per IP< 2 Mbps (gedeeld)tot 500 Mbps
Gelijktijdige verbindingen1–5 (vaak geblokkeerd)vanaf 1.500 (afhankelijk van abonnement)
Ondersteunde protocollenHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
AnonimiteitsgarantieGemengd: Elite, TransparantAlleen elite — geen IP- of DNS-lekken
IP-typeOpenbaar datacenter + transparant residentieelDatacenter, eigen ASN en subnetten
Authenticatie× Geen — iedereen kan deze gebruiken✓ IP-toelatingslijst + gebruikersnaam/wachtwoord
Persistente sessies× No✓ Tot 15 min (roterende abonnementen)
IP-rotatiebeleidElk uur (volledige lijst roteert)Stabiele IP’s — vernieuwing op aanvraag (elke 8 dagen)
Risico op blokkering door doelsiteHoog — IP’s zijn openbaar en vaak misbruiktLaag — goede reputatie, eigen subnetten
Risico op kwaadwillende MITMMogelijk — open proxy’s kunnen verkeer onderscheppen✓ Geen — uw dedicated infrastructuur
OndersteuningGeen24/7 livechat, e-mail en ticketsysteem met engineers
Logboeken en complianceGeenLogboeken, facturen en contracten (B2B)
Ideaal voorEenmalige tests, leren en hobbyscriptsScraping, advertentieverificatie, SEO, SMM, marktonderzoek en sneakerbots
Kosten$0vanaf $ 0,07 per IP/maand

Momenteel heeft Turkije een gratis pool met 7 werkende IP’s voornamelijk verspreid over Istanbul en Kilis, gehost door Superonline Iletisim Hizmetler… en Turk Telekom. De mediane latentie is ongeveer 1351 ms en de uptime in het afgelopen uur is 52%. Dit volstaat voor een snelle test of een eenmalig script, maar bij onze laatste uurlijkse benchmark was slechts ~26% van de typische scrapingaanvragen was succesvol — en dat aandeel daalt elk uur, doorgaans tot minder dan 10% binnen 24 uur omdat deze gratis IP’s snel uitvallen.

Gebruik de gratis lijst als

U leert hoe proxy’s werken, voert eenmalige controles uit of test één eindpunt waarbij 5–10 pogingen acceptabel zijn.

Gebruik FineProxy Premium als

U scrapet continu, bewaakt SERP’s, beheert advertentiecampagnes of draait productiewerk dat niet tegen meer dan 5% fouten kan.

Proxy’s voor 48 uur configurerenPrijzen bekijken →
Hoe vaak wordt de gratis proxylijst voor Turkije bijgewerkt?

We bouwen en controleren de openbare pool elke 15 minuten opnieuw. De beschikbaarheid kan tussentijds veranderen omdat onafhankelijke derden deze servers beheren.

Wat gebeurt er als er geen proxy’s uit Turkije online zijn?

De pagina blijft beschikbaar en controleert de bronpool. Zodra bij een volgende vernieuwing een werkende proxy verschijnt, wordt deze automatisch toegevoegd.

Waarvoor kan ik gratis proxy’s uit Turkije gebruiken?

Openbare proxy’s zijn geschikt voor tijdelijke tests, eenmalige openbare raadplegingen en controle van lokale antwoorden. Verstuur geen wachtwoorden, betaalgegevens of andere gevoelige informatie via een onbekende openbare server.

Wanneer kan ik beter een beheerde proxypool gebruiken?

Gebruik een beheerde pool voor automatisering, geauthenticeerde sessies, continu verkeer of workflows die voorspelbare uptime, ondersteuning en gecontroleerde infrastructuur vereisen. Vergelijk configuraties op de prijzenpagina.

Gratis proxy’s in anderelanden

Kies een andere permanente landpagina. De aantallen in de actieve pool worden bij elke site-update vernieuwd.

Premium prestaties, geverifieerd door klanten.

Vier relevante klantbeoordelingen uit onze geverifieerde pool, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Snelheid onder belasting

Ik ben het er absoluut mee eens dat ze verkopen proxy tegen de laagste kosten die ik ooit heb gezien. Sinds 2013 heb ik een ander hun pakket gebruikt, maar sinds december 2017 heb ik gekocht Russisch + Oekraïens + Europese proxy pakket. Ik ben absoluut tevreden nu over verhoogde snelheid en betere veiligheid voor mijn internet. Ook verschillende woorden over de vergoeding aspecten. Voor de hele maand, bedoel ik 30 dagen kost het slechts 60 $. Het is slechts 2 $ per dag. Mijn familie bestaat uit 4 mensen dat betekent dat we betalen ongeveer 50 cent per dag van een persoon. Het is indrukwekkend.

Monica BlancIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Ik werk al meer dan twee jaar met fineproxy.org, en ik kan ze eerlijk gezegd de meest stabiele provider noemen waar ik ooit mee te maken heb gehad. Ik beheer meer dan een dozijn social media accounts en elk heeft een specifiek IP nodig. Nog nooit ben ik een blok tegengekomen door een "zwarte lijst" adres. Server uptime zweeft rond 99,9%, wat cruciaal is tijdens geautomatiseerde marketingcampagnes. Snelheid is meer dan bevredigend, gegevens stromen soepel zonder vervelende vertragingen tijdens piekuren. Het managementpaneel is intuïtief en de proxylijst updates in real time. FineProxy is synoniem met gemoedsrust.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Dit jaarVertaald uit het EngelsBron

Ondersteuning

Ik heb gebruik gemaakt van FineProxy voor een paar maanden, en het is fantastisch geweest. De snelheden zijn snel, en de verbinding is stabiel. Met servers over de hele wereld, Ik heb toegang tot alles wat ik nodig heb. Hun klantenondersteuning is snel en behulpzaam ook. Over het algemeen, een solide proxy-service.

nickuniccSaasHub, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

fineproxy.org presenteert het hele scala van proxy diensten met geweldige snelheid en betrouwbaarheid. Gebruikersvriendelijke website interface en snelle ondersteuning service. De prijzen zijn boven het gemiddelde, maar het is een investering in kwaliteit. Ik ben tevreden om hun diensten te gebruiken.

MatveyDieg, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

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