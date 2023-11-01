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免费代理列表

土耳其免费代理列表

定期验证的实时土耳其公共代理列表，适用于测试、一次性查询和开发工作流。

状态7 在线
已更新2 小时前
地区亚洲

实时土耳其代理
每 15 分钟更新

免费的土耳其公共代理，由我们定期验证速度和可用率。可复制单个 IP 或导出当前列表，无需注册。

协议
匿名性
端口
最后检查
7 在线·需要更多？ →
107.181.155.86:80
IP : 端口 评分 协议匿名性城市速度 可用率 最后检查 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
精英全球
500 Mbps
99.97%
刚刚
购买
107.181.155.86:80
YottaSrc· 469 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Istanbul
3.84 Mbps
97.9%
1 小时前
95.3.92.2:8080
Turk Telekom· 319 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Maltepe
5.64 Mbps
56.9%
1 小时前
95.3.69.222:8080
Turk Telekom· 892 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Istanbul
2.02 Mbps
100.0%
1 小时前
31.223.16.134:8888
TurkNet Iletisim Hizmetleri· 1351 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英Istanbul
1.33 Mbps
37.7%
2 小时前
176.88.65.163:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6487 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Kilis
277 Kbps
39.8%
2 小时前
176.88.65.162:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6456 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Kilis
279 Kbps
18.0%
2 小时前
212.252.71.20:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 4068 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明
442 Kbps
10.5%
2 小时前
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土耳其代理池概况

当前实时土耳其代理池的构成 — 按协议、匿名性、位置和主机分类。

代理池构成

已更新 100 分钟前· 7 个活跃 IP，位于 土耳其
按协议
HTTP7
HTTPS0
SOCKS47
SOCKS57
按匿名性
精英3
匿名0
透明4
未测试0
按城市
Istanbul3
Kilis2
Maltepe1
延迟中位数: 1351 ms平均可用率: 52%最快代理: 319 ms

主要托管服务商

当前在实时土耳其代理池中出现的托管服务商
1Superonline Iletisim Hizmetler…343%
2Turk Telekom229%
3TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S114%
4YottaSrc114%

适用于重要工作负载的高级代理

FineProxy 自有子网和 ASN。按 IP 而非按 GB 付费。即时激活，并提供 24 小时退款保证。

  • 99.97% 在所有位置向目标发出的成功请求
  • 每个 IP 最多 500 Mbps
  • 支持的协议：HTTP, HTTPS 端点, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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1,000 次请求的结果

常规抓取任务的成功响应率 — 对比上表代理与 FineProxy 高级代理池。

免费
26%
260 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

免费代理与 FineProxy —客观对比

并列比较上方实时代理池与 FineProxy 高级服务。“免费”列中的数据直接来自实时快照。

参数免费土耳其代理 FREEFineProxy Premium PREMIUM
代理池规模7个实时 IP85,000+个 IP，覆盖 30 多个位置
平均可用率52%99.97%SLA
成功响应率（每 1,000 次请求）~26%(260 / 1000)99.7%(997 / 1000)
延迟中位数1351ms< 30 ms
每个 IP 吞吐量< 2 Mbps（共享）最高 500 Mbps
并发连接1–5（经常被封锁）1,500 起（取决于套餐）
支持的协议HTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
匿名保证混合: 高匿, 透明仅高匿代理 — 无 IP 或 DNS 泄漏
IP 类型公共数据中心 + 透明住宅代理数据中心、自有 ASN 和子网
认证× 无 — 任何人均可使用✓ IP 白名单 + 用户名/密码
粘性会话× No✓ 最长 15 分钟（轮换套餐）
IP 轮换策略每小时（整个列表轮换）稳定 IP — 可按需刷新（每 8 天）
被目标网站封禁的风险高 — IP 公开且常被滥用低 — 信誉良好，自有子网
恶意中间人攻击风险可能 — 开放代理可能嗅探流量✓ 无 — 您的独享基础设施
支持全天候在线聊天、电子邮件和工程师工单支持
日志与合规日志、发票、合同（B2B）
最适合一次性测试、学习和业余脚本数据抓取、广告验证、SEO、SMM、市场研究、球鞋机器人
成本$0每个 IP 每月 $0.07 起

当前 土耳其 免费代理池包含 7 个可用 IP 主要分布于 IstanbulKilis, 托管方 Superonline Iletisim Hizmetler…Turk Telekom. 延迟中位数约为 1351 ms ，过去一小时的可用率为 52%. 这足以用于快速测试或一次性脚本，但在最近一次每小时基准测试中，只有 ~26% 的常规抓取请求成功返回。随着免费 IP 快速失效，该比例会逐小时下降，通常在 24 小时内降至 10% 以下。

以下情况使用免费列表

您正在学习代理原理、执行一次性手动检查，或测试允许重试 5–10 次的单个端点。

以下情况使用 FineProxy Premium

您需要持续抓取、监控 SERP、管理广告活动，或运行无法接受超过 5% 失败率的生产工作负载。

配置 48 小时代理查看价格 →
免费土耳其代理列表多久更新一次？

我们每 15 分钟重建并验证公共代理池。由于这些服务器由独立第三方运营，两次检查之间的可用性可能发生变化。

没有土耳其代理在线时会怎样？

此页面会保持可用并持续检查源代理池。下次刷新出现可用代理后将自动添加；页面不会因临时数量而创建或删除。

免费土耳其代理适合哪些用途？

公共代理适用于临时测试、一次性公开查询和检查本地化响应。请勿通过未知公共服务器传输密码、付款信息或其他敏感数据。

何时应该改用托管代理池？

对于自动化、认证会话、持续流量或任何需要稳定可用率、支持和可控基础设施的工作流，请使用托管代理池。可在以下页面比较配置：价格页面.

其他国家/地区的免费代理

选择其他固定国家/地区页面。每次网站更新时都会刷新实时代理池数量。

高级代理性能， 经客户验证。

来自已验证评价池的四条相关客户评价，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

负载下速度

我完全同意，他们出售代理的价格是我见过最低的。自2013年以来，我一直使用另一款套餐；从2017年12月起，我购买了俄罗斯+乌克兰+欧洲代理套餐。如今速度更快、上网也更安全，我非常满意。再说一下费用：整整一个月，也就是30天，只需60美元，平均每天2美元。我家有4个人，相当于每人每天大约50美分，确实令人印象深刻。

Monica BlancFineProxy 内部平台译自英语来源

我和FineProxy.org合作超过两年，老实说，我可以说他们是我接触过的最稳定的医生。我管理着十几个社交媒体账号，每个都需要一个专属IP。我从未因为“黑名单”地址而被封禁过。服务器运行时间约为99.9%，这在自动化营销活动中至关重要。速度非常令人满意，数据流畅，高峰时段没有令人烦恼的卡顿。管理面板直观，代理列表实时更新。FineProxy与内心的平静同义。

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, 今年译自英语来源

支持

我用FineProxy几个月了，效果非常好。速度很快，连接也很稳定。服务器遍布全球，我可以访问任何需要的东西。他们的客服也很快且乐于助人。总体来说，这是一个很靠谱的代理服务。

nickuniccSaasHub, 2 年多前译自英语来源

Fineproxy.org以惊人的速度和可靠性提供全方位的代理服务。用户友好的网站界面和及时的支持服务。价格高于平均水平，但这确实是对质量的投资。我很满意使用他们的服务。

MatveyDieg, 2 年多前译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

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