NEW! |Satu panggilan API menghasilkan data bersih. Tanpa perlu scraper.Dapatkan 10.000 token gratis →

Daftar proxy gratis

Daftar proxy Turki gratis

Daftar aktif proxy publik Turki yang divalidasi secara rutin untuk pengujian, pencarian sekali pakai, dan alur kerja pengembangan.

Status7 online
Diperbarui2 jam lalu
RegionAsia

Proxy Turki aktif
diperbarui setiap 15 menit

Proxy publik Turki gratis yang kami validasi secara rutin untuk kecepatan dan waktu aktif. Salin satu IP atau ekspor daftar saat ini — tanpa perlu mendaftar.

Protokol
Anonimitas
Port
Pemeriksaan terakhir
7 online·Butuh lebih banyak? →
107.181.155.86:80
IP : Port Skor ProtokolAnonimitasKotaKecepatan Waktu aktif Pemeriksaan terakhir Tindakan
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteSeluruh dunia
500 Mbps
99.97%
Baru saja
Beli
107.181.155.86:80
YottaSrc· 469 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteIstanbul
3.84 Mbps
97.9%
1 jam lalu
95.3.92.2:8080
Turk Telekom· 319 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMaltepe
5.64 Mbps
56.9%
1 jam lalu
95.3.69.222:8080
Turk Telekom· 892 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanIstanbul
2.02 Mbps
100.0%
1 jam lalu
31.223.16.134:8888
TurkNet Iletisim Hizmetleri· 1351 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteIstanbul
1.33 Mbps
37.7%
2 jam lalu
176.88.65.163:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6487 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanKilis
277 Kbps
39.8%
2 jam lalu
176.88.65.162:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6456 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanKilis
279 Kbps
18.0%
2 jam lalu
212.252.71.20:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 4068 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
442 Kbps
10.5%
2 jam lalu
Menampilkan 7 dari 7

Ringkasan kumpulan proxyTurki

Isi kumpulan aktif Turki saat ini — menurut protokol, anonimitas, lokasi, dan host.

Komposisi kumpulan

Diperbarui 100 menit yang lalu· 7 IP aktif di Turki
Menurut protokol
HTTP7
HTTPS0
SOCKS47
SOCKS57
Menurut anonimitas
Elite3
Anonim0
Transparan4
Belum diuji0
Menurut kota
Istanbul3
Kilis2
Maltepe1
Latensi median: 1351 msRata-rata waktu aktif: 52%Proxy tercepat: 319 ms

Penyedia hosting utama

Host yang saat ini ada di pool aktif Turki
1Superonline Iletisim Hizmetler…343%
2Turk Telekom229%
3TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S114%
4YottaSrc114%

Proxy premium untuk beban kerjaserius

Subnet dan ASN milik FineProxy. Bayar per IP, bukan per gigabita. Aktivasi instan dengan jaminan uang kembali 24 jam.

  • 99.97% permintaan yang berhasil ke target Anda di setiap lokasi
  • Hingga 500 Mbps pada setiap IP
  • Protokol yang didukung: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Lihat harga →
Hasil yang Anda dapatkan dari 1.000 permintaan

Tingkat respons berhasil pada tugas scraping biasa — proxy dari tabel di atas dibandingkan dengan kumpulan premium FineProxy.

Gratis
26%
260 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratis vs FineProxy — perbandingan apaadanya

Perbandingan berdampingan antara kumpulan aktif di atas dan penawaran premium FineProxy. Angka pada kolom «Gratis» berasal langsung dari ringkasan aktif.

ParameterProxy Turki gratis FREEFineProxy Premium PREMIUM
Ukuran kumpulan7IP (aktif)85,000+IP di 30+ lokasi
Rata-rata waktu aktif52%99.97%SLA
Tingkat respons berhasil(per 1.000 permintaan)~26%(260 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latensi median1351ms< 30 ms
Kecepatan transfer per IP< 2 Mbps (bersama)hingga 500 Mbps
Koneksi serentak1–5 (sering diblokir)mulai 1.500 (tergantung paket)
Protokol yang didukungHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Jaminan anonimitasCampuran: Elite, TransparanHanya elite — tanpa kebocoran IP / DNS
Jenis IPPusat data publik + residensial transparanPusat data, ASN & subnet milik sendiri
Autentikasi× Tidak ada — siapa pun dapat menggunakan✓ Daftar IP yang diizinkan + login/kata sandi
Sesi tetap× No✓ Hingga 15 menit (paket berputar)
Kebijakan rotasi IPSetiap jam (seluruh daftar berputar)IP stabil — penyegaran sesuai permintaan (setiap 8 hari)
Risiko diblokir oleh situs targetTinggi — IP bersifat publik dan sering disalahgunakanRendah — reputasi bersih, subnet milik sendiri
Risiko MITM berbahayaMungkin — proxy terbuka dapat menyadap lalu lintas✓ Tidak ada — infrastruktur khusus Anda
DukunganTidak adaObrolan langsung 24/7, email & sistem tiket dengan teknisi
Log & kepatuhanTidak adaLog, faktur, kontrak (B2B)
Terbaik untukPengujian sekali pakai, pembelajaran, skrip hobiScraping, verifikasi iklan, SEO, SMM, riset pasar, bot sneaker
Biaya$0mulai $0,07 per IP / bulan

Saat ini Turki kumpulan gratis memiliki 7 IP yang berfungsi tersebar terutama di Istanbul dan Kilis, dihosting oleh Superonline Iletisim Hizmetler… dan Turk Telekom. Latensi median sekitar 1351 ms dan waktu aktif selama satu jam terakhir adalah 52%. Ini cukup untuk pengujian cepat atau skrip sekali pakai, tetapi dalam tolok ukur per jam terakhir kami hanya ~26% permintaan scraping biasa berhasil — dan persentase itu terus menurun setiap jam, biasanya jatuh di bawah 10% dalam 24 jam karena IP gratis ini cepat berhenti berfungsi.

Gunakan daftar gratis jika

Anda sedang mempelajari cara kerja proxy, melakukan pemeriksaan manual sekali pakai, atau menguji satu endpoint yang memungkinkan 5–10 percobaan ulang.

Gunakan FineProxy Premium jika

Anda melakukan scraping terus-menerus, memantau SERP, mengelola kampanye iklan, atau menjalankan beban kerja produksi yang gagal saat tingkat kegagalan > 5%.

Konfigurasikan proksi untuk 48 jamLihat harga →
Seberapa sering daftar proxy Turki gratis diperbarui?

Kami membangun ulang dan memvalidasi kumpulan publik setiap 15 menit. Ketersediaan dapat berubah di antara pemeriksaan karena server ini dioperasikan oleh pihak ketiga independen.

Apa yang terjadi ketika tidak ada proxy Turki yang online?

Halaman tetap tersedia dan terus memeriksa kumpulan sumber. Begitu proxy yang berfungsi muncul pada penyegaran berikutnya, proxy tersebut ditambahkan secara otomatis; halaman tidak pernah dibuat atau dihapus berdasarkan jumlah sementara.

Untuk apa saya dapat menggunakan proxy Turki gratis?

Proxy publik cocok untuk pengujian sementara, pencarian publik sekali pakai, dan pemeriksaan respons lokal. Jangan kirim kata sandi, detail pembayaran, atau data sensitif lainnya melalui server publik yang tidak dikenal.

Kapan sebaiknya saya menggunakan kumpulan proxy terkelola?

Gunakan kumpulan terkelola untuk otomatisasi, sesi terautentikasi, lalu lintas berkelanjutan, atau alur kerja yang memerlukan waktu aktif yang dapat diprediksi, dukungan, dan infrastruktur terkendali. Bandingkan konfigurasi yang tersedia di halaman harga.

Proxy gratis di negaralain

Pilih halaman negara permanen lainnya. Jumlah kumpulan aktif diperbarui pada setiap pembaruan situs.

Kinerja premium, terverifikasi oleh pelanggan.

Empat ulasan pelanggan yang relevan dari kumpulan ulasan terverifikasi kami, ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Kecepatan saat dibebani

Saya benar-benar setuju bahwa mereka menjual proxy dengan harga terendah yang pernah saya lihat. Sejak 2013 saya telah menggunakan paket mereka yang lain, tetapi sejak Desember 2017 saya telah membeli paket proxy Rusia + Ukraina + Eropa. Saya benar-benar puas sekarang tentang peningkatan kecepatan dan keamanan yang lebih baik untuk internet saya. Juga beberapa kata tentang aspek biaya. Selama sebulan penuh, saya berarti 30 hari itu hanya biaya 60 $. Itu hanya 2 $ per hari. Keluarga saya terdiri dari 4 orang — yang berarti kita membayar sekitar 50 sen per hari dari satu orang. Ini mengesankan.

Monica BlancPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Saya telah menggunakan FineProxy.org selama lebih dari dua tahun dan dapat mengatakan dengan jujur bahwa mereka adalah penyedia paling stabil yang pernah saya gunakan. Saya mengelola lebih dari selusin akun media sosial dan masing-masing memerlukan IP khusus. Saya tidak pernah sekalipun mengalami pemblokiran karena alamat yang masuk daftar hitam. Waktu aktif server berada di kisaran 99.9%, yang sangat penting selama kampanye pemasaran otomatis. Kecepatannya lebih dari memuaskan; data mengalir lancar tanpa perlambatan yang mengganggu pada jam sibuk. Panel pengelolaannya intuitif dan daftar proxy diperbarui secara real-time. FineProxy identik dengan ketenangan pikiran.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Dukungan

Saya telah menggunakan FineProxy selama beberapa bulan, dan itu luar biasa. Kecepatan cepat, dan koneksi stabil. Dengan server di seluruh dunia, saya dapat mengakses apa pun yang saya butuhkan. Dukungan pelanggan mereka juga cepat dan membantu. Secara keseluruhan, layanan proxy yang solid.

nickuniccSaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Fineproxy.org menyajikan berbagai layanan proxy dengan kecepatan dan keandalan yang luar biasa. antarmuka situs web yang ramah pengguna dan layanan dukungan cepat. Harga lebih tinggi dari rata-rata, tetapi itu adalah investasi dalam kualitas. Saya puas menggunakan layanan mereka.

MatveyDieg, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan