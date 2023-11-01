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Lista di proxy gratuiti

Lista di proxy gratuiti in Turchia

Una lista attiva e convalidata regolarmente di proxy pubblici in Turchia per test, ricerche una tantum e workflow di sviluppo.

Stato7 online
Aggiornato2 h fa
RegioneAsia

Proxy attivi in Turchia
Aggiornati ogni 15 minuti

Proxy pubblici gratuiti in Turchia, convalidati regolarmente per velocità e uptime. Copiate un singolo IP o esportate la lista corrente, senza registrarvi.

Protocollo
Anonimato
Porta
Ultimo controllo
7 online·Ve ne servono altri? →
107.181.155.86:80
IP : Porta Punteggio ProtocolliAnonimatoCittàVelocità Uptime Ultimo controllo Azione
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteTutto il mondo
500 Mbps
99.97%
Adesso
Acquista
107.181.155.86:80
YottaSrc· 469 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteIstanbul
3.84 Mbps
97.9%
1 h fa
95.3.92.2:8080
Turk Telekom· 319 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMaltepe
5.64 Mbps
56.9%
1 h fa
95.3.69.222:8080
Turk Telekom· 892 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteIstanbul
2.02 Mbps
100.0%
1 h fa
31.223.16.134:8888
TurkNet Iletisim Hizmetleri· 1351 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteIstanbul
1.33 Mbps
37.7%
2 h fa
176.88.65.163:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6487 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteKilis
277 Kbps
39.8%
2 h fa
176.88.65.162:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6456 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteKilis
279 Kbps
18.0%
2 h fa
212.252.71.20:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 4068 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
442 Kbps
10.5%
2 h fa
Visualizzazione 7 di 7

Snapshot del pool proxy inTurchia

La composizione attuale del pool attivo in Turchia, suddivisa per protocollo, anonimato, posizione e host.

Composizione del pool

Aggiornato 100 minuti fa· 7 IP attivi in Turchia
Per protocollo
HTTP7
HTTPS0
SOCKS47
SOCKS57
Per anonimato
Elite3
Anonimo0
Trasparente4
Non testato0
Per città
Istanbul3
Kilis2
Maltepe1
Latenza mediana: 1351 msUptime medio: 52%Proxy più veloce: 319 ms

Principali provider di hosting

Host attualmente presenti nel pool attivo di Turchia
1Superonline Iletisim Hizmetler…343%
2Turk Telekom229%
3TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S114%
4YottaSrc114%

Proxy premium per carichi di lavoroprofessionali

Subnet e ASN di proprietà FineProxy. Pagate per IP, non per gigabyte. Attivazione immediata e garanzia di rimborso entro 24 ore.

  • 99.97% richieste riuscite verso il target in ogni posizione
  • Fino a 500 Mbps per ogni IP
  • Protocolli supportati: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Vedi prezzi →
Risultati su 1.000 richieste

Tasso di risposta riuscita in un tipico processo di scraping: proxy della tabella precedente rispetto al pool premium FineProxy.

Gratis
26%
260 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratis o FineProxy — Confrontotrasparente

Confronto diretto tra il pool attivo riportato sopra e l’offerta premium FineProxy. I dati nella colonna «Gratis» provengono direttamente dallo snapshot live.

ParametroProxy gratuiti in Turchia GRATISFineProxy Premium PREMIUM
Dimensione del pool7IP (attivi)85,000+IP in oltre 30 località
Uptime medio52%99.97%SLA
Tasso di risposta riuscita(ogni 1.000 richieste)~26%(260 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latenza mediana1351ms< 30 ms
Throughput per IP< 2 Mbps (condiviso)fino a 500 Mbps
Connessioni simultanee1–5 (spesso bloccate)da 1.500 (dipende dal piano)
Protocolli supportatiHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Garanzia di anonimatoMisto: Elite, TrasparenteSolo elite — nessuna fuga di IP / DNS
Tipo di IPDatacenter pubblico + residential trasparenteDatacenter, ASN e subnet di proprietà
Autenticazione× Nessuna — utilizzabile da chiunque✓ Allowlist IP + login/password
Sticky session× No✓ Fino a 15 min (piani rotating)
Regole di rotazione IPOgni ora (ruota l’intera lista)IP stabili — aggiornamento su richiesta (ogni 8 giorni)
Rischio di blocco dal sito targetAlto — gli IP sono pubblici e spesso usati impropriamenteBasso — reputazione pulita e subnet di proprietà
Rischio di MITM dannosoPossibile — i proxy aperti possono intercettare il traffico✓ Nessuno — infrastruttura dedicata
AssistenzaNessunaChat live 24/7, email e ticket con gli ingegneri
Log e conformitàNessunoLog, fatture e contratti (B2B)
Ideale perTest una tantum, apprendimento, script personaliScraping, ad verification, SEO, SMM, ricerche di mercato, sneaker bot
Costo$0da $0,07 per IP / mese

Attualmente il Turchia pool gratuito contiene 7 IP funzionanti distribuiti principalmente tra Istanbul e Kilis, ospitati da Superonline Iletisim Hizmetler… e Turk Telekom. La latenza mediana è di circa 1351 ms e l’uptime nell’ultima ora è 52%. È sufficiente per un test rapido o uno script una tantum, ma nell’ultimo benchmark orario solo ~26% delle tipiche richieste di scraping ha avuto successo. La percentuale continua a diminuire ogni ora e di solito scende sotto il 10% entro 24 ore, perché questi IP gratuiti smettono rapidamente di funzionare.

Utilizzate la lista gratuita se

state imparando come funzionano i proxy, eseguite controlli manuali una tantum o testate un singolo endpoint per cui sono accettabili 5–10 tentativi.

Utilizzate FineProxy Premium se

eseguite scraping continuo, monitorate le SERP, gestite campagne pubblicitarie o qualsiasi workload di produzione che non tollera un tasso di errore superiore al 5%.

Configura i proxy per 48 oreVedi prezzi →
Con quale frequenza viene aggiornata la lista gratuita di proxy in Turchia?

Ricostruiamo e convalidiamo il pool pubblico ogni 15 minuti. La disponibilità può cambiare tra un controllo e l’altro perché questi server sono gestiti da terzi indipendenti.

Cosa accade quando nessun proxy in Turchia è online?

La pagina resta disponibile e continua a controllare il pool sorgente. Non appena appare un proxy funzionante, viene aggiunto automaticamente; la pagina non viene mai creata o rimossa in base a un conteggio temporaneo.

Per cosa posso utilizzare i proxy gratuiti in Turchia?

I proxy pubblici sono adatti a test temporanei, ricerche pubbliche una tantum e verifica delle risposte localizzate. Non inviate password, dati di pagamento o altre informazioni sensibili tramite un server pubblico sconosciuto.

Quando è preferibile utilizzare un pool proxy gestito?

Utilizzate un pool gestito per automazione, sessioni autenticate, traffico continuativo o qualsiasi workflow che richieda uptime prevedibile, assistenza e infrastruttura controllata. Confrontate le configurazioni disponibili nella pagina dei prezzi.

Proxy gratuiti in altriPaesi

Scegliete la pagina permanente di un altro Paese. Il numero di proxy nel pool viene aggiornato a ogni aggiornamento del sito.

Prestazioni premium, verificate dai clienti.

Quattro recensioni pertinenti dal nostro pool verificato, collegate alle fonti originali.

2011fornitura di proxy dal

Velocità sotto carico

Concordo pienamente sul fatto che vendano proxy al prezzo più basso che abbia mai visto. Dal 2013 ho usato un altro loro pacchetto, ma da dicembre 2017 ho acquistato il pacchetto di proxy russi, ucraini ed europei. Ora sono completamente soddisfatta dell'aumento di velocità e della maggiore sicurezza su Internet. Vorrei aggiungere qualche parola sui costi. Un mese intero, cioè 30 giorni, costa soltanto 60 $. Sono appena 2 $ al giorno. La mia famiglia è composta da 4 persone, quindi paghiamo circa 50 centesimi al giorno a persona. È notevole.

Monica BlancPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Collaboro con FineProxy.org da oltre due anni e posso sinceramente definirlo il fornitore più stabile con cui abbia mai lavorato. Gestisco più di una dozzina di account social e ciascuno necessita di un IP dedicato. Non ho mai incontrato un blocco dovuto a un indirizzo "in blacklist". L'uptime dei server si aggira sul 99,9%, un dato fondamentale durante le campagne di marketing automatizzate. La velocità è più che soddisfacente e i dati scorrono senza fastidiosi rallentamenti nelle ore di punta. Il pannello di gestione è intuitivo e l'elenco dei proxy si aggiorna in tempo reale. FineProxy è sinonimo di tranquillità.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Assistenza

Uso FineProxy da alcuni mesi ed è stato fantastico. Le velocità sono elevate e la connessione è stabile. Grazie ai server in tutto il mondo posso accedere a tutto ciò che mi serve. Anche l'assistenza clienti è rapida e disponibile. Nel complesso, un servizio proxy solido.

nickuniccSaasHub, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

FineProxy.org offre un'intera gamma di servizi proxy con velocità e affidabilità straordinarie. Il sito ha un'interfaccia intuitiva e l'assistenza è tempestiva. I prezzi sono sopra la media, ma rappresentano un investimento nella qualità. Sono soddisfatto di usare i loro servizi.

MatveyDieg, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

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