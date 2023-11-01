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Tasuta puhverserverite loend

Tasuta Türgi puhverserverite loend

Reaalajas ja regulaarselt kontrollitav avalike Türgi puhverserverite loend testimiseks, ühekordseteks päringuteks ja arendustöövoogudeks.

Status7 võrgus
Uuendatud2 t tagasi
PiirkondAasia

Aktiivsed Türgi puhverserverid
uuendatakse iga 15 minuti järel

Tasuta avalikud Türgi puhverserverid, mille kiirust ja tööaega regulaarselt kontrollime. Kopeerige üks IP või eksportige praegune loend — registreerimine pole vajalik.

Protokoll
Anonüümsus
Port
Viimane kontroll
7 võrgus·Kas vajate rohkem? →
107.181.155.86:80
IP : port Hinne ProtokollidAnonüümsusLinnKiirus Tööaeg Viimane kontroll Toiming
PREMIUM FineProxy tasuline teenus
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteÜle maailma
500 Mbps
99.97%
Äsja
Osta
107.181.155.86:80
YottaSrc· 469 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteIstanbul
3.84 Mbps
97.9%
1 t tagasi
95.3.92.2:8080
Turk Telekom· 319 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMaltepe
5.64 Mbps
56.9%
1 t tagasi
95.3.69.222:8080
Turk Telekom· 892 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevIstanbul
2.02 Mbps
100.0%
1 t tagasi
31.223.16.134:8888
TurkNet Iletisim Hizmetleri· 1351 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteIstanbul
1.33 Mbps
37.7%
2 t tagasi
176.88.65.163:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6487 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKilis
277 Kbps
39.8%
2 t tagasi
176.88.65.162:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6456 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
LäbipaistevKilis
279 Kbps
18.0%
2 t tagasi
212.252.71.20:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 4068 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Läbipaistev
442 Kbps
10.5%
2 t tagasi
Kuvatakse 7 of 7

Türgi puhverserveripargiülevaade

Mis on praegu Türgi reaalajas pargis — protokolli, anonüümsuse, asukoha ja majutaja järgi.

Pargi koosseis

Uuendatud 100 minutit tagasi· 7 aktiivset IP-d asukohas Türgi
Protokolli järgi
HTTP7
HTTPS0
SOCKS47
SOCKS57
Anonüümsuse järgi
Elite3
Anonüümsed0
Läbipaistev4
Testimata0
Linna järgi
Istanbul3
Kilis2
Maltepe1
Mediaanlatentsus: 1351 msKeskmine tööaeg: 52%Kiireim puhverserver: 319 ms

Peamised hostinguteenuse pakkujad

Hostid, kes on praegu esindatud Türgi aktiivses poolis
1Superonline Iletisim Hizmetler…343%
2Turk Telekom229%
3TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S114%
4YottaSrc114%

Tasulised puhverserverid nõudlike töökoormustejaoks

FineProxy enda alamvõrgud ja ASN. Maksate IP, mitte gigabaidi eest. Kohene aktiveerimine ja 24-tunnine raha tagastamise garantii.

  • 99.97% edukaid päringuid teie sihtmärgile kõigis asukohtades
  • Kuni 500 Mbps iga IP kohta
  • Toetatud protokollid: HTTP, HTTPS-i lõpp-punkt, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Mida saate 1000 päringu puhul

Tüüpilise veebikraapimise edukate vastuste määr — ülaltoodud tabeli puhverserverid võrreldes FineProxy tasulise pargiga.

Tasuta
26%
260 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Tasuta vs. FineProxy — ausvõrdlus

Ülaltoodud aktiivse pargi ja FineProxy tasulise teenuse kõrvutav võrdlus. Veeru „Tasuta” arvud pärinevad otse reaalajas ülevaatest.

ParameeterTasuta puhverserverid: Türgi TASUTAFineProxy tasuline teenus TASULINE
Pargi suurus7IP-d (aktiivsed)85,000+IP-d enam kui 30 asukohas
Keskmine tööaeg52%99.97%SLA
Edukate vastuste määr(1000 päringu kohta)~26%(260 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediaanlatentsus1351ms< 30 ms
Läbilaskevõime IP kohta< 2 Mbit/s (jagatud)kuni 500 Mbit/s
Samaaegsed ühendused1–5 (sageli blokeeritud)alates 1500 (sõltub paketist)
Toetatud protokollidHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Anonüümsuse garantiiSegatud: Elite, LäbipaistevAinult eliit — IP/DNS-lekkeid pole
IP tüüpAvalik andmekeskus + läbipaistev kodukasutaja IPAndmekeskus, meie enda ASN ja alamvõrgud
Autentimine× Puudub — kasutada võib igaüks✓ Lubatud IP-de loend + kasutajanimi/parool
Püsiseansid× No✓ Kuni 15 min (vahelduvad paketid)
IP vahetamise reegelIga tund (kogu loend vahetub)Stabiilsed IP-d — värskendamine nõudmisel (iga 8 päeva järel)
Sihtsaidil blokeerimise ohtKõrge — IP-d on avalikud ja sageli kuritarvitatudMadal — puhas maine ja meie enda alamvõrgud
Pahatahtliku vahendusründe ohtVõimalik — avatud puhverserverid võivad liiklust pealt kuulata✓ Puudub — teie eraldatud taristu
TugiPuudubÖöpäevaringne reaalajavestlus, e-post ja tugipäringud inseneridega
Logid ja nõuetele vastavusPuudubLogid, arved ja lepingud (B2B)
Sobib kõige pareminiÜhekordne testimine, õppimine ja hobiskriptidVeebikraapimine, reklaamide kontroll, SEO, SMM, turu-uuringud ja sneaker-bot'id
Maksumus$0alates 0,07 $ IP kohta kuus

Praegu on Türgi tasuta pargis 7 töötavat IP-d jaotunud peamiselt piirkondades Istanbul ja Kilis, majutajad Superonline Iletisim Hizmetler… ja Turk Telekom. Mediaanlatentsus on umbes 1351 ms ning viimase tunni tööaeg on 52%. Sellest piisab kiireks testiks või ühekordseks skriptiks, kuid meie viimases tunnises võrdlustestis õnnestus vaid ~26% tüüpilistest kraapimispäringutest — ja see osakaal väheneb iga tunniga, langedes 24 tunni jooksul tavaliselt alla 10%, sest need tasuta IP-d kaovad kiiresti.

Kasutage tasuta loendit, kui

Õpite, kuidas puhverserverid töötavad, teete ühekordseid käsitsi kontrolle või testite üksikut lõpp-punkti, kus 5–10 kordust on vastuvõetav.

Kasutage FineProxy tasulist teenust, kui

kraabite pidevalt veebi, jälgite SERP-e, haldate reklaamikampaaniaid või käitate tootmistöökoormust, mis ei talu üle 5% tõrkemäära.

Seadista proksid 48 tunniksVaata hindu →
Kui sageli tasuta Türgi puhverserverite loendit uuendatakse?

Koostame ja kontrollime avalikku parki iga 15 minuti järel. Saadavus võib kontrollide vahel muutuda, sest neid servereid haldavad sõltumatud kolmandad osapooled.

Mis juhtub, kui ükski Türgi puhverserver pole võrgus?

Leht jääb kättesaadavaks ja jätkab lähtepargi kontrollimist. Niipea kui järgmisel värskendamisel ilmub töötav puhverserver, lisatakse see automaatselt; lehte ei looda ega eemaldata ajutise arvu põhjal.

Milleks saab tasuta Türgi puhverservereid kasutada?

Avalikud puhverserverid sobivad ajutiseks testimiseks, ühekordseteks avalikeks päringuteks ja lokaliseeritud vastuste kontrollimiseks. Ärge saatke tundmatu avaliku serveri kaudu paroole, makseandmeid ega muid tundlikke andmeid.

Millal tuleks kasutada hallatavat puhverserveriparki?

Kasutage hallatavat parki automatiseerimiseks, autenditud seanssideks, pidevaks liikluseks või töövoogudeks, mis vajavad prognoositavat tööaega, tuge ja kontrollitud taristut. Võrrelge saadaolevaid seadistusi hinnalehel.

Tasuta puhverserverid teistesriikides

Valige mõni muu püsiv riigileht. Aktiivse pargi arvud värskendatakse saidi iga uuenduse ajal.

Tasulise teenuse jõudlus, mida kinnitavad kliendid.

Neli asjakohast kliendiarvustust meie kinnitatud arvustuste kogumist koos algallika linkidega.

2011puhverservereid alates

Kiirus koormuse all

Ma olen täiesti nõus, et nad müüvad prooksi kõige madalama hinnaga, mida ma kunagi näinud olen. Alates 2013. aastast olen ma kasutanud veel ühte nende paketti, kuid alates 2017. aasta detsembrist olen ostnud vene + ukraina + Euroopa proxy paketti. Ma olen nüüd täiesti rahul suurenenud kiirusega ja parema turvalisusega oma interneti jaoks. Samuti mõned sõnad tasude aspektide kohta. Kogu kuu, ma mõtlen, 30 päeva see maksab vaid 60 dollarit. See on vaid 2 dollarit päevas. Minu pere koosneb 4 inimestest, mis tähendab, et me maksame umbes 50 sentit päevas ühe inimese eest. See on muljetavaldav.

Monica BlancFineProxy sisemine platvormTõlgitud inglise keelestAllikas

Olen töötanud FineProxy.org'iga üle kahe aasta ja ma võin neid ausalt nimetada kõige stabiilsemaks pakkuja, kellega olen kunagi tegelenud. Ma juhatan üle tuhande sotsiaalmeedia kontot ja igaüks vajab pühendatud IP-i. Ma ei ole kunagi kohtunud bloki pärast "mustlistatud" aadressi. Serveri tööaeg on umbes 99,9%, mis on automaatsete turunduskampaaniate ajal väga oluline. Kiirus on rohkem kui rahuldav, andmed voolavad sujuvalt ilma ärritavatest aeglustustest peakordi ajal. Juhtimispaneel on intuitiivne ja proxy nimekirja uuendatakse reaalajas. FineProxy on mõistuse rahu.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Sel aastalTõlgitud inglise keelestAllikas

Tugi

Ma olen paar kuud FineProxy't kasutanud ja see on olnud fantastiline. Kiirus on kiire ja ühendus on stabiilne. Serveritega üle kogu maailma saan ligipääsu kõigele, mida vajan. Nende klienditeenindus on kiire ja kasulik. Üldiselt, tugev proxy-teenus.

nickuniccSaasHub, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

FineProxy.org esitab kogu proxy-teenuste valiku hämmastava kiirusega ja usaldusväärsusega. Kasutaja-sõbralik veebilehtisüsteem ja kiire tugiteenus. Hinnad on keskmisest kõrgemad, kuid tegemist on kvaliteedi investeeringuga. Ma olen rahul nende teenuste kasutamisega.

MatveyDieg, Üle 2 aasta tagasiTõlgitud inglise keelestAllikas

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