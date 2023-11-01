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Kostenlose Proxy-Liste

Kostenlose Proxy-Liste für Türkei

Eine aktuelle, regelmäßig geprüfte Liste öffentlicher Türkei-Proxys für Tests, einmalige Lookups und Entwicklungs-Workflows.

Status7 online
Aktualisiert2 Std. her
RegionAsien

Live-Türkei-Proxys
alle 15 Minuten aktualisiert

Kostenlose öffentliche Türkei-Proxys, regelmäßig von uns auf Geschwindigkeit und Uptime geprüft. Kopieren Sie eine einzelne IP oder exportieren Sie die aktuelle Liste — ohne Registrierung.

Protokoll
Anonymität
Port
Letzter Check
7 online·Mehr benötigt? →
107.181.155.86:80
IP : Portnummer Score ProtokolleAnonymitätStadtSpeed Uptime Letzter Check Aktion
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Hohe AnonymitätWeltweit
500 Mbps
99.97%
Gerade eben
Kaufen
107.181.155.86:80
YottaSrc· 469 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätIstanbul
3.84 Mbps
97.9%
1 Std. her
95.3.92.2:8080
Turk Telekom· 319 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätMaltepe
5.64 Mbps
56.9%
1 Std. her
95.3.69.222:8080
Turk Telekom· 892 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentIstanbul
2.02 Mbps
100.0%
1 Std. her
31.223.16.134:8888
TurkNet Iletisim Hizmetleri· 1351 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe AnonymitätIstanbul
1.33 Mbps
37.7%
2 Std. her
176.88.65.163:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6487 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKilis
277 Kbps
39.8%
2 Std. her
176.88.65.162:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6456 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKilis
279 Kbps
18.0%
2 Std. her
212.252.71.20:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 4068 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
442 Kbps
10.5%
2 Std. her
Anzeige 7 von 7

Snapshot desTürkei-Proxy-Pools

Was sich gerade im Live-Türkei-Pool befindet — nach Protokoll, Anonymität, Standort und Host.

Pool-Zusammensetzung

Aktualisiert 100 Minuten zuvor· 7 aktive IPs in Türkei
Nach Protokoll
HTTP7
HTTPS0
SOCKS47
SOCKS57
Nach Anonymität
Hohe Anonymität3
Anonym0
Transparent4
Nicht getestet0
Nach Stadt
Istanbul3
Kilis2
Maltepe1
Mediane Latenz: 1351 msDurchschnittliche Uptime: 52%Schnellster Proxy: 319 ms

Wichtigste Hosting-Anbieter

Hosts, die derzeit im aktiven Türkei-Pool vertreten sind
1Superonline Iletisim Hizmetler…343%
2Turk Telekom229%
3TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S114%
4YottaSrc114%

Premium-Proxys für produktiveWorkloads

Eigene Subnetze und ASN von FineProxy. Abrechnung pro IP, nicht pro Gigabyte. Sofortige Aktivierung mit 24-Stunden-Geld-zurück-Garantie.

  • 99,97 % erfolgreiche Requests zu Ihrem Ziel über alle Standorte
  • Bis zu 500 Mbps auf jeder IP
  • Unterstützte Protokolle: HTTP, HTTPS Endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Preise ansehen →
Was Sie bei 1.000 Requests erhalten

Erfolgsrate bei einem typischen Scraping-Job — Proxys aus der Tabelle oben vs. der FineProxy-Premium-Pool.

Kostenlos
26%
260 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Kostenlos vs. FineProxy — ehrlicherVergleich

Direktvergleich des Live-Pools oben mit dem FineProxy-Premium-Angebot. Die Zahlen in der Spalte «Kostenlos» stammen direkt aus dem Live-Snapshot.

ParameterKostenlose Türkei-Proxys KOSTENLOSFineProxy Premium PREMIUM
Poolgröße7aktive IP-Adressen85,000+IP-Adressen an mehr als 30 Standorten
Durchschnittliche Uptime52%99.97%SLA
Erfolgreiche Response-Rate(pro 1.000 Requests)~26%(260 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediane Latenz1351ms< 30 ms
Durchsatz pro IP< 2 Mbps (geteilt)bis zu 500 Mbps
Gleichzeitige Verbindungen1–5 (oft blockiert)ab 1.500 (tarifabhängig)
Unterstützte ProtokolleHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
AnonymitätsgarantieGemischt: Hohe Anonymität, TransparentNur hohe Anonymität — keine IP- oder DNS-Leaks
IP-TypÖffentliches Datacenter + transparente ResidentialDatacenter, eigene ASN & Subnetze
Authentifizierung× Keine — jeder kann sie nutzen✓ IP-Whitelist + Login/Passwort
Sticky Sessions× Nein✓ Bis zu 15 Min. (Rotating-Tarife)
IP-RotationspolitikStündlich (die gesamte Liste rotiert)Stabile IPs — Refresh auf Abruf (alle 8 Tage)
Risiko einer Sperre durch die ZielsiteHoch — IPs sind öffentlich und oft missbrauchtNiedrig — saubere Reputation, eigene Subnetze
Risiko eines bösartigen MITMMöglich — offene Proxys können Traffic mitlesen✓ Keines — Ihre dedizierte Infrastruktur
SupportKeiner24/7 Live-Chat, E-Mail und Ticket-System mit Engineers
Logs & ComplianceKeineLogs, Rechnungen, Verträge (B2B)
Am besten fürEinmalige Tests, Lernen, Hobby-SkripteScraping, Ad Verification, SEO, SMM, Marktforschung, Sneaker-Bots
Kosten0 $ab 0,07 $ pro IP / Monat

Aktuell hat der Türkei kostenlose Pool 7 funktionierende IPs überwiegend verteilt auf Istanbul und Kilis, gehostet von Superonline Iletisim Hizmetler… und Turk Telekom. Die mediane Latenz liegt bei etwa 1351 ms und die Uptime der letzten Stunde beträgt 52%. Das reicht für einen schnellen Test oder ein einmaliges Skript, aber in unserem letzten stündlichen Benchmark kamen nur ~26% typischer Scraping-Requests erfolgreich zurück — und dieser Anteil sinkt mit jeder Stunde weiter, meist unter 10 % innerhalb von 24 Stunden, weil diese kostenlosen IPs schnell ausfallen.

Nutzen Sie die kostenlose Liste, wenn

Sie lernen, wie Proxys funktionieren, einmalige manuelle Checks machen oder einen einzelnen Endpoint testen, bei dem 5–10 Retries akzeptabel sind.

Nutzen Sie FineProxy Premium, wenn

Sie kontinuierlich scrapen, SERPs überwachen, Kampagnen steuern oder einen Produktions-Workload betreiben, der bei > 5 % Fehlerrate bricht.

Proxys für 48 Stunden konfigurierenPreise ansehen →
Wie oft wird die kostenlose Türkei-Proxy-Liste aktualisiert?

Wir bauen den öffentlichen Pool alle 15 Minuten neu auf und prüfen ihn. Die Verfügbarkeit kann sich zwischen den Checks ändern, weil diese Server von unabhängigen Dritten betrieben werden.

Was passiert, wenn keine Türkei-Proxys online sind?

Die Seite bleibt verfügbar und prüft den Quell-Pool weiter. Sobald im nächsten Refresh ein funktionierender Proxy erscheint, wird er automatisch ergänzt; die Seite wird nicht aufgrund einer temporären Zahl erstellt oder entfernt.

Wofür kann ich kostenlose Türkei-Proxys nutzen?

Öffentliche Proxys eignen sich für einmalige Tests, öffentliche Lookups und die Prüfung lokalisierter Antworten. Senden Sie keine Passwörter, Zahlungsdaten oder andere sensible Informationen über einen unbekannten öffentlichen Server.

Wann sollte ich stattdessen einen verwalteten Proxy-Pool nutzen?

Nutzen Sie einen verwalteten Pool für Automatisierung, authentifizierte Sessions, dauerhaften Traffic oder jeden Workflow, der vorhersehbare Uptime, Support und kontrollierte Infrastruktur braucht. Vergleichen Sie verfügbare Konfigurationen auf der Preisseite.

Kostenlose Proxys in anderenLändern

Wählen Sie eine andere permanente Länderseite. Live-Pool-Zahlen werden bei jedem Site-Update aktualisiert.

Premium-Performance, von Kunden bestätigt.

Vier relevante Kundenbewertungen aus unserem verifizierten Bewertungs-Pool, jeweils mit Originalquelle.

2011liefert Proxys seit

Geschwindigkeit unter Last

Ich stimme absolut zu, dass sie Proxy zu den niedrigsten Kosten verkaufen, die ich je gesehen habe. Seit 2013 habe ich ein anderes Paket von ihnen genutzt, aber seit Dezember 2017 habe ich das russische + ukrainische + europäische Proxy-Paket gekauft. Ich bin jetzt absolut zufrieden mit der erhöhten Geschwindigkeit und der besseren Sicherheit für mein Internet. Außerdem ein paar Worte zu den Kosten. Für einen ganzen Monat, ich meine 30 Tage, kostet es nur 60 $. Das sind nur 2 $ pro Tag. Meine Familie besteht aus 4 Personen – das heißt, wir zahlen etwa 50 Cent pro Tag pro Person. Das ist beeindruckend.

Monica BlancInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Ich arbeite seit über zwei Jahren mit FineProxy.org zusammen, und ich kann sie ehrlich gesagt als den stabilsten Anbieter bezeichnen, mit dem ich je zu tun hatte. Ich verwalte über ein Dutzend Social-Media-Konten, und jedes benötigt eine dedizierte IP. Nicht einmal habe ich eine Sperre aufgrund einer „geblacklisteten“ Adresse erlebt. Die Serververfügbarkeit liegt bei etwa 99,9 %, was während automatisierter Marketingkampagnen entscheidend ist. Die Geschwindigkeit ist mehr als zufriedenstellend, Daten fließen reibungslos, ohne nervige Verlangsamungen in Stoßzeiten. Das Verwaltungs-Panel ist intuitiv und die Proxy-Liste wird in Echtzeit aktualisiert. FineProxy ist ein Synonym für Seelenfrieden.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Support

Ich benutze FineProxy seit einigen Monaten und es ist fantastisch. Die Geschwindigkeiten sind schnell und die Verbindung stabil. Mit Servern auf der ganzen Welt kann ich auf alles zugreifen, was ich brauche. Ihr Kundenservice ist ebenfalls schnell und hilfsbereit. Insgesamt ein solider Proxy-Dienst.

nickuniccSaasHub, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

FineProxy.org bietet das gesamte Spektrum an Proxydiensten mit erstaunlicher Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit. Benutzerfreundliche Website-Oberfläche und schneller Support-Service. Die Preise liegen über dem Durchschnitt, aber es ist eine Investition in Qualität. Ich bin zufrieden, ihre Dienste zu nutzen.

MatveyDieg, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

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