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Ücretsiz proxy listesi

Ücretsiz Türkiye proxy listesi

Test, tek seferlik sorgular ve geliştirme iş akışları için herkese açık Türkiye proxy'lerinin canlı, düzenli doğrulanan listesi.

Durum7 çevrimiçi
Güncellendi2 sa önce
BölgeAsya

Canlı Türkiye proxy'leri
Her 15 dakikada güncellenir

Hız ve çalışma süresi için düzenli doğruladığımız ücretsiz genel Türkiye proxy'leri. Tek bir IP kopyalayın veya güncel listeyi dışa aktarın — kayıt gerekmez.

Protokol
Anonimlik
Port
Son kontrol
7 çevrimiçi·Daha fazlası mı? →
107.181.155.86:80
IP : Port Puan ProtokollerAnonimlikŞehirHız Çalışma süresi Son kontrol İşlem
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitDünya geneli
500 Mbps
99.97%
Az önce
Satın alın
107.181.155.86:80
YottaSrc· 469 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitIstanbul
3.84 Mbps
97.9%
1 sa önce
95.3.92.2:8080
Turk Telekom· 319 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitMaltepe
5.64 Mbps
56.9%
1 sa önce
95.3.69.222:8080
Turk Telekom· 892 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafIstanbul
2.02 Mbps
100.0%
1 sa önce
31.223.16.134:8888
TurkNet Iletisim Hizmetleri· 1351 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitIstanbul
1.33 Mbps
37.7%
2 sa önce
176.88.65.163:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6487 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafKilis
277 Kbps
39.8%
2 sa önce
176.88.65.162:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6456 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafKilis
279 Kbps
18.0%
2 sa önce
212.252.71.20:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 4068 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
442 Kbps
10.5%
2 sa önce
Gösterilen 7 arasında 7

Türkiye proxy havuzuözeti

Canlı Türkiye havuzunda şu anda neler var — protokol, anonimlik, konum ve ana makineye göre.

Havuz bileşimi

Güncellendi 100 dakika önce· 7 aktif IP — Türkiye
Protokole göre
HTTP7
HTTPS0
SOCKS47
SOCKS57
Anonimliğe göre
Elit3
Anonim0
Şeffaf4
Test edilmedi0
Şehre göre
Istanbul3
Kilis2
Maltepe1
Medyan gecikme: 1351 msOrtalama çalışma süresi: 52%En hızlı proxy: 319 ms

Başlıca barındırma sağlayıcıları

Canlı Türkiye havuzunda şu anda temsil edilen barındırıcılar
1Superonline Iletisim Hizmetler…343%
2Turk Telekom229%
3TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S114%
4YottaSrc114%

Ciddi iş yükleri için premiumproxy’ler

FineProxy’nin sahip olduğu alt ağlar ve ASN. Gigabayt başına değil, IP başına ödeyin. 24 saatlik para iade garantisiyle anında aktivasyon.

  • 99.97% her konumda hedefinize giden başarılı istekler
  • Her IP'de 500 Mbps değere kadar
  • Desteklenen protokoller: HTTP, HTTPS uç noktası, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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1,000 istekte neler alırsınız

Tipik bir web veri kazıma işinde başarılı yanıt oranı — yukarıdaki tablodaki proxy'ler ile FineProxy premium havuzu karşılaştırması.

Ücretsiz
26%
260 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Ücretsiz ve FineProxy — Dürüstkarşılaştırma

Yukarıdaki canlı havuz ile FineProxy'nin premium teklifinin yan yana karşılaştırması. «Ücretsiz» sütunundaki sayılar doğrudan canlı anlık görüntüden gelir.

ParametreÜcretsiz Türkiye proxy'leri ÜCRETSİZFineProxy Premium PREMIUM
Havuz boyutu7Aktif IP'ler85,000+30'dan fazla konumda IP
Ortalama çalışma süresi52%99.97%SLA
Başarılı yanıt oranı(1,000 istek başına)~26%(260 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Medyan gecikme1351ms< 30 ms
IP başına aktarım< 2 Mbps (paylaşımlı)500 Mbps'ye kadar
Eşzamanlı bağlantılar1–5 (sıkça engellenir)1,500'den itibaren (plana bağlı)
Desteklenen protokollerHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Anonimlik güvencesiKarışık: Yüksek anonimlik, ŞeffafYalnızca yüksek anonimlik — IP veya DNS sızıntısı yok
IP türüGenel veri merkezi + şeffaf konutVeri merkezi, kendi ASN ve alt ağlar
Kimlik doğrulama× Yok — herkes kullanabilir✓ İzin verilen IP listesi + kullanıcı adı/şifre
Yapışkan oturumlar× Yok✓ 15 dakikaya kadar (dönen planlar)
IP dönüş politikasıSaatlik (listenin tamamı döner)Kararlı IP'ler — isteğe bağlı yenileme (her 8 günde)
Hedef site tarafından yasaklanma riskiYüksek — IP'ler herkese açık, sıkça kötüye kullanılırDüşük — temiz itibar, kendi alt ağlarımız
Kötü niyetli MITM riskiOlası — açık proxy'ler trafiği dinleyebilir✓ Yok — size özel altyapı
DestekYokMühendislerle 7/24 canlı sohbet, e-posta ve destek talebi sistemi
Günlükler ve uyumlulukYokGünlükler, faturalar, sözleşmeler (B2B)
En uygunTek seferlik test, öğrenme, hobi betikleriWeb veri kazıma, reklam doğrulama, SEO, SMM, pazar araştırması, sneaker botlar
Maliyet$0$0.07 / IP / ay'dan itibaren

Şu anda Türkiye ücretsiz havuzunda 7 çalışan IP var çoğunlukla şu konumlarda Istanbul ve Kilis, şu sağlayıcılarca barındırılıyor: Superonline Iletisim Hizmetler… ve Turk Telekom. Medyan gecikme yaklaşık 1351 ms ve son saatteki çalışma süresi 52%. Hızlı bir test veya tek seferlik bir betik için yeterlidir; ancak son saatlik kıyaslamamızda yalnızca ~26% tipik web veri kazıma isteği başarılı döndü — ve bu pay her geçen saat düşmeye devam ediyor; bu ücretsiz IP'ler hızla devre dışı kaldığı için genellikle 24 saat içinde 10% altına iner.

Ücretsiz listeyi şu durumda kullanın

Proxy'lerin nasıl çalıştığını öğreniyor, tek seferlik manuel kontroller yapıyor veya 5–10 yeniden denemenin kabul edildiği tek bir uç noktayı test ediyorsunuz.

FineProxy Premium'u şu durumda kullanın

Sürekli web veri kazıması yapıyor, SERP'leri izliyor, reklam kampanyaları yönetiyor veya > 5% başarısızlık oranında bozulan herhangi bir üretim iş yükü çalıştırıyorsunuz.

Proxy’leri 48 saat için yapılandırFiyatlandırmayı görüntüleyin →
Ücretsiz Türkiye proxy listesi ne sıklıkla güncellenir?

Genel havuzu her 15 dakikada bir yeniden oluşturup doğrularız. Bu sunucular bağımsız üçüncü taraflarca işletildiği için kontroller arasında kullanılabilirlik değişebilir.

Hiç Türkiye proxy'si çevrimiçi olmadığında ne olur?

Sayfa erişilebilir kalır ve kaynak havuzunu kontrol etmeye devam eder. Sonraki yenilemede çalışan bir proxy belirdiğinde otomatik olarak eklenir; sayfa geçici bir sayıya göre oluşturulmaz veya kaldırılmaz.

Ücretsiz Türkiye proxy'lerini ne için kullanabilirim?

Genel proxy'ler geçici testler, tek seferlik herkese açık sorgular ve yerelleştirilmiş yanıtları kontrol etmek için uygundur. Parolaları, ödeme bilgilerini veya diğer hassas verileri tanımadığınız genel bir sunucu üzerinden göndermeyin.

Yönetilen bir proxy havuzunu ne zaman kullanmalıyım?

Otomasyon, kimliği doğrulanmış oturumlar, sürekli trafik veya öngörülebilir çalışma süresi, destek ve kontrollü altyapı gerektiren her iş akışı için yönetilen bir havuz kullanın. Kullanılabilir yapılandırmaları şurada karşılaştırın: fiyatlandırma sayfası.

Diğer ülkelerde ücretsizproxy’ler

Başka bir kalıcı ülke sayfası seçin. Canlı havuz sayıları her site güncellemesinde yenilenir.

Üstün performans, müşterilerce doğrulanmış.

Doğrulanmış yorum havuzumuzdan, orijinal kaynaklarına bağlı dört ilgili müşteri yorumu.

2011yılından beri proxy hizmeti

Yük altında hız

Şimdiye kadar gördüğüm en düşük maliyetle proxy sattıklarına kesinlikle katılıyorum. 2013’ten beri başka bir paketlerini kullanıyordum, ancak Aralık 2017’den beri Rusya + Ukrayna + Avrupa proxy paketini satın aldım. Artan hızdan ve internetimin daha iyi güvenliğinden şimdi kesinlikle memnunum. Ayrıca ücret konularında birkaç söz. Bütün bir ay, yani 30 gün için yalnızca 60 $ tutuyor. Bu günde yalnızca 2 $. Ailem 4 kişiden oluşuyor; bu da kişi başına günde yaklaşık 50 sent ödediğimiz anlamına geliyor. Etkileyici.

Monica BlancFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy.org ile iki yılı aşkın süredir çalışıyorum ve dürüstçe söyleyebilirim ki bugüne kadar iş yaptığım en istikrarlı sağlayıcı onlar. Bir düzineden fazla sosyal medya hesabını yönetiyorum ve her birinin özel bir IP’ye ihtiyacı var. “Kara listeye alınmış” bir adres nedeniyle bir kez bile engellemeyle karşılaşmadım. Sunucu çalışma süresi %99,9 civarında; bu da otomatik pazarlama kampanyaları sırasında kritik önem taşıyor. Hız fazlasıyla tatmin edici; yoğun saatlerde can sıkıcı yavaşlamalar olmadan veri akışı sorunsuz ilerliyor. Yönetim paneli sezgisel ve proxy listesi gerçek zamanlı olarak güncelleniyor. FineProxy, gönül rahatlığıyla eş anlamlı.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Destek

FineProxy’yi birkaç aydır kullanıyorum ve harika bir deneyim oldu. Hızlar yüksek, bağlantı ise kararlı. Dünyanın dört bir yanındaki sunucular sayesinde ihtiyacım olan her şeye erişebiliyorum. Müşteri destekleri de hızlı ve yardımsever. Genel olarak sağlam bir proxy hizmeti.

nickuniccSaasHub, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Fineproxy.org, olağanüstü hız ve güvenilirlikle eksiksiz bir proxy hizmetleri yelpazesi sunuyor. Web sitesi arayüzü kullanıcı dostu, destek hizmeti ise hızlı. Fiyatlar ortalamanın üzerinde ama bu, kaliteye yapılan bir yatırım. Hizmetlerini kullanmaktan memnunum.

MatveyDieg, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

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