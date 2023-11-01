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Seznam proxy zdarma

Seznam proxy Turecko zdarma

Živý, pravidelně ověřovaný seznam veřejných proxy z Turecko pro testování, jednorázová vyhledávání a vývojářskou práci.

Stav7 online
Aktualizováno2 hod. zpět
RegionAsie

Živé Turecko proxy
aktualizace každých 15 minut

Veřejné proxy Turecko zdarma, pravidelně ověřované námi na rychlost a dostupnost. Zkopírujte jednu IP nebo exportujte aktuální seznam — bez registrace.

Protokol
Anonymita
Port
Poslední kontrola
7 online·Potřebujete víc? →
107.181.155.86:80
IP : Port Skóre ProtokolyAnonymitaMěstoRychlost Dostupnost Poslední kontrola Akce
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteCelý svět
500 Mbps
99.97%
Právě teď
Koupit
107.181.155.86:80
YottaSrc· 469 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteIstanbul
3.84 Mbps
97.9%
1 hod.
95.3.92.2:8080
Turk Telekom· 319 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMaltepe
5.64 Mbps
56.9%
1 hod.
95.3.69.222:8080
Turk Telekom· 892 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníIstanbul
2.02 Mbps
100.0%
1 hod.
31.223.16.134:8888
TurkNet Iletisim Hizmetleri· 1351 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteIstanbul
1.33 Mbps
37.7%
2 hod.
176.88.65.163:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6487 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníKilis
277 Kbps
39.8%
2 hod.
176.88.65.162:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6456 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníKilis
279 Kbps
18.0%
2 hod.
212.252.71.20:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 4068 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
442 Kbps
10.5%
2 hod.
Zobrazeno 7 of 7

Snímek proxy pooluTurecko

Co je právě teď v živém poolu Turecko — podle protokolu, anonymity, lokality a hostitele.

Složení poolu

Aktualizováno 100 minut zpět· 7 aktivních IP v Turecko
Podle protokolu
HTTP7
HTTPS0
SOCKS47
SOCKS57
Podle anonymity
Elite3
Anonymní0
Transparentní4
Netestováno0
Podle města
Istanbul3
Kilis2
Maltepe1
Medián latence: 1351 msPrůměrná dostupnost: 52%Nejrychlejší proxy: 319 ms

Hlavní poskytovatelé hostingu

Hostitelé aktuálně zastoupení v živém poolu Turecko
1Superonline Iletisim Hizmetler…343%
2Turk Telekom229%
3TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S114%
4YottaSrc114%

Prémiové proxy pro náročnéúlohy

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  • 99.97% úspěšných požadavků na váš cíl ve všech lokalitách
  • 500 Mbps na každou IP
  • Podporované protokoly: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Co získáte z 1,000 požadavků

Míra úspěšných odpovědí u typické úlohy sběru dat — proxy z tabulky výše versus prémiový pool FineProxy.

Zdarma
26%
260 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Zdarma vs FineProxy — upřímnésrovnání

Srovnání živého poolu výše s prémiovou nabídkou FineProxy. Čísla ve sloupci «Zdarma» pocházejí přímo z aktuálního snímku.

ParametrProxy Turecko zdarma FREEFineProxy Premium PREMIUM
Velikost poolu7IP (živé)85,000+IP ve více než 30 lokalitách
Průměrná dostupnost52%99.97%SLA
Míra úspěšných odpovědí(na 1,000 požadavků)~26%(260 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Medián latence1351ms< 30 ms
Propustnost na IP< 2 Mbps (sdílené)až 500 Mbps
Souběžná připojení1–5 (často blokováno)od 1,500 (závisí na tarifu)
Podporované protokolyHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Záruka anonymitySmíšené: Elite, TransparentníPouze elitní — bez úniku IP / DNS
Typ IPVeřejné datacentrové + transparentní rezidenčníDatacentrové, vlastní ASN a subnety
Autentizace× Žádné — může použít kdokoli✓ Seznam povolených IP + jméno/heslo
Pevné relace× No✓ Až 15 min (rotující plány)
Pravidla rotace IPKaždou hodinu (rotuje celý seznam)Stabilní IP — obnovení na vyžádání (každých 8 dní)
Riziko blokace cílovým webemVysoké — IP jsou veřejné, často zneužívanéNízké — čistá reputace, vlastní podsítě
Riziko škodlivého MITMMožné — otevřené proxy mohou odposlouchávat provoz✓ Žádné — vaše vyhrazená infrastruktura
PodporaŽádnéŽivý chat 24/7, e-mail a tiketový systém s inženýry
Logy a complianceŽádnéLogy, faktury, smlouvy (B2B)
Nejlepší proJednorázové testy, učení, hobby skriptySběr dat, ověřování reklam, SEO, SMM, průzkum trhu, sneaker boty
Náklady$0od $0.07 za IP / měsíc

Právě teď Turecko volný pool obsahuje 7 fungujících IP rozložených převážně v Istanbul a Kilis, hostované u Superonline Iletisim Hizmetler… a Turk Telekom. Medián latence je přibližně 1351 ms a dostupnost za poslední hodinu je 52%. To stačí na rychlý test nebo jednorázový skript, ale v našem posledním hodinovém benchmarku uspělo jen ~26% typických požadavků na sběr dat se vrátilo úspěšně — a tento podíl s každou další hodinou dál klesá, obvykle pod 10 % do 24 hodin, protože tyto bezplatné IP rychle vypadávají.

Bezplatný seznam použijte, pokud

Učíte se, jak proxy fungují, děláte jednorázové ruční kontroly nebo testujete jeden endpoint, kde je 5–10 opakování přijatelných.

FineProxy Premium použijte, pokud

Sbíráte data nepřetržitě, monitorujete SERP, spravujete reklamní kampaně nebo provozujete jakoukoli produkční zátěž, která selže při chybovosti > 5%.

Nastavit proxy na 48 hodinZobrazit ceník →
Jak často se aktualizuje bezplatný seznam proxy pro Turecko?

Veřejný pool znovu sestavujeme a ověřujeme každých 15 minut. Dostupnost se mezi kontrolami může změnit, protože tyto servery provozují nezávislé třetí strany.

Co se stane, když nejsou online žádné proxy Turecko?

Stránka zůstává dostupná a dál kontroluje zdrojový pool. Jakmile se v dalším obnovení objeví funkční proxy, přidá se automaticky; stránka se nikdy nevytváří ani neodstraňuje podle dočasného počtu.

K čemu mohu použít bezplatné proxy Turecko?

Veřejné proxy se hodí na jednorázové testy, občasné veřejné dotazy a kontrolu lokalizovaných odpovědí. Hesla, platební údaje ani jiné citlivé informace neposílejte přes neznámý veřejný server.

Kdy je lepší použít spravovaný proxy pool?

Spravovaný pool použijte pro automatizaci, ověřené relace, trvalý provoz nebo jakýkoli workflow, který potřebuje předvídatelnou dostupnost, podporu a kontrolovanou infrastrukturu. Porovnejte dostupné konfigurace na stránce s ceníkem.

Bezplatné proxy v dalšíchzemích

Vyberte jinou stránku stálé země. Aktuální počty v poolu se obnovují při každé aktualizaci webu.

Prémiový výkon, ověřený zákazníky.

Čtyři relevantní recenze zákazníků z ověřeného poolu recenzí, s odkazy na původní zdroje.

2011poskytujeme proxy od

Rychlost pod zátěží

Úplně souhlasím, že prodávají proxy za nejnižší cenu, jakou jsem kdy viděl. Od roku 2013 jsem používal jiný jejich balíček, ale od prosince 2017 jsem koupil ruský + ukrajinský + evropský proxy. Nyní jsem naprosto spokojený s vyšší rychlostí a lepší bezpečností mého internetu. Jen pár slov o poplatcích. Za celý měsíc, myslím 30 dní, stojí to jen 60 dolarů. To jsou jen dva dolary denně. Moje rodina se skládá ze čtyř lidí, což znamená, že platíme asi 50 centů denně za osobu. To je úžasné.

Monica BlancInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

S FineProxy.org jsem pracoval více než dva roky a můžu říct, že jsou nejstabilnější dodavatel, s kterým jsem kdy spolupracoval. Využívám více než tucet účtů na sociálních sítích, a každý z nich potřebuje věnovanou IP. Ani jednou jsem nebyl blokován kvůli černému seznamu adres. Služební načasování se udržuje na 99,9%, což je klíčové pro automatizované marketingové kampaně. Rychlost je více než uspokojivá, data proudí plynule, bez nepříjemného zpomalení během špičkových hodin. Správní panel je intuitivní a seznam proxy se aktualizuje v reálném čase. FineProxy je synonymem klidného ducha.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Podpora

Používám FineProxy už několik měsíců a je fantastický. Rychlost je rychlá a spojení je stabilní. Díky serverům po celém světě mohu získat přístup k všemu, co potřebuji. Jejich zákaznický servis je rychlý a užitečný. Celkově dobrá proxy služba.

nickuniccSaasHub, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

FineProxy.org nabízí celou řadu proxy služeb s neuvěřitelnou rychlostí a spolehlivostí. Uživatelsky přátelský webový rozhraní a rychlá podpora. Ceny jsou vyšší než průměrné, ale je to investice do kvality. Jsem spokojený, že využívám jejich služby.

MatveyDieg, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

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