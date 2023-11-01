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Free proxy list

Free Turkey Proxy List

A live, regularly validated list of public Turkey proxies for testing, one-off lookups, and development workflows.

Status7 online
Updated2 hr ago
RegionAsia

Live Turkey Proxies
Updated Every 15 Minutes

Free public Turkey proxies, regularly validated by us for speed and uptime. Copy a single IP or export the current list — no signup required.

Protocol
Anonymity
Port
Last check
7 online·Need more? →
107.181.155.86:80
IP : Port Score ProtocolsAnonymityCitySpeed Uptime Last check Action
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWorldwide
500 Mbps
99.97%
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107.181.155.86:80
YottaSrc· 469 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteIstanbul
3.84 Mbps
97.9%
1 h ago
95.3.92.2:8080
Turk Telekom· 319 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMaltepe
5.64 Mbps
56.9%
1 h ago
95.3.69.222:8080
Turk Telekom· 892 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentIstanbul
2.02 Mbps
100.0%
1 h ago
31.223.16.134:8888
TurkNet Iletisim Hizmetleri· 1351 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteIstanbul
1.33 Mbps
37.7%
2 h ago
176.88.65.163:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6487 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKilis
277 Kbps
39.8%
2 h ago
176.88.65.162:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6456 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentKilis
279 Kbps
18.0%
2 h ago
212.252.71.20:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 4068 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
442 Kbps
10.5%
2 h ago
Showing 7 of 7

Turkey proxy poolsnapshot

What's currently inside the live Turkey pool — by protocol, anonymity, location and host.

Pool composition

Updated 100 minutes ago· 7 active IPs in Turkey
By protocol
HTTP7
HTTPS0
SOCKS47
SOCKS57
By anonymity
Elite3
Anonymous0
Transparent4
Not tested0
By city
Istanbul3
Kilis2
Maltepe1
Median latency: 1351 msAverage uptime: 52%Fastest proxy: 319 ms

Top hosting providers

Hosts currently represented in the live Turkey pool
1Superonline Iletisim Hizmetler…343%
2Turk Telekom229%
3TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S114%
4YottaSrc114%

Premium proxies for seriousworkloads

Owned subnets and ASN from FineProxy. Pay per IP, not per gigabyte. Instant activation with a 24-hour money-back guarantee.

  • 99.97% successful requests to your target across every location
  • Up to 500 Mbps on each IP
  • Protocols supported: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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What you get on 1,000 requests

Successful response rate on a typical scraping job — proxies from the table above vs. the FineProxy premium pool.

Free
26%
260 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Free vs FineProxy — HonestComparison

Side-by-side comparison of the live pool above versus FineProxy’s premium offering. Numbers in the «Free» column come straight from the live snapshot.

ParameterFree Turkey Proxies FREEFineProxy Premium PREMIUM
Pool size7IPs (live)85,000+IPs across 30+ locations
Average uptime52%99.97%SLA
Successful response rate(per 1,000 requests)~26%(260 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Median latency1351ms< 30 ms
Throughput per IP< 2 Mbps (shared)up to 500 Mbps
Concurrent connections1–5 (often blocked)from 1,500 (depends on plan)
Protocols supportedHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Anonymity guaranteeMixed: Elite, TransparentElite only — no IP / DNS leaks
IP typePublic datacenter + transparent residentialDatacenter, owned ASN & subnets
Authentication× None — anyone can use✓ IP whitelist + login/password
Sticky sessions× No✓ Up to 15 min (rotating plans)
IP rotation policyHourly (whole list rotates)Stable IPs — refresh on demand (every 8 days)
Risk of being banned by target siteHigh — IPs are public, often abusedLow — clean reputation, owned subnets
Risk of malicious MITMPossible — open proxies can sniff traffic✓ None — your dedicated infrastructure
SupportNone24/7 live chat, email & ticket system with engineers
Logs & complianceNoneLogs, invoices, contracts (B2B)
Best forOne-off testing, learning, hobby scriptsScraping, ad verification, SEO, SMM, market research, sneaker bots
Cost$0from $0.07 per IP / month

Right now the Turkey free pool has 7 working IPs spread mostly across Istanbul and Kilis, hosted by Superonline Iletisim Hizmetler… and Turk Telekom. Median latency is around 1351 ms and uptime over the last hour is 52%. This is enough for a quick test or a one-off script, but in our last hourly benchmark only ~26% of typical scraping requests came back successful — and that share keeps falling with every passing hour, usually dropping below 10% within 24 hours as these free IPs die off quickly.

Use the free list if

You're learning how proxies work, doing one-shot manual checks, or testing a single endpoint where 5–10 retries are acceptable.

Use FineProxy Premium if

You scrape continuously, monitor SERPs, manage ad campaigns or run any production workload that breaks at > 5% failure rate.

Configure proxies for 48 hoursSee pricing →
How often is the free Turkey proxy list updated?

We rebuild and validate the public pool every 15 minutes. Availability can change between checks because these servers are operated by independent third parties.

What happens when no Turkey proxies are online?

The page remains available and continues checking the source pool. As soon as a working proxy appears in the next refresh, it is added automatically; the page is never created or removed based on a temporary count.

What can I use free Turkey proxies for?

Public proxies are suitable for disposable testing, one-off public lookups, and checking localized responses. Do not send passwords, payment details, or other sensitive data through an unknown public server.

When should I use a managed proxy pool instead?

Use a managed pool for automation, authenticated sessions, sustained traffic, or any workflow that needs predictable uptime, support, and controlled infrastructure. Compare available configurations on the pricing page.

Free proxies in othercountries

Choose another permanent country page. Live pool counts are refreshed during each site update.

Premium performance, verified by customers.

Four relevant customer reviews from our verified review pool, linked to their original sources.

2011serving proxies since

Speed under load

I absolutely agree that they are selling proxy at the lowest cost i ever seen. Since 2013 I have used another one their package, but since december of 2017 I have bought Russian + Ukrainian + European proxy package. I am absolutely satisfied now about increased speed and better safety for my internet. Also several words about fee aspects. For whole month, I mean 30 days it costs just 60 $. Its only 2 $ per day. My family consist of 4 people – thats mean we are paying about 50 cents per day from one person. Its impressive.

Monica BlancFineProxy internal platformSource

I've been working with FineProxy.org for over two years, and I can honestly call them the most stable provider I've ever dealt with. I manage over a dozen social media accounts and each one needs a dedicated IP. Not once have I encountered a block due to a "blacklisted" address. Server uptime hovers around 99.9%, which is crucial during automated marketing campaigns. Speed is more than satisfactory, data flows smoothly without annoying slowdowns during peak hours. The management panel is intuitive, and the proxy list updates in real time. FineProxy is synonymous with peace of mind.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, This yearSource

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I've been using Fineproxy for a few months, and it’s been fantastic. The speeds are fast, and the connection is stable. With servers all over the world, I can access anything I need. Their customer support is quick and helpful too. Overall, a solid proxy service.

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Fineproxy.org presents the whole range of proxy services with amazing speed and reliability. User-friendly website interface and prompt support service. The prices are above average, but it’s an investment in quality. I am satisfied to use their services.

MatveyDieg, 2+ years agoSource

Reviews are quoted in full. Where a customer raised something we could answer, our reply from the original platform is shown with it.

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