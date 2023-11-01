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Lista proxy gratuita

Lista de proxies gratuitas Turquía

Una lista en vivo y regularmente validada de proxies públicos Turquía para pruebas, búsquedas únicas y flujos de trabajo de desarrollo.

Estado7 en línea
Actualizado2 h
RegiónAsia

Proxies Turquía en vivo
Actualizado cada 15 minutos

Proxies públicos gratuitos Turquía, validados regularmente por nosotros para la velocidad y el tiempo de funcionamiento. Copiar una sola IP o exportar la lista actual — no se requiere registro.

Protocolo
Anonimato
Puerto
Último control
7 en línea·¿Necesita más? →
107.181.155.86:80
IP : Puerto Puntuación ProtocolosAnonimatoCiudadVelocidad Tiempo de actividad Último control Medidas adoptadas
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ÉliteMundial
500 Mbps
99.97%
Ahora mismo
Comprar
107.181.155.86:80
YottaSrc· 469 ms		74
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteIstanbul
3.84 Mbps
97.9%
1 h
95.3.92.2:8080
Turk Telekom· 319 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteMaltepe
5.64 Mbps
56.9%
1 h
95.3.69.222:8080
Turk Telekom· 892 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteIstanbul
2.02 Mbps
100.0%
1 h
31.223.16.134:8888
TurkNet Iletisim Hizmetleri· 1351 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ÉliteIstanbul
1.33 Mbps
37.7%
2 h
176.88.65.163:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6487 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKilis
277 Kbps
39.8%
2 h
176.88.65.162:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 6456 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteKilis
279 Kbps
18.0%
2 h
212.252.71.20:8080
Superonline Iletisim Hizmetleri· 4068 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
442 Kbps
10.5%
2 h
Mostrando 7 de 7

Instantánea del pool de proxies deTurquía

Lo que hay actualmente dentro del pool Turquía en vivo — por protocolo, anonimato, ubicación y host.

Composición del pool

Actualizado 100 minutos atrás· 7 IPs activos en Turquía
Por protocolo
HTTP7
HTTPS0
SOCKS47
SOCKS57
Por anonimato
Élite3
Anónimo0
Transparente4
No probado0
Por ciudad
Istanbul3
Kilis2
Maltepe1
Latencia media: 1351 msTiempo medio de actividad: 52%Proxy más rápido: 319 ms

Principales proveedores de alojamiento

Proveedores actualmente representados en el pool activo de Turquía
1Superonline Iletisim Hizmetler…343%
2Turk Telekom229%
3TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S114%
4YottaSrc114%

Proximos de primas para cargas de trabajograves

Subredes propiedad y ASN de FineProxy. Paga por IP, no por gigabyte. Activación instantánea con garantía de devolución de dinero de 24 horas.

  • 99.97% solicitudes exitosas a su objetivo en cada ubicación
  • Hasta 500 Mbps en cada IP
  • Protocolos compatibles: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Véase precios →
Lo que obtienes en 1.000 solicitudes

Tasa de respuesta exitosa en un trabajo típico de scraping — proxies de la tabla anterior vs. el pool premium FineProxy.

Gratis
26%
260 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Proxies gratuitos frente a FineProxy — Comparaciónhonesta

Comparación directa entre el pool activo anterior y la oferta premium de FineProxy. Los datos de la columna «Gratis» proceden directamente de la instantánea en tiempo real.

ParámetroProxies Turquía gratis GRATISFineProxy Premium PREMIUM
Tamaño del pool7IPs activas85,000+IPs en más de 30 ubicaciones
Tiempo medio de actividad52%99.97%SLA
Tasa de respuesta satisfactoria(por 1.000 solicitudes)~26%(260 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latencia media1351ms< 30 ms
Producción por IP< 2 Mbps (compartido)hasta 500 Mbps
Conexiones concurrentes1-5 (a menudo bloqueado)de 1.500 (dependiendo del plan)
Protocolos apoyadosHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Garantía de anonimatoMixto: Élite, TransparenteSolo élite — sin fugas de IP ni DNS
Tipo IPCentro de datos público + residencial transparenteCentro de datos, propiedad de ASN y subredes
Autenticación× Ninguno — nadie puede usar✓ Lista blanca IP + contraseña/login
Sesiones adhesivas× No✓ Hasta 15 min (planes rotativos)
Política de rotación IPHoras (toda la lista rota)IP estables: refresca a la demanda (cada 8 días)
Riesgo de ser prohibido por el sitio objetivoAltas: las IP son públicas, a menudo abusadasBaja reputación, subredes de propiedad
Riesgo de MITM maliciosoPosible: los proxies abiertos pueden interceptar el tráfico✓ Ninguno: su infraestructura dedicada
ApoyoNinguno24/7 chat en vivo, correo electrónico y sistema de entradas con ingenieros
Registros y cumplimientoNingunoRegistros, facturas y contratos (B2B)
Mejor paraPruebas únicas, aprendizaje, scripts de pasatiemposScraping, verificación de anuncios, SEO, SMM, investigación de mercado, bots de zapatillas
Costo$0de 0,07 dólares por IP / mes

Ahora mismo el Turquía el pool gratuito tiene 7 IPs de trabajo se extienden principalmente a través de Istanbul y Kilis, hospedado por Superonline Iletisim Hizmetler… y Turk Telekom. Latencia media está alrededor 1351 ms y tiempo de actividad en la última hora es 52%. Esto es suficiente para una pruebe rápida o un guión único, pero en nuestro último punto de referencia por hora sólo ~26% de las solicitudes habituales de scraping se completaron correctamente; esta proporción disminuye con cada hora y suele caer por debajo del 10 % en 24 horas, ya que estas IP gratuitas dejan de responder con rapidez.

Utilice la lista gratuita si

Usted está aprendiendo cómo funcionan los proxies, haciendo comprobaciones manuales de una sola toma, o probando un único punto final donde 5-10 retrocesos son aceptables.

Utilice FineProxy Premium si

Usted raspa continuamente, monitorea SERPs, administra campañas publicitarias o ejecuta cualquier carga de trabajo de producción que se rompa a una tasa de fracaso de > 5%.

Configurar proxies por 48 horasVéase precios →
¿Con qué frecuencia se actualiza la lista de proxies gratuita Turquía?

Reconstruimos y validamos el pool público cada 15 minutos. La disponibilidad puede cambiar entre comprobaciones porque estos servidores son operados por terceros independientes.

¿Qué sucede cuando no hay Turquía proxyes en línea?

La página sigue disponible y continúa revisando el grupo de fuentes. Tan pronto como aparece un proxy de trabajo en el siguiente refrescamiento, se añade automáticamente; la página nunca se crea ni se elimina en base a un conteo temporal.

¿Para qué puedo utilizar proxies Turquía gratis?

Los proxies públicos son adecuados para pruebas desechables, búsquedas públicas únicas y la verificación de respuestas localizadas. No envíe contraseñas, detalles de pago u otros datos sensibles a través de un servidor público desconocido.

¿Cuándo debo usar un grupo proxy gestionado?

Utilice un grupo gestionado para automatizar, autenticar sesiones, mantener el tráfico o cualquier flujo de trabajo que necesite tiempo de funcionamiento, soporte e infraestructura controlada predecibles.página de precios.

Proxies gratuitos en otrospaíses

Elija la página permanente de otro país. El número de proxies del pool activo se actualiza con cada actualización del sitio.

Rendimiento superior, verificado por los clientes.

Cuatro reseñas relevantes de nuestros clientes de nuestra lista de opiniones verificadas, vinculadas a sus fuentes originales.

2011servir a proxies desde

Velocidad bajo carga

Estoy absolutamente de acuerdo en que están vendiendo proxy al menor costo que he visto. Desde 2013 he utilizado otro su paquete, pero desde diciembre de 2017 he comprado ruso + ucraniano + paquete proxy europeo. Estoy absolutamente satisfecho ahora con el aumento de la velocidad y una mejor seguridad para mi Internet. También varias palabras sobre aspectos de honorarios. Durante todo el mes, quiero decir 30 días cuesta sólo 60 $. Es sólo 2 $ por día. Mi familia está compuesta por 4 personas, lo que significa que estamos pagando unos 50 centavos por día de una persona. Es impresionante.

Monica BlancPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

He estado trabajando con FineProxy.org durante más de dos años, y puedo llamarles honestamente el proveedor más estable con el que he tratado. Manejo más de una docena de cuentas de redes sociales y cada una necesita una IP dedicada. Ni una sola vez me he encontrado con un bloqueo debido a una dirección "lista negra". El tiempo de funcionamiento del servidor ronda el 99,9%, lo cual es crucial durante las campañas de marketing automatizado. La velocidad es más que satisfactoria, los datos fluyen suavemente sin ralentizaciones molestas durante las horas punta. El panel de gestión es intuitivo y la lista de proxy se actualiza en tiempo real. FineProxy es sinónimo de paz mental.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Este añoTraducido del inglésFuente

Apoyo

He estado usando FineProxy por unos meses, y ha sido fantástico. Las velocidades son rápidas y la conexión es estable. Con servidores por todo el mundo, puedo acceder a cualquier cosa que necesite. Su atención al cliente es rápida y útil también. En general, un sólido servicio proxy.

nickuniccSaasHub, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

FineProxy.org presenta toda la gama de servicios proxy con una velocidad y fiabilidad increíbles. Interfaz del sitio web fácil de usar y servicio de soporte rápido. Los precios están por encima de la media, pero es una inversión en calidad. Estoy satisfecho de utilizar sus servicios.

MatveyDieg, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

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